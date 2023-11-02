NASA объявило дату запуска собственного стримингового сервиса — 8 ноября 2023 года Статьи редакции
«Запускаем не только ракеты», — заявили в космическом агентстве.
- NASA анонсировало запуск стримингового сервиса NASA+ ещё в июле 2023 года, тогда же заработала его бета-версия. Теперь NASA озвучило дату, когда видеосервис станет доступен для всех пользователей — 8 ноября 2023 года.
- На платформе можно будет следить за прямыми трансляциями агентства и смотреть сериалы о космических миссиях NASA. В планах — съёмки нескольких оригинальных проектов.
- Видеосервис будет доступен без подписки и рекламы. Запустить его можно в приложении NASA на iOS и Android, через сайт агентства и приставки Apple TV, Fire TV и Roku.
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Метаморфозы:
Раньше запускала ракеты, а теперь стриминги.
До банка, который торгует иранским вареньем ещё далеко, но путь выбран
Так ведь сама идея неплохая же. Компания которая занимается космосом будет показывать свою работу, продвигать, просвещать и популяризировать свою деятельность.На платформе можно будет следить за прямыми трансляциями агентства и смотреть сериалы о космических миссиях NASA. В планах — съёмки нескольких оригинальных проектов.
Если ролики будут качеством на уровне BBC (я про картинку), то вообще улет! На том же YouTube ролики про космос, разбор теорий и новостей занимают сотни тысяч и даже миллионы просмотров. Это действительно достаточно популярная тема.
Сделать контент для разного возрастного уровня, то можно попытаться даже завлечь и зажечь интерес у самых маленьких зрителей.
Почему это не торгуем? Заходи, покупай, родной!
https://www.shopnasa.com/
Ну не все же им ракеты запускать, пора привнести что-то новое, что будет заинтересовывать
Илон Маск хватит захватывать этот мир гениальными идеями!
К слову, Россия сняла прекрасный фильм в открытом космосе. Мне очень понравился. Думаю наши тоже смогут придумать что-то подобное или еще лучше) Хотели бы?
Лучше бы они подумали о тех вещах, о которых батя Роскосмоса думал лет 40 назад.
Я бы хотел радиотелескопы, эффективное управление государственными космическими корпорациями, международные проекты, частную космонавтику и... что, уже пора на нары? Ок...
Думаю нам стоит акцентировать внимание на освоение космоса в самом широком его понимании, а не фильмы снимать
А у нас бомбардировки Луны станциями, но даже прямого эфира не было. А был бы стриминговый сервис у роскосмоса — показали бы. Отредактированную запись (-:
Так и будем «Армагеддон» на пенсии смотреть... А был же live footage!
Когда сториз добавят?
Ну наконец то, слоупоки!
Да, это классно. А если ещё и картинка как на BBC будет, то просто чудо. Очень ждем
Между тем, новый сезон For All Mankind стартует на Apple TV+ уже 10 ноября
https://tv.apple.com/ru/show/for-all-mankind/umc.cmc.6wsi780sz5tdbqcf11k76mkp7