Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
В 2014 году компания уже создавала собственное медиа об интернет-бизнесе, но закрыла проект через два года.
«ВКонтакте» в пилотном режиме запустила интернет-издание «Фокус» на собственной платформе. Оно будет освещать самые обсуждаемые во «ВКонтакте» темы, рассказал vc.ru представитель компании.
Издание «ищет ответы на повседневные вопросы, рассказывает о трендах и знакомит с полезными сервисами», объяснил представитель соцсети. Материалы издания можно будет читать в специальной вкладке в «Рекомендациях», мобильном приложении соцсети или в сообществе.
В 2014 году компания уже запускала собственное медиа о российском интернет-бизнесе и ИТ-индустрии под названием Live Plus. В 2016 году компания закрыла проект.
Редактор Live Plus Евгений Красников тогда объяснял такое решение кадровыми перестановками: он занял пост пресс-секретаря «ВКонтакте», и компания решила не искать нового редактора для Live Plus. Страницу переименовали в «Плюс» — она стала официальным сообществом пресс-службы «ВКонтакте».
Говорят, что будут постить интересные статьи и советы экспертов. Окей.
Статья Как экономить на новогодних распродажах:
Совет №1. Скачайте какое-то приложение в ВК
Совет №2. Зарегайтесь на сайтах магазинов
Совет №3. Скачайте какое-то приложение в ВК
Совет №4. За безналичную оплату вам могут сделать бесплатную доставку.
Совет №5. Не покупайте то, что вам не нужно.
Очень полезный экспертный контент, конечно...
Эксперты не могут давать простые советы? Многие знакомые не пользуются промокодами при покупке. Очевидная казалось бы вещь, но некоторым не будет лишним о ней узнать.
Цвет лого "вырви глаз".
Как всё-таки правильно писать: "В Контакте" или "ВКонтакте"?
Интересно, насколько востребованным будет?
Я тоже не особо укатил, будет ли это востребованным?
ВК вроде иногда в тренды шарит и т.д., могли бы подкаст открыть с приглашением интересных личностей, особенно с их ресурсной базой то.
Было же.
Например, VK Live с Фредом Дёрстом.
Вопрос в ЦА. У разной ЦА разные тренды. Я тоже не эксперт, но что-то мне подсказывает, что у большинства пользователей ВК подкасты к трендам не относятся. Да и интересных личностей выбрать сложно, чтобы они были интересны существенной доле пользователей.
ну такое себе.. оригинальный контент если будет, то будет хорошо. а если обсуждаемые тренды точно такие же как в других группах, то в еще одной группе просто не смысла.
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