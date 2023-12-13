Умер основатель «Фонтанки» и «Агентства журналистских расследований» Андрей Константинов Статьи редакции
Ему было 60 лет.
- Андрей Баконин родился в 1963 году в Астраханской области. В детстве хотел стать археологом. Поняв, что работать, скорее всего, придётся учителем истории, передумал и поступил на восточный факультет Ленинградского государственного университета (СПбГУ).
- Он несколько лет прослужил в войсках переводчиком с арабского языка, после уволился из армии, вернулся в тогда ещё Ленинград и устроился корреспондентом в газету «Смена», где возглавил отдел криминальной хроники. Тогда же взял девичью фамилию матери и стал работать как Константинов.
- В 1994 года начал писать в «Комсомольской правде», а в 1996 году предложил создать «Службу журналистских расследований»» при петербургском издательском доме «Шанс». На базе службы позже сформировал медиагруппу «Агентство журналистских расследований», которая расследовала в том числе заказные убийства. Туда, помимо прочих, входит «Фонтанка».
- Константинов — соучредитель конкурса «Золотое перо» для журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти. С 2004 по 2011 год возглавлял местный союз журналистов, более десяти лет читал лекции в СПбГУ и работал советником по культуре во время губернаторства Георгия Полтавченко.
- Помимо статей и расследований, Константинов писал книги. Его цикл криминальных очерков про «Бандитский Петербург» лёг в основу одноимённого сериала и последующих приквелов.
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круто дядька глыбища
Человечище. Любил его книги в юности. RIP
Не по теме, но современную Фонтанку читать невозможно
расскажете, почему так считаете?
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/01/10/791075-shkulev-fontankaru
Ну и плюс там у Константинова последние годы весьма специфично сдвинулись взгляды на фоне ура-патриотизма.
Кликбейтные быдлозаголовки, отсутствие фактчекинга, это если коротко
А даже если бы я любил читать говно, у них сайт глючный
Павлова читать невозможно. Почему?
1) Кликбейтные быдлокоменты: «если бы я любил читать говно»
2) Отсутствие фактчекинга: по факту он и читает гавно
Не пора ли поднять пенсионный возраст?
@Инспектор насколько я помню, политика не должна быть основной повесткой комментария? Мурадику пора отдохнуть от vc.
Осталось только понять какое отношение пенсионный возраст имеет к политике)
Не обращай внимания.
У него фиксация на Мураде (и не только) на почве несовместимости политических взглядов
И ты туда же. Просто человек меня чуть ли не в каждой новости поливает помоями, лжет про то что я якобы говорил про вклады. Вот пусть получает.
Мне кажется, там обиженная девочка за аккаунтом. Которая каждый раз обижается, когда ее лицом тыкают)
Тем более, что это нам только на пользу)
У него нехватка яиц, нужно отнестись с пониманием...
Этого нам всем не хватает..
отрицательно поднять вы имели ввиду
Чем известен?
Бандитским Петербургом конечно же