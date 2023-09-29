Романтизация OceanGate «вызывала тошноту» у части экспертов, но приводила в восторг клиентов — и они забывали о

Воспоминания экспертов, пилота и пассажиров о сооснователе компании Стоктоне Раше и «Титане», который потерпел крушение в июне 2023 года, — в пересказе The New York Times.