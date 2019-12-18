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Альберт Хабибрахимов
25 420

Пятилетняя девочка из Краснодара вошла в тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров по версии Forbes Материал редакции

Журнал оценил доход Насти Радзинской в $18 млн за год.

123 комментария
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Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров в 2019 году. Третье место в списке заняла пятилетняя Настя Радзинская, которая родилась в Краснодаре и в 2018 году переехала с семьёй во Флориду.

Forbes оценил доходы каналов Радзинской в $18 млн за год. У Радзинской несколько каналов, на которые в сумме подписаны 107 млн пользователей. Среди них, например, Like Nastya Vlog (42,3 млн подписчиков) и Like Nastya (15,2 млн подписчиков). Ролики с Радзинской посмотрели 42 млрд раз.

При рождении врачи диагностировали Радзинской детский церебральный паралич (ДЦП) и говорили, что девочка не сможет ходить и разговаривать. Родители бросили все силы на лечение , и через несколько лет признаки болезни исчезли, писал российский Forbes. Одним из методов терапии была работа на камеру: так родители учили Настю взаимодействовать с окружающим миром.

Видео связаны с обыденной жизнью Радзинской: на них девочка собирается на учёбу, играет с отцом и друзьями, ходит в зоопарк, прыгает на батуте и так далее. Сейчас ролики с Настей выходят на семи языках, а такие бренды, как Legoland и Dannon, «тратят миллионы» на сотрудничество с блогером, пишет Forbes. В 2018 году семья переехала из Краснодара в город Бока-Ратон, штат Флорида.

Первое место в рейтинге тоже занял ребёнок — восьмилетний мальчик Райан Каджи, который возглавлял список в 2018 году. Forbes оценил его доход в $26 млн. На его каналы с видеозаписями распаковки игрушек и других развлечений подписаны почти 23 млн пользователей. У Райана есть контракты с торговыми сетями Walmart и Target, а также телеканалом Nickelodeon и стриминговым сервисом Hulu.

Forbes оценивал доходы YouTube-блогеров за период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года, основываясь на данных компаний Captiv8, SocialBlade и Pollstar, которые занимаются аналитикой социальных платформ, а также на информации от инсайдеров отрасли. Размер доходов указан без учёта налогов, выплат агентам, менеджерам и юристам.

Десять самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров по версии Forbes:

  1. Райан Каджи — 23 млн подписчиков, $26 млн за год.
  2. Dude Perfect — 47,7 млн подписчиков, $20 млн за год.
  3. Анастасия Радзинская — 107 млн подписчиков, $18 млн за год.
  4. Rhett and Link — 4,56 млн подписчиков, $17,5 млн за год.
  5. Джеффри Стар — 16,8 млн подписчиков, $17 млн за год.
  6. Preston — 10,9 млн подписчиков, $14 млн за год.
  7. PewDiePie — 102 млн подписчиков, $13 млн за год.
  8. Markiplier — 24,6 млн подписчиков, $13 млн за год.
  9. DanTDM — 22,2 млн подписчиков, $12 млн за год.
  10. VanossGaming — 24,8 млн подписчиков, $11,5 млн за год.

#новость #youtube #forbes

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123 комментария
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Артем Жегалин

48

Первое место в рейтинге тоже занял ребёнок — восьмилетний мальчик Райан Каджи, который возглавлял список в 2018 году. Forbes оценил его доход в $26 млн.

Ответить

Сергей Романенко

37

заценил только что блог от Анастасия Радзинская, жесть, и ведь кто-то эту дичь смотрит. А всякие научные каналы на ютубе с разной полезной инфой не пользуются такой популярностью, если и зарабатывают, то в десятки или сотни раз меньше.

Ответить

Илья Бухаров

Сергей
26

Дети смотрят!

Ответить

Valentin G

Илья
4

Плюсану, дети смотрят и накручивают просмотры.
так что это доход предприимчивых родителей.

Ответить

Андрей Чуринов

Сергей
3

Дети как загипнотизированные эти ролики смотрят.
И скликивают объявления в google ads :(

Ответить

Олег Якушев

Сергей
2

Телепузиков посмотри, вообще будешь в шоке

Ответить

Lev Lybin

Олег
–1

Свинка Пеппа тоже норм

Ответить

Юрий Белоножкин

Lev
8

Нет, не «тоже»: Свинка Пеппа в целом норм. Социализация, лёгкая подача, нет мельтешения красок как в некоторых других мультфильмах. Я лично одобряю.

