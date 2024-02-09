Сервис коротких видео Yappy запустит собственный музыкальный лейбл Статьи редакции
С 2022 года крупные российские компании начали экспансию в музыкальный бизнес: например, свои лейблы запустили МТС и VK.
- В направление Yappy Music войдут профессиональная запись музыки, продюсирование, маркетинг, PR и промо, лицензирование, дистрибуция треков и организация концертов, пишет «Ъ» со ссылкой на Yappy. Партнёром по дистрибуции контента на музыкальные стриминги станет ZVONKO digital.
- Для партнёров будет три формы сотрудничества в зависимости от объёмов контрактов. В частности, «поддержка 360» — полное управление правами и их монетизация, маркетинг, авансы, работа с каталогами и создание новых произведений. Другие формы газета не приводит.
- По данным газеты, поиском новых исполнителей займётся контент-продюсер «Газпром-медиа холдинга» Шарлотта Шнайдер. Кто возглавит Yappy Music, а также объём инвестиций в проект и коммерческие условия для артистов компания не раскрывает.
- Издание отмечает, что сервис уже реализовал несколько музыкальных проектов: в январе 2024 года Yappy и телеканал «2х2» представили реалити-шоу «Контракт на удачу!», победители которого могут получить контракт с лейблом. В ноябре 2023-го видеосервис запустил конкурс «Yappy хит» — главный приз в нём также контракт с музыкальным лейблом.
- После ухода из России Warner Music, Universal Music и Sony Music свои лейблы запустили МТС, VK и другие. Источник «Ъ» в отрасли отмечает, что в «текущей ситуации неизбежно появление новых крупных игроков, которые будут пытаться разделить индустрию».
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Вангую музыка будет дерьмовая с безталанными исполнителями
Почему будет? Уже такая, большинство
Дверь
Муж в Тверь, жена в дверь
"Yappi кай йе"вашей музыке
ZVONKO digital — над названием, конечно, маловато постарались))
а кто это яппи?🫠
У нас кстати был бот для музыкального лейбла
https://botcreators.ru/blog/chat-bot-dlja-muzykalnogo-lejbla/
приходите и вам сделаем
считаю, что бизнесу нужно осваивать новые территории, развиваться, но смотреть и анализировать успех данной затеи и избавляться от балластов