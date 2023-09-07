Дополнено в 17:40 мск. Давид Мандельштам рассказал vc.ru, что последние два года работал в «Пикабу» директором по продукту. Предложение занять должность гендиректора поступило от Максима Хрящева, когда тот решил покинуть компанию. Мандельштам также отметил, что больше не занимается бизнесом в Калининграде и не преподает игру на гитаре.