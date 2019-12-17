Российские телеканалы потребовали от операторов связи отключить трансляции эфиров в интернете

Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
И брать деньги с абонентов за доступ к онлайн-вещанию.
Российские медиахолдинги потребовали от операторов связи и кабельных операторов отключить трансляции эфирных версий своих телеканалов в интернете. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на копии писем холдингов операторам связи.
Каналы требуют, чтобы с 25 декабря 2019 года операторы прекратили транслировать эфирные версии в интернете и использовали специальные онлайн-версии. Операторы должны прерывать вещание во время показа контента, на который у телеканала нет интернет-прав, считают медиахолдинги. Кроме того, каналы требуют брать с абонентов деньги за доступ к онлайн-версии.
Также сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, согласно которому операторы с 1 февраля 2020 года должны будут использовать для онлайн-вещания платформу «Витрина-ТВ» или прекратить транслирование каналов в интернете, говорится в письме.
Операторы связи в споре о трансляциях в интернете опираются на законодательство, согласно которому все компании с вещательной лицензией должны транслировать 20 общедоступных телеканалов своим абонентам. Поэтому операторы связи транслируют эфирные версии каналов через интернет и свои видеосервисы (ОТТ-платформы).
Медиахолдинги расценивают это как грубое нарушение из-за отсутствия прав на трансляцию части контента в интернете, например, зарубежных сериалов, объясняет издание.
«Газпром-медиа» разослал письма 15 операторам. Такие же письма отправила и «Национальная медиа группа», заявил её представитель. «Россия 1» (ВГТРК), «Первый канал» и НТВ (входит в «Газпром-медиа») не стали рассылать такие требования, пишут «Ведомости». МТС, «Вымпелком» и «Эр-телеком» подтвердили получение писем.
Закон об обязательном транслировании 20 каналов не распространяется на интернет-вещание, заявил изданию замминистра связи Алексей Волин. По его словам, министерство уже не раз объясняло, что операторы могут показывать контент в интернете только с разрешения правообладателей.
Представитель «Вымпелкома» считает подозрительными согласованные действия медиахолдингов, особенно в период обсуждения законопроекта об онлайн-вещании. В МТС и «Эр-телекоме» заявили, что письма требуют тщательного изучения.
Сдается мне, что потеряют от этого только сами телеканалы.
Сдается мне что терять там уже нечего
Именно, какие там убытки первый канал несет? Его же каждый год деньгами заливают
Канал-то несет, а вот компании продюсеров канала оказывающие услуги каналу зарабатывают.
Если условная Россия24 уйдет с ютуба (или какие то их левые трансляции) -значит ли это,что я включу телевизор? Нет,это значит что в моих рекомендованных видео станет меньше России24.
Ждите иска от Рамблера
Ждите запрет операторов на вещание интернет контента в телесети
и так их никто в интернете не смотрит. отказываются от основной аудитории будущего. молодцы.
Так вроде эти шоу выкладывает сам тнт, а всех прочих сразу банят. Запрет, судя по всему, про что-то другое.
стоп, я думаю все же это про вещание на смарт тв. у меня, например, мегого и там идет куча каналов, вот видимо их и обяжут показывать все это через платформу... или нет. не знаю.
Т.е. давай поженимся и вечернего м мне теперь не посмотреть? Все-таки придется книги доставать для чтения из кладовки(
Когда в августе 2000 сгорело Останкино... Это было в воскресенье. Я столько людей в парке не видел уже очень давно! Даже при массовых гуляний было место, а тут было не протолкнуться. Видеопрокаты за три дня сделали годовую выручку. :)
А прикиньте, так бы продолжалось месяц-два? Так и до митингов недалеко))))
Так всё и так выложено на ютьюбе самими телеканалами. Так что книги убери.
Как я понял причина подобной инициативы телеканалов и медиа холдингов в том что они покупают права и лицензии на тв показ сериалов, фильмов и передач только для тв вещания и если этот контент будет транслироваться в интернете, то они могут получить иск или штраф от правообладателей за нарушение лицензионных соглашений.
Я тв по тв не смотрю и в интернете не стану, так что мне от этой новости ни холодно, ни горячо.
Это не причина, это повод. Первая причина в том, что плееры интернет-вещателей показывают свою рекламу при трансляции первого мультиплекса, а самая большая беда в том, что интернет-вещатели становятся популярны и производителям контента может прийти в голову идея продавать им свои программы напрямую и не нужны тогда станут никому эфирные каналы.
а если это тв, но через интернет? у них там прописан способ передачи?
А кто вообще смотрит телеканалы? Мне кажется аудитория интернета и телека разная и все больше и больше не пересекающаяся. Классический Broadcasting мертв это было очевидно еще лет 10 назад, дел времени.
Точно, когда человек открывает браузер в своём смартфоне, у него одухотворяется лицо, увеличивается IQ и отрастает пенсне. Люди те же самые, способ потребления контента поменялся, и олдскульные руководители Телеканалов не знают, что с этим делать.
