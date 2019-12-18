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Журнал оценил доход Насти Радзинской в $18 млн за год.
Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров в 2019 году. Третье место в списке заняла пятилетняя Настя Радзинская, которая родилась в Краснодаре и в 2018 году переехала с семьёй во Флориду.
Forbes оценил доходы каналов Радзинской в $18 млн за год. У Радзинской несколько каналов, на которые в сумме подписаны 107 млн пользователей. Среди них, например, Like Nastya Vlog (42,3 млн подписчиков) и Like Nastya (15,2 млн подписчиков). Ролики с Радзинской посмотрели 42 млрд раз.
При рождении врачи диагностировали Радзинской детский церебральный паралич (ДЦП) и говорили, что девочка не сможет ходить и разговаривать. Родители бросили все силы на лечение , и через несколько лет признаки болезни исчезли, писал российский Forbes. Одним из методов терапии была работа на камеру: так родители учили Настю взаимодействовать с окружающим миром.
Видео связаны с обыденной жизнью Радзинской: на них девочка собирается на учёбу, играет с отцом и друзьями, ходит в зоопарк, прыгает на батуте и так далее. Сейчас ролики с Настей выходят на семи языках, а такие бренды, как Legoland и Dannon, «тратят миллионы» на сотрудничество с блогером, пишет Forbes. В 2018 году семья переехала из Краснодара в город Бока-Ратон, штат Флорида.
Первое место в рейтинге тоже занял ребёнок — восьмилетний мальчик Райан Каджи, который возглавлял список в 2018 году. Forbes оценил его доход в $26 млн. На его каналы с видеозаписями распаковки игрушек и других развлечений подписаны почти 23 млн пользователей. У Райана есть контракты с торговыми сетями Walmart и Target, а также телеканалом Nickelodeon и стриминговым сервисом Hulu.
Forbes оценивал доходы YouTube-блогеров за период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года, основываясь на данных компаний Captiv8, SocialBlade и Pollstar, которые занимаются аналитикой социальных платформ, а также на информации от инсайдеров отрасли. Размер доходов указан без учёта налогов, выплат агентам, менеджерам и юристам.
Первое место в рейтинге тоже занял ребёнок — восьмилетний мальчик Райан Каджи, который возглавлял список в 2018 году. Forbes оценил его доход в $26 млн.
заценил только что блог от Анастасия Радзинская, жесть, и ведь кто-то эту дичь смотрит. А всякие научные каналы на ютубе с разной полезной инфой не пользуются такой популярностью, если и зарабатывают, то в десятки или сотни раз меньше.
Дети смотрят!
Плюсану, дети смотрят и накручивают просмотры.
так что это доход предприимчивых родителей.
Дети как загипнотизированные эти ролики смотрят.
И скликивают объявления в google ads :(
Телепузиков посмотри, вообще будешь в шоке
Нет, не «тоже»: Свинка Пеппа в целом норм. Социализация, лёгкая подача, нет мельтешения красок как в некоторых других мультфильмах. Я лично одобряю.
У меня у знакомой пятилетние дети безумно прутся от Насти. ДЦП отсутствует.
Я пару раз посмотрел, охуел. Но с другой стороны детям это близко. Показывать пятилетним детям научпоп – сложно, да и мало его под такой возраст. На пару вечеров буквально.
Это от родителей зависит. На Ютубе куча годного материала есть на русском. Кстати, возможно я не прав, но бОльшая часть качественного контента, реально познавательного для детей, делается таки в СНГ. Мои дети например прутся от пин кода (Смешарики). Я и сам залипаю иногда :)
Дети знакомых португальцев, смотрят малышариков и машу и все равно что на русском :)
Все зависит от родителей и какую они подают информацию детям.
Да это всё понятно, но энивэй информации мало. То, что ребёнка можно отвлечь телефоном – это очень удобно для родителей. Да, это время нужно контролировать, да, возникает соблазн его в телефоне на весь день оставить, тут уж действительно от родителей зависит.
Ну так вот, в любом случае это огромное количество времени, а детские мультики достаточно короткие. Там серии по 10-20 минут. И они очень быстро заканчиваются. Настя – это такой же мультик, где ребёнок может что-то посмотреть, может ассоциировать себя с героем, и т.п.
