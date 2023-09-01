Минюст признал иноагентом главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова Статьи редакции
За создание и распространение материалов других иноагентов.
- В список включили журналистку Оксану Баршеву, историка Майрбека Вачагаева, помощника депутата Заксобрания Калужской области Евгения Карпова, журналиста «Дождя» (внесен в реестр нежелательных организаций) Дениса Катаева, экономиста Константина Сонина, комика Руслана Белого, политика Максима Резника, писателя Олега Радзинского. Из организаций — этническое движение «Новая Тыва».
- Минюст считает, что Муратов создавал и распространял материалы других иноагентов, а также использовал иностранные площадки для «распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике Российской Федерации».
Дмитрий Муратов — главный редактор «Новой газеты». В 2021 году он получил Нобелевскую премию мира за «усилия по защите свободы слова, которая является необходимым условием демократии и прочного мира». Владимир Путин заявлял, что Муратова не признают иноагентом, если он «не нарушит российский закон» и «не даст повода для этого».
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Поздравляем Муратова с званием почетного гражданина.
На самом деле это очень печально, дно пробито совсем. Даже не постеснялись на нобелевского лауреата навесить ярлык врага народа. Разгромили прессу, теперь громят театры, университеты, науку. Все по заветам Швондеров и Шариковых.
У них до этого и Нобель был так то =)
Каждым очередным поступком система показывает свою немощь и деградацию...
Не знаю, я вот сегодня в Риге, и вот как выглядит большая часть города. В связи с этим у меня вопрос, а где система не деградировала?
Только в вашей голове.
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Мне кажется, или они уже по второму кругу пошли признавать иноагентами?
дважды иноагент российской федерации, збс прям
Плохо чтоль? Хорошо!
Получается в ноль вышел и уже не иноагент?
Враги текущего режима: нобелевские лауреаты, экономисты, журналисты, комики, пацифисты.
Выводы делайте сами.
Ситуация уже как в меме: Ганс, а мы что, злодеи?
Та там забавно что и всякому z дерьму по типу Стрелкова прилетает.
Умные люди этой стране не нужны. Однако, Муратов - персона достаточно спорная. В особенности из-за связей и финансирования Новой в последние пару лет её существования. Там деньги, отнюдь, не из-за границы...
Извини, Евгения, не поднимается рука поставить лайк за твой труд за рамками рабочего дня. Никак по этой теме этому ЧЕЛОВЕКУ. Просто поглажу курсором.
По Белому особенно удачно. Тоже давно заслужил.
Что именно он заслужил, простите?)
Ты признаешь, что иноагент это стало репрессивное клеймо типа "враг народа" для всех, кто против войны?
@Леонид Белый ты ничего не хочешь мне сказать?)
Он и раньше был не очень смешной, а недавно пытался его концерт в Казахстане послушать...очень тягостное впечатление, потерялся человек совсем
Да, скурвился, жаль. При чем у него семья военных же и сам служил, странно, что он не понимает происходящего.
Но, как я выше написал, это же не повод давать иноагента. Есть статья за дискредитацию армии. Хотя лучше статус конечно, чем уголовка.
P.S. А кстати статью то ему не впаяли ранее? Помню что-то писали. Он вообще в России или нет?
Зачем вкидывать очевидный пост-срач и подчищать комментарии потом, товарисчи админы?
Хайп, война в комментах, рост посещаемости. Грустно, но факт. Про бизнес в последнее время писать получается не очень
Вот тоже этого понимаю. Админы, переосмыслите уже как-то этот момент.
Во-первых, пост никак не относится к теме экономики, бизнеса, финансов либо стартапов.
Во-вторых, пост очевидно политико-социальный и сам напрашивается на политические дискуссии.
Само собой дискуссии должны быть без провокаций, оскорблений, нарушения законов РФ и откровенной политоты. Но по моему опыту вы удаляете и баните даже просто за политику, обыденную. При чем в постах про политику. Так что либо смягчите свою кувалду, либо закрывайте комменты в политических постах, либо хотя бы на главную не пуште.
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Зачем вы сюда политику тащите? Тут бизнес сообщество 🤦🏼♂️
Как может бизнес не соприкоснуться с политикой, весь бизнес строится на политике
какое ещё бизнес сообщество?
подавляющее большинство постов тут не имеют отношения к бизнесу и экономике
процентов 20% постов просто жалобная книга на авито, банки, маркетплейсы (не привезли, привезли не то, обманули и тп)
Ну тоесть политика не влияет на бизнес?
удивительно, что только сейчас. я думал он уже давно
Думала, он давно в списке избранных граждан.