Ответить

NotFop

Сергей
–16

Мне кажется этот канал смотрят и подписаны как раз те, кто каким-то боком связан с проблемой ДЦП. А т.к. по всей планете таких дофига, вот оттуда и количество смотрящих эту "дичь".

Ответить

Eugene Podosenov

NotFop
3

У меня у знакомой пятилетние дети безумно прутся от Насти. ДЦП отсутствует.

Я пару раз посмотрел, охуел. Но с другой стороны детям это близко. Показывать пятилетним детям научпоп – сложно, да и мало его под такой возраст. На пару вечеров буквально.

Ответить

Ivan Panchenko

Eugene
3

Это от родителей зависит. На Ютубе куча годного материала есть на русском. Кстати, возможно я не прав, но бОльшая часть качественного контента, реально познавательного для детей, делается таки в СНГ. Мои дети например прутся от пин кода (Смешарики). Я и сам залипаю иногда :)

Дети знакомых португальцев, смотрят малышариков и машу и все равно что на русском :)

Все зависит от родителей и какую они подают информацию детям.

Ответить

Eugene Podosenov

Ivan
0

Да это всё понятно, но энивэй информации мало. То, что ребёнка можно отвлечь телефоном – это очень удобно для родителей. Да, это время нужно контролировать, да, возникает соблазн его в телефоне на весь день оставить, тут уж действительно от родителей зависит.

Ну так вот, в любом случае это огромное количество времени, а детские мультики достаточно короткие. Там серии по 10-20 минут. И они очень быстро заканчиваются. Настя – это такой же мультик, где ребёнок может что-то посмотреть, может ассоциировать себя с героем, и т.п.

Ответить

Ivan Panchenko

Eugene
1

Есть и компиляции Х серий на 1час. Или же можно свой плейлист создать с определенными роликами. Было бы желание у родителя. Годного контента на русском много. 5мин я думаю на это тоже найдется. 
Мне кажется сами родители особо не осознают негативного эффекта такого контента в долгой перспективе и просто "затыкают" ребенка "вот здесь и сейчас ".

ПС Оффтоп. Поражает как малышня (моей младшей 1.5) просто крутейшим способом идентифицирует и пропускает рекламу на ютубе, даже похожую по графике на просматриваемый ролик. Прям на 1-2сек понимают что это реклама и просят отключить :)

Ответить

tema 1

Ivan
–1

Проблема в том что контент на Ютубе нужно проверять самому и это намного дольше чем 5 минут занимает, нужно либо хотя бы мельком отсмотреть заранее незнакомый канал, либо смотреть все вместе с ребенком. Потому что есть например шутники которые Рикардо Милоса вставляют в компиляции мультиков или как-то наткнулся на сцены аварий в вроде бы безобидном по описанию ролике про машины. Что еще может попасть бог его знает. С обычным телевидением или детскими сериалами типа Смешариков в этом плане конечно проще.

Ответить

Eugene Podosenov

tema
1

Бывает всякая дичь типа риддла, когда под научпоп маскируется рен тв. Но опять-таки плохого в этом не много. Раз уж вы ребёнку показываете научпоп, то по любому нужно с ним потом обсуждать это, тут-то всё и вскорется.

На крупных каналах с мультиками дичи не встречал, всё нормально. Мелкие каналы ребёнку не показываю, если только это не что-то узконаправленное.

Да и есть же интернет, где куча подборок каналов про детей, любой направленности. Всё уже сделано за вас, берите и пользуйтесь.

Ответить

Mihail Demeshko

Ivan
0

Та же ситуация.

Ответить

vic buynoff

NotFop
0

Наверняка именно так.

Ответить

Андрей Агеев

vic
0

Не похоже. Тут цитировали интервью родителей https://vc.ru/media/97972-pyatiletnyaya-devochka-iz-krasnodara-voshla-v-troyku-samyh-vysokooplachivaemyh-youtube-blogerov-po-versii-forbes?comment=1560555
 К двум годам стало ясно, что девочка развивается нормально. «То ли лечение и наша любовь помогли, то ли врачи ошиблись с диагнозом»

Так что судя по всему девочка, к счастью, здорова, и это просто детский лафстайл влог

Ответить

vic buynoff

Андрей
3

Начали с ДЦП, раскрутились, поставили на поток. Это Америка детка. Наши совковые папаши до сих пор тупят, не в силах поверить.

Ответить

Андрей Агеев

vic
1

Не, это то понятно, и девочка, и ее родители огромные молодцы. Но возвращаясь к целевой аудитории - для тех кому не повезло, и их коснулась проблема ДЦП ребенка канал потерял практическую пользу 3 года назад, когда стало ясно что девочка абсолютно здорова. Так кто тогда это смотрит?

Ответить

Bulat Ziganshin

Андрей
4

обычные дети. уж если взрослым дезн заходит, то представь какую чушь смотрят пятилетки

Ответить

Андрей Агеев

Bulat
0

Я хз - не в том окружении видимо живу - что племянники, что дети знакомых не смотрят ничего, т.к. уроки, шахматы, горные лыжи - в общем у кого что, но совсем не втыкание в ютуб.

Ответить

Bulat Ziganshin

Андрей
0

в 5 лет? верим, верим

Ответить

Андрей Агеев

Bulat
1

да нет, в 30. Это же норм - до 30 просираешь жизнь в интернете, а потом такой "О, а не стать ли мне футболистом"

Ответить

vic buynoff

Bulat
0

Булат Зигнашин? верим, верим

Ответить

Bulat Ziganshin

vic
0

а он тут при чём???

Ответить

Lev Lybin

NotFop
0

Рекомендации ютюба, я вот знаю этих, так как видел что мои смотрели. что-нибудь включишь потом по рекомендациям идет дальше, потом в ютюб ленте, и уже сами порой просто тыкают.

Ответить

Sasha Korablyov

NotFop
0

Или те, кто связаны с ЦП

Ответить

Truba Shatal

Сергей
0

С подключением к интернету.

Ответить

Olesya A.

Сергей
0

Дети тащатся от этих ю туб блогеров, хотя ничего умного не показывают. Зато после них дети просят у родителей оригинальные игрушки и умеют отличать их от подделки

Ответить

Марк Берг

27

Очень грустно стало :( а я обычный digital manager...(

Ответить

Sergey Dostovalov

Марк
43

digital manager - звучит как Железный дровосек

Ответить

Александр Рязанов

Sergey
7

голосовой ассистент

Ответить

Vladimir Pyatkevich

Sergey
0

Как сталевар

Ответить

Alexandr Simonov

Марк
12

А мечтал стать девочкой из Краснодара, но не каждому так везет

Ответить

Комментарий удален

Stas Sokolov

Марк
2

Допишите несколько букв в фамилию и возможно дела пойдут в гору :)

Ответить

Александр Кичатов

Stas
2

Святоберг, Яроберг, Доброберг

Ответить

Stas Sokolov

Александр
0

Цукерберг же

Ответить

Андрей Викторович

Александр
0

Бергов, Бергян, Бергшвили

Ответить

Олег Гущин

13

Ничего нового, главное в жизни «шоу из жизни» это подтвердил Жириновский, Зеленский. Люди любят смотреть и слушать, народ любит шоу ;) Психология.

Ответить

Никита Викторов

Олег
6

Еще я заметил, что люди любят смотреть то, что сами по тем или иным причинам делать никогда не будут, но наблюдать интересно, я вот например посматриваю Игоря Негоду, хотя далек от токарки и всяких экспериментов с турбореактивными двигателями, но интересно смотреть как он кошмарит гаражный кооператив )) Не могу понять почему так мало подписчиков, это же реально завораживает ))

Ответить

Anton Lozovoy

Никита
3

Для такой темы у него довольно много подписчиков. А вот просмотров у видео мало.

Ответить

Анатолий Б.

Никита
1

Андрея Шайтера глянь. Тоже залипаешь. Чувак с золотыми руками и язык подвешен.

Ответить

Комментарий удален

Leonardo DaVinci

Никита
1

по твоей логике, все те, кто не может в алгебру, геометрию, и химию - только её и смотрят в ютубе. а нет, всяких дудей смотрят

Ответить

Комментарий удален

Michael Bur

11

Во всех этих историях, когда дети становятся популярными, раскрывают таланты и прочее, мне больше всего интересно узнать о родителях. 
Ведь именно они нашли этот ключик и смогли раскрыть ребёнка, смогли сделать его популярным, смогли направить. 

Интересно узнать про их методы воспитание, взгляды на мир и т.д.
За таких родителей можно порадоваться, а ребёнком гордиться.

