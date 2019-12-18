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Решение о блокировке вынес Мосгорсуд из-за нарушения авторских прав на сериал «Супергёрл».
Роскомнадзор ограничил доступ к торрент-трекеру с зарубежными сериалами LostFilm.TV по решению Мосгорсуда. Внимание на это обратило Роскомсвобода.
Согласно карточке дела на сайте суда, корпорация Warner Bros. Entertainment подала иск о защите исключительного права на сериал «Супергёрл». Копии сериала были размещены на сайте без разрешения правообладателя, говорится в материалах дела.
На момент написания заметки сериал «Супергёрл» на LostFilm.TV был недоступен для скачивания из России.
Помимо LostFilm.TV компания выдвинула претензии к сайтам filmhd1080.net, hdkinozor.ru, kinotan.ru, tracktor.in, retre.org и turboserial.net. Они также заблокированы Роскомнадзором.
Истец просил запретить «создание технических условий» для размещения на сайтах копий сериала, а также навсегда заблокировать доступ к сайтам. Суд иск удовлетворил, решение обжаловано не было, отмечает издание.
На момент написания заметки сайт блокировали в том числе провайдеры Rinet, МГТС, SkyNet. У операторов «ЮНИС Телеком» и Yota сайт LostFilm.TV по-прежнему доступен.
Отдельные страницы сайта LostFilm.TV уже несколько раз попадали под блокировку, но затем были разблокированы, отмечает издание. Однако теперь речь идёт о внесении в реестр всего домена.
LostFilm был основан в 2005 году как фан-проект, посвящённый зарубежным сериалам. Студия также занимается переводом и озвучкой.
Спасибо за ссылки, понятно где годное кино на НГ.
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так мы все узнали о существовании сериала Супергерл
Успешно пиратить на протяжении стольких лет и получить по рукам за такой шлак, epic fail.
Спасибо, пойду гляну сериальчик Супергерлз
На то и был расчёт: разогреть аудиторию, чтобы проявили интерес к этому сериалу
Может быть, хоть он будет интересней, чем вся эта заварушка, которая решается изи с помощью софта
Новости о блокировке РКНом чего-либо самые бесполезные, потому что никакой блокировки нет)
За ту парашу, что WB делает под брендом The CW, нужно не блокировать, а еще и доплачивать за скачки и просмотры.
По каким критериям блокируется весь ресурс, а не отдельная страница?
Надо чтобы в нашей стране тупые запреты были с такими же никакими последствиями, как с РКН. Например, стоять рядом с несанкционированным митингом - не 4 года общего режима, а типа Песков строго смотрит и грозит пальцем.
Что с книгами не так, флибуста живее всех живых, а впн - обязательный атрибут использования рунета с 2012 года, более того на некоторых провайдерах не нужен ибо есть софт обмана dpi
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