Есть и компиляции Х серий на 1час. Или же можно свой плейлист создать с определенными роликами. Было бы желание у родителя. Годного контента на русском много. 5мин я думаю на это тоже найдется.
Мне кажется сами родители особо не осознают негативного эффекта такого контента в долгой перспективе и просто "затыкают" ребенка "вот здесь и сейчас ".
ПС Оффтоп. Поражает как малышня (моей младшей 1.5) просто крутейшим способом идентифицирует и пропускает рекламу на ютубе, даже похожую по графике на просматриваемый ролик. Прям на 1-2сек понимают что это реклама и просят отключить :)
Проблема в том что контент на Ютубе нужно проверять самому и это намного дольше чем 5 минут занимает, нужно либо хотя бы мельком отсмотреть заранее незнакомый канал, либо смотреть все вместе с ребенком. Потому что есть например шутники которые Рикардо Милоса вставляют в компиляции мультиков или как-то наткнулся на сцены аварий в вроде бы безобидном по описанию ролике про машины. Что еще может попасть бог его знает. С обычным телевидением или детскими сериалами типа Смешариков в этом плане конечно проще.
Бывает всякая дичь типа риддла, когда под научпоп маскируется рен тв. Но опять-таки плохого в этом не много. Раз уж вы ребёнку показываете научпоп, то по любому нужно с ним потом обсуждать это, тут-то всё и вскорется.
На крупных каналах с мультиками дичи не встречал, всё нормально. Мелкие каналы ребёнку не показываю, если только это не что-то узконаправленное.
Да и есть же интернет, где куча подборок каналов про детей, любой направленности. Всё уже сделано за вас, берите и пользуйтесь.
Наверняка именно так.
Не похоже. Тут цитировали интервью родителей https://vc.ru/media/97972-pyatiletnyaya-devochka-iz-krasnodara-voshla-v-troyku-samyh-vysokooplachivaemyh-youtube-blogerov-po-versii-forbes?comment=1560555
К двум годам стало ясно, что девочка развивается нормально. «То ли лечение и наша любовь помогли, то ли врачи ошиблись с диагнозом»
Так что судя по всему девочка, к счастью, здорова, и это просто детский лафстайл влог
Начали с ДЦП, раскрутились, поставили на поток. Это Америка детка. Наши совковые папаши до сих пор тупят, не в силах поверить.
Не, это то понятно, и девочка, и ее родители огромные молодцы. Но возвращаясь к целевой аудитории - для тех кому не повезло, и их коснулась проблема ДЦП ребенка канал потерял практическую пользу 3 года назад, когда стало ясно что девочка абсолютно здорова. Так кто тогда это смотрит?
обычные дети. уж если взрослым дезн заходит, то представь какую чушь смотрят пятилетки
Я хз - не в том окружении видимо живу - что племянники, что дети знакомых не смотрят ничего, т.к. уроки, шахматы, горные лыжи - в общем у кого что, но совсем не втыкание в ютуб.
в 5 лет? верим, верим
да нет, в 30. Это же норм - до 30 просираешь жизнь в интернете, а потом такой "О, а не стать ли мне футболистом"
Булат Зигнашин? верим, верим
Очень грустно стало :( а я обычный digital manager...(
digital manager - звучит как Железный дровосек
А мечтал стать девочкой из Краснодара, но не каждому так везет
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Допишите несколько букв в фамилию и возможно дела пойдут в гору :)
Святоберг, Яроберг, Доброберг
Ничего нового, главное в жизни «шоу из жизни» это подтвердил Жириновский, Зеленский. Люди любят смотреть и слушать, народ любит шоу ;) Психология.
Еще я заметил, что люди любят смотреть то, что сами по тем или иным причинам делать никогда не будут, но наблюдать интересно, я вот например посматриваю Игоря Негоду, хотя далек от токарки и всяких экспериментов с турбореактивными двигателями, но интересно смотреть как он кошмарит гаражный кооператив )) Не могу понять почему так мало подписчиков, это же реально завораживает ))
Для такой темы у него довольно много подписчиков. А вот просмотров у видео мало.
Андрея Шайтера глянь. Тоже залипаешь. Чувак с золотыми руками и язык подвешен.
