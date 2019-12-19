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Альберт Хабибрахимов
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Эксперт IAB Russia предварительно оценил в 76 млн рублей затраты на рекламу в подкастах в 2019 году Материал редакции

А среднемесячную аудиторию подкастов в России в 5,1 млн слушателей.

  • В 2019 году рекламодатели потратили на интеграции в подкасты в России 76 млн рублей или около 8% от затрат на всю онлайн-аудиорекламу. Такую оценку на «Радиофоруме» в Москве привёл председатель комитета аудиорекламы ассоциации IAB Russia Михаил Ильичев, передаёт «Коммерсантъ».
  • В 2020 году расходы рекламодателей на продвижение в подкастах достигнут 225 млн рублей или доли в 10%, а в 2024 году — 1,9 млрд рублей или 17,5%, прогнозирует Ильичев.
  • По предварительной оценке, среднемесячная аудитория подкастов в России в декабре 2019 года составит 5,1 млн пользователей. Ильичев прогнозирует, что в декабре 2020 года аудитория подкастов достигнет 10,5 млн слушателей в месяц, а в декабре 2024 года — 27,9 млн.
  • Среди основных драйверов роста аудитории подкастов в России Ильичев называет приход крупных брендов, у которых уже есть лояльная аудитория, а также отсутствие барьеров с лицензированием — авторы не против выпускать подкасты на нескольких платформах сразу без договора.
  • Окончательные официальные оценки самой IAB Russia будут представлены в конце января 2020, уточнили в её пресс-службе. IAB — международная ассоциация, которая разрабатывает стандарты индустрии и проводит исследования в области онлайн-рекламы. В российское бