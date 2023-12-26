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Таня Боброва

Исследование: рынок пиратских сервисов в России вырос на 71,4% за два года — до 12 млрд рублей в 2023-м Статьи редакции

На фоне ухода из страны западных стримингов и студий.

  • Рынок нелегальных аудио-, видео- и книжных сервисов в России вырос с 7 млрд рублей в 2021 году до 12 млрд рублей в 2023-м, говорится в ежегодном отчёте агентства InterMedia. Данные приводит РБК.
  • По оценкам InterMedia, оборот легальных онлайн-кинотеатров упал с 99,6 млрд рублей в 2021-м до 86,9 млрд в 2022-м. В 2023 году рост на 3% — до 89,7 млрд.
  • Совокупная выручка легальных аудиосервисов упала в 2022-м до 7 млрд рублей с 9,3 млрд годом ранее. В 2023-м она, по предварительным данным, составит 7,8 млрд.
  • Продажи печатных, электронных и аудиокниг, по предварительным данным, в 2023 году составят 100 млрд рублей против 99,8 млрд в 2022-м и 63,4 млрд в 2021-м. Настольных игр — 25 млрд рублей против 24 млрд в 2022-м и 19,5 млрд в 2021-м.
  • Глава InterMedia Евгений Сафронов отметил, что западные кино и музыка ушли в нелегальное поле, потому что пользователи всё так же хотят получать контент. Он называет «пиратство» само по себе «полезным для мировых ИТ-монополий», поэтому и эффективность борьбы с ним невысока: «Население приобретает технику в первую очередь для получения доступа к творческому контенту, а затруднение этого доступа чревато спадом продаж и снижением капитализации».
  • Глава TelecomDaily Денис Кусков выделил два сегмента аудитории пиратских ресурсов: первая принципиально не платит за «открытый» контент, вторая ищет на пиратских ресурсах только тот контент, которого в легальном поле не осталось после ухода западных платформ и киностудий. По оценке агентства, пиратский сегмент вырос «на сопоставимые с данными InterMedia 70%».

#новости #стриминги

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 Вадим Д.

🤘🏻 Кто говорит что в РФ ничего не развивается? А?! Где вы, скептики?

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Нина Кравчук

аххаах, правильно, все параллельное развивается

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и .

Храни господь торренты!

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Alex Melnikoff

и еще будет расти, какой дебил будет платить подписку, если у него не только нового контента не добавляют, а и старый исчезает?

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Dery

Рутрекер родненький, столько лет выручает

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Нина Кравчук

Он же заблочен, да? Вот когда осознают, что пора бы разбочить ахаха

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Griby Lenina
«пиратство» само по себе «полезным для мировых ИТ-монополий», поэтому и эффективность борьбы с ним невысока: «Население приобретает технику в первую очередь для получения доступа к творческому контенту, а затруднение этого доступа чревато спадом продаж и снижением капитализации».

Воровство бензина на заправках само по себе полезно для автопроизводителей, поэтому и эффективность борьбы с ним невысока: население приобретает автомобиль в первую очередь для получения возможности бысто передвигаться, а затруднение этого доступа чревато спадом продаж и снижением капитализации.

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Kaius Eisen

Для заправок плохо, для автозавода хорошо.

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Микс из мусоровоза

Так сделайте нормальный доступ ко всем фильмам легально и по адекватной цене без ебли с впн и картами иностранных банков, и люди подтянутся.

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Aina Timo / wdroid.net

Кому весело — вспомните о первопричине всего этого

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Жони Деп

Уход компаний, дальше что?

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Aina Timo / wdroid.net

Правильно спросить "а раньше что". Впрочем, полагаю, вы просто настроены дурака валять

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Andrew Simon

Нет, это просто местный лахтёр.

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Aina Timo / wdroid.net

Тогда в игнор. Спасибо

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Жони Деп

@Инспектор, оскорбление

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Жони Деп

Какая разница? Конторы никто не выгонял, палки в колеса не вставлял

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Феюшка из

США решили повысить свои позиции на рынке энергоресурсов, вот что произошло. А тут и повод подвернулся выжать большого конкурента - Россию - с этого рынка. А Украина - там ничего не произошло такого, чего не происходит или ранее не происходило в других частях мира.

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Aina Timo / wdroid.net

Неужто опять Омерика??! Свят-свят отже неугомонные

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Феюшка из

Да нет, конечно. Они со своими 800 военными базами, размещёнными по всему миру, как всегда ни при чём.

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Andrew Simon

Раньше ухода компаний.

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Человек с DTF

Хохлы?

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Нина Кравчук

Видно, что с дтф

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Человек с DTF

кормилец "Комитета", поэтому терпи, маленький

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Вася Пражкин

Не пиратских, а параллельных сервисов.

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debil
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Жони Деп

Сами ушли, сами теперь недополучают прибыль. Удачно выстрелили себе в ногу

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Andrey Chuguev

Не все так прямо.

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Alex Dark

За то что можно скачать бесплатно - совестно платить, жаба душит торрент прославляя!

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Слегка Придурковатый
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Mood LAN

Помню, как до СВО здесь засирали торренты и прославляли подписки. И особо тежелобольные хвалились, что они платят.
А что теперь? Что вы в своей подписке можете посмотреть?

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Ефим Ш.

хмм интересно, а что же случилось?🙃🙃🙃

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Тоже хочу

Если сервисы пиратские, то зачем за него платить?

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Человек с DTF

Я плачу. За это 4к hdr Dolby vision, любые звуковые дорожки , приложение на телек , телефон. Релиз день в день

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Тоже хочу

так и не понял, что это такое

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Человек с DTF

ах да, никакой рекламы еще. вообще белее, чем легальные кинотеатры. было бы такое качество у легальных, не жалел бы и 2к в месяц

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Сергей Доктор

Выбор источника переживаний у правообладателей сейчас небольшой - пираты или США.

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А10

Поднять паруса!!!

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Михаил Ефремов

"рынок пиратских сервисов в России вырос на 71,4% за два года" - потому что правообладатели и платформы обнаглели в край своей жадностью и темными паттернами.

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Нина Кравчук

Не нытьем, так каторгой

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Ефим Ш.
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