Медиа
Евгения Евсеева

NASA объявило дату запуска собственного стримингового сервиса — 8 ноября 2023 года Статьи редакции

«Запускаем не только ракеты», — заявили в космическом агентстве.

  • NASA анонсировало запуск стримингового сервиса NASA+ ещё в июле 2023 года, тогда же заработала его бета-версия. Теперь NASA озвучило дату, когда видеосервис станет доступен для всех пользователей — 8 ноября 2023 года.
Источник: NASA
  • На платформе можно будет следить за прямыми трансляциями агентства и смотреть сериалы о космических миссиях NASA. В планах — съёмки нескольких оригинальных проектов.
  • Видеосервис будет доступен без подписки и рекламы. Запустить его можно в приложении NASA на iOS и Android, через сайт агентства и приставки Apple TV, Fire TV и Roku.

#новость #nasa

453 показа
479 открытий
0
25 комментариев
Написать комментарий...
 Magistr Architecture

Метаморфозы:
Раньше запускала ракеты, а теперь стриминги.
До банка, который торгует иранским вареньем ещё далеко, но путь выбран

Ответить
Развернуть ветку
Axel Denisenko

Так ведь сама идея неплохая же. Компания которая занимается космосом будет показывать свою работу, продвигать, просвещать и популяризировать свою деятельность.

На платформе можно будет следить за прямыми трансляциями агентства и смотреть сериалы о космических миссиях NASA. В планах — съёмки нескольких оригинальных проектов.

Если ролики будут качеством на уровне BBC (я про картинку), то вообще улет! На том же YouTube ролики про космос, разбор теорий и новостей занимают сотни тысяч и даже миллионы просмотров. Это действительно достаточно популярная тема.
Сделать контент для разного возрастного уровня, то можно попытаться даже завлечь и зажечь интерес у самых маленьких зрителей.

Ответить
Развернуть ветку
Griby Lenina

Почему это не торгуем? Заходи, покупай, родной!

https://www.shopnasa.com/

The Gift Shop of NASA Johnson Space Center…
ShopNASA.com and the JSC Gift Shop are part of the NASA Exchange - JSC located onsite at the…
www.shopnasa.com
Ответить
Развернуть ветку
Нина Кравчук

Ну не все же им ракеты запускать, пора привнести что-то новое, что будет заинтересовывать

Ответить
Развернуть ветку
Роман Таровик

Илон Маск хватит захватывать этот мир гениальными идеями!
К слову, Россия сняла прекрасный фильм в открытом космосе. Мне очень понравился. Думаю наши тоже смогут придумать что-то подобное или еще лучше) Хотели бы?

Ответить
Развернуть ветку
Magistr Architecture

Лучше бы они подумали о тех вещах, о которых батя Роскосмоса думал лет 40 назад.

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Я бы хотел радиотелескопы, эффективное управление государственными космическими корпорациями, международные проекты, частную космонавтику и... что, уже пора на нары? Ок...

Ответить
Развернуть ветку
Нина Кравчук

Думаю нам стоит акцентировать внимание на освоение космоса в самом широком его понимании, а не фильмы снимать

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

А у нас бомбардировки Луны станциями, но даже прямого эфира не было. А был бы стриминговый сервис у роскосмоса — показали бы. Отредактированную запись (-:

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Так и будем «Армагеддон» на пенсии смотреть... А был же live footage!

Ответить
Развернуть ветку
Илитный Иксперт

Когда сториз добавят?

Ответить
Развернуть ветку
Пётр Петров

Ну наконец то, слоупоки!

Ответить
Развернуть ветку
Нина Кравчук

Да, это классно. А если ещё и картинка как на BBC будет, то просто чудо. Очень ждем

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Между тем, новый сезон For All Mankind стартует на Apple TV+ уже 10 ноября

https://tv.apple.com/ru/show/for-all-mankind/umc.cmc.6wsi780sz5tdbqcf11k76mkp7

Смотрите Ради всего человечества — Apple TV+ (RU)
Представьте себе мир, в котором космическая гонка так и не закончилась. Главные герои сериала…
tv.apple.com
Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
22 комментария
Раскрывать всегда
null