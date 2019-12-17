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Медиа
Лиана Липанова
9374

Российские телеканалы потребовали от операторов связи отключить трансляции эфиров в интернете Материал редакции

И брать деньги с абонентов за доступ к онлайн-вещанию.

80 комментариев
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Аудио

Российские медиахолдинги потребовали от операторов связи и кабельных операторов отключить трансляции эфирных версий своих телеканалов в интернете. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на копии писем холдингов операторам связи.

Каналы требуют, чтобы с 25 декабря 2019 года операторы прекратили транслировать эфирные версии в интернете и использовали специальные онлайн-версии. Операторы должны прерывать вещание во время показа контента, на который у телеканала нет интернет-прав, считают медиахолдинги. Кроме того, каналы требуют брать с абонентов деньги за доступ к онлайн-версии.

Также сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, согласно которому операторы с 1 февраля 2020 года должны будут использовать для онлайн-вещания платформу «Витрина-ТВ» или прекратить транслирование каналов в интернете, говорится в письме.

Операторы связи в споре о трансляциях в интернете опираются на законодательство, согласно которому все компании с вещательной лицензией должны транслировать 20 общедоступных телеканалов своим абонентам. Поэтому операторы связи транслируют эфирные версии каналов через интернет и свои видеосервисы (ОТТ-платформы).

Медиахолдинги расценивают это как грубое нарушение из-за отсутствия прав на трансляцию части контента в интернете, например, зарубежных сериалов, объясняет издание.

«Газпром-медиа» разослал письма 15 операторам. Такие же письма отправила и «Национальная медиа группа», заявил её представитель. «Россия 1» (ВГТРК), «Первый канал» и НТВ (входит в «Газпром-медиа») не стали рассылать такие требования, пишут «Ведомости». МТС, «Вымпелком» и «Эр-телеком» подтвердили получение писем.

Закон об обязательном транслировании 20 каналов не распространяется на интернет-вещание, заявил изданию замминистра связи Алексей Волин. По его словам, министерство уже не раз объясняло, что операторы могут показывать контент в интернете только с разрешения правообладателей.

Представитель «Вымпелкома» считает подозрительными согласованные действия медиахолдингов, особенно в период обсуждения законопроекта об онлайн-вещании. В МТС и «Эр-телекоме» заявили, что письма требуют тщательного изучения.

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80 комментариев
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Andrew Simon

93

Сдается мне, что потеряют от этого только сами телеканалы.

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Konstantin Voronov

Andrew
70

Сдается мне что терять там уже нечего 

Ответить

Майский жук

Konstantin
4

Именно, какие там убытки первый канал несет? Его же каждый год деньгами заливают

Ответить

Pranav Anandkumar

Майский
0

Канал-то несет, а вот компании продюсеров канала  оказывающие услуги каналу зарабатывают.

Ответить

Александр Петров

Майский
0

В прошлом году убыток составил 6 млрд.

Ответить

Alex Cox

Konstantin
1

У вас аналитика уровня бабки на лавочке.

Ответить

Konstantin K

Andrew
10

Если условная Россия24 уйдет с ютуба (или какие то их левые трансляции) -значит ли это,что я включу телевизор? Нет,это значит что в моих рекомендованных видео станет меньше России24.

Ответить

Денис Демин

Andrew
1

Точно!

Ответить

Александр Петров

74

Ждите иска от Рамблера

Ответить

Игорь Мощик

Александр
35

Ждите запрет операторов на вещание интернет контента в телесети

Ответить

Максим Кочецкий

Игорь
0

лучший камент! 

Ответить

ave ego

27

и так их никто в интернете не смотрит. отказываются от основной аудитории будущего. молодцы. 

Ответить

S.Z

ave
3

Шоу с тнт, россии 1, пусть говорят и т.д. нормально так на ютубе набирают

Ответить

Петр Черненков

S.Z
1

Я обзорчики матч тв просматриваю. А эфирное нах не упало...

Ответить

new_comment

S.Z
0

Так вроде эти шоу выкладывает сам тнт, а всех прочих сразу банят. Запрет, судя по всему, про что-то другое.

