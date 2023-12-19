«Викимедиа РУ» объявило о закрытии Статьи редакции
Решение приняли на общем собрании из-за возможного признания главы организации иноагентом.
- Некоммерческое партнёрство «Викимедиа РУ», которое занимается развитием русскоязычной «Википедии», закрывается, объявил на форуме онлайн-энциклопедии директор организации Станислав Козловский.
- Козловский сообщил, что в деканате факультета психологии МГУ, где он работал на протяжении 25 лет, рассказали о планах Минюста признать его иноагентом: «Передо мной положили две бумаги — приказ с увольнением по статье за прогулы и заявление по собственному. Я выбрал последнее».
- Он рассказал о случившемся на собрании «Викимедиа РУ». После этого участники организации решили закрыть её. Процесс ликвидации займёт несколько месяцев. Как будет организована работа волонтёров после закрытия проекта — неизвестно.
- «Викимедиа Ру» работает с 2008 года. Помимо поддержки русскоязычных раздело «Википедии», организация проводит лекции и другие образовательные мероприятия.
- В мае 2023 года должность директора «Викимедиа РУ» покинул Владимир Медейко. Он возглавил АНО «Интернет-энциклопедия Рувики», которое развивает российский аналог «Википедии» — «РуВики», запущенный в тестовом режиме в июне 2023-го.
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Нечего людям знать альтернативные точки зрения. Только соловьиный помет и режимные каналы.
Добавьте в список и научный журнал "Юридическая наука: история и современность", ведь там публикуются умнейшие люди страны – депутаты, генералы ФСБ. Их научные труды нужно изучать всей страной:Демократия породила оральный секс. Оказывается, бог и здесь защитил людей. Оральный секс способствует раковым заболеваниям горла и ротовой полости. Вирус передается именно во время орального секса.
Про соловьиный помёт улыбнуло, спасибо)
Комментарий удален модератором
Конечно. Знания - зло. Главное покорность и немного подождать.
Знания - это стереотип, навязанный инструктором НАТО. Можно прочитать и стать геем. Страна спит покорно.
Счас эльфы набегут
Статью, я так понимаю, не читали?
«Викимедиа Ру» работает с 2008 года. Помимо поддержки русскоязычных раздело «Википедии», организация проводит лекции и другие образовательные мероприятия.
В мае 2023 года должность директора «Викимедиа РУ» покинул Владимир Медейко. Он возглавил АНО «Интернет-энциклопедия Рувики», которое развивает российский аналог «Википедии» — «РуВики», запущенный в тестовом режиме в июне 2023-го
Дак, а в чем радость? Кто закрывает, делает тоже самое, только не используя силы ребят, кто это уже далал 15 лет, а как обычно "мы ща тут вам сделаем руинтернет" с нуля и с амбициями епа мать.
Что означает слово "говнопомойка", этимология, развитие концепции?
Пукнул аналоговнетный импортозаместитель, создатель кальки на тви, в недавнем прошлом мимикрирующий под сосаку. Отличный ui, кстати.
Кремлеботы в восторге, теперь только проверенная и достоверная инфа из зомбоящика и рашатудэй! Говорят, одна большая и сильная страна тоже запрещала инакомыслие и редактировала энциклопедии. 70 лет даже не прожила, сгнила как сельский сортир. Ставлю что эта протянет ещё меньше, кончится вместе с пыпой
Тебе интернет закрыли или что? Не умеешь сам анализировать информацию и новости? Или нужно, чтобы с ложечки кормили?
2,5 человека, продолжающие доверять информации из Википедии, в шоке.
Вот и закрылся ресурс о котором я только что узнал
Капец, и что теперь будет с Википедией? Я даже не знала, что кто-то ей организованно вообще занимался. Грустно это как-то все
Ничего не будет, останется такой же помойкой. И так же на русском.
Всё будет хорошо. Статьи на русском были и будут
Интересно, он действительно прогуливал?
Кстати да, но там достаточно одного подозрительного прогула за месяц. Возможно сам виноват а возможно его куда то специально направили и он вовремя не отметился.
Ну вот. Монитор уже трескается от взрывов.
Дык это хорошо или плохо? В общем в русской википедии после 24 февраля хорошо так шерстят статьи в вики
Это была одна из самых старых RU Википедий, как написано в статье, развивалась с 2008 года.В 2019 году президент Владимир Путин говорил, что «Википедию» следует заменить «Большой российской энциклопедией» из-за сомнений в достоверности представленной на ресурсе информации.
За последние пару лет, на сколько я помню, были еще несколько Википедий которые собрались развивать и одна из них («РУВИКИ»), прям ооочень около президентская инициатива. Сайт «РУВИКИ» разрабатывает экс-директор российского подразделения «Википедии» Владимир Медейко.
«Мы не собираемся конкурировать с «Википедией» — у нас есть своя ниша. Мы считаем, что нужен широкий энциклопедический источник информации, на который было бы не стыдно ссылаться учащимся и студентам. Темы мы намерены фильтровать, не хотим быть новостным порталом, а собираемся делать акцент на академических вопросах», — говорил Медейко «Коммерсанту».
Соответственно и наполнение там будет как на RuTube, когда заходишь, а 70% главной страницы это восхваление и превознесение достижений, событий и рассказы как мы все прекрасно живем.
Русьпедия там уже празднует? Как она там поживает? Всё репостят новости с ТВ?
Кто ж будет такое репостить, боже упаси..
Ну что там, «Руниверсалис» или как его там, как поживает? Аналог так сказать, открывают уже шампанское?)
Сколько уже этих русских википедий? есть основная?
Прочитайте новости Индии, охуее**те что они там пишут)
Неадекватных модераторов то разгонят наконец?
// inb4 значимость коммента не доказана, подлежит удалению