Российские телеканалы потребовали от операторов связи отключить трансляции эфиров в интернете

И брать деньги с абонентов за доступ к онлайн-вещанию.

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Российские медиахолдинги потребовали от операторов связи и кабельных операторов отключить трансляции эфирных версий своих телеканалов в интернете. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на копии писем холдингов операторам связи.

Каналы требуют, чтобы с 25 декабря 2019 года операторы прекратили транслировать эфирные версии в интернете и использовали специальные онлайн-версии. Операторы должны прерывать вещание во время показа контента, на который у телеканала нет интернет-прав, считают медиахолдинги. Кроме того, каналы требуют брать с абонентов деньги за доступ к онлайн-версии.

Также сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, согласно которому операторы с 1 февраля 2020 года должны будут использовать для онлайн-вещания платформу «Витрина-ТВ» или прекратить транслирование каналов в интернете, говорится в письме.

Операторы связи в споре о трансляциях в интернете опираются на законодательство, согласно которому все компании с вещательной лицензией должны транслировать 20 общедоступных телеканалов своим абонентам. Поэтому операторы связи транслируют эфирные версии каналов через интернет и свои видеосервисы (ОТТ-платформы).

Медиахолдинги расценивают это как грубое нарушение из-за отсутствия прав на трансляцию части контента в интернете, например, зарубежных сериалов, объясняет издание.

«Газпром-медиа» разослал письма 15 операторам. Такие же письма отправила и «Национальная медиа группа», заявил её представитель. «Россия 1» (ВГТРК), «Первый канал» и НТВ (входит в «Газпром-медиа») не стали рассылать такие требования, пишут «Ведомости». МТС, «Вымпелком» и «Эр-телеком» подтвердили получение писем.

Закон об обязательном транслировании 20 каналов не распространяется на интернет-вещание, заявил изданию замминистра связи Алексей Волин. По его словам, министерство уже не раз объясняло, что операторы могут показывать контент в интернете только с разрешения правообладателей.