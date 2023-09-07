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Артур Томилко

Новым главой «Пикабу» стал предприниматель Давид Мандельштам Статьи редакции

Основатель компаний Максим Хрящев покинул пост генерального директора 1 сентября 2023 года.

Дополнено в 17:40 мск. Давид Мандельштам рассказал vc.ru, что последние два года работал в «Пикабу» директором по продукту. Предложение занять должность гендиректора поступило от Максима Хрящева, когда тот решил покинуть компанию. Мандельштам также отметил, что больше не занимается бизнесом в Калининграде и не преподает игру на гитаре.
Давид Мандельштам, фото с сайта mandelstamdavid.ru
  • Давид Мандельштам стал гендиректором ООО «Пикабу» 6 сентября 2023 года, следует из данных ЕГРЮЛ, на которые обратило внимание издание Rusbase.
  • По информации «Контур Фокуса», Мандельштам также выступает соучредителем компании «Белта ЛТД», которая зарегистрирована в Калининграде и занимается оптовой торговлей.
  • Помимо бизнеса, он занимается преподаванием «теории музыки для гитаристов», следует из информации на личном сайте предпринимателя. Указанный на нём ИНН совпадает с номером Давида Мандельштама, который назначен генеральным директором «Пикабу».
  • На момент написания заметки, Мандельштам и «Пикабу» не ответили на запросы vc.ru о назначении.
  • В сентябре 2022 года «Пикабу» купило АО «Альтаир Медиа». Это же юрлицо владеет интернет-изданием Sports.ru. В сентябре 2023 года пост гендиректора покинул основатель платформы Максим Хрящев.

#новость #пикабу

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36 комментариев
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 Mr Black

Пикабу «заиграет» новыми красками 😀🤣

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Антон Большаков

Мне кажется что там уже и так использованы все краски )

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Mr Black

Да ресурс дохлый какой то,ну это нормально….все рано или поздно отмирает,хотя я видюшки до сих пор с Coub кидаю коллегам 🐝🤣

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Свет

Это он за этот год стал дохлым говном. Раньше пушка ресурс был!

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Mr Black

https://cs9.pikabu.ru/post_img/2020/07/30/11/1596136710131364950.jpg

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Висислав
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Rex Mundy

Говорить про дохлый ресурс на VC

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Свет

Ты может не заметил, это тема данного поста

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Stanislav Lem

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.

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Агент Снеговик

Гойца. Давид же.

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Anton Levin

В стишке про – Сталина, но его назвать гоем чистокоровным нельзя: «швили» – сын, джуга – «еврей». Иосиф, сын еврея. И плюс Сталин понимал идиш

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Chinko

Пикабу уже ничто не спасет

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Лика Водянова

А vc что спасет?

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ABpuOH

А при чём тут vc, если обсуждение про Пикабу? Или вы так, лишь бы слово вставить?

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Слегка Придурковатый

Возвращение дизлайков.

Виси, верни дизлайки, будь мужиком, блеять!

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Kiss1nger

Зайду в комменты попозже ;D

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Anton Levin

на срач?

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Cringe Artist

Воу, охренеть, ходил к нему на уроки по гитаре, думал он до сих пор в ultimate guitars сидел

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James Bomond

Доигрался

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Васисуалий Лоханкин

Повестку на пикабу будут транслировать Нечаеву прямо из апешки.
А номиналом любого можно поставить )

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Xi

Так вот кто окончательно похоронил этот сайт. Надеюсь, их инвестиции в покупку проекта не отобьются, они это полностью заслужили.

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Случайные фотографии

Зигабу

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Вадим Д.

Даже если бы стал Осип, Пикабу уже не вытянуть.
Или раскатать бэкап пятилетней давности. Для начала.

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Ириша Харитонова

А чем стало хуже на Пикабу?

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Генератор Мемов

1) Самое важное что удаляется теперь вся информация, которая может вызвать общественный резонанс
2) Теперь пика - это филиал одноклассников
3) Можно лить с 20 акков одни и те же посты

За последние полтора года пришлось блокнуть over 9000 тегов/пользователей.

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Слегка Придурковатый

Космически поебать.

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Ник К.

Ой вэй!

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Anton Levin

Всё бы ничего, но и им управляют, он будет выполнять в РФ тоже, что и его соратники на Украине. Это внеше политический ход, а изнутри – психологический, даже духовный. Всеми крупнейшими ресурсами владеют одни и те же структуры и они формируют мышление масс, вне зависимости от страны

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Булка хлеба

Админом стал?

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Премудрый пискарь

Ну и ладно...

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Blisk

Проекты приходят в АО «Альтаир Медиа» умирать.

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hakhagmon

по фото подумал он уже умер

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Внешний хот-дог

Он с Осипом Мандельштамом как-то связан?

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Dispozito

Ин. Агенты, Пикабу под замок!

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MrPoopy Butthole

Zигабу

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Даздраперм Мудозвонов

Что это?

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33 комментария
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