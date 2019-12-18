Решение о блокировке вынес Мосгорсуд из-за нарушения авторских прав на сериал «Супергёрл».

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Роскомнадзор ограничил доступ к торрент-трекеру с зарубежными сериалами LostFilm.TV по решению Мосгорсуда. Внимание на это обратило Роскомсвобода.

Согласно карточке дела на сайте суда, корпорация Warner Bros. Entertainment подала иск о защите исключительного права на сериал «Супергёрл». Копии сериала были размещены на сайте без разрешения правообладателя, говорится в материалах дела.

На момент написания заметки сериал «Супергёрл» на LostFilm.TV был недоступен для скачивания из России.

Помимо LostFilm.TV компания выдвинула претензии к сайтам filmhd1080.net, hdkinozor.ru, kinotan.ru, tracktor.in, retre.org и turboserial.net. Они также заблокированы Роскомнадзором.

Истец просил запретить «создание технических условий» для размещения на сайтах копий сериала, а также навсегда заблокировать доступ к сайтам. Суд иск удовлетворил, решение обжаловано не было, отмечает издание.

На момент написания заметки сайт блокировали в том числе провайдеры Rinet, МГТС, SkyNet. У операторов «ЮНИС Телеком» и Yota сайт LostFilm.TV по-прежнему доступен.

Отдельные страницы сайта LostFilm.TV уже несколько раз попадали под блокировку, но затем были разблокированы, отмечает издание. Однако теперь речь идёт о внесении в реестр всего домена.