Ответить

Сергей Харин

Michael
2

Спроси у Майкла Джексона)

Ответить

Marat Ahiar

Michael
0

Спроси у Макалея Калкина.

Ответить

Sergey Rastorguev

Michael
0

Всегда жалко было детей, ставших заложниками чужих амбиций. Деньги не делают счастливыми...

Ответить

Bulat Ziganshin

Sergey
0

бедный ребёнок вынужден ходить по диснейлендам ради далких 18 лямов в то время как мы, истинно совбодные люди, 40 часов в неделю, совершенно добровольно, проводим в своём любимом офисе

Ответить

Комментарий удален

Павел Гросс-Днепров

10

Там папа очень не бедный товарищ, который вложил в production изначально не мало денег. Картинка очень хорошая получается с эффектами. Я папа двойняшек и частенько смотреть выходит)  Ни у кого нет такого качества видео для малышей. Контент там действительно норм. Девочке здоровья!

Ответить

andrey adamovich

Павел
0

Мне кажется , там больше мама занимается съёмкой и мотажем

Ответить

Павел Гросс-Днепров

andrey
0

Её в кадре вообще нет нигде в роликах) не знаю. Я не уверен. То, что там есть человек по эффектам 100% и возможно он и монтажер.

Ответить

Александр Раскаманов

Павел
2

Вы статью не читали? Там целая команда по продакшену. Переводчики, юристы, монтажеры, звук, эффекты и т.д

Ответить

Андрей Андрей

Александр
0

Тем не менее - это не более 10 человек, а не от 50 как в офисных компаниях с таким доходом. Работал монтажером с одним YouTube каналом (тоже детская аудитория, но подписчиков где-то до 10 млн), так вот я делал монтаж, эффекты, звук, цветокоррекцию и выпускал 1 готовый ролик в сутки. Один оператор, одна девушка героиня, юрист и переводчик. Вот и все что надо.

Ответить

Вася дарит смех!

andrey
0

Да там никто ничем не занимается. За такие бабки можно весь останкино нанять на выпуск роликов

Ответить

Anva 1122

–2

Этот мир сошёл с ума

Ответить

Michael Bur

Anva
8

Нет. Этот мир меняется. Нам нужно только успевать за всеми изменениями

Ответить

Егор Орлов

Michael
0

Вы правы, конечно, насчёт изменений. Но деградация в этих изменениях всё же есть. Главное сделать так, чтобы дебилам нравилось и тогда точно успех будет.

Ответить

Александр Казанский

Егор
0

Она всегда была, просто сейчас вы можете посмотреть статистику =) По сути мир двигает 1-5% человечества, остальные массовка

Ответить

Месье Никита

Егор
0

Никогда в истории еще не было такого количества образованных, умеющих читать и писать, знающих чуть больше, чем имена баб в своей деревне. 

Ответить

Алексей Гаврилов

Michael
0

Зачем прыгать в опаздывающий поезд?)

Ответить

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Dasha Borisova

Дмитрий
16

дцп — это не синдром дауна🤦🏻‍♀️ приехали

Ответить

Дмитрий С.

Dasha
–10

Никакой разницы, Дмитрий говорил не о конкретном диагнозе, и суть не в нём

Ответить

Dasha Borisova

Дмитрий
3

разница большая. Это ошибка в терминологии. Если уж Дмитрий решил написать шикарный комментарий о реалиях ют, так делал бы это хорошо, а не через жопу) всего доброго

Ответить

Комментарий удален

Andrey Petrosyan

Rus
0

Постоянно, если что в авто надо сделать на ютубе нахожу. У меня даже замена заднего дворника не тривиально. Хотя замена ремня генератора оказалась в сто500 раз сложнее ютуба, наверное потому что зима, а там лето.
Но у таких роликов микро просмотры, а нужны они по идее некоторым.

Ответить

Дмитрий Лебедев

–6

Хм...даже комментарий удалили...но перечитывая новость ещё грустнее становится, брэнды тратят миллионы долларов на сотрудничество с одной ДЦПшницой, вместо того чтобы помогать фондам, которые помогают десяткам таким как она, но увы, их никто не упомянет в рекламе и никто не оставит ссылку в описании.

Ответить

Павел

Дмитрий
11

  с одной ДЦПшницой

 Она не ДЦПшница. С этого диагноза по легенде все началось.

