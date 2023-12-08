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DTF

Документальный фильм про геймдизайнера Хидео Кодзиму выйдет на Disney+ весной 2024 года Статьи редакции

Авторы ленты взяли интервью у многих его коллег.

Постер к фильму
  • Точная дата выхода документалки Hideo Kojima: Connecting Worlds в «цифре» не сообщается, на Disney+ её добавят весной 2024 года.
  • В фильме рассказывается об основании студии Kojima Productions и производстве игры Death Stranding.
  • Авторы фильма взяли интервью у многих коллег Хидео Кодзимы. Среди них оказались режиссёры Гильермо дель Торо и Николас Виндинг Рефн, актёр Норман Ридус, музыканты из группы Chvrches и другие творческие деятели.
Трейлер

#новости #игры

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27 комментариев
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 Невероятный Блондин

Сделал игру про курьера и заставил весь мир курьерить.

Кодзима гений!

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Иван Хаманн

"— И это не первое нарушение Иночкина! В день приезда он фехтовался на палках. А вслед за ним все стали фехтоваться, даже девочки.
Ночью под одеялом он зажег фонарик и читал книгу. И все стали читать книги."
©

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Lmao

история успешного успеха ?

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Jessica Logan
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Vika Berezina

хочется историю успеха и на что-то позитивное смотреть , хватает грустной реальности

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Максим Маисов

А вам чернуху больше по душе смотреть?

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Артур Маслов

Кодзима - гелий!

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Dery

скорее водород

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Lmao

а Нолан?

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Dery

Криптон

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Тоже хочу

Игру про курьевов сделать нужно иметь талант. Ждем про складских работников.. стоп, Сокобан уже есть

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Пёсокот

А вот это, кстати, может быть интересно. В целом байкопиков про таких вот людей не хватает

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Karen Buzhala

Не особо если честно люблю документалки, но эту можно будет глянуть

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Давид Муравьёв

Интересно почему точной даты они не сообщают

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КакЦапля

Бурят - стронг!

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Kirill Zaytcev

Впервые слышу о фильме от Дисней или я просто не просвещенный?

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Дима К.

интересно конечно глянуть , документалки про всякие разработки обожаю

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A. Veles

Норман Ридус в Роли Кодзимы? 🕶️👶 Под режиссурой дель Торо он, конечно, сможет подняться из мертвых к лучшим геймдизайнерам

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Аарон Витте

Битва двух якодзунов 2.

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High Stakes

!

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Тоже хочу

была статья про геймдев, как будущая ключевая экономика
https://medium.com/ivanodigital/gamesrus-980c7bcbaa67

Цифровой Голливуд
Компьютерные игры — ключевая индустрия будущего
medium.com
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Aleksei M

Я подумал что зашел на DTF

Как эта тема относится к бизнес порталу?

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Иван Хаманн

объёмами продаж в дижитал индустрии, например

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Адам Сэндлер

Я бы определенно глянул. Во-первых, таких фильмов мало
Во-вторых, неожиданно от Диснея
Ну и сам чел крутой

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Никита Мардюков

почему неожиданно? они давно уже все подряд продюсируют и снимают

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Константин Афанасьев

Документалка про геймдизайнера? интересно. Ждем!!

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Aleksey

Hideo genius Kojima

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24 комментария
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