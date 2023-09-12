«Приезжайте к нам на Марс»: трейлер комедийного сериала «Кибердеревня» Статьи редакции
Он стартует 23 сентября 2023 года.
- «Кинопоиск» опубликовал полноценный трейлер комедийного фантастического сериала «Кибердеревня», основанного на одноимённой серии роликов YouTube-проекта Birchpunk.
- В шоу рассказывается о фермере Николае, который живёт в деревне на Марсе. Однажды на планету прибывает руководитель корпорации, который хочет построить на месте деревни завод. После этого Николай отправляется в путешествие, чтобы спасти свой дом.
- Пятиминутный ролик «Русская кибердеревня» канал Birchpunk опубликовал в ноябре 2020 года. В быстро набравшем популярность видео главный герой, фермер Николай, записывает на ломаном английском видеоблог о своём хозяйстве.
- Позже вышли ролики про путешествие плацкартом к другим планетам, о компании «Ижевск Дайнемикс» и другие. В июне 2022-го «Кинопоиск» сообщил, что выпустит комедию по видео о «Русской кибердеревне».
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Года идут, сюжеты в Росии не меняются. Основная тема: борьба с прогрессом.
Это интернациональная проблема. Вы Аватар видели?
Аватар – это про колониализм, а не про переход от села к городу.
Справедливости ради, на Западе много и других популярных тем. Основная – поиск справедливости, имхо.
Ох, это любимая тема многих, несущих "добро и порядок" остальным)
А вам не кажется, колониализм и общественный строй - это термины, описывающие разные отношения?
В одном случае, это отношения между государствами (планетами), а в другом - отношения между субъектами внутри государства.
При этом, в Аватаре четко описан не только колониальный подход к ресурсам планеты, но и борьба населения планеты с прогрессом, каким его видят земляне.
Открываем рейтинги сериалов и фильмов последних лет 5 и там прям все - сплошь про поиск справедливости, агась
А тут - если вы про выработку варварским способом ресурсов и их перепродажу - это для вас "прогресс", то ну...сочувствую.
Вот интересно, почему так?
Видимо он ждёт радужных перемен.
О наболевшем, так сказать
Буквально на днях досмотрел 4-й сезон Чудотворцев, в этом сезоне основная тема - постапокалипсис, а в каждой серии обыгрывают актуальные проблемы современности. Целых две серии посветили борьбе человечества с ИИ, закончив сезон тем, что люди победили, но особо ничего из этого не вынесли и стали жить по-старинке. А, ну и один из главных персонажей дико ненавидит роботов, потому что не понимает их и боится (хотя в одной серии это тоже обыграли, дойдя до полу-гейской сцены, не осуждаю, этому сериалу можно).
И как, интересно? Стоит смотреть?
Для меня это один из лучших комедийных сериалов, каждый сезон идёт в сумме не больше трёх часов, юмор и спецэффекты трешёвые, от чего сериал лично мне кажется только лучше. Темы каждого сезона по порядку - рай, средневековье, дикий запад, пост-апокалипсис. Каст в каждом сезоне тот же самый, что только на руку (опять же имхо). Советую глянуть пару серий для ознакомления.
Кибердеревня — огонь. Но хороша в формате тех коротких роликов. Делать сериал, имхо, так себе. Но у кинопописка нет цели, только путь.
Главное, что вроде как меньше оставили этот кринжовый инглиш лэнгвич с ломанным русским акцентом)
Не, ну в роликах он забавным был, но по 20-25 минут слушать, согласен, тяжеловато было бы.
Тоже подумал, что в сериале главное не спецэффекты, а сюжет.
Идея хорошая, но эффекты довольно кринжовые, а шутки весьма плоские. Посмотрим, благо подписка "Плюс" есть почти у всех, но пока ожидания — что получится посредственно.
Левифан в комедию превратили
Формат шортсов в свое время зашел, формат лонгов, к сожалению, утомит быстро скорее всего.
ну потому что людей якобы нужно "цеплять" за пару секунд, а среднестатистическому человеку будет лень смотреть лонги
Выглядит сочно. А вообще неожиданно приятно, что проект не умер на стадии зачатка и пары видосов.
Я понял, что мне это напомнило - "Район №9".
робот чаппи
Этакий киберлубок.
Кэмерон в ахуе от сценария наверно, так переебать конечно - это мощно
Смищно...
Очень классно!
Лично знаю главного "злодея". Прекрасного актёра Григория Скряпкина, очень жду сериал, чувствую, будет огнище
Комьюните повесится разбирать полномертражные ролики на пасхалки.
Ждём с нетерпением.
Это тот самый проект из старой, нормальной жизни.
Такими нас могли запомнить во всём мире.
Однако ж.....
Ожидал увидеть что-то в духе
"Говно! То ли дело younameit. Русским не догнать белых людей, вот и снова наступили в говно в песочнице, из которой никогда не выберутся и продолжат ковыряться. Туземцы, чо"
не ожидал, что так быстро
Надо Минцифрам себе название забрать