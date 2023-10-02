Телеканал «2×2» вернул «двойки» в оформление «по многочисленным просьбам» — после смены логотипа цифры стали римскими Статьи редакции
Пользователи отметили, что с ними логотип читается как «11х11».
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- Об этом сообщил Sostav. Обновлённое оформление появилось в эфире 1 октября 2023 года. Также изменилось расположение логотипа — он «переехал» в правый верхний угол. «Двойки» вернули «по многочисленным просьбам телезрителей».
- Изменения сопроводили промороликами проектов «Вставай на 2х2», «Ешь, люби, косплей», «Инспектор», «Раз на раз», «Спортсмемы» и другие. В них логотип «путешествует» по разным мирам и галактикам — например, оказывается внутри восьмибитной игры и аниме. В компании отметили, что видео демонстрируют многообразие визуальных стилей и смыслов под одним брендом и иллюстрируют слоган «Всё равно 2х2».
- Телеканал показал новый логотип в августе 2021 года. Он остался чёрно-белым, но написание цифр сменилось на минималистичные римские. Зрители отмечали, что теперь название читается как «11х11».
- В августе 2023 года в анонсах и в заставках «2х2» появился старый логотип, а 24 августа телеканал в Telegram и «ВКонтакте» спросил, стоит ли ему « убрать“11х11” и вернуть лого с двойками». В сентябре он анонсировал, что те вернутся в эфир с 1 октября.
11*11 = 121
Телезрителям сложно.
Forever!
Как вообще можно было легенду заменить
Перестали показывать популярные мультсериалы. Смотреть нечего.
Топовый канал, осталось теперь годный контент вернуть)
Им что, просто делать было нечего..
Говорят ребрендинг привлекает аудиторию
Согласен.
Я как раз из-за такого вспомнил, что этот ныне помойный канал (после покупки Газпромом) существует.
Взяли из клипа Басты
От «не взрослейте - это ловушка» перешли к римским цифрам.
Теперь опять вернулись.. им нужна концепция, которая была у wos
А что там делает Чак? Они вроде закрыли свое шоу
Если уже сделали имя на одном логотипе, лучше менять (если так сильно хочется) что угодно, но не логотип
А что за игра с гопником в спальном районе на заставке видео?
Анимация обычная.
11 - это масонское число.
Казалось бы, при чем тут римская империя
ну и хорошо ,что вернули старый вариант , потому что с римскими цифрами как-то странно выглядит