Классический броадкастинг все ещё востребован, я занимался онлайн-вещанием на Первом, там количество онлайн зрителей иногда превышало смотрение некоторых каналов из первого мультиплекса.
Пара-тройка сотен тысяч одновременных подключений в трансляции считалось штатной ситуацией и никто особо не напрягался.
ты еще спроси кто слушает радио и читает газеты. этих людей еще пока что десятки миллионов в стране, они еще не вымерли, платят налоги и ходят на выборы. станешь ты специально тратить время на просмотр агитации в интернете?
Следующее - печатные и электронные издания потребуют запрет новостных агрегаторов, надо полагать.
Уже требовали где-то в Европе. Итог - траффик изданий резко упал. Они взвыли ещё громче.
Аххаха))) спасибо) "застрели башку сам себе")))
Что на этих тв каналах можно смотреть?))
Спортивные каналы и так норм рекламу добавляют, им охуй) новостные, евроньюз могу посмотреть. А на ТВ извините мы будем киньчики смотреть, или на консольке играть))
я тв как монитор уже 7 лет использую
Скорее всего Нэйшионал Джиографик.
Какую команду купил? Я вот думаю торпедо взять .. да чот не очень они вроде в этом сезоне
я тв полностью перестал смотреть как только скорость инета за 1 мбит перевалила. всё же доступно и смотри когда хочешь
Голубой огонек
На даче иногда смотрю, когда читать уже лень.
Там к ночи только и освобождаешься. Если силы есть, то можно и поглазеть. Хотя в выходные смотреть там реально нечего даже ночью. Иногда киношки, которые привёз смотрю на приставке. Но это очень и очень редко.
Я был бы рад, если можно было оплачивать отдельные каналы, а не пакеты в которых всякая херня типа первого и т. д. А то из-за одного канала приходится покупать в довесок кучу других, которые не смотрю.
Только у меня чувство, что в РФ какой-то авторско-правовой майдан?
Да
Эм, а кому они нужны-то в интернете? И так на дотациях сидят и теряют аудиторию. Просто ускоряют свою кончину. Даже кудрявый не имея особого образования умудряется снимать документалки вроде Шиеса, так что последний козырь адептов голубого яда не играет.
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Алло. Тут админы есть ?
Добрый день.
Напишите, пожалуйста, имя написанное на карте, дату действия карты и три цифры с задней стороны карты. Это необходимо, чтобы деньги быстрее дошли.
Может быть усложнится получение фрагментов эфира для вставки в статью на сайт/свой ролик..
блокировать онлайн вещание
Иметь собственный сайт с онлайн вещанием и каналы на Ютубе
Недальновидно. Зачем отказываться от зрителя, не понимаю.
Я правильно понимаю что раньше у ДомРу(они у меня основной провайдер) был шанс меня затащить на их интернет-портал с ТВ (где и каналы есть и фильмы) и попробовать убедить нет даже не купить а согласится поставить себе их приставку без роста в тарифе то теперь - их данного шанса - лишат (или заставят в дополнение к стандартному их плееру воткнуть еще и витрину эту?) А как будет запись эфира (есть такая у ДомРу) опция с Витриной работать? А как будет просмотр с мобильных?Извините но в соответствии с законом то что раньше работало - теперь работает по другому и мы обратились к разработчику и они может быть когда нибудь пофиксят?
Совсем ТВ хотят добить?
Кстати о - вот допустим я ИП и хочу честно транслировать эти каналы с Витриной (справка из психушки прилагается) - авторы Витрины озаботились чтобы у меня была возможность простым способом начать их транслировать?
Ахахах, просто замечательно. Все эти каналы итак никто не смотрит из молодежи, так они решили окончательно доказать, что и не нужно смотреть 😅
Мотивы этого требования - на поверхности.
При несанкционированной ретрансляции общедоступных эфирных версий телеканалы недополучают доходов от рекламы.
И даже если в трансляции остаются рекламные ролики эфирного ТВ, они
(1) могут быть нерелевантны конкретному зрителю в конкретном регионе и
(2) аудиторию толком посчитать нельзя, а, следовательно и учесть при расчёте эффективного просмотра.
Если будет ретранслироваться не эфирная, а инет-версия телеканала, это проблема для телеканалов будет решена.
Если сейчас я становился их случайным зрителем, серфя по программе натыкался на кинишко и оставался на нем ленясь найти в онлайн сервисах киношко, то сейчас я буду смотреть только то что я хочу, не просматривая рекламу. Тем самым я буду меньше лениться (:, ведь мне лень переключать канал.
Второй плюс. Теща, приходя посидеть с детьми, не будет оставлять все телевизоры в квартире на первом канале. И мне не надо переключать с любимого, и она перестанет деградировать от мусорного контента.
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