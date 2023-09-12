«Кинопоиск» выпустил трейлер сериала по мотивам YouTube-роликов о «Русской кибердеревне» Статьи редакции
Он стартует 23 сентября 2023 года.
- «Кинопоиск» опубликовал полноценный трейлер комедийного фантастического сериала «Кибердеревня», основанного на одноимённой серии роликов YouTube-проекта Birchpunk.
- В шоу рассказывается о фермере Николае, который живёт в деревне на Марсе. Однажды на планету прибывает руководитель корпорации, который хочет построить на месте деревни завод. После этого Николай отправляется в путешествие, чтобы спасти свой дом.
- Пятиминутный ролик «Русская кибердеревня» канал Birchpunk опубликовал в ноябре 2020 года. В быстро набравшем популярность видео главный герой, фермер Николай, записывает на ломаном английском видеоблог о своём хозяйстве.
- Позже вышли ролики про путешествие плацкартом к другим планетам, о компании «Ижевск Дайнемикс» и другие. В июне 2022-го «Кинопоиск» сообщил, что выпустит комедию по видео о «Русской кибердеревне».
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Года идут, сюжеты в Росии не меняются. Основная тема: борьба с прогрессом.
Это интернациональная проблема. Вы Аватар видели?
Поддерживаю. Уже тошнит от новых сериалов с претензией на высокотехнологичность, но с микроскопическим IQ. "Кибер Иван", например - от такого зашквара просто блевануть, даже робот Вертер из "Гостьи из будущего" выглядел аутентичнее...
Вот интересно, почему так?
О наболевшем, так сказать
Буквально на днях досмотрел 4-й сезон Чудотворцев, в этом сезоне основная тема - постапокалипсис, а в каждой серии обыгрывают актуальные проблемы современности. Целых две серии посветили борьбе человечества с ИИ, закончив сезон тем, что люди победили, но особо ничего из этого не вынесли и стали жить по-старинке. А, ну и один из главных персонажей дико ненавидит роботов, потому что не понимает их и боится (хотя в одной серии это тоже обыграли, дойдя до полу-гейской сцены, не осуждаю, этому сериалу можно).
Кибердеревня — огонь. Но хороша в формате тех коротких роликов. Делать сериал, имхо, так себе. Но у кинопописка нет цели, только путь.
Главное, что вроде как меньше оставили этот кринжовый инглиш лэнгвич с ломанным русским акцентом)
Тоже подумал, что в сериале главное не спецэффекты, а сюжет.
Выглядит сочно. А вообще неожиданно приятно, что проект не умер на стадии зачатка и пары видосов.
Левифан в комедию превратили
Этакий киберлубок.
Киберлобок
Идея хорошая, но эффекты довольно кринжовые, а шутки весьма плоские. Посмотрим, благо подписка "Плюс" есть почти у всех, но пока ожидания — что получится посредственно.
Но на порядок лучше того гамна на что Бэдкомедиан снимает обзоры. Интересно увидеть бюджет. Думаю сильно меньше любого полного метра. Звезд с нескромными гонорарами вроде как не замечено по трейлеру.
Формат шортсов в свое время зашел, формат лонгов, к сожалению, утомит быстро скорее всего.
ну потому что людей якобы нужно "цеплять" за пару секунд, а среднестатистическому человеку будет лень смотреть лонги
Я понял, что мне это напомнило - "Район №9".
робот чаппи
До сих пор жду когда за главным героем вернутся
Кэмерон в ахуе от сценария наверно, так переебать конечно - это мощно
Лично знаю главного "злодея". Прекрасного актёра Григория Скряпкина, очень жду сериал, чувствую, будет огнище
Ожидал увидеть что-то в духе
"Говно! То ли дело younameit. Русским не догнать белых людей, вот и снова наступили в говно в песочнице, из которой никогда не выберутся и продолжат ковыряться. Туземцы, чо"
не ожидал, что так быстро
Смищно...
Очень классно!
Комьюните повесится разбирать полномертражные ролики на пасхалки.
Ждём с нетерпением.
Это тот самый проект из старой, нормальной жизни.
Такими нас могли запомнить во всём мире.
Однако ж.....
Надо Минцифрам себе название забрать
Голливуд плачет
Это оно? Возрождение кинематографа?
Хотелось бы, чтобы также круто, как и оригинал вышло
И кто это ерунду будет смотреть
Комментарий удален модератором
Когда приснился дебильный сон
ну продакшен на уровне у ребят на самом деле
Чёт совком повеяло
Какой же, б*дь, мрак!
Мне понравилось)
Будет интересно посмотреть
Лучше скажите, когда выйдет Киберслав? Его вроде тоже Кинопоиск подбирал.
Умер проект или жив?
https://youtu.be/3k5KWFnnXK4?si=myaFZp67zDvam-7q