Ответить

Александр Суворов

ave
0

стоп, я думаю все же это про вещание на смарт тв. у меня, например, мегого и там идет куча каналов, вот видимо их и обяжут показывать все это через платформу... или нет. не знаю. 

Ответить

Skorpyon

20

Агония.

Ответить

Kirill Muchow

10

Т.е. давай поженимся и вечернего м мне теперь не посмотреть? Все-таки придется книги доставать для чтения из кладовки(

Ответить

Sergei Timofeyev

Kirill
12

Когда в августе 2000 сгорело Останкино... Это было в воскресенье. Я столько людей в парке не видел уже очень давно! Даже при массовых гуляний было место, а тут было не протолкнуться. Видеопрокаты за три дня сделали годовую выручку. :) 

Ответить

Konstantin K

Sergei
2

А прикиньте, так бы продолжалось месяц-два? Так и до митингов недалеко))))

Ответить

new_comment

Kirill
0

Так всё и так выложено на ютьюбе самими телеканалами. Так что книги убери.

Ответить

Фёдор Трухин

9

Как я понял причина подобной инициативы телеканалов и медиа холдингов в том что они покупают права и лицензии на тв показ сериалов, фильмов и передач только для тв вещания и если этот контент будет транслироваться в интернете, то они могут получить иск или штраф от правообладателей за нарушение лицензионных соглашений.

Я тв по тв не смотрю и в интернете не стану, так что мне от этой новости ни холодно, ни горячо.

Ответить

Дмитрий Иванов

Фёдор
5

Похоже вы тут один кто дальше заголовка читал

Ответить

Pranav Anandkumar

Фёдор
2

Это не причина, это повод. Первая причина в том, что плееры интернет-вещателей показывают свою рекламу при трансляции первого мультиплекса, а самая большая беда в том, что интернет-вещатели становятся популярны и производителям контента может прийти в голову идея продавать им свои программы напрямую и не нужны тогда станут никому эфирные каналы.

Ответить

Александр Суворов

Фёдор
0

а если это тв, но через интернет? у них там прописан способ передачи?

Ответить

Роман Чёсов

10

А кто вообще смотрит телеканалы? Мне кажется аудитория интернета и телека разная и все больше и больше не пересекающаяся. Классический Broadcasting мертв это было очевидно еще лет 10 назад, дел времени. 

Ответить

Konstantin Timokhin

Роман
1

Точно, когда человек открывает браузер в своём смартфоне, у него одухотворяется лицо, увеличивается IQ и отрастает пенсне. Люди те же самые, способ потребления контента поменялся, и олдскульные руководители Телеканалов не знают, что с этим делать.

Классический броадкастинг все ещё востребован, я занимался онлайн-вещанием на Первом, там количество онлайн зрителей иногда превышало смотрение некоторых каналов из первого мультиплекса.
Пара-тройка сотен тысяч одновременных подключений в трансляции считалось штатной ситуацией и никто особо не напрягался.

Ответить

Bulat Ziganshin

Роман
0

есть мобильное тв, ip-тв

Ответить

Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер

Роман
0

ты еще спроси кто слушает радио и читает газеты. этих людей еще пока что десятки миллионов в стране, они еще не вымерли, платят налоги и ходят на выборы. станешь ты специально тратить время на просмотр агитации в интернете?

Ответить

Eugene Boyarkin

8

Следующее - печатные и электронные издания потребуют запрет новостных агрегаторов, надо полагать.

Ответить

new_comment

Eugene
2

Уже требовали где-то в Европе. Итог - траффик изданий резко упал. Они взвыли ещё громче.

Ответить

Bulat Ziganshin

Eugene
0

было уже. во франции afair

Ответить

Kuper Bad

5

Аххаха))) спасибо) "застрели башку сам себе")))
Что на этих тв каналах можно смотреть?))
Спортивные каналы и так норм рекламу добавляют, им охуй) новостные, евроньюз могу посмотреть. А на ТВ извините мы будем киньчики смотреть, или на консольке играть))

Ответить

Bulat Ziganshin

Kuper
4

я тв как монитор уже 7 лет использую

Ответить

Kuper Bad

Bulat
–1

Я на фоне нэйчурал географик только включал)
Ну и матч тв периодически включаю, если играет моя команда. То есть ТВ каналы могут быть включены только раз в неделю примерно на 100-110 минут)

Ответить

Сергей Ермилов

Kuper
4

Скорее всего Нэйшионал Джиографик.

