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Маша Цепелева

10 материалов, которые пользователи vc.ru чаще всего добавляли в закладки в 2023 году Статьи редакции

О нейросетях, полезных сервисах, финансовой аналитике, электронных повестках и другие.

Топ-16 полезных AI-продуктов 2023. Часть 1

В закладки добавили 638 читателей.

Подборка от начала 2023 года со ссылками на ChatGPT и его аналоги. Например, Merlin — для общения на английском, Writesonic — для создания текстов по шаблону. Вторая часть — тут.

Невидимая эмоция, которая убивает большинство ваших начинаний, а вы об этом даже не подозреваете

В закладки добавили 638 читателей.

Психолог и предприниматель Максим Шишов рассуждает об эмоции, которую многие описывают как «жуткий дискомфорт от неприятной задачи». Он считает, что дело в стыде, который часто бывает сложно распознать за яростью, чувством вины и тревогой. И даёт несколько советов, как ему противостоять.

Самый детальный разбор закона об электронных повестках через Госуслуги. Как сняться с военного учета удаленно

В закладки добавили 644 читателей.

Павел Комаровский вместе с юристом Кириллом Коршуновым разбирают закон о вручении повесток через Госуслуги: что будет, если удалить аккаунт, какие есть санкции, если не прийти в военкомат, и как сняться с воинского учёта, не возвращаясь в Россию.

Подписчик может стоить 8 или 8000₽. Что ещё мы узнали, потратив 2+ млн на рекламные посевы в Telegram

В закладки добавили 645 читателей.

«Рейтинг Рунета» анализирует итоги рекламной кампании в Telegram: купили 125 размещений, выбрали эффективные каналы и отфильтровали тех, кто нагоняет ботов. Также привели средние цены и советы, как оценить собственные результаты размещения.

Изображение «Рейтинга Рунета»

Как построить финансовую модель, и почему это спасёт вашу компанию сегодня?

В закладки добавил 691 читатель.

Необходимость следить за финансами компании кажется очевидной, но на деле история про «О-о-ой, у компании закончились деньги вчера, мы больше не можем никому платить» случается очень часто, пишет консультант Елизавета Минаева. И разбирает несколько финансовых стратегий, которые помогут не довести компанию до ручки.

25 правил визуального дизайна, которые можно смело применять в любом проекте

В закладки добавили 716 читателей.

Купить рекламу Отключить

Перевод статьи продуктового дизайнера Энтони Хобдея: о значении яркости и насыщенности цветов в дизайне, оптимальной длине строки, расчёте значений для создания аккуратной тени и другом.

Как я сделала Telegram источником дохода на 500 тысяч рублей в месяц. Расчет окупаемости

В закладки добавили 839 читателей.

Автор шести каналов о городской истории и искусстве рассказывает о первых шагах, монетизации, наполнении, привлечении подписчиков и расчёте окупаемости.

Более 12 лет ставлю цели на год: рассказываю, как и почему этот процесс работает у меня

В закладки добавили 866 читателей.

Январский материал Павла Комаровского о целях на 2023 год. Например, он считает, что лучше поставить 15 целей и достигнуть 70% из них, чем на 100% выполнить три. Как формулировать, следить за выполнением и какие есть хитрости, чтобы реализовать задуманное было проще.

Как работает ChatGPT: объясняем на простом русском эволюцию языковых моделей начиная от T9

В закладки добавили 930 читателей.

Специалист по искусственному интеллекту Игорь Котенков объяснил, как работает машинное обучение, при чём тут T9, откуда у нейросетей склонность к творчеству и как сформулировать вопрос для ChatGPT, чтобы получить максимально точный ответ.

30 полезных нейросетей для рутины

В закладки добавили 1000 читателей.

Например, есть сервисы, которые составляют формулы для таблицы из запросов, делают текстовую выжимку видео на YouTube, рисуют векторную графику, генерируют слайды в «Google Презентациях» и другое.

#год2023

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2 комментария
Скорбь по погибшим в Белгороде

Даже не предполагал, что здесь могут статью в тысячу закладок положить.

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Скорбь по погибшим в Белгороде

Мощная конверсия.

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