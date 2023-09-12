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«Приезжайте к нам на Марс»: трейлер комедийного сериала «Кибердеревня» Статьи редакции

Он стартует 23 сентября 2023 года.

Отрывок из трейлера 
  • «Кинопоиск» опубликовал полноценный трейлер комедийного фантастического сериала «Кибердеревня», основанного на одноимённой серии роликов YouTube-проекта Birchpunk.
  • В шоу рассказывается о фермере Николае, который живёт в деревне на Марсе. Однажды на планету прибывает руководитель корпорации, который хочет построить на месте деревни завод. После этого Николай отправляется в путешествие, чтобы спасти свой дом.
  • Пятиминутный ролик «Русская кибердеревня» канал Birchpunk опубликовал в ноябре 2020 года. В быстро набравшем популярность видео главный герой, фермер Николай, записывает на ломаном английском видеоблог о своём хозяйстве.
  • Позже вышли ролики про путешествие плацкартом к другим планетам, о компании «Ижевск Дайнемикс» и другие. В июне 2022-го «Кинопоиск» сообщил, что выпустит комедию по видео о «Русской кибердеревне».
Видео
Андрей Фролов
Делали бесплатно, хотели показать себя: интервью создателей ролика про «Русскую кибердеревню» Статьи редакции

XYZ связались с режиссёром Сергеем Васильевым и расспросили его о команде проекта и деталях, интересных для профессионалов.

#новость #кинопоиск #кинопоиск

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31 комментарий
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 Нет

Года идут, сюжеты в Росии не меняются. Основная тема: борьба с прогрессом.

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Hox
Основная тема: борьба с прогрессом.

Это интернациональная проблема. Вы Аватар видели?

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Нет

Аватар – это про колониализм, а не про переход от села к городу.

Справедливости ради, на Западе много и других популярных тем. Основная – поиск справедливости, имхо.

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jonewayne
Основная – поиск справедливости

Ох, это любимая тема многих, несущих "добро и порядок" остальным)

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Dima Alexeev

А вам не кажется, колониализм и общественный строй - это термины, описывающие разные отношения?
В одном случае, это отношения между государствами (планетами), а в другом - отношения между субъектами внутри государства.
При этом, в Аватаре четко описан не только колониальный подход к ресурсам планеты, но и борьба населения планеты с прогрессом, каким его видят земляне.

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ilia

Открываем рейтинги сериалов и фильмов последних лет 5 и там прям все - сплошь про поиск справедливости, агась

А тут - если вы про выработку варварским способом ресурсов и их перепродажу - это для вас "прогресс", то ну...сочувствую.

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Valentin Sadok

Вот интересно, почему так?

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Pedal Horse Mashineries Inc

Видимо он ждёт радужных перемен.

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Тот самый чел

О наболевшем, так сказать

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jonewayne

Буквально на днях досмотрел 4-й сезон Чудотворцев, в этом сезоне основная тема - постапокалипсис, а в каждой серии обыгрывают актуальные проблемы современности. Целых две серии посветили борьбе человечества с ИИ, закончив сезон тем, что люди победили, но особо ничего из этого не вынесли и стали жить по-старинке. А, ну и один из главных персонажей дико ненавидит роботов, потому что не понимает их и боится (хотя в одной серии это тоже обыграли, дойдя до полу-гейской сцены, не осуждаю, этому сериалу можно).

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Виктор Кривенко

И как, интересно? Стоит смотреть?

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jonewayne

Для меня это один из лучших комедийных сериалов, каждый сезон идёт в сумме не больше трёх часов, юмор и спецэффекты трешёвые, от чего сериал лично мне кажется только лучше. Темы каждого сезона по порядку - рай, средневековье, дикий запад, пост-апокалипсис. Каст в каждом сезоне тот же самый, что только на руку (опять же имхо). Советую глянуть пару серий для ознакомления.

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Вадим Д.

Кибердеревня — огонь. Но хороша в формате тех коротких роликов. Делать сериал, имхо, так себе. Но у кинопописка нет цели, только путь.

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Alex Shevchenko

Главное, что вроде как меньше оставили этот кринжовый инглиш лэнгвич с ломанным русским акцентом)

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Вадим Д.

Не, ну в роликах он забавным был, но по 20-25 минут слушать, согласен, тяжеловато было бы.

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Алeкcандр Блoxин

Тоже подумал, что в сериале главное не спецэффекты, а сюжет.

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Sergei Soloviev

Идея хорошая, но эффекты довольно кринжовые, а шутки весьма плоские. Посмотрим, благо подписка "Плюс" есть почти у всех, но пока ожидания — что получится посредственно.

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hakhagmon

Левифан в комедию превратили

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ИноПост

Формат шортсов в свое время зашел, формат лонгов, к сожалению, утомит быстро скорее всего.

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Артём Величкин

ну потому что людей якобы нужно "цеплять" за пару секунд, а среднестатистическому человеку будет лень смотреть лонги

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рэджон рондо

Выглядит сочно. А вообще неожиданно приятно, что проект не умер на стадии зачатка и пары видосов.

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Слегка Придурковатый

Я понял, что мне это напомнило - "Район №9".

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hakhagmon

робот чаппи

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Слегка Придурковатый

Этакий киберлубок.

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Fred Han

Кэмерон в ахуе от сценария наверно, так переебать конечно - это мощно

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КакЦапля

Смищно...

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Со всем уважением

Очень классно!

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Дмитрий Клепиков

Лично знаю главного "злодея". Прекрасного актёра Григория Скряпкина, очень жду сериал, чувствую, будет огнище

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Дмитрий Неизвестный

Комьюните повесится разбирать полномертражные ролики на пасхалки.
Ждём с нетерпением.
Это тот самый проект из старой, нормальной жизни.
Такими нас могли запомнить во всём мире.
Однако ж.....

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Artem

Ожидал увидеть что-то в духе

"Говно! То ли дело younameit. Русским не догнать белых людей, вот и снова наступили в говно в песочнице, из которой никогда не выберутся и продолжат ковыряться. Туземцы, чо"

не ожидал, что так быстро

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Артур Мороз

Надо Минцифрам себе название забрать

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28 комментариев
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