Ответить

Kuper Bad

Сергей
2

Спасибо) за транслит) мир вам)

Ответить

Nikita Rogatov

Kuper
1

Какую команду купил? Я вот думаю торпедо взять .. да чот не очень они вроде в этом сезоне

Ответить

Bulat Ziganshin

Kuper
0

я тв полностью перестал смотреть как только скорость инета за 1 мбит перевалила. всё же доступно и смотри когда хочешь

Ответить

Денис Файзулин

Kuper
3

Голубой огонек

Ответить

Kuper Bad

Денис
0

Не очень шутка)

Ответить

Sergei Timofeyev

Kuper
0

На даче иногда смотрю, когда читать уже лень.

Ответить

Kuper Bad

Sergei
0

На даче, да. 20 каналов)) печаль беда) как я понимаю) ну иногда ночью можно олд скульные фильмы посмотреть, на том же СТС) ну увы, только ночью)) а днём смотри овно))

Ответить

Sergei Timofeyev

Kuper
0

Там к ночи только и освобождаешься. Если силы есть, то можно и поглазеть. Хотя в выходные смотреть там реально нечего даже ночью. Иногда киношки, которые привёз смотрю на приставке. Но это очень и очень редко.

Ответить

Kuper Bad

Sergei
0

Часов в 2-3 ночи могут, и часто удивлен) почему такое крутое старье нельзя раньше включить)

Ответить

Sergei Timofeyev

Kuper
0

Спать надо :) 

Ответить

Kuper Bad

Sergei
0

Спокойной ночи:)

Ответить

Максим Калинин

6

Я был бы рад, если можно было оплачивать отдельные каналы, а не пакеты в которых всякая херня типа первого и т. д. А то из-за одного канала приходится покупать в довесок кучу других, которые не смотрю. 

Ответить

Sht_Anton

Максим
1

Не факт, что это было бы выгодно, т.е. дешевле, но возможно был бы шире объем контента. Например, семейство каналов Евроспорта и их подписка это немного разные вещи, хотя последняя включает в себя эфирные каналы

Ответить

Илитный Иксперт

3

Луддиты

Ответить

Ivan

3

Ура! Началась грызня! Аналог помирает.

Ответить

Andrei Tsai

3

И так никто это не смотрит....

Ответить

andr oid

3

Операторы связи опираются на законодательство, согласно которому… 20 общедоступных телеканалов…

У @МегаФон эти "бесплатные" каналы - ПЛАТНЫЕ, и без подписки или без тарифа с подпиской их физически нельзя смотреть бесплатно. Они мне будут про "законодательство" рассказывать. ага

Ответить

lakoros

2

То "никто не смотрит", то возмущаются)

Ответить

vic buynoff

2

Только у меня чувство, что в РФ какой-то авторско-правовой майдан?

Ответить

Pranav Anandkumar

vic
0

Да

Ответить

vic buynoff

Pranav
0

Нет

Ответить

vic buynoff

vic
0

Перед НГ правообладатели будто взбесились

Ответить

Andy Ch

1

Кто-то забил гвоздь в крышку изнутри... ))

Ответить

Антон Склянов

1

Вы, блин, ещё новогоднее Обращение к народу не покажите...))) 

Ответить

Pavel Steshin

1

Агония федерального гуано-ТВ похоже началась, запасайтесь попкорном

Ответить

Аркадий Чумаков

1

Эм, а кому они нужны-то в интернете? И так на дотациях сидят и теряют аудиторию. Просто ускоряют свою кончину. Даже кудрявый не имея особого образования умудряется снимать документалки вроде Шиеса, так что последний козырь адептов голубого яда не играет.