 тратят миллионы долларов на сотрудничество с одной ДЦПшницой

Бренды сотрудничают с ней чтобы зарабатывать больше денег чем потратили, это, блять, маркетинг.

 вместо того чтобы помогать фондам, которые помогают десяткам таким как она, но увы, их никто не упомянет в рекламе и никто не оставит ссылку в описании.

 Запили компанию, заработай денег - трать куда захочется. Любят д'Артаньяны считать чужие деньги и учить всех жить "правильно", не отнять. 

Ответить

Rus Zay

Дмитрий
0

Чувак, понимаю твоё негодование, но предыдущий коммент был очень груб. А бренды и так тратят деньги на благотворительность, нооо не забывай, что благотворительность это охренненная штука в плане ухода от налогов. Так что, не всегда и не все деньги доходят до тех, кому они предназначались. Такова правда жизни.

Ответить

Дмитрий Лебедев

Rus
2

Он был груб, но правдив. Сейчас ютуб это коммерческая помойка и достойные каналы находятся в тени таких вот «интересных многомиллионных каналов»

Ответить

Eugene Podosenov

Дмитрий
7

Аудитория решает, что достойно, а что нет.

Я как-то общался с приятелем, говорю ему "Нахера ты смотришь это говно, вон же есть постнаука, есть антропогенез, есть ещё куча интересных образовательных каналов".

А он мне говорит: "И нахера мне эти твои научпопы и антропогенезы? Я хочу после работы посидеть и потупить в ютуб. От кого человек произошёл, я в курсе, а процесс меня не интересует совсем. Черные дыры и биохимия мозга мне в жизни никак не поможет. Так что отъебись, бро".

В целом мне сложно было ему что-то противопоставить.

Ответить

Bulat Ziganshin

Eugene
3

у меня был как-то подобный разговор:
- меня интересует хорошая выпивка, потрахушки, а не вот это всё
- одноклеточные устроены очень просто - они плывут к теплу, еде и свету и уплывают от вредных раздражителей

этот чувак на меня почему-то обиделся :)

Ответить

Leo Uvarov

Bulat
4

Ну да,  многоклеточные плывут к холоду голоду и темноте.

Ответить

Bulat Ziganshin

Leo
0

а многоклеточные имеют и другие инстинкты :)  вы ж пирамиду Маслоу видели?

Ответить

Месье Никита

Bulat
0

Естественно, обиделся. Ты же ставишь себя выше его. 

Ответить

Bulat Ziganshin

Месье
0

я вообще на это дело мастер :) как-то обидел директора, к которому пришёл устраиваться на работу. что само по себе неплохо, но мне тогда ещё и 16 не было )))

Ответить

Rus Zay

Дмитрий
1

О себе в третьем лице? Или это цитата?

Сейчас весь интернет такой, просто коммерциализированная выгребная яма, но нужно же искать инфу которая тебе нужна, а если хочешь поддерживать авторов годного контента, донать. Тем более, что каналы описанные в новости в основном детские, он же в твоих рекомендациях всплывать не должны.

Ответить

Alexey Praskovin

Дмитрий
0

достойные каналы находятся в тени таких вот

А судьи кто? :)

Ответить

Digger M

Rus
2

Неверный термин). Не уход от налогов, а оптимизация налоговой базы). Уход от налогов подразумевает криминал. 

Ответить

Rus Zay

Digger
3

Таааак, а вы, я смотрю, разбираетесь в альтернативной экономике))

Ответить

Digger M

Rus
1

Я не про подмену понятий). Оптимизация налогов через расходы на благотворительность вполне законна. Но это у них, а как у нас - не в курсе. 

Ответить

Rus Zay

Digger
0

Это конечно же шутка, и вы правы. сам недавно задумывался над этой темой, но пока не было времени вникнуть глубже.

Ответить

Bulat Ziganshin

Digger
0

у нас мало того, что налоги не уменьшат, могут ещё и обвинить в деятельности, не имеющей экономического смысла

Ответить

Rus Zay

Bulat
0

У нас (Казахстан) с 20-го года на период 3-х лет для объектов микро и малого бизнеса будет отменена уплата КПН(20%). То есть, раньше с прибыли платился НДС(12%) по кварталам и раз в год КПН. А суммы за год набегают приличные. Так что, пытаются развивать малое предпринимательство.