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по твоей логике, все те, кто не может в алгебру, геометрию, и химию - только её и смотрят в ютубе. а нет, всяких дудей смотрят
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Во всех этих историях, когда дети становятся популярными, раскрывают таланты и прочее, мне больше всего интересно узнать о родителях.
Ведь именно они нашли этот ключик и смогли раскрыть ребёнка, смогли сделать его популярным, смогли направить.
Интересно узнать про их методы воспитание, взгляды на мир и т.д.
За таких родителей можно порадоваться, а ребёнком гордиться.
Всегда жалко было детей, ставших заложниками чужих амбиций. Деньги не делают счастливыми...
бедный ребёнок вынужден ходить по диснейлендам ради далких 18 лямов в то время как мы, истинно совбодные люди, 40 часов в неделю, совершенно добровольно, проводим в своём любимом офисе
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Там папа очень не бедный товарищ, который вложил в production изначально не мало денег. Картинка очень хорошая получается с эффектами. Я папа двойняшек и частенько смотреть выходит) Ни у кого нет такого качества видео для малышей. Контент там действительно норм. Девочке здоровья!
Мне кажется , там больше мама занимается съёмкой и мотажем
Её в кадре вообще нет нигде в роликах) не знаю. Я не уверен. То, что там есть человек по эффектам 100% и возможно он и монтажер.
Вы статью не читали? Там целая команда по продакшену. Переводчики, юристы, монтажеры, звук, эффекты и т.д
Тем не менее - это не более 10 человек, а не от 50 как в офисных компаниях с таким доходом. Работал монтажером с одним YouTube каналом (тоже детская аудитория, но подписчиков где-то до 10 млн), так вот я делал монтаж, эффекты, звук, цветокоррекцию и выпускал 1 готовый ролик в сутки. Один оператор, одна девушка героиня, юрист и переводчик. Вот и все что надо.
Да там никто ничем не занимается. За такие бабки можно весь останкино нанять на выпуск роликов
Этот мир сошёл с ума
Нет. Этот мир меняется. Нам нужно только успевать за всеми изменениями
Вы правы, конечно, насчёт изменений. Но деградация в этих изменениях всё же есть. Главное сделать так, чтобы дебилам нравилось и тогда точно успех будет.
Она всегда была, просто сейчас вы можете посмотреть статистику =) По сути мир двигает 1-5% человечества, остальные массовка
Никогда в истории еще не было такого количества образованных, умеющих читать и писать, знающих чуть больше, чем имена баб в своей деревне.
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дцп — это не синдром дауна🤦🏻♀️ приехали
Никакой разницы, Дмитрий говорил не о конкретном диагнозе, и суть не в нём
разница большая. Это ошибка в терминологии. Если уж Дмитрий решил написать шикарный комментарий о реалиях ют, так делал бы это хорошо, а не через жопу) всего доброго
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Постоянно, если что в авто надо сделать на ютубе нахожу. У меня даже замена заднего дворника не тривиально. Хотя замена ремня генератора оказалась в сто500 раз сложнее ютуба, наверное потому что зима, а там лето.
Но у таких роликов микро просмотры, а нужны они по идее некоторым.
Хм...даже комментарий удалили...но перечитывая новость ещё грустнее становится, брэнды тратят миллионы долларов на сотрудничество с одной ДЦПшницой, вместо того чтобы помогать фондам, которые помогают десяткам таким как она, но увы, их никто не упомянет в рекламе и никто не оставит ссылку в описании.
с одной ДЦПшницой
Она не ДЦПшница. С этого диагноза по легенде все началось.
тратят миллионы долларов на сотрудничество с одной ДЦПшницой
Бренды сотрудничают с ней чтобы зарабатывать больше денег чем потратили, это, блять, маркетинг.
вместо того чтобы помогать фондам, которые помогают десяткам таким как она, но увы, их никто не упомянет в рекламе и никто не оставит ссылку в описании.
Запили компанию, заработай денег - трать куда захочется. Любят д'Артаньяны считать чужие деньги и учить всех жить "правильно", не отнять.
