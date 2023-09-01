Пиратство, пересказы нон-фикшена и поддержка своих авторов: глава «Эксмо-АСТ» — о ситуации на книжном

Как российский книжный рынок завершил 2022 год и что его ждёт теперь — главное из интервью Олега Новикова для «Ведомостей».