Ответить

Bulat Ziganshin

Rus
0

благотворительность тут не при чём

Ответить

Дмитрий Иванов

2

Мне в принципе понятно как и почему такие каналы становятся популярными, удивляет то, что однотипный контент не вызывает пресыщения со временем. Дети стареют, разбредаются по школам, появляются новые блогеры с новыми фишками и так далее. Я вот не каждый рейтинговый сериал готов более трёх сезонов смотреть, а тут годами гоняют одно да потому, а подписота только растет. Why?!

Ответить

Pavel Nekhaev

Дмитрий
4

Новые рождаются)

Ответить

Павел

Дмитрий
2

Так блоггер взрослеет вместе с этими детьми) Это как Гарри Поттер, росла аудитория, рос и герой. + сеть контента в рекомендация растет. 

Ответить

Вася дарит смех!

Дмитрий
1

Подписчики каждый год миллионами рождаются :)

Ответить

Sasha Bor

3

Батя молодец. Попробовал семейное видео выложить. Поперло. Поставил на поток. Вот что значит грамотно воспользоваться современными технологиями.
Бока недалёко от Майами. Недавно на днюху к девочке Киркоров приезжал, пел и пил.

Ответить

Sergei Timofeyev

Sasha
0

Порнрхаб такого отклика на семейное видео не даст. 

Ответить

Paul Denisevich

2

Вообще, это доходы её предков, а не её самой.

Ответить

Mayer Amshel

Paul
0

Не знаю, почему тебя заминусили, но полностью согласен с тобой. Forbes как всегда лишь бы сенсацию сделать. Так можно и годовалого ребенка CEO компании назначить и сказать, что он зарабатывает миллионы долларов.

Ответить

Paul Denisevich

Mayer
0

Заминусовал один говноед с 5 фейковыми аккаунтами. Жаль, что на vc (да и в мире) такие мудаки вообще водятся.

Ответить

Paul Denisevich

0

А ты дальше сиди и строчи комменты на vc!

Ответить

ЯжПрограммист

Paul
0

аминь

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Dmitry Matveev

1

Dannon

Стыдно!

Ответить

Альберт Хабибрахимов

Dmitry
1

Да http://www.dannon.com/

Dannon.com - Dannon Yogurt
The Dannon Company make more than 200 different flavors, styles and sizes of cultured refrigerated…
www.dannon.com
Ответить

Anton Lozovoy

–1

Посмотрел «Лайк Настя Влог». Комментарии к видео отключены. Странное соотношение лайков и дизлайков - примерно такое же, как с некоторых пор у Давидыча... Но чем-то они взяли аудиторию, раз в своё время выстрелили.

Ответить

Eugene Podosenov

Anton
4

Ютуб вроде как насильно отключает комменты у детских видео. Когда-то была статья про это. Борьба с педофилами, и вот это вот всё.

Дизы им ставит более взрослая аудитория, которая видосы и не смотрит особо. Посмотрел, охуел, воткнул диз, закрыл.

А дети просто смотрят, как мне кажется.

Ответить

Хороший Человек

Eugene
0

Дети случайно жмут рекламу, ставят лайки и дизлайки, но деньги приносит особенно первое)

Ответить

Anton Lozovoy

Eugene
0

Соотношение у лайков и дизлайков все-таки странное, потому что у других детских каналов такого не видел обычно.

Ответить

Alexandr Simonov

0

До того, как я поставил Blocktube, мой 3 летний сын тоже смотрел такие каналы, но он похоже не врубался, что должен идти покупать товары из ролика. На кого рассчитаны рекламные интеграции, на детей старше, кто уже понимает в чем дело и может вынести своими хотелками мозг предкам?

Ответить

Pavel Nekhaev

Alexandr
2

Надеются на 1) что родители смотрят вместе с детьми, 2) что дети запомнят показанные товары, а потом будут просить их у родителей в магазинах

Ответить

Анна Спиридонова

Pavel
0

Дети с родителями смотрят тревел блоги, а самостоятельно пОдобный адов шлак.

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Valeriy Hovatov

Анна
1

останется сделать в школах только компы для обучения, никаких тетрадок и поколение рабов с уровнем интеллекта как у рыбы будет почти готово.

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Месье Никита

Valeriy
1

А поколение образованных поперлось ложки заряжать перед телеком. Массово. 

