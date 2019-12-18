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Медиа
Татьяна Боброва
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Роскомнадзор заблокировал торрент-трекер с сериалами LostFilm.TV по жалобе Warner Bros Материал редакции

Решение о блокировке вынес Мосгорсуд из-за нарушения авторских прав на сериал «Супергёрл».

23 комментария
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Роскомнадзор ограничил доступ к торрент-трекеру с зарубежными сериалами LostFilm.TV по решению Мосгорсуда. Внимание на это обратило Роскомсвобода.

Согласно карточке дела на сайте суда, корпорация Warner Bros. Entertainment подала иск о защите исключительного права на сериал «Супергёрл». Копии сериала были размещены на сайте без разрешения правообладателя, говорится в материалах дела.

На момент написания заметки сериал «Супергёрл» на LostFilm.TV был недоступен для скачивания из России.

Помимо LostFilm.TV компания выдвинула претензии к сайтам filmhd1080.net, hdkinozor.ru, kinotan.ru, tracktor.in, retre.org и turboserial.net. Они также заблокированы Роскомнадзором.

Истец просил запретить «создание технических условий» для размещения на сайтах копий сериала, а также навсегда заблокировать доступ к сайтам. Суд иск удовлетворил, решение обжаловано не было, отмечает издание.

На момент написания заметки сайт блокировали в том числе провайдеры Rinet, МГТС, SkyNet. У операторов «ЮНИС Телеком» и Yota сайт LostFilm.TV по-прежнему доступен.

Отдельные страницы сайта LostFilm.TV уже несколько раз попадали под блокировку, но затем были разблокированы, отмечает издание. Однако теперь речь идёт о внесении в реестр всего домена.

LostFilm был основан в 2005 году как фан-проект, посвящённый зарубежным сериалам. Студия также занимается переводом и озвучкой.

#новость #роскомнадзор #lostfilm

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23 комментария
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Alexander Grishin

17

Рамблер, перелогинься

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Денис Мамаев

8

Спасибо за ссылки, понятно где годное кино на НГ.

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Кирилл Карпенко

Денис
2

Kino.pub - top

Ответить

Никита Викторов

Кирилл
0

А что-то недоступно

Ответить

Yeni Benim

5

так мы все узнали о существовании сериала Супергерл

Ответить

Михаил М

Yeni
2

Все и так знали. Он уже какой год идёт. Говно сериал, наподобие Флэша.

Ответить

Rus Zay

5

Успешно пиратить на протяжении стольких лет и получить по рукам за такой шлак, epic fail.

Ответить

Николай Носов

2

Спасибо, пойду гляну сериальчик Супергерлз

Ответить

Sergey Redmi

Николай
1

На то и был расчёт: разогреть аудиторию, чтобы проявили интерес к этому сериалу

Ответить

Andrew Belov

Николай
0

Может быть, хоть он будет интересней, чем вся эта заварушка, которая решается изи с помощью софта

Ответить

Anton Smets

0

Новости о блокировке РКНом чего-либо самые бесполезные, потому что никакой блокировки нет)

Ответить

Bogdan Shtepan

1

За ту парашу, что WB делает под брендом The CW, нужно не блокировать, а еще и доплачивать за скачки и просмотры.

Ответить

assda SD

0

По каким критериям блокируется весь ресурс, а не отдельная страница?

Ответить

Danil Khasanshin

assda
1

Наличие https?

Ответить

Denis Kiselev

assda
1

Техническая возможность

Ответить

Denis Kiselev

0

Надо чтобы в нашей стране тупые запреты были с такими же никакими последствиями, как с РКН. Например, стоять рядом с несанкционированным митингом - не 4 года общего режима, а типа Песков строго смотрит и грозит пальцем.

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Михаил М

Denis
0

Последствия заметны, без впн на телефоне фиг что посмотреть уже, особенно новинки. Прр книги можно вообще не заикаться.

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Артём Арцыбушевский

Михаил
2

Что с книгами не так, флибуста живее всех живых, а впн - обязательный атрибут использования рунета с 2012 года, более того на некоторых провайдерах не нужен ибо есть софт обмана dpi

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Андрей Карпушенков

0

Я и не знал, что он без vpn доступен.

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Андрей Нефедов

0

Давно пора

Ответить

Saucedo Puetz

0

Через МТС он у меня недоступен уже полгода, анонимайзеры рузлят

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Виктор Фадеев

0

Сохраню в закладки сайты))

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ВАЛьтэр

0

KinoFilm.co - лучший

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