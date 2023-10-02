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Медиа
Евгения Евсеева

Телеканал «2×2» вернул «двойки» в оформление «по многочисленным просьбам» — после смены логотипа цифры стали римскими Статьи редакции

Пользователи отметили, что с ними логотип читается как «11х11».

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  • Об этом сообщил Sostav. Обновлённое оформление появилось в эфире 1 октября 2023 года. Также изменилось расположение логотипа — он «переехал» в правый верхний угол. «Двойки» вернули «по многочисленным просьбам телезрителей».
  • Изменения сопроводили промороликами проектов «Вставай на 2х2», «Ешь, люби, косплей», «Инспектор», «Раз на раз», «Спортсмемы» и другие. В них логотип «путешествует» по разным мирам и галактикам — например, оказывается внутри восьмибитной игры и аниме. В компании отметили, что видео демонстрируют многообразие визуальных стилей и смыслов под одним брендом и иллюстрируют слоган «Всё равно 2х2».
  • Телеканал показал новый логотип в августе 2021 года. Он остался чёрно-белым, но написание цифр сменилось на минималистичные римские. Зрители отмечали, что теперь название читается как «11х11».
  • В августе 2023 года в анонсах и в заставках «2х2» появился старый логотип, а 24 августа телеканал в Telegram и «ВКонтакте» спросил, стоит ли ему « убрать“11х11” и вернуть лого с двойками». В сентябре он анонсировал, что те вернутся в эфир с 1 октября.
Логотип с римскими цифрами

#новость

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17 комментариев
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 Вадим Д.

11*11 = 121
Телезрителям сложно.

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Иван Серик

Forever!

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Олег Воронов

Как вообще можно было легенду заменить

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Alex R

Перестали показывать популярные мультсериалы. Смотреть нечего.

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Саша Васильев

Топовый канал, осталось теперь годный контент вернуть)

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Edward

Им что, просто делать было нечего..

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При себе ничего нет

Говорят ребрендинг привлекает аудиторию

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Нейрослав Жепетеев

Согласен.
Я как раз из-за такого вспомнил, что этот ныне помойный канал (после покупки Газпромом) существует.

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Балкон.Ру
Зрители отмечали, что теперь название читается как «11х11».

Взяли из клипа Басты

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hakhagmon

От «не взрослейте - это ловушка» перешли к римским цифрам.
Теперь опять вернулись.. им нужна концепция, которая была у wos

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Париж

А что там делает Чак? Они вроде закрыли свое шоу

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Виктор Викторович

Если уже сделали имя на одном логотипе, лучше менять (если так сильно хочется) что угодно, но не логотип

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Gruntofos

А что за игра с гопником в спальном районе на заставке видео?

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Нейрослав Жепетеев

Анимация обычная.

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Barth

11 - это масонское число.

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Mike Kosulin

Казалось бы, при чем тут римская империя

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Denis Elakhin

ну и хорошо ,что вернули старый вариант , потому что с римскими цифрами как-то странно выглядит

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14 комментариев
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