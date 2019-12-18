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Медиа
Лиана Липанова
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«ВКонтакте» запустила собственное издание «Фокус» про самые обсуждаемые темы и тренды в соцсети Материал редакции

В 2014 году компания уже создавала собственное медиа об интернет-бизнесе, но закрыла проект через два года.

15 комментариев
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«ВКонтакте» в пилотном режиме запустила интернет-издание «Фокус» на собственной платформе. Оно будет освещать самые обсуждаемые во «ВКонтакте» темы, рассказал vc.ru представитель компании.

Издание «ищет ответы на повседневные вопросы, рассказывает о трендах и знакомит с полезными сервисами», объяснил представитель соцсети. Материалы издания можно будет читать в специальной вкладке в «Рекомендациях», мобильном приложении соцсети или в сообществе.

В 2014 году компания уже запускала собственное медиа о российском интернет-бизнесе и ИТ-индустрии под названием Live Plus. В 2016 году компания закрыла проект.

Редактор Live Plus Евгений Красников тогда объяснял такое решение кадровыми перестановками: он занял пост пресс-секретаря «ВКонтакте», и компания решила не искать нового редактора для Live Plus. Страницу переименовали в «Плюс» — она стала официальным сообществом пресс-службы «ВКонтакте».

#новость #вконтакте

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15 комментариев
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Another One

4

Говорят, что будут постить интересные статьи и советы экспертов. Окей.

Статья Как экономить на новогодних распродажах:
Совет №1. Скачайте какое-то приложение в ВК
Совет №2. Зарегайтесь на сайтах магазинов
Совет №3. Скачайте какое-то приложение в ВК
Совет №4. За безналичную оплату вам могут сделать бесплатную доставку.
Совет №5. Не покупайте то, что вам не нужно. 

Очень полезный экспертный контент, конечно...

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Виктор Веснов

Another
0

Эксперты не могут давать простые советы? Многие знакомые не пользуются промокодами при покупке. Очевидная казалось бы вещь, но некоторым не будет лишним о ней узнать.

Ответить

Michael Bur

1

Цвет лого "вырви глаз".

Ответить

Станислав Тюрин

Michael
0

Надо было белым на белом

Ответить

Всеволод Волчанский

0

Как всё-таки правильно писать: "В Контакте" или "ВКонтакте"?

Ответить

Alexey Nazaroff

Всеволод
2

"На"

Ответить

Илья Щербаков

Всеволод
0

Во "ВКонтакте"

Ответить

Ян Корвин

Всеволод
0

вк

Ответить

Семен Чернявский

0

Интересно, насколько востребованным будет?

Ответить

Alexandr Perminoff

Семен
1

Я тоже не особо укатил, будет ли это востребованным?

ВК вроде иногда в тренды шарит и т.д., могли бы подкаст открыть с приглашением интересных личностей, особенно с их ресурсной базой то.

Ответить

Алексей Патрин

Alexandr
0

Было же.

Например, VK Live с Фредом Дёрстом.

Ответить

Mark

Алексей
0

Что за петуч?

Ответить

Антон Смуров

Alexandr
0

Вопрос в ЦА. У разной ЦА разные тренды. Я тоже не эксперт, но что-то мне подсказывает, что у большинства пользователей ВК подкасты к трендам не относятся. Да и интересных личностей выбрать сложно, чтобы они были интересны существенной доле пользователей.

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Ирина Фролова

0

ну такое себе.. оригинальный контент если будет, то будет хорошо. а если обсуждаемые тренды точно такие же как в других группах, то в еще одной группе просто не смысла. 

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Сергей Щукин

0

Помню, была такая газета - F5...
массу времени экономила

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