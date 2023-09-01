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Евгения Евсеева

Основатель «Пикабу» Максим Хрящев покинул компанию — он руководил ею 14 лет Статьи редакции

В сентябре 2022 года у «Пикабу» сменился владелец, но Хрящев оставался гендиректором.

  • «С этой недели я больше не имею отношения к операционному управлению в “Пикабу”», — сообщил Максим Хрящев на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
  • Чем он займётся теперь — Хрящев не уточняет. Причины ухода он также не раскрыл, отметив в посте, что написал «лиричный пост об уходе внутри команды» и «хочет оставить эти ощущения личными».

Это были замечательные 14 лет — путь от квартирного стартапа без денег в первые годы до аудитории 30 млн человек в месяц.

Максим Хрящев
  • Хрящев запустил «Пикабу» в 2009 году, он руководил проектом с момента его основания. В сентябре 2022 года «Пикабу» купило АО «Альтаир Медиа». Это же юрлицо владеет интернет-изданием Sports.ru. После смены владельца Хрящев остался гендиректором компании.
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Radmir Nasyrov
Как зарабатывает русский Reddit: главное из интервью с директором по развитию Пикабу

Привет, это Радмир Насыров — основатель Roxot. Мы с Евгением Вольновым записали новый выпуск RandomTalks, в котором пообщались с директором по развитию Пикабу Всеволодом Кировым.

#новость #пикабу

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 Жони Деп

Прощай Пикабу. Ты был хорош в свое время

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Вадим Д.

Пикабу вообще не тот. Сиськи (и ладно бы качественные), пардон, как я поймал мошенников и перепосты таких боянов, что они былы старыми, когда Адам ещё глиной был.

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Snap Crotchet

Часть юзеров отвалилась, с началом заварухи (те что из соседней страны), очень большая часть авторов оказалась в бане (очень легко попасть туда, учитывая новые правила). После этого начался ад и содомия - новореги лепят бояны-бабаяны и не стесняются. Ещё и минусы убрали, теперь пользователи не могут затопить минусами явный шлак, зато для ботоферм радость - поднимают в топ а-ля патреотичные высеры

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Sergei Timofeyev

Своих же баянов? :)

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Вадим Д.

Естественно. Там уже до того дошло, что забоянится не дают: просто перепубликовывают постят которым 1-2 неделя от роду.

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Adam

Подтверждаю.

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Sergei Timofeyev

После того, как проект был продан, стало понятно, что он надолго там не задержится. Судя по тому, куда всё будет дальше двигаться - абсолютно не жалею, что Максим ушёл.

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Darth Swordman

Ну покинул и покинул

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Yep Yep

Ну в последнее время Пикабу в мегахуету скатился. Одно из худших изменений, которое вызвало массовый исход людей оттуда - отмена дизлайков. То есть они как бы есть, но дерьмище с рейтингом +1000 и -10000 будет в горячем, тк есть 1к плюсов. Минусы не отображаются и не влияют на рейтинг, только плюсы.

Ну и ВНЕЗАПНО посты на ОПРЕДЕЛЕННЫЕ темы стали появляться в топе. Ну вы понели

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Марат

путь пикабу чем-то напоминает путь одноклассников. когда-то было прикольно, сейчас - будто в клуб пенсионеров зашел. ну, пенсионеров по интернет-меркам

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Denis Bystruev

Кому в 2009 было 14 лет, сейчас 28.

А современные подростки, видимо, тусуются в новых приложениях, на старые сайты не ходят.

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Невкусно и грустно

Почему они все это пишут в Фейсбуках, а не в своих поделках, которые они так холили, лелеяли и якобы развивали? %) (вспоминая такой же пост от барышни из ВК)

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Tanur

Может потому что если он там напишет что-то не то, пост выпилят? :-)

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Иван

Всегда считал Пикабу недолепрой и недо d3, «одноклассниками» к этим сайтам

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Мох

D3 и Лепра скатились еще раньше

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Иван

Ну как fb появилось, так все стало унылым

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Невероятный Блондин

За все 14 лет существования сайта, заходил на него 4 раза. Два из которых — в этом году.

Просто личная статистика.

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Сергей Я

Держи в курсе.

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рэджон рондо

Судя по тому, во что vc превращается, ему тут будут рады.

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Toxic Person

Покинул или покинули?

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Невероятный Блондин

Да.

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Tanur

С учетом того что новые владельцы аффилированы с правительством и госдумой - покинули.

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Jian-Yang

Почему все хорошее исчезает 🥺😢

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Abnatop Sky

Пикаба скатилась в гавно года сразу после пандемии.
Пандемия - это лучшее что было в истории Пикабы.

Прекрасный проект.
Хорошая реализация.
Предсказуемый конец.

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Сергей Я

Хорошо, что не Хрущев.

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Мой Господин

С такой цензурой от нового владельца только бежать и остаётся

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Луна

Там такое же засилье ватноботов? Сомневаюсь что подобное может происходить без закрывания глаз на это администрации

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Tanur

С учетом того что новые владельцы аффилированы с правительством и госдумой - это норма

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