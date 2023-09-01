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Евгения Евсеева

В антипиратский меморандум включат музыкальные сервисы и книги Статьи редакции

До этого он распространялся только на фильмы и сериалы.

  • Об этом сообщил на конференции «Книжный рынок России — 2023» замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, пишет ТАСС. По его словам, договорённости достигли «буквально на днях» на мероприятии с участием всех отраслевых организаций.
  • «Яндекс», Mail.ru Group (сейчас VK), Rambler Group и правообладатели подписали меморандум о борьбе с пиратством в ноябре 2018 года. Со стороны правообладателей были «Первый канал», «Национальная медиа группа» («Пятый канал» и «Рен ТВ»), «Газпром-медиа» (НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», «Пятница», «ТВ-3»), онлайн-кинотеатры «иви», Tvzavr, «Амедиатека», «Кинопоиск» и другие.
  • Документ регламентирует внесудебное удаление ссылок на страницы с нелегальным контентом в поисковой выдаче по требованию правообладателей. В феврале 2022-го стороны подписали обновлённую версию меморандума — в неё добавили поправки об удалении из поисковой выдачи сайтов, у которых больше 100 ссылок на незаконные копии фильмов и сериалов.
  • Сейчас издателям книг приходится судиться по каждому отдельному нарушению. Ассоциация по защите авторских прав в интернете (представляет интересы 15 крупнейших российских издательств, в том числе «Эксмо», АСТ и «Альпина паблишер») в 2020-м оценивала потери от конкуренции с нелегальными сайтами в 3-4 млрд рублей в год.
  • По данным издательской группы «Эксмо-АСТ», в 2022 году рынок цифровых книг составил 11 млрд рублей. Её глава Олег Новиков отмечал, что с февраля 2022 года на 20% вырос трафик на пиратских ресурсах, а его крупнейшим генератором он указывал «Яндекс». Включение книг в антипиратский меморандум Новиков называл одним из важных «драйверов» для развития отрасли.
Медиа
Полина Лааксо
Пиратство, пересказы нон-фикшена и поддержка своих авторов: глава «Эксмо-АСТ» — о ситуации на книжном рынке Статьи редакции

Как российский книжный рынок завершил 2022 год и что его ждёт теперь — главное из интервью Олега Новикова для «Ведомостей».

Олег Новиков. Источник: «Секрет фирмы»

#новость #пиратство #книги

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9 комментариев
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 Вадим Д.

На трекерах всегда рады новым пользователям.

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Alex Shevchenko

Не уходите с раздачи!!)

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Вадим Д.

Так точно, товарищ лучший сид месяца! (-:

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Андрей Вечерний

Где там фотка Пистолетова?

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Андрей Лазутин

Вот за книги обидно, надо бы свой абонемент библиотечный обновить

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Griby Lenina

Да ладно вам. Современные книги — дрянь, а стоящие уже перешли в общественное достояние.

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Император Нолимоций

Чего там у них пиратить-то теперь? Шамана и «Гарин Пётр» в «пересказе»?

https://vc.ru/media/608997-izdatelstva-eksmo-ast-budut-vypuskat-pereskazy-knig-na-kotorye-ne-smogli-poluchit-prava

Издательства «Эксмо-АСТ» будут выпускать…
Некоторые участники считают, что это плохо скажется на отношениях с зарубежными издателями.
vc.ru
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Иван Серик
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Варя Исаева

А зачем?

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