Дмитрий Муратов — главный редактор «Новой газеты». В 2021 году он получил Нобелевскую премию мира за «усилия по защите свободы слова, которая является необходимым условием демократии и прочного мира». Владимир Путин заявлял, что Муратова не признают иноагентом, если он «не нарушит российский закон» и «не даст повода для этого».