Ответить

Vl Al

Аркадий
0

Реформируют экспорт аудиовизуального мусора из мск.

Ответить

Комментарий удален

Олег Брюханов

alex
2

Алло. Тут админы есть ?

Ответить

Akim Glushkov

Олег
1

есть кнопка "пожаловаться" в меня за троеточием

Ответить

new_comment

alex
0

Добрый день.
Напишите, пожалуйста, имя написанное на карте, дату действия карты и три цифры с задней стороны карты. Это необходимо, чтобы деньги быстрее дошли.

Ответить

Alex Kirilenko

new_comment
0

А ты хорош

Ответить

Mikhail Komarov

0

Может быть усложнится получение фрагментов эфира для вставки в статью на сайт/свой ролик..

Ответить

Sly Fox

Mikhail
1

Ты имеешь ввиду, что это такая себе защита Соловьиного Помёта и товарищей от троллей в Сети?

Ответить

Юлия Лисс

0

Все, можно отключать Мегафон ТВ?

Ответить

Илья Шишкунов

0

блокировать онлайн вещание 

Иметь собственный сайт с онлайн вещанием и каналы на Ютубе 

Ответить

Doco4ka

0

Получается Wink накрылся?:(

Ответить

Tattoo Malevich

0

Предсмертные судороги ТВ...

Ответить

Женя Соха

0

Недальновидно. Зачем отказываться от зрителя, не понимаю.

Ответить

Vl Al

Женя
0

Наоборот, хотят всех интернет-зрителей затащить на Витрина-ТВ. Планируется, что это будет монопольный "источник эфирного ТВ" для интернет-зрителей. 

По факту получится что-то типа того. Сейчас мегафон берет 5 рублей в день за бесплатное тв, а будет брать 10.

Ответить

Vikarti Anatra

0

Я правильно понимаю что раньше у ДомРу(они у меня основной провайдер) был шанс меня затащить на их интернет-портал с ТВ (где и каналы есть и фильмы) и попробовать убедить нет даже не купить а согласится поставить себе их приставку без роста в тарифе то теперь - их данного шанса - лишат (или заставят в дополнение к стандартному их плееру воткнуть еще и витрину эту?) А как будет запись эфира (есть такая у ДомРу) опция с Витриной работать? А как будет просмотр с мобильных?Извините но в соответствии с законом то что раньше работало - теперь работает по другому и мы обратились к разработчику и они может быть когда нибудь пофиксят?

Совсем ТВ хотят добить?

Кстати о - вот допустим я ИП и хочу честно транслировать эти каналы с Витриной (справка из психушки прилагается) - авторы Витрины озаботились чтобы у меня была возможность простым способом начать их транслировать?

Ответить

Максим Серебряков

0

Ахахах, просто замечательно. Все эти каналы итак никто не смотрит из молодежи, так они решили окончательно доказать, что и не нужно смотреть 😅

Ответить

Dmitry Ilyin

0

Мотивы этого требования - на поверхности. 
При несанкционированной ретрансляции общедоступных эфирных версий телеканалы недополучают доходов от рекламы. 
И даже если в трансляции остаются рекламные ролики эфирного ТВ, они 
(1) могут быть нерелевантны конкретному зрителю в конкретном регионе и 
(2) аудиторию толком посчитать нельзя, а, следовательно и учесть при расчёте эффективного просмотра.
Если будет ретранслироваться не эфирная, а инет-версия телеканала, это проблема для телеканалов будет решена.

Ответить

Alexander Arhipov

0

Если сейчас я становился их случайным зрителем, серфя по программе натыкался на кинишко и оставался на нем ленясь найти в онлайн сервисах киношко, то сейчас я буду смотреть только то что я хочу, не просматривая рекламу. Тем самым я буду меньше лениться (:, ведь мне лень переключать канал.
Второй плюс. Теща, приходя посидеть с детьми, не будет оставлять все телевизоры в квартире на первом канале. И мне не надо переключать с любимого, и она перестанет деградировать от мусорного контента.

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Таня Арефьева

0

А вещание на их сайтах? 

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