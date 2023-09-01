В антипиратский меморандум включат музыкальные сервисы и книги Статьи редакции
До этого он распространялся только на фильмы и сериалы.
- Об этом сообщил на конференции «Книжный рынок России — 2023» замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, пишет ТАСС. По его словам, договорённости достигли «буквально на днях» на мероприятии с участием всех отраслевых организаций.
- «Яндекс», Mail.ru Group (сейчас VK), Rambler Group и правообладатели подписали меморандум о борьбе с пиратством в ноябре 2018 года. Со стороны правообладателей были «Первый канал», «Национальная медиа группа» («Пятый канал» и «Рен ТВ»), «Газпром-медиа» (НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», «Пятница», «ТВ-3»), онлайн-кинотеатры «иви», Tvzavr, «Амедиатека», «Кинопоиск» и другие.
- Документ регламентирует внесудебное удаление ссылок на страницы с нелегальным контентом в поисковой выдаче по требованию правообладателей. В феврале 2022-го стороны подписали обновлённую версию меморандума — в неё добавили поправки об удалении из поисковой выдачи сайтов, у которых больше 100 ссылок на незаконные копии фильмов и сериалов.
- Сейчас издателям книг приходится судиться по каждому отдельному нарушению. Ассоциация по защите авторских прав в интернете (представляет интересы 15 крупнейших российских издательств, в том числе «Эксмо», АСТ и «Альпина паблишер») в 2020-м оценивала потери от конкуренции с нелегальными сайтами в 3-4 млрд рублей в год.
- По данным издательской группы «Эксмо-АСТ», в 2022 году рынок цифровых книг составил 11 млрд рублей. Её глава Олег Новиков отмечал, что с февраля 2022 года на 20% вырос трафик на пиратских ресурсах, а его крупнейшим генератором он указывал «Яндекс». Включение книг в антипиратский меморандум Новиков называл одним из важных «драйверов» для развития отрасли.
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Так точно, товарищ лучший сид месяца! (-:
Где там фотка Пистолетова?
Вот за книги обидно, надо бы свой абонемент библиотечный обновить
Да ладно вам. Современные книги — дрянь, а стоящие уже перешли в общественное достояние.
Чего там у них пиратить-то теперь? Шамана и «Гарин Пётр» в «пересказе»?
https://vc.ru/media/608997-izdatelstva-eksmo-ast-budut-vypuskat-pereskazy-knig-na-kotorye-ne-smogli-poluchit-prava
А зачем?