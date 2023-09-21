Руперт Мёрдок покинет пост председателя компаний Fox Corporation и News Corporation Статьи редакции
Он строил медиабизнес на протяжении 70 лет.
- 92-летний Руперт Мёрдок сложит полномочия в обеих структурах в ноябре 2023 года, пишет Axios. Сам он получит номинальное звание «почётного председателя», а его старший сын — 52-летний Лаклан — возглавит обе структуры. Последнего Мёрдок назвал своим преемником ещё в 2019 году, напоминает NYT.
- Предприниматель не уточнил, чем займётся после отставки, но в письме сотрудникам заявил, что не оставит «работу с новостями и идеями». А обе компании — «в добром здравии», как и он сам, говорится в сообщении.
- Руперт Мёрдок — один из самых выдающихся «медиабаронов», которые годами формировали современное медиапространство и за время работы смогли заручиться как финансовой, так и политической поддержкой, пишет WSJ. Сам Мёрдок при этом всегда считал себя «аутсайдером и индивидуалистом, который бросает вызов системе и устоям».
- В прошлом военный корреспондент, он начал строить «империю» в 1950-х, унаследовав в 22 года газетный бизнес отца, а позже выкупив ещё несколько изданий. В 1985 году он приобрёл киностудию 20st Century Fox за $600 млн, а в 1986-м вышел на телевизионный рынок, купив несколько телестанций и объединив их в компанию Fox Broadcasting. В конце 1990-х запустил кабельный канал Fox News — консервативного «соперника» CNN.
- В последние годы Fox News стал участником многих скандалов, так как, по мнению критиков, продвигал «теории заговора» про выборы и Covid-19 и в 2023 году был вынужден выплатить $787,5 млн по иску о клевете. Ещё одно разбирательство — уже на $2,7 млрд — пока не закрыли.
- Мёрдок покидает правление в непростое для компаний время, пишут СМИ. Fox должна искать способы удержать телеаудиторию на фоне развития стримингов, а News Corporation, которой принадлежат WSJ, New York Post, The Sun, The Times и HarperCollins, — способы развиваться в онлайне, где каждый сервис борется за подписчиков и рекламодателей.
- На 21 сентября 2023 года Forbes оценивает состояние Мёрдока в $17,4 млрд.
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Кому как не нашей Полине писать такую новость, учитывая исходник цитаты из профиля 😉
Неплохо, за 35 лет от печатного бизнеса перейти к покупке крупной тв компании за 600 лямов. Мужик шарит, что за прогрессом будущее
а еще он отлично умеет в дифференциацию бизнеса,правочка толкает одно через фокс,а левочка через нюскорп
О, это знаменитая модель бизнеса - "Есть два стула"
Вот какой мужик, 92 года, а он еще планирует чем-то дальше заниматься, а не просто уже на кресле качаться. Сколько ж сил в нём..
У Мёрдока в 92 жизнь только начинается, Киссинджер в 100 лет что-то затирает Китаю…
И ещё один бессменный лидер не собирается на покой.
Меня терзают смутные сомнения, сколько ещё десятилетий мы будем существовать ментально в XX веке, который номинально закончился больше двух десятилетий назад.
Кажется, что-то сломалось в нашей симуляции, нужно создавать новую.
Даже не верится, все эти издания строго с именем Мёрдока ассоциируются.
"Он строил медиабизнес на протяжении 70 лет."-всю свою жизнь отдал этому делу ,достойно