Чувак, понимаю твоё негодование, но предыдущий коммент был очень груб. А бренды и так тратят деньги на благотворительность, нооо не забывай, что благотворительность это охренненная штука в плане ухода от налогов. Так что, не всегда и не все деньги доходят до тех, кому они предназначались. Такова правда жизни.
Он был груб, но правдив. Сейчас ютуб это коммерческая помойка и достойные каналы находятся в тени таких вот «интересных многомиллионных каналов»
Аудитория решает, что достойно, а что нет.
Я как-то общался с приятелем, говорю ему "Нахера ты смотришь это говно, вон же есть постнаука, есть антропогенез, есть ещё куча интересных образовательных каналов".
А он мне говорит: "И нахера мне эти твои научпопы и антропогенезы? Я хочу после работы посидеть и потупить в ютуб. От кого человек произошёл, я в курсе, а процесс меня не интересует совсем. Черные дыры и биохимия мозга мне в жизни никак не поможет. Так что отъебись, бро".
В целом мне сложно было ему что-то противопоставить.
у меня был как-то подобный разговор:
- меня интересует хорошая выпивка, потрахушки, а не вот это всё
- одноклеточные устроены очень просто - они плывут к теплу, еде и свету и уплывают от вредных раздражителей
этот чувак на меня почему-то обиделся :)
Ну да, многоклеточные плывут к холоду голоду и темноте.
а многоклеточные имеют и другие инстинкты :) вы ж пирамиду Маслоу видели?
Естественно, обиделся. Ты же ставишь себя выше его.
я вообще на это дело мастер :) как-то обидел директора, к которому пришёл устраиваться на работу. что само по себе неплохо, но мне тогда ещё и 16 не было )))
О себе в третьем лице? Или это цитата?
Сейчас весь интернет такой, просто коммерциализированная выгребная яма, но нужно же искать инфу которая тебе нужна, а если хочешь поддерживать авторов годного контента, донать. Тем более, что каналы описанные в новости в основном детские, он же в твоих рекомендациях всплывать не должны.
у нас мало того, что налоги не уменьшат, могут ещё и обвинить в деятельности, не имеющей экономического смысла
У нас (Казахстан) с 20-го года на период 3-х лет для объектов микро и малого бизнеса будет отменена уплата КПН(20%). То есть, раньше с прибыли платился НДС(12%) по кварталам и раз в год КПН. А суммы за год набегают приличные. Так что, пытаются развивать малое предпринимательство.
Мне в принципе понятно как и почему такие каналы становятся популярными, удивляет то, что однотипный контент не вызывает пресыщения со временем. Дети стареют, разбредаются по школам, появляются новые блогеры с новыми фишками и так далее. Я вот не каждый рейтинговый сериал готов более трёх сезонов смотреть, а тут годами гоняют одно да потому, а подписота только растет. Why?!
Батя молодец. Попробовал семейное видео выложить. Поперло. Поставил на поток. Вот что значит грамотно воспользоваться современными технологиями.
Бока недалёко от Майами. Недавно на днюху к девочке Киркоров приезжал, пел и пил.
Вообще, это доходы её предков, а не её самой.
Не знаю, почему тебя заминусили, но полностью согласен с тобой. Forbes как всегда лишь бы сенсацию сделать. Так можно и годовалого ребенка CEO компании назначить и сказать, что он зарабатывает миллионы долларов.
Заминусовал один говноед с 5 фейковыми аккаунтами. Жаль, что на vc (да и в мире) такие мудаки вообще водятся.
А ты дальше сиди и строчи комменты на vc!
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Посмотрел «Лайк Настя Влог». Комментарии к видео отключены. Странное соотношение лайков и дизлайков - примерно такое же, как с некоторых пор у Давидыча... Но чем-то они взяли аудиторию, раз в своё время выстрелили.
Ютуб вроде как насильно отключает комменты у детских видео. Когда-то была статья про это. Борьба с педофилами, и вот это вот всё.
Дизы им ставит более взрослая аудитория, которая видосы и не смотрит особо. Посмотрел, охуел, воткнул диз, закрыл.
А дети просто смотрят, как мне кажется.
Дети случайно жмут рекламу, ставят лайки и дизлайки, но деньги приносит особенно первое)
Соотношение у лайков и дизлайков все-таки странное, потому что у других детских каналов такого не видел обычно.
