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Артур Томилко

«Викимедиа РУ» объявило о закрытии Статьи редакции

Решение приняли на общем собрании из-за возможного признания главы организации иноагентом.

  • Некоммерческое партнёрство «Викимедиа РУ», которое занимается развитием русскоязычной «Википедии», закрывается, объявил на форуме онлайн-энциклопедии директор организации Станислав Козловский.
  • Козловский сообщил, что в деканате факультета психологии МГУ, где он работал на протяжении 25 лет, рассказали о планах Минюста признать его иноагентом: «Передо мной положили две бумаги — приказ с увольнением по статье за прогулы и заявление по собственному. Я выбрал последнее».
  • Он рассказал о случившемся на собрании «Викимедиа РУ». После этого участники организации решили закрыть её. Процесс ликвидации займёт несколько месяцев. Как будет организована работа волонтёров после закрытия проекта — неизвестно.
  • «Викимедиа Ру» работает с 2008 года. Помимо поддержки русскоязычных раздело «Википедии», организация проводит лекции и другие образовательные мероприятия.
  • В мае 2023 года должность директора «Викимедиа РУ» покинул Владимир Медейко. Он возглавил АНО «Интернет-энциклопедия Рувики», которое развивает российский аналог «Википедии» — «РуВики», запущенный в тестовом режиме в июне 2023-го.

#новости #викимедиа

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80 комментариев
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 Kiss1nger

Нечего людям знать альтернативные точки зрения. Только соловьиный помет и режимные каналы.

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Eddie II

Добавьте в список и научный журнал "Юридическая наука: история и современность", ведь там публикуются умнейшие люди страны – депутаты, генералы ФСБ. Их научные труды нужно изучать всей страной:

Демократия породила оральный секс. Оказывается, бог и здесь защитил людей. Оральный секс способствует раковым заболеваниям горла и ротовой полости. Вирус передается именно во время орального секса.
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Борис Ш.

Про соловьиный помёт улыбнуло, спасибо)

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Комментарий удален модератором

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Алекс

Конечно. Знания - зло. Главное покорность и немного подождать.

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13 комментариев
Barbara Zukowa

Знания - это стереотип, навязанный инструктором НАТО. Можно прочитать и стать геем. Страна спит покорно.

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8 комментариев
Жони Деп

Счас эльфы набегут

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7 комментариев
Борис Вишневский

Статью, я так понимаю, не читали?

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2 комментария
Артём Горячкин

«Викимедиа Ру» работает с 2008 года. Помимо поддержки русскоязычных раздело «Википедии», организация проводит лекции и другие образовательные мероприятия.

В мае 2023 года должность директора «Викимедиа РУ» покинул Владимир Медейко. Он возглавил АНО «Интернет-энциклопедия Рувики», которое развивает российский аналог «Википедии» — «РуВики», запущенный в тестовом режиме в июне 2023-го

Дак, а в чем радость? Кто закрывает, делает тоже самое, только не используя силы ребят, кто это уже далал 15 лет, а как обычно "мы ща тут вам сделаем руинтернет" с нуля и с амбициями епа мать.

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3 комментария
Илья Ланкевич

Что означает слово "говнопомойка", этимология, развитие концепции?

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9 комментариев
Прохладный

Пукнул аналоговнетный импортозаместитель, создатель кальки на тви, в недавнем прошлом мимикрирующий под сосаку. Отличный ui, кстати.

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3 комментария
Фанат Феникс Мари

Кремлеботы в восторге, теперь только проверенная и достоверная инфа из зомбоящика и рашатудэй! Говорят, одна большая и сильная страна тоже запрещала инакомыслие и редактировала энциклопедии. 70 лет даже не прожила, сгнила как сельский сортир. Ставлю что эта протянет ещё меньше, кончится вместе с пыпой

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Жони Деп

Тебе интернет закрыли или что? Не умеешь сам анализировать информацию и новости? Или нужно, чтобы с ложечки кормили?

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4 комментария
Леонид Осокин

2,5 человека, продолжающие доверять информации из Википедии, в шоке.

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Влад

Вот и закрылся ресурс о котором я только что узнал

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Tis

Капец, и что теперь будет с Википедией? Я даже не знала, что кто-то ей организованно вообще занимался. Грустно это как-то все

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Леонид Осокин

Ничего не будет, останется такой же помойкой. И так же на русском.

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2 комментария
Филипп Гаврилов

Всё будет хорошо. Статьи на русском были и будут

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Имярек

Интересно, он действительно прогуливал?

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Иванов Иван

Кстати да, но там достаточно одного подозрительного прогула за месяц. Возможно сам виноват а возможно его куда то специально направили и он вовремя не отметился.

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Байд Джонов

Ну вот. Монитор уже трескается от взрывов.

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Влад Vlad

Дык это хорошо или плохо? В общем в русской википедии после 24 февраля хорошо так шерстят статьи в вики

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Axel Denisenko
Дык это хорошо или плохо?

Это была одна из самых старых RU Википедий, как написано в статье, развивалась с 2008 года.
За последние пару лет, на сколько я помню, были еще несколько Википедий которые собрались развивать и одна из них («РУВИКИ»), прям ооочень около президентская инициатива. Сайт «РУВИКИ» разрабатывает экс-директор российского подразделения «Википедии» Владимир Медейко.

В 2019 году президент Владимир Путин говорил, что «Википедию» следует заменить «Большой российской энциклопедией» из-за сомнений в достоверности представленной на ресурсе информации.
«Мы не собираемся конкурировать с «Википедией» — у нас есть своя ниша. Мы считаем, что нужен широкий энциклопедический источник информации, на который было бы не стыдно ссылаться учащимся и студентам. Темы мы намерены фильтровать, не хотим быть новостным порталом, а собираемся делать акцент на академических вопросах», — говорил Медейко «Коммерсанту».

Соответственно и наполнение там будет как на RuTube, когда заходишь, а 70% главной страницы это восхваление и превознесение достижений, событий и рассказы как мы все прекрасно живем.

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Вадим Д.

Русьпедия там уже празднует? Как она там поживает? Всё репостят новости с ТВ?

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Сладкий Бубалех

Кто ж будет такое репостить, боже упаси..

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1 комментарий
Sergei Listopad
«Викимедиа РУ» объявило о закрытии

Ну что там, «Руниверсалис» или как его там, как поживает? Аналог так сказать, открывают уже шампанское?)

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lakoros

Сколько уже этих русских википедий? есть основная?

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Айдар Гаязов

Прочитайте новости Индии, охуее**те что они там пишут)

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Владимир Самойлов

Неадекватных модераторов то разгонят наконец?
// inb4 значимость коммента не доказана, подлежит удалению

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77 комментариев
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