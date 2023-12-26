Исследование: рынок пиратских сервисов в России вырос на 71,4% за два года — до 12 млрд рублей в 2023-м Статьи редакции
На фоне ухода из страны западных стримингов и студий.
- Рынок нелегальных аудио-, видео- и книжных сервисов в России вырос с 7 млрд рублей в 2021 году до 12 млрд рублей в 2023-м, говорится в ежегодном отчёте агентства InterMedia. Данные приводит РБК.
- По оценкам InterMedia, оборот легальных онлайн-кинотеатров упал с 99,6 млрд рублей в 2021-м до 86,9 млрд в 2022-м. В 2023 году рост на 3% — до 89,7 млрд.
- Совокупная выручка легальных аудиосервисов упала в 2022-м до 7 млрд рублей с 9,3 млрд годом ранее. В 2023-м она, по предварительным данным, составит 7,8 млрд.
- Продажи печатных, электронных и аудиокниг, по предварительным данным, в 2023 году составят 100 млрд рублей против 99,8 млрд в 2022-м и 63,4 млрд в 2021-м. Настольных игр — 25 млрд рублей против 24 млрд в 2022-м и 19,5 млрд в 2021-м.
- Глава InterMedia Евгений Сафронов отметил, что западные кино и музыка ушли в нелегальное поле, потому что пользователи всё так же хотят получать контент. Он называет «пиратство» само по себе «полезным для мировых ИТ-монополий», поэтому и эффективность борьбы с ним невысока: «Население приобретает технику в первую очередь для получения доступа к творческому контенту, а затруднение этого доступа чревато спадом продаж и снижением капитализации».
- Глава TelecomDaily Денис Кусков выделил два сегмента аудитории пиратских ресурсов: первая принципиально не платит за «открытый» контент, вторая ищет на пиратских ресурсах только тот контент, которого в легальном поле не осталось после ухода западных платформ и киностудий. По оценке агентства, пиратский сегмент вырос «на сопоставимые с данными InterMedia 70%».
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🤘🏻 Кто говорит что в РФ ничего не развивается? А?! Где вы, скептики?
аххаах, правильно, все параллельное развивается
Храни господь торренты!
и еще будет расти, какой дебил будет платить подписку, если у него не только нового контента не добавляют, а и старый исчезает?
Рутрекер родненький, столько лет выручает
Он же заблочен, да? Вот когда осознают, что пора бы разбочить ахаха
Воровство бензина на заправках само по себе полезно для автопроизводителей, поэтому и эффективность борьбы с ним невысока: население приобретает автомобиль в первую очередь для получения возможности бысто передвигаться, а затруднение этого доступа чревато спадом продаж и снижением капитализации.
Для заправок плохо, для автозавода хорошо.
Так сделайте нормальный доступ ко всем фильмам легально и по адекватной цене без ебли с впн и картами иностранных банков, и люди подтянутся.
Кому весело — вспомните о первопричине всего этого
Уход компаний, дальше что?
Правильно спросить "а раньше что". Впрочем, полагаю, вы просто настроены дурака валять
Нет, это просто местный лахтёр.
Тогда в игнор. Спасибо
@Инспектор, оскорбление
Какая разница? Конторы никто не выгонял, палки в колеса не вставлял
США решили повысить свои позиции на рынке энергоресурсов, вот что произошло. А тут и повод подвернулся выжать большого конкурента - Россию - с этого рынка. А Украина - там ничего не произошло такого, чего не происходит или ранее не происходило в других частях мира.
Неужто опять Омерика??! Свят-свят отже неугомонные
Да нет, конечно. Они со своими 800 военными базами, размещёнными по всему миру, как всегда ни при чём.
Раньше ухода компаний.
Хохлы?
Видно, что с дтф
кормилец "Комитета", поэтому терпи, маленький
Не пиратских, а параллельных сервисов.
Сами ушли, сами теперь недополучают прибыль. Удачно выстрелили себе в ногу
Не все так прямо.
За то что можно скачать бесплатно - совестно платить, жаба душит торрент прославляя!
Помню, как до СВО здесь засирали торренты и прославляли подписки. И особо тежелобольные хвалились, что они платят.
А что теперь? Что вы в своей подписке можете посмотреть?
хмм интересно, а что же случилось?🙃🙃🙃
Если сервисы пиратские, то зачем за него платить?
Я плачу. За это 4к hdr Dolby vision, любые звуковые дорожки , приложение на телек , телефон. Релиз день в день
так и не понял, что это такое
ах да, никакой рекламы еще. вообще белее, чем легальные кинотеатры. было бы такое качество у легальных, не жалел бы и 2к в месяц
Выбор источника переживаний у правообладателей сейчас небольшой - пираты или США.
Поднять паруса!!!
"рынок пиратских сервисов в России вырос на 71,4% за два года" - потому что правообладатели и платформы обнаглели в край своей жадностью и темными паттернами.
Не нытьем, так каторгой