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Полина Лааксо

Умер основатель «Фонтанки» и «Агентства журналистских расследований» Андрей Константинов Статьи редакции

Ему было 60 лет.

  • Последний год журналист и писатель «тяжело и неизлечимо» болел, сообщила редакция «Фонтанки». Замглавреда издания Евгений Вышенков назвал его «кодом Петербурга».
Андрей Константинов (Баконин). Источник: «Петербургский Дневник»
  • Андрей Баконин родился в 1963 году в Астраханской области. В детстве хотел стать археологом. Поняв, что работать, скорее всего, придётся учителем истории, передумал и поступил на восточный факультет Ленинградского государственного университета (СПбГУ).
  • Он несколько лет прослужил в войсках переводчиком с арабского языка, после уволился из армии, вернулся в тогда ещё Ленинград и устроился корреспондентом в газету «Смена», где возглавил отдел криминальной хроники. Тогда же взял девичью фамилию матери и стал работать как Константинов.
  • В 1994 года начал писать в «Комсомольской правде», а в 1996 году предложил создать «Службу журналистских расследований»» при петербургском издательском доме «Шанс». На базе службы позже сформировал медиагруппу «Агентство журналистских расследований», которая расследовала в том числе заказные убийства. Туда, помимо прочих, входит «Фонтанка».
  • Константинов — соучредитель конкурса «Золотое перо» для журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти. С 2004 по 2011 год возглавлял местный союз журналистов, более десяти лет читал лекции в СПбГУ и работал советником по культуре во время губернаторства Георгия Полтавченко.
  • Помимо статей и расследований, Константинов писал книги. Его цикл криминальных очерков про «Бандитский Петербург» лёг в основу одноимённого сериала и последующих приквелов.

#новости

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20 комментариев
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 Александр Альхов

круто дядька глыбища

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Maxim Roslyakov

Человечище. Любил его книги в юности. RIP

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Олег Павлов

Не по теме, но современную Фонтанку читать невозможно

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Полина Лааксо
Автор

расскажете, почему так считаете?

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Вася Пражкин

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/01/10/791075-shkulev-fontankaru
Ну и плюс там у Константинова последние годы весьма специфично сдвинулись взгляды на фоне ура-патриотизма.

Владелец Elle и Maxim Виктор Шкулев купил…
Сумму сделки Шкулев не раскрыл и пообещал, что редакционная политика издания не изменится
www.vedomosti.ru
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Олег Павлов

Кликбейтные быдлозаголовки, отсутствие фактчекинга, это если коротко

А даже если бы я любил читать говно, у них сайт глючный

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Пряничный дедушка

Павлова читать невозможно. Почему?
1) Кликбейтные быдлокоменты: «если бы я любил читать говно»
2) Отсутствие фактчекинга: по факту он и читает гавно

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Мурад Муртазалиев

Не пора ли поднять пенсионный возраст?

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John Smith

@Инспектор насколько я помню, политика не должна быть основной повесткой комментария? Мурадику пора отдохнуть от vc.

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fullstackoff

Осталось только понять какое отношение пенсионный возраст имеет к политике)

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Невероятный Блондин

Не обращай внимания.
У него фиксация на Мураде (и не только) на почве несовместимости политических взглядов

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John Smith

И ты туда же. Просто человек меня чуть ли не в каждой новости поливает помоями, лжет про то что я якобы говорил про вклады. Вот пусть получает.

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Мурад Муртазалиев

Мне кажется, там обиженная девочка за аккаунтом. Которая каждый раз обижается, когда ее лицом тыкают)

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Мурад Муртазалиев

Тем более, что это нам только на пользу)

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Подментованный кот

У него нехватка яиц, нужно отнестись с пониманием...

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Нина К.

Этого нам всем не хватает..

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Qwerty54321

отрицательно поднять вы имели ввиду

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Жони Деп
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Невероятный Блондин

Чем известен?

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Sergeant Ding

Бандитским Петербургом конечно же

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17 комментариев
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