Вообще, интересный у них чатик наметился) Я даж завидую немного участникам)
Тут нечему завидовать, это не просто "нашивка", этот статус налагает обязательства, которые для физлица – та ещё головная боль, например отчётность перед Минюстом.Отчетность, предоставляемая в Минюст России
Иностранный агент обязан представлять в уполномоченный орган или его территориальный орган следующие сведения:
1) отчет о своей деятельности, включающий отчет об осуществлении программ и исполнении иных документов, являющихся основанием для проведения мероприятий, или информацию о том, что соответствующие мероприятия не проводились, а также включающий сведения о целях деятельности, структуре, территории, в пределах которой осуществляется деятельность, об адресе (о месте нахождения) руководящего органа, по которому осуществляется связь с иностранным агентом, об изменениях в уставе – один раз в полгода;
2) об учредителях (о членах, об участниках), о персональном составе руководящих органов и работников – один раз в полгода;
3) об иностранных источниках, объеме денежных средств и иного имущества, полученном от этих источников, в том числе о банковских счетах, используемых для осуществления деятельности иностранного агента, о целях и об объеме их предполагаемого распределения (расходования, использования), о целях и об объеме распределения (расходования, использования), о получении организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах от иностранных источников – ежеквартально;
4) информацию о представлении аудиторского заключения в государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренный статьей 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» – ежегодно;
5) заявленные для осуществления и осуществляемые программы, иные документы, являющиеся основанием для проведения мероприятий – до начала осуществления программы (ее части) и (или) проведения мероприятий;
6) об изменениях в сведениях, указанных в пунктах 1 - 5 – ежеквартально.
Иностранный агент обязан один раз в полгода размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или предоставлять средствам массовой информации для опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений, определяемом уполномоченным органом.
Формы отчетности и сроки определены приказом Минюста России от 29.11.2022 № 304 «Об утверждении Порядка и форм представления в Министерство юстиции Российской Федерации иностранным агентом сведений, предусмотренных частью 8 статьи 9 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», и Порядка и сроков размещения иностранным агентом отчета о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В случае включения в реестр лица, осуществляющего деятельность в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 4 настоящего Федерального закона (за исключением российского юридического лица), организация распространения предназначенных для неограниченного круга лиц печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений и материалов такого лица (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») должна осуществляться учрежденным им российским юридическим лицом. В течение одного месяца со дня приобретения статуса иностранного агента такое лицо учреждает российское юридическое лицо и уведомляет об этом уполномоченный орган. В случае, если таким лицом ранее были учреждены российские юридические лица, в течение одного месяца со дня приобретения статуса иностранного агента оно должно уведомить уполномоченный орган обо всех учрежденных им российских юридических лицах. Порядок уведомления установлен приказом Минюста России от 29.11.2022 № 306 «Об утверждении Порядка уведомления Министерства юстиции Российской Федерации иностранным агентом об учреждении им российского юридического лица».
Я про "иноагентский" чат, куда добавляют всех отмеченных государством. Эх, ладно, в итоге все там будем)
Пишите, пожалуйста, сразу кто ещё не иноагент. Там список уже меньше получается.
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Зачем? Они разве представляют какую-то ценность?
Помню как Путин Муратова поздравлял
Дед на измене сидит
Ну дак тогда Муратов ещё норм пацаном был. А вообще сама премия Нобелевская давно говном стала и вообще не показывает ровно счётом ничего.
Лол, а Белого то за что? Ну да он занял скажем так не очень пророссийскую позицию и очень остро-политически шутил в своем стендапе, но для таких дел есть статьи о дискредитации и фейках, иноагентство то тут при чем?🤦🏻♂️
Ну а Муратова не жалко, хоть я и против вакханалии с иноагенством.
Надоели уравнивать пропутинскую и пророссийскую позиции.
Путины приходят и уходят, а Россия останется.
Странный вопрос для 2023 года в стране, официальный лидер которой публично на вопрос отвечает "потому что, потому что".
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Ну наконец то
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Шо, опять
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почему эта новость в топе на VC?
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Чтобы срач развить и активность поднять 🤭
https://grozny.tv/news/religion/56885
Когда снаружи страны тебе внушают что "русские провалились как нация" и внутри нее Z-сообщество жалуясь на недостаточное людоедство всячески подтверждает тебе этот тезис, само существование Русских людей вроде Муратова немного разбавляет этот мрак
А вы не слушайте все, что вам внушают, думайте своей головой
Раньше финансирование было критерием, потом - распространение материалов других "агентов", теперь вообще за просто отличное от официального мнение...