Документальный фильм про геймдизайнера Хидео Кодзиму выйдет на Disney+ весной 2024 года Статьи редакции
Авторы ленты взяли интервью у многих его коллег.
- Точная дата выхода документалки Hideo Kojima: Connecting Worlds в «цифре» не сообщается, на Disney+ её добавят весной 2024 года.
- В фильме рассказывается об основании студии Kojima Productions и производстве игры Death Stranding.
- Авторы фильма взяли интервью у многих коллег Хидео Кодзимы. Среди них оказались режиссёры Гильермо дель Торо и Николас Виндинг Рефн, актёр Норман Ридус, музыканты из группы Chvrches и другие творческие деятели.
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Сделал игру про курьера и заставил весь мир курьерить.
Кодзима гений!
"— И это не первое нарушение Иночкина! В день приезда он фехтовался на палках. А вслед за ним все стали фехтоваться, даже девочки.
Ночью под одеялом он зажег фонарик и читал книгу. И все стали читать книги."
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история успешного успеха ?
хочется историю успеха и на что-то позитивное смотреть , хватает грустной реальности
А вам чернуху больше по душе смотреть?
Кодзима - гелий!
скорее водород
а Нолан?
Криптон
Игру про курьевов сделать нужно иметь талант. Ждем про складских работников.. стоп, Сокобан уже есть
А вот это, кстати, может быть интересно. В целом байкопиков про таких вот людей не хватает
Не особо если честно люблю документалки, но эту можно будет глянуть
Интересно почему точной даты они не сообщают
Бурят - стронг!
Впервые слышу о фильме от Дисней или я просто не просвещенный?
интересно конечно глянуть , документалки про всякие разработки обожаю
Норман Ридус в Роли Кодзимы? 🕶️👶 Под режиссурой дель Торо он, конечно, сможет подняться из мертвых к лучшим геймдизайнерам
Битва двух якодзунов 2.
!
была статья про геймдев, как будущая ключевая экономика
https://medium.com/ivanodigital/gamesrus-980c7bcbaa67
Я подумал что зашел на DTF
Как эта тема относится к бизнес порталу?
объёмами продаж в дижитал индустрии, например
Я бы определенно глянул. Во-первых, таких фильмов мало
Во-вторых, неожиданно от Диснея
Ну и сам чел крутой
почему неожиданно? они давно уже все подряд продюсируют и снимают
Документалка про геймдизайнера? интересно. Ждем!!
Hideo genius Kojima