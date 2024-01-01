О нейросетях, полезных сервисах, финансовой аналитике, электронных повестках и другие.

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Подборка от начала 2023 года со ссылками на ChatGPT и его аналоги. Например, Merlin — для общения на английском, Writesonic — для создания текстов по шаблону. Вторая часть — тут.

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Психолог и предприниматель Максим Шишов рассуждает об эмоции, которую многие описывают как «жуткий дискомфорт от неприятной задачи». Он считает, что дело в стыде, который часто бывает сложно распознать за яростью, чувством вины и тревогой. И даёт несколько советов, как ему противостоять.

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Павел Комаровский вместе с юристом Кириллом Коршуновым разбирают закон о вручении повесток через Госуслуги: что будет, если удалить аккаунт, какие есть санкции, если не прийти в военкомат, и как сняться с воинского учёта, не возвращаясь в Россию.

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«Рейтинг Рунета» анализирует итоги рекламной кампании в Telegram: купили 125 размещений, выбрали эффективные каналы и отфильтровали тех, кто нагоняет ботов. Также привели средние цены и советы, как оценить собственные результаты размещения.

Изображение «Рейтинга Рунета»

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Необходимость следить за финансами компании кажется очевидной, но на деле история про «О-о-ой, у компании закончились деньги вчера, мы больше не можем никому платить» случается очень часто, пишет консультант Елизавета Минаева. И разбирает несколько финансовых стратегий, которые помогут не довести компанию до ручки.

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Перевод статьи продуктового дизайнера Энтони Хобдея: о значении яркости и насыщенности цветов в дизайне, оптимальной длине строки, расчёте значений для создания аккуратной тени и другом.

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Автор шести каналов о городской истории и искусстве рассказывает о первых шагах, монетизации, наполнении, привлечении подписчиков и расчёте окупаемости.

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Январский материал Павла Комаровского о целях на 2023 год. Например, он считает, что лучше поставить 15 целей и достигнуть 70% из них, чем на 100% выполнить три. Как формулировать, следить за выполнением и какие есть хитрости, чтобы реализовать задуманное было проще.

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Специалист по искусственному интеллекту Игорь Котенков объяснил, как работает машинное обучение, при чём тут T9, откуда у нейросетей склонность к творчеству и как сформулировать вопрос для ChatGPT, чтобы получить максимально точный ответ.

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Например, есть сервисы, которые составляют формулы для таблицы из запросов, делают текстовую выжимку видео на YouTube, рисуют векторную графику, генерируют слайды в «Google Презентациях» и другое.