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Таня Боброва

РБК: 20 самых кассовых фильмов 2023 года принесли прокату в России 20,9 млрд рублей, из них 6,7 млрд собрал «Чебурашка» Статьи редакции

В четвёрку лидеров попала и короткометражка «Три добрых дела», в паре с которой, как писали СМИ, показывали зарубежные картины.

  • Совокупные сборы 20 самых кассовых фильмов в российском кинопрокате по предварительным итогам 2023 года достигли 20,9 млрд рублей, подсчитал РБК на основе данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино на 28 декабря.
  • Для сравнения, в 2022-м аналогичный результат наиболее популярных картин составил 11,2 млрд рублей. В 2021 году сумма сборов двадцати самых популярных фильмов — 21,3 млрд рублей, в 2019-м (до пандемийных ограничений) — 27,8 млрд, пишет издание.
  • Фонд кино пока не представил официальный отчёт по итогам 2023 года. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что совокупные сборы всех вышедших в официальный прокат картин превысили 40 млрд рублей, из них 28 млрд обеспечили российские фильмы. По данным Фонда кино, в 2022-м общий российский прокат составил 23,7 млрд рублей, из них 12,3 млрд — российские фильмы.
  • Самым кассовым фильмом в 2023 году, по оценке РБК, стал «Чебурашка» (6,7 млрд рублей), на втором месте «По щучьему велению» (2,5 млрд), на третьем — «Вызов» (2,1 млрд). Четвёртое место, по данным ЕАИС, — у российской короткометражки «Три добрых дела» (1,2 млрд). СМИ писали, что в паре с ней в формате «предсеансного обслуживания» показывали зарубежные фильмы.
  • Глава объединённой сети «Формула кино» и «Синема парк» Алексей Васясин оценил результаты 2023 года как «удовлетворительные».По его словам, отрасли удалось справиться с оттоком западного контента лучше «мрачных прогнозов», но из официальных 39 млрд рублей кассовых сборов около 20% обеспечил теневой прокат голливудских новинок. «Если эту долю убрать, мы получим 30 млрд рублей рынка, а этого для самоокупаемости недостаточно», — отметил Васянин.

#новости #кино #кинотеатры

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 Вадим Д.
20 самых кассовых фильмов в РФ кинопрокате по предварительным итогам 2023-го достигли 20,9 млрд ₽

А затраты из фонда кино = бюджета сколько на их производство составили?

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Фоксик

Это как считать. Если в фильме "вызов" посчитать запуск "союза", то фильм в минусе. Но его не считают

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Дмитрий

Меньше чем собрали. Даже не сомневаюсь.

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A V

Там форсаж в реале всех уделал

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pixelday

Потому что, семья — это главное!

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Uzabila

Нет, потому что Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи

https://lenta.ru/articles/2024/01/03/vladimir-putin-ob-yavil-2024-god-v-rossii-godom-semi/

Путин объявил 2024-й Годом семьи: что это…
Наступающий 2024 год в России станет Годом семьи. Такое решение принял президент Владимир Путин…
lenta.ru
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Виктор Баринов
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Griby Lenina
Алексей Васясин оценил результаты 2023 года как «удовлетворительные».

Закончились у нас честные люди, как Чубайс уехал. Никто больше не скажет «У нас очень много денег, их просто вот совсем много». Все прибедняются.

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Вася Пражкин

У России остались две надежды - на Чебурашку и щуку, которая исполняет желания.

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Игорь Крутик

Бременские музыканты провалились?

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Владимир Степану

люди со страху разбегались, мне и так снились страшные сны после трейлера

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Михаил Барабаш

Нет. Больше 1,5 миллиарда сборы уже

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Михаил Барабаш

Вернее, больше 2

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умный человек

Если прибедняются - надо чтоб попрыгали

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Вадим Д.

В сумме бестолковые «российские короткометражки», паровозом тащащие действительно фильмы, а не себя, заработали совсем некисло.

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Светлана Владимирова

Нужно напрячь интелект михалкова и создать обьединеную франшизу "Петосян и Ашлаг против всемирного зла" 😆

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Владимир Степану

Петосян и Ашлаг?)))

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Светлана Владимирова

Точно! У героев должна быть загадка!

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Николай Легостаев

выезжают на ностальгии старшего поколения

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Виктор Баринов

да тут скорее кринжуют, они так переснимают просто кошмар

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Слегка Придурковатый

Наше кино спасёт "Чебурашка", а интернеты спасёт чебурнет.

РКН, поднажми, не все ещё страницы заблокированы, блеять!

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умный человек

А если поймут буквально

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умный человек

По многочисленным просьбам народа

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Fred Han

2024:
Теперь ты Чушпашка

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ilia

Можно даже лишний раз отследить тренды развития киноиндустрии по материалу РБК (причем и не только в России с санкциями):

на больших экранах останутся только сказки и "доброе-семейное" (и то, и другое - уровня "для детишек") + "патриотическое!" (тоже уровня низкого) + "ненапряжное до тупости" - фильмы по комиксам, играм, "врум-врум" и "пыщ-пыщ" типа "Форсажей" и "Уика" + обращения к старым-добрым и ностальгическим брендам + "повестка" (как пример последних двух - "Барби").

Будут исключения, но они будут единичны и реально Событиями, тем более на российском рынке.

В остальном все уходит в стриминги и формат сериалов - смотреть дома.

ХЗ почему в России не снимают по тем же сказкам и фольклору не только сказки, но и те же ужасы (хотя, посмотрел трейлер "Бременских музыкантов" - там на ужасы реально похожи музыканты).

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