MindRiot Entertainment снимет фильм о батискафе «Титан», который летом 2023 года затонул возле «Титаника» Статьи редакции
Когда он может выйти — неизвестно.
- О работе над художественным проектом пишет Deadline. Он будет рассказывать не только о самой аварии «Титана», но и предшествующих ей днях и событиях после. Сопродюсером станет Е. Брайан Доббинс.
- MindRiot Entertainment также работает над документальным сериалом с рабочим названием Salvaged. Он посвящён жизни бывшего руководителя миссии OceanGate Кайла Бингэма, в центре сериала — многочисленные погружения, совершенные им по всему миру.
- Батискаф «Титан» компании OceanGate пропал без вести во время погружения к обломкам «Титаника» в июне 2023 года. Через несколько дней береговая охрана США обнаружила его обломки.
- На борту находилось пять человек — трое туристов, которые заплатили за погружение по $250 тысяч каждый, а также пилот судна Поль-Анри Наржоле и сооснователь и гендиректор OceanGate Стоктон Раш. Все они считаются погибшими. В июле 2023-го компания объявила о «приостановке всех исследовательских и коммерческих операций».
481 показ
422 открытия
Теперь понятно почему "очумелые ручки" 💅
Это будет черная комедия?
Убойные каникулы (2010)
https://www.kinopoisk.ru/film/485261/
Пока будут снимать, утопят еще один батискаф.
Даже не один, наверняка🙈
Вот и не поверь после этого в судьбу злодейку - черную метку. Демонстративно назвать батискаф именем Титан, зная что Титаник это, так получилось, символ смерти. Вспомнилось - у меня был друг, Титов Андрей. Я ему на др, в 2015 году подарил футболку с надписью ТитАн. В 2020 он умер...
Совпадение? Не думаю... 👽
Почему режиссёр не Кэмерон? 🧐
Потому что это будет стандартное третьесортное трэш-кино из серии "группа подростков отправляется в/на (лес/остров/каньон) и там кто-то из них оказывается главным долбоёбом, что и приводит к гибели всех остальных долбоёбов поменьше"
И обязательно должна быть симпатичная стройная девчонка в коротких шортах и обтягивающем топике под рубашкой, для привлечения зрителя.
А тут даже симпатичной девчонки не будет. Поэтому можно заранее предположить рейтинг и категорию этой киношки.
Девочка с берега будет махать ручкой вслед исчезающему в бурлящем океане батискафу на фоне золотого заката
А у меня за окном пакетик пролетел. Когда сериал об этом снимут?
В твоем пакетике никто не умер нелепой смертью.
Затянут на 2 часа утомительными рассказами и смерти экипажа?! Какой интересный фильм
Может все же обьяснят как они решили управлять все это дешевым игровым контроллером без дублирующих систем.
Документальные съемки аля «Ведьма из Блэр».
Про нашу войну уже на низком старте
Будут снимать на камеры-обскуры