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Анна Спиридонова

Valeriy
0

В испании в большинстве школ обучение без учебников и тетрадок. Для своих искала школу именно со «знаниями на бумажных носителях» хоть это и дороже, но результативнее в разы.

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Pavel Nekhaev

Анна
0

Не все следят за своими детьми, к сожалению(

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Rus Zay

Alexandr
0

Собственно, сам по себе детский контент очень просматриваемый, на одной лишь рекламе люди зарабатывают немерянные деньги. Плюс с количества просмотров падают деньги.

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Антонина Ощепкова

1

У меня дети смотрят лайк Настю иногда. Даже и подумать не могла, что у ребенка был поставлен такой диагноз (ДЦП), слвер6 не похожа на ребус с заболеванием. 
Ну а по доходам понятно))такое впечатление, что они с батей контент без сна и отдыха пилят))

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Василий Петров

1

Вы посмотрите что сейчас девченки-подростки смотрят на ютубе, тоже офигеете) отупление уже от отупевших)

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НечеловеческаяЛогика

1

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Сумарно - 21 476 701 141 просмотров

Господи, 80-е и 90-е пойдёмте курить в сторонку :(

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Вася дарит смех!

1

Короче, посоны, не тем вы занимаетесь :)

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Pavel Nekhaev

1

Посмотрел ролик, что добавлен к статье, но так и не понял, что в нем может привлечь людей... больше походит на видео, которые родители снимают на память, чтоб был архив жизни ребенка.

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Nikita Rogatov

0

я конечно не врач, но вот из их собственного интервью (что собственно не умоляет их заслуг как блоггеров):
В интервью Forbes родители Насти рассказали ....  При рождении маленькой Насте диагностировали тяжелую форму ДЦП — врачи говорили, что девочка не будет ходить и разговаривать

В 2014 году у них родилась дочь Настя. Врачи поставили страшный диагноз — тяжелая форма ДЦП, возникшая из-за внутриутробной травмы. «Нам говорили, что Настя не будет ходить и говорить», — вспоминает Анна. Вместе с мужем они бросили все силы на лечение дочери — возили по врачам, круглые сутки общались с ребенком. К двум годам стало ясно, что девочка развивается нормально. «То ли лечение и наша любовь помогли, то ли врачи ошиблись с диагнозом», — пожимает плечами Радзинская.

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Иван Эртель

0

Юра Дудь на втором месте :)

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Алексис Второй

0

https://www.youtube.com/watch?v=87hYatWSE1c

Реальность не оправдывает наших надежд и кажется немного чуждой и странной, но зато это освежает и заставляет взглянуть на многие вещи по-новому.

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Илья Константинович

0

это типа Мистер Квакс и Мисс Тити?

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Ivan Panchenko

0

Тут недавно новость была об особом статусе детских каналов. С января YouTube вводит новую политику, которая коснется показов и соответственно монетизации. 
Интересно, как это отразится на таких детских каналах миллиониках? 

Нововведения здесь, кому интересно: https://support.google.com/youtube/thread/13557434?hl=en

С одной стороны, у них уже есть своя фан-база, которую они монитизируют будучи инфлюенсерами (заказ рекламы напрямую без участия гугл в сделке), с другой хорошая денюшка которая капала от просмотров сейчас может уменьшиться в силу отключения некоторых функций, влияющих на интеракцию ( engagement).

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Alexander Popov

0

Ху#ня редкостная! Лучше Машу, пепу, фиксиков и три кота или мимишек там. Но не вот это тупое реалити....  И не говорите, что детям лучше знать что смотреть)) 

Лучше подумайте, куда сливается бюджет в гугл эдс!) 

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Sergey Nester

0

Во всех этих историях самое опасное когда дети подрастают и имеют большой шанс потерять все это. Как видно у большинства из них это не перерастает в что-то большее, а наоборот. Меняются, перегорают и ещё куча причин. А чтобы вы для себя выбрали? Славу и деньги с 5 до 15 или 25-55?

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Mayer Amshel

Sergey
0

Да они уже сейчас могут накупить коммерческой недвижки, например, и жить не работая до конца своих дней. 

"Славу и деньги с 5 до 15 или 25-55?"

Разница в том, что слава с 25 до 55, в большинстве своем достигается за счет реальных талантов, а с 5 до 15 это скорее навязано кем-то, и это не осознанный выбор ребенка.

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Андрей Андреев

0

- Как вы стали миллионером?
- В детстве много играл...

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