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Медиа
Таня Боброва

Фильмы и сериалы о предпринимателях и технологиях на новогодние каникулы Статьи редакции

Небольшая подборка документальных и художественных проектов 2022-го и 2023 года.

«Кто убил BlackBerry» / BlackBerry

18+

Фильм рассказывает об основателях канадского стартапа Research in Motion (в будущем создателей смартфонов BlackBerry), которые пока никак не могут продать своё изобретение. Это картина о том, как зарождалась компания и завоёвывала рынок до появления iPhone.

В основу фильма легла книга «Потеря сигнала: нерассказанная история невероятного взлёта и падения BlackBerry» Джаки Макниш и Шона Силкоффа.

«Тетрис» / Tetris

18+

«Тетрис» вышел на Apple TV+ и основан на реальных событиях. В центре сюжета — советский программист Алексей Пажитнов (Никита Ефремов) и геймдизайнер Хэнк Роджерс (Тэрон Эджертон), которые борятся за права на культовую головоломку.

Истории
Придумать популярную игру, но не заработать на ней: история «Тетриса» и его изобретателя Статьи редакции

Права на головоломку Алексея Пажитнова десять лет принадлежали советскому правительству, а за рубежом её без лицензии продавали иностранные предприниматели.

«Дурные деньги» / Dumb Money

18+

Фильм посвящён событиям начала 2021 года, когда акции «вымирающей» сети игровых магазинов GameStop резко выросли в цене. Их стоимость разгоняли трейдеры-любители с Reddit, чтобы «наказать Уолл-стрит». Многие хэдж-фонды годами играли на понижении акций сети, поэтому после резкого роста акций понесли убытки.

В основу картины легла книга «Антисоциальная сеть» Бена Мезрича. Он же автор книги, по мотивам которой был написан сценарий фильма «Социальная сеть».

Истории
«Реддиторы не жульничают — они пришли на вечеринку, где Уолл-стрит тусит уже много лет» Статьи редакции

Промежуточные итоги недельной войны r/WallStreetBets с финансовым рынком.

«Air: Большой прыжок» / Air

18+

Вышедший в 2023 году фильм Бена Аффлека — это история о том, как в 1980-е Nike подписала контракт с восходящей звездой Майклом Джорданом.

В центре сюжета продавец кроссовок Nike Сонни Ваккаро в исполнении Мэтта Дэймона, который сумел добиться партнёрства, предложив баскетболисту создать именной бренд и разработать линию кроссовок специально для него.

«Плюшевый пузырь» / The Beanie Bubble

18+

Фильм вышел на Apple TV+ в 2023 году. Это история Тая Уорнера — основателя компании по производству мягких игрушек, и его отношений с женщинами, которые стали неотъемлемой частью его успеха. Игрушки были популярны в 1990-е, их собирали коллекционеры и перепродавали, но затем бум прошёл.

Картина основана на книге The Great Beanie Baby Bubble Зака Биссоннета, вышедшей в 2015 году.

«В розыске: Побег Карлоса Гона» / Wanted: The Escape of Carlos Ghosn

18+

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Документальный мини-сериал 2023 года от Apple TV+. Он рассказывает историю бывшего главы Nissan Карлоса Гона. Его арестовали в Японии в 2018 году по обвинению в занижении доходов в отчётности для японских властей, но топ-менеджер смог сбежать.

«Не сработало» / WeCrashed

18+

Мини-сериал, который вышел в 2022 году на Apple TV+. Он рассказывает историю взлёта и падения основанной в 2010 году сети коворкингов WeWork. В 2019-м оценка компании упала с $47 млрд до $20-30 млрд, а IPO отложили.

После сообщений WSJ об экспрессивном поведении основателя Адама Ньюмана и растратах на вечеринки, он ушёл с должности. Роль Ньюмана сыграл Джаред Лето, его жены Ребекки — Энн Хэтэуэй.

«На взводе: Битва за Uber» / Super Pumped: The Battle for Uber

18+

Сериал из семи эпизодов, вышедший на Showtime в 2022 году. Это адаптация одноимённой книги Майка Айзека.

Сериал рассказывает историю карьеры бывшего гендиректора такси-сервиса Трэвиса Каланика, который покинул свой пост в 2017 году. Каланика сыграл Джозеф Гордон-Левитт. Над шоу работали создатели «Миллиардов» Брайан Коппельман и Дэвид Левин.

«Выбывшая» / The Dropout

18+

Ещё один мини-сериал 2022 года, сделанный Hulu Original. Он посвящён истории создания стартапа Theranos, который обещал выпускать устройства для мгновенного анализа крови, и его основательнице Элизабет Холмс. В 2022 году её осудили за сговор с целью обмана инвесторов и мошенничество.

Роль основательницы исполнила Аманда Сайфред. Её главного заместителя и бывшего гражданского мужа Рамеша «Санни» Балвани сыграл Навин Эндрюс.

Деньги
Полина Лааксо
«Не привлеки я столько внимания, произвела бы революцию»: главное из интервью Элизабет Холмс — первого с 2016 года Статьи редакции

Она планирует продолжить работу над новыми проектами даже в тюрьме.

«Против гигантов» / The Playlist

18+

На своём сайте (доступно с VPN) Netflix описывает сериал как «рассказ о том, как шведский ИТ-предприниматель и его партнёры задумали революцию в музыкальной индустрии с помощью легальной стриминговой платформы». Это история Spotify и его сооснователя Дэниэля Эка. Предпринимателя сыграл Эдвин Эндре.

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Что вы советуете посмотреть? Пишите в комментариях.

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