Медиа
Таня Боброва

Сервис коротких видео Yappy запустит собственный музыкальный лейбл Статьи редакции

С 2022 года крупные российские компании начали экспансию в музыкальный бизнес: например, свои лейблы запустили МТС и VK.

  • В направление Yappy Music войдут профессиональная запись музыки, продюсирование, маркетинг, PR и промо, лицензирование, дистрибуция треков и организация концертов, пишет «Ъ» со ссылкой на Yappy. Партнёром по дистрибуции контента на музыкальные стриминги станет ZVONKO digital.
  • Для партнёров будет три формы сотрудничества в зависимости от объёмов контрактов. В частности, «поддержка 360» — полное управление правами и их монетизация, маркетинг, авансы, работа с каталогами и создание новых произведений. Другие формы газета не приводит.
  • По данным газеты, поиском новых исполнителей займётся контент-продюсер «Газпром-медиа холдинга» Шарлотта Шнайдер. Кто возглавит Yappy Music, а также объём инвестиций в проект и коммерческие условия для артистов компания не раскрывает.
  • Издание отмечает, что сервис уже реализовал несколько музыкальных проектов: в январе 2024 года Yappy и телеканал «2х2» представили реалити-шоу «Контракт на удачу!», победители которого могут получить контракт с лейблом. В ноябре 2023-го видеосервис запустил конкурс «Yappy хит» — главный приз в нём также контракт с музыкальным лейблом.
  • После ухода из России Warner Music, Universal Music и Sony Music свои лейблы запустили МТС, VK и другие. Источник «Ъ» в отрасли отмечает, что в «текущей ситуации неизбежно появление новых крупных игроков, которые будут пытаться разделить индустрию».
  • «Газпром-медиа» запустила сервис коротких вертикальных роликов Yappy в ноябре 2021 года. В июне 2023-го ТАСС со ссылкой на компанию писало, что ежемесячная аудитория платформы составляет 11 млн человек, контент публикуют около 2 млн авторов.

#новости #yappy

64 показа
468 открытий
0
9 комментариев
Написать комментарий...
 Miste19

Вангую музыка будет дерьмовая с безталанными исполнителями

Ответить
Развернуть ветку
Лара Бёрд

Почему будет? Уже такая, большинство

Ответить
Развернуть ветку
Fred Han

Дверь

Ответить
Развернуть ветку
Микс из мусоровоза

Муж в Тверь, жена в дверь

Ответить
Развернуть ветку
Никита

"Yappi кай йе"вашей музыке

Ответить
Развернуть ветку
Дана

ZVONKO digital — над названием, конечно, маловато постарались))

Ответить
Развернуть ветку
татарское иго

а кто это яппи?🫠

Ответить
Развернуть ветку
Боровков Евгений

У нас кстати был бот для музыкального лейбла
https://botcreators.ru/blog/chat-bot-dlja-muzykalnogo-lejbla/
приходите и вам сделаем

Чат-бот для музыкального лейбла - Блог о…
Бот является частью системы по поиску и отбору авторских песен для дистрибуций, лейблов и…
botcreators.ru
Ответить
Развернуть ветку
Максим Послов

считаю, что бизнесу нужно осваивать новые территории, развиваться, но смотреть и анализировать успех данной затеи и избавляться от балластов

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
6 комментариев
Раскрывать всегда