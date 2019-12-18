В 2014 году компания уже создавала собственное медиа об интернет-бизнесе, но закрыла проект через два года.

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«ВКонтакте» в пилотном режиме запустила интернет-издание «Фокус» на собственной платформе. Оно будет освещать самые обсуждаемые во «ВКонтакте» темы, рассказал vc.ru представитель компании.

Издание «ищет ответы на повседневные вопросы, рассказывает о трендах и знакомит с полезными сервисами», объяснил представитель соцсети. Материалы издания можно будет читать в специальной вкладке в «Рекомендациях», мобильном приложении соцсети или в сообществе.

В 2014 году компания уже запускала собственное медиа о российском интернет-бизнесе и ИТ-индустрии под названием Live Plus. В 2016 году компания закрыла проект.