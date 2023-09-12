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«Кинопоиск» выпустил трейлер сериала по мотивам YouTube-роликов о «Русской кибердеревне» Статьи редакции

Он стартует 23 сентября 2023 года.

Отрывок из трейлера 
  • «Кинопоиск» опубликовал полноценный трейлер комедийного фантастического сериала «Кибердеревня», основанного на одноимённой серии роликов YouTube-проекта Birchpunk.
  • В шоу рассказывается о фермере Николае, который живёт в деревне на Марсе. Однажды на планету прибывает руководитель корпорации, который хочет построить на месте деревни завод. После этого Николай отправляется в путешествие, чтобы спасти свой дом.
  • Пятиминутный ролик «Русская кибердеревня» канал Birchpunk опубликовал в ноябре 2020 года. В быстро набравшем популярность видео главный герой, фермер Николай, записывает на ломаном английском видеоблог о своём хозяйстве.
  • Позже вышли ролики про путешествие плацкартом к другим планетам, о компании «Ижевск Дайнемикс» и другие. В июне 2022-го «Кинопоиск» сообщил, что выпустит комедию по видео о «Русской кибердеревне».
Видео
Андрей Фролов
Делали бесплатно, хотели показать себя: интервью создателей ролика про «Русскую кибердеревню» Статьи редакции

XYZ связались с режиссёром Сергеем Васильевым и расспросили его о команде проекта и деталях, интересных для профессионалов.

#новость #кинопоиск #кибердеревня

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53 комментария
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Года идут, сюжеты в Росии не меняются. Основная тема: борьба с прогрессом.

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Hox
Основная тема: борьба с прогрессом.

Это интернациональная проблема. Вы Аватар видели?

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6 комментариев
дед Мазай и муравьеды

Поддерживаю. Уже тошнит от новых сериалов с претензией на высокотехнологичность, но с микроскопическим IQ. "Кибер Иван", например - от такого зашквара просто блевануть, даже робот Вертер из "Гостьи из будущего" выглядел аутентичнее...

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1 комментарий
Valentin Sadok

Вот интересно, почему так?

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1 комментарий
Тот самый чел

О наболевшем, так сказать

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jonewayne

Буквально на днях досмотрел 4-й сезон Чудотворцев, в этом сезоне основная тема - постапокалипсис, а в каждой серии обыгрывают актуальные проблемы современности. Целых две серии посветили борьбе человечества с ИИ, закончив сезон тем, что люди победили, но особо ничего из этого не вынесли и стали жить по-старинке. А, ну и один из главных персонажей дико ненавидит роботов, потому что не понимает их и боится (хотя в одной серии это тоже обыграли, дойдя до полу-гейской сцены, не осуждаю, этому сериалу можно).

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6 комментариев
Вадим Д.

Кибердеревня — огонь. Но хороша в формате тех коротких роликов. Делать сериал, имхо, так себе. Но у кинопописка нет цели, только путь.

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Alex Shevchenko

Главное, что вроде как меньше оставили этот кринжовый инглиш лэнгвич с ломанным русским акцентом)

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1 комментарий
Алeкcандр Блoxин

Тоже подумал, что в сериале главное не спецэффекты, а сюжет.

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рэджон рондо

Выглядит сочно. А вообще неожиданно приятно, что проект не умер на стадии зачатка и пары видосов.

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hakhagmon

Левифан в комедию превратили

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Слегка Придурковатый

Этакий киберлубок.

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дед Мазай и муравьеды

Киберлобок

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Sergei Soloviev

Идея хорошая, но эффекты довольно кринжовые, а шутки весьма плоские. Посмотрим, благо подписка "Плюс" есть почти у всех, но пока ожидания — что получится посредственно.

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Stas Sokolov

Но на порядок лучше того гамна на что Бэдкомедиан снимает обзоры. Интересно увидеть бюджет. Думаю сильно меньше любого полного метра. Звезд с нескромными гонорарами вроде как не замечено по трейлеру.

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ИноПост

Формат шортсов в свое время зашел, формат лонгов, к сожалению, утомит быстро скорее всего.

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Артём Величкин

ну потому что людей якобы нужно "цеплять" за пару секунд, а среднестатистическому человеку будет лень смотреть лонги

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Слегка Придурковатый

Я понял, что мне это напомнило - "Район №9".

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hakhagmon

робот чаппи

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Den

До сих пор жду когда за главным героем вернутся

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Fred Han

Кэмерон в ахуе от сценария наверно, так переебать конечно - это мощно

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Дмитрий Клепиков

Лично знаю главного "злодея". Прекрасного актёра Григория Скряпкина, очень жду сериал, чувствую, будет огнище

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Artem

Ожидал увидеть что-то в духе

"Говно! То ли дело younameit. Русским не догнать белых людей, вот и снова наступили в говно в песочнице, из которой никогда не выберутся и продолжат ковыряться. Туземцы, чо"

не ожидал, что так быстро

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Аня Ракета
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КакЦапля

Смищно...

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Со всем уважением

Очень классно!

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Дмитрий Неизвестный

Комьюните повесится разбирать полномертражные ролики на пасхалки.
Ждём с нетерпением.
Это тот самый проект из старой, нормальной жизни.
Такими нас могли запомнить во всём мире.
Однако ж.....

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Артур Мороз

Надо Минцифрам себе название забрать

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Банановый хлебушек

Голливуд плачет

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Пол Атрейдес

Это оно? Возрождение кинематографа?

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Ира

Хотелось бы, чтобы также круто, как и оригинал вышло

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Валерия Щербакова

И кто это ерунду будет смотреть

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Ира Почему

Когда приснился дебильный сон

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Reika

ну продакшен на уровне у ребят на самом деле

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Alexey Smirnoff

Чёт совком повеяло

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Никита Трифонов

Какой же, б*дь, мрак!

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Денис

Мне понравилось)
Будет интересно посмотреть

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Васисуалий Лоханкин

Лучше скажите, когда выйдет Киберслав? Его вроде тоже Кинопоиск подбирал.
Умер проект или жив?
https://youtu.be/3k5KWFnnXK4?si=myaFZp67zDvam-7q

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