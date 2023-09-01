Основатель «Пикабу» Максим Хрящев покинул компанию — он руководил ею 14 лет Статьи редакции
В сентябре 2022 года у «Пикабу» сменился владелец, но Хрящев оставался гендиректором.
- «С этой недели я больше не имею отношения к операционному управлению в “Пикабу”», — сообщил Максим Хрящев на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
- Чем он займётся теперь — Хрящев не уточняет. Причины ухода он также не раскрыл, отметив в посте, что написал «лиричный пост об уходе внутри команды» и «хочет оставить эти ощущения личными».
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Прощай Пикабу. Ты был хорош в свое время
Пикабу вообще не тот. Сиськи (и ладно бы качественные), пардон, как я поймал мошенников и перепосты таких боянов, что они былы старыми, когда Адам ещё глиной был.
Часть юзеров отвалилась, с началом заварухи (те что из соседней страны), очень большая часть авторов оказалась в бане (очень легко попасть туда, учитывая новые правила). После этого начался ад и содомия - новореги лепят бояны-бабаяны и не стесняются. Ещё и минусы убрали, теперь пользователи не могут затопить минусами явный шлак, зато для ботоферм радость - поднимают в топ а-ля патреотичные высеры
Своих же баянов? :)
Естественно. Там уже до того дошло, что забоянится не дают: просто перепубликовывают постят которым 1-2 неделя от роду.
Подтверждаю.
После того, как проект был продан, стало понятно, что он надолго там не задержится. Судя по тому, куда всё будет дальше двигаться - абсолютно не жалею, что Максим ушёл.
Ну покинул и покинул
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Комментарий удален модератором
Ну в последнее время Пикабу в мегахуету скатился. Одно из худших изменений, которое вызвало массовый исход людей оттуда - отмена дизлайков. То есть они как бы есть, но дерьмище с рейтингом +1000 и -10000 будет в горячем, тк есть 1к плюсов. Минусы не отображаются и не влияют на рейтинг, только плюсы.
Ну и ВНЕЗАПНО посты на ОПРЕДЕЛЕННЫЕ темы стали появляться в топе. Ну вы понели
путь пикабу чем-то напоминает путь одноклассников. когда-то было прикольно, сейчас - будто в клуб пенсионеров зашел. ну, пенсионеров по интернет-меркам
Кому в 2009 было 14 лет, сейчас 28.
А современные подростки, видимо, тусуются в новых приложениях, на старые сайты не ходят.
Почему они все это пишут в Фейсбуках, а не в своих поделках, которые они так холили, лелеяли и якобы развивали? %) (вспоминая такой же пост от барышни из ВК)
Может потому что если он там напишет что-то не то, пост выпилят? :-)
Всегда считал Пикабу недолепрой и недо d3, «одноклассниками» к этим сайтам
D3 и Лепра скатились еще раньше
Ну как fb появилось, так все стало унылым
За все 14 лет существования сайта, заходил на него 4 раза. Два из которых — в этом году.
Просто личная статистика.
Держи в курсе.
Судя по тому, во что vc превращается, ему тут будут рады.
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Покинул или покинули?
Да.
С учетом того что новые владельцы аффилированы с правительством и госдумой - покинули.
Почему все хорошее исчезает 🥺😢
Пикаба скатилась в гавно года сразу после пандемии.
Пандемия - это лучшее что было в истории Пикабы.
Прекрасный проект.
Хорошая реализация.
Предсказуемый конец.
Хорошо, что не Хрущев.
С такой цензурой от нового владельца только бежать и остаётся
Там такое же засилье ватноботов? Сомневаюсь что подобное может происходить без закрывания глаз на это администрации
С учетом того что новые владельцы аффилированы с правительством и госдумой - это норма