До того, как я поставил Blocktube, мой 3 летний сын тоже смотрел такие каналы, но он похоже не врубался, что должен идти покупать товары из ролика. На кого рассчитаны рекламные интеграции, на детей старше, кто уже понимает в чем дело и может вынести своими хотелками мозг предкам?
Надеются на 1) что родители смотрят вместе с детьми, 2) что дети запомнят показанные товары, а потом будут просить их у родителей в магазинах
Дети с родителями смотрят тревел блоги, а самостоятельно пОдобный адов шлак.
останется сделать в школах только компы для обучения, никаких тетрадок и поколение рабов с уровнем интеллекта как у рыбы будет почти готово.
А поколение образованных поперлось ложки заряжать перед телеком. Массово.
В испании в большинстве школ обучение без учебников и тетрадок. Для своих искала школу именно со «знаниями на бумажных носителях» хоть это и дороже, но результативнее в разы.
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У меня дети смотрят лайк Настю иногда. Даже и подумать не могла, что у ребенка был поставлен такой диагноз (ДЦП), слвер6 не похожа на ребус с заболеванием.
Ну а по доходам понятно))такое впечатление, что они с батей контент без сна и отдыха пилят))
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Вы посмотрите что сейчас девченки-подростки смотрят на ютубе, тоже офигеете) отупление уже от отупевших)
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Сумарно - 21 476 701 141 просмотров
Господи, 80-е и 90-е пойдёмте курить в сторонку :(
Посмотрел ролик, что добавлен к статье, но так и не понял, что в нем может привлечь людей... больше походит на видео, которые родители снимают на память, чтоб был архив жизни ребенка.
я конечно не врач, но вот из их собственного интервью (что собственно не умоляет их заслуг как блоггеров):
В интервью Forbes родители Насти рассказали .... При рождении маленькой Насте диагностировали тяжелую форму ДЦП — врачи говорили, что девочка не будет ходить и разговаривать
В 2014 году у них родилась дочь Настя. Врачи поставили страшный диагноз — тяжелая форма ДЦП, возникшая из-за внутриутробной травмы. «Нам говорили, что Настя не будет ходить и говорить», — вспоминает Анна. Вместе с мужем они бросили все силы на лечение дочери — возили по врачам, круглые сутки общались с ребенком. К двум годам стало ясно, что девочка развивается нормально. «То ли лечение и наша любовь помогли, то ли врачи ошиблись с диагнозом», — пожимает плечами Радзинская.
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https://www.youtube.com/watch?v=87hYatWSE1c
Реальность не оправдывает наших надежд и кажется немного чуждой и странной, но зато это освежает и заставляет взглянуть на многие вещи по-новому.
Тут недавно новость была об особом статусе детских каналов. С января YouTube вводит новую политику, которая коснется показов и соответственно монетизации.
Интересно, как это отразится на таких детских каналах миллиониках?
Нововведения здесь, кому интересно: https://support.google.com/youtube/thread/13557434?hl=en
С одной стороны, у них уже есть своя фан-база, которую они монитизируют будучи инфлюенсерами (заказ рекламы напрямую без участия гугл в сделке), с другой хорошая денюшка которая капала от просмотров сейчас может уменьшиться в силу отключения некоторых функций, влияющих на интеракцию ( engagement).
Ху#ня редкостная! Лучше Машу, пепу, фиксиков и три кота или мимишек там. Но не вот это тупое реалити.... И не говорите, что детям лучше знать что смотреть))
Лучше подумайте, куда сливается бюджет в гугл эдс!)
Во всех этих историях самое опасное когда дети подрастают и имеют большой шанс потерять все это. Как видно у большинства из них это не перерастает в что-то большее, а наоборот. Меняются, перегорают и ещё куча причин. А чтобы вы для себя выбрали? Славу и деньги с 5 до 15 или 25-55?
Да они уже сейчас могут накупить коммерческой недвижки, например, и жить не работая до конца своих дней.
"Славу и деньги с 5 до 15 или 25-55?"
Разница в том, что слава с 25 до 55, в большинстве своем достигается за счет реальных талантов, а с 5 до 15 это скорее навязано кем-то, и это не осознанный выбор ребенка.
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