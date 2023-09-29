Медиа
Таня Боброва

MindRiot Entertainment снимет фильм о батискафе «Титан», который летом 2023 года затонул возле «Титаника» Статьи редакции

Когда он может выйти — неизвестно.

Фото: OceanGate
  • О работе над художественным проектом пишет Deadline. Он будет рассказывать не только о самой аварии «Титана», но и предшествующих ей днях и событиях после. Сопродюсером станет Е. Брайан Доббинс.
  • MindRiot Entertainment также работает над документальным сериалом с рабочим названием Salvaged. Он посвящён жизни бывшего руководителя миссии OceanGate Кайла Бингэма, в центре сериала — многочисленные погружения, совершенные им по всему миру.
  • Батискаф «Титан» компании OceanGate пропал без вести во время погружения к обломкам «Титаника» в июне 2023 года. Через несколько дней береговая охрана США обнаружила его обломки.
  • На борту находилось пять человек — трое туристов, которые заплатили за погружение по $250 тысяч каждый, а также пилот судна Поль-Анри Наржоле и сооснователь и гендиректор OceanGate Стоктон Раш. Все они считаются погибшими. В июле 2023-го компания объявила о «приостановке всех исследовательских и коммерческих операций».
Офлайн
Полина Лааксо
Романтизация OceanGate «вызывала тошноту» у части экспертов, но приводила в восторг клиентов — и они забывали о рисках Статьи редакции

Воспоминания экспертов, пилота и пассажиров о сооснователе компании Стоктоне Раше и «Титане», который потерпел крушение в июне 2023 года, — в пересказе The New York Times.

Источник: NYT

#новость #oceangate

481 показ
422 открытия
0
18 комментариев
Написать комментарий...
 Лицо в толпе
Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

Теперь понятно почему "очумелые ручки" 💅

Ответить
Развернуть ветку
Alex Lowen

Это будет черная комедия?

Ответить
Развернуть ветку
Vyacheslav Anzhiganov

Убойные каникулы (2010)
https://www.kinopoisk.ru/film/485261/

Яндекс
Найдётся всё
www.kinopoisk.ru
Ответить
Развернуть ветку
Бубоник

Пока будут снимать, утопят еще один батискаф.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

Даже не один, наверняка🙈

Ответить
Развернуть ветку
СарыньНаКичку

Вот и не поверь после этого в судьбу злодейку - черную метку. Демонстративно назвать батискаф именем Титан, зная что Титаник это, так получилось, символ смерти. Вспомнилось - у меня был друг, Титов Андрей. Я ему на др, в 2015 году подарил футболку с надписью ТитАн. В 2020 он умер...

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

Совпадение? Не думаю... 👽

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

Почему режиссёр не Кэмерон? 🧐

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Потому что это будет стандартное третьесортное трэш-кино из серии "группа подростков отправляется в/на (лес/остров/каньон) и там кто-то из них оказывается главным долбоёбом, что и приводит к гибели всех остальных долбоёбов поменьше"

И обязательно должна быть симпатичная стройная девчонка в коротких шортах и обтягивающем топике под рубашкой, для привлечения зрителя.

А тут даже симпатичной девчонки не будет. Поэтому можно заранее предположить рейтинг и категорию этой киношки.

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir Ivanov

Девочка с берега будет махать ручкой вслед исчезающему в бурлящем океане батискафу на фоне золотого заката

Ответить
Развернуть ветку
Стерлядка Вяленая

А у меня за окном пакетик пролетел. Когда сериал об этом снимут?

Ответить
Развернуть ветку
Alex Lowen

В твоем пакетике никто не умер нелепой смертью.

Ответить
Развернуть ветку
Эчис Тюлюш

Затянут на 2 часа утомительными рассказами и смерти экипажа?! Какой интересный фильм

Ответить
Развернуть ветку
Alex Lowen

Может все же обьяснят как они решили управлять все это дешевым игровым контроллером без дублирующих систем.

Ответить
Развернуть ветку
Просто Харви

Документальные съемки аля «Ведьма из Блэр».

Ответить
Развернуть ветку
Хозяин местных лахтаботов

Про нашу войну уже на низком старте

Ответить
Развернуть ветку
Серж

Будут снимать на камеры-обскуры

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
15 комментариев
Раскрывать всегда
null