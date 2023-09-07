Новым главой «Пикабу» стал предприниматель Давид Мандельштам Статьи редакции
Основатель компаний Максим Хрящев покинул пост генерального директора 1 сентября 2023 года.
- Давид Мандельштам стал гендиректором ООО «Пикабу» 6 сентября 2023 года, следует из данных ЕГРЮЛ, на которые обратило внимание издание Rusbase.
- По информации «Контур Фокуса», Мандельштам также выступает соучредителем компании «Белта ЛТД», которая зарегистрирована в Калининграде и занимается оптовой торговлей.
- Помимо бизнеса, он занимается преподаванием «теории музыки для гитаристов», следует из информации на личном сайте предпринимателя. Указанный на нём ИНН совпадает с номером Давида Мандельштама, который назначен генеральным директором «Пикабу».
- На момент написания заметки, Мандельштам и «Пикабу» не ответили на запросы vc.ru о назначении.
- В сентябре 2022 года «Пикабу» купило АО «Альтаир Медиа». Это же юрлицо владеет интернет-изданием Sports.ru. В сентябре 2023 года пост гендиректора покинул основатель платформы Максим Хрящев.
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Пикабу «заиграет» новыми красками 😀🤣
Мне кажется что там уже и так использованы все краски )
Да ресурс дохлый какой то,ну это нормально….все рано или поздно отмирает,хотя я видюшки до сих пор с Coub кидаю коллегам 🐝🤣
Это он за этот год стал дохлым говном. Раньше пушка ресурс был!
https://cs9.pikabu.ru/post_img/2020/07/30/11/1596136710131364950.jpg
Говорить про дохлый ресурс на VC
Ты может не заметил, это тема данного поста
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.
Гойца. Давид же.
В стишке про – Сталина, но его назвать гоем чистокоровным нельзя: «швили» – сын, джуга – «еврей». Иосиф, сын еврея. И плюс Сталин понимал идиш
Пикабу уже ничто не спасет
А vc что спасет?
А при чём тут vc, если обсуждение про Пикабу? Или вы так, лишь бы слово вставить?
Возвращение дизлайков.
Виси, верни дизлайки, будь мужиком, блеять!
Зайду в комменты попозже ;D
на срач?
Воу, охренеть, ходил к нему на уроки по гитаре, думал он до сих пор в ultimate guitars сидел
Доигрался
Повестку на пикабу будут транслировать Нечаеву прямо из апешки.
А номиналом любого можно поставить )
Так вот кто окончательно похоронил этот сайт. Надеюсь, их инвестиции в покупку проекта не отобьются, они это полностью заслужили.
Зигабу
Даже если бы стал Осип, Пикабу уже не вытянуть.
Или раскатать бэкап пятилетней давности. Для начала.
А чем стало хуже на Пикабу?
1) Самое важное что удаляется теперь вся информация, которая может вызвать общественный резонанс
2) Теперь пика - это филиал одноклассников
3) Можно лить с 20 акков одни и те же посты
За последние полтора года пришлось блокнуть over 9000 тегов/пользователей.
Космически поебать.
Ой вэй!
Всё бы ничего, но и им управляют, он будет выполнять в РФ тоже, что и его соратники на Украине. Это внеше политический ход, а изнутри – психологический, даже духовный. Всеми крупнейшими ресурсами владеют одни и те же структуры и они формируют мышление масс, вне зависимости от страны
Админом стал?
Ну и ладно...
Проекты приходят в АО «Альтаир Медиа» умирать.
по фото подумал он уже умер
Он с Осипом Мандельштамом как-то связан?
Ин. Агенты, Пикабу под замок!
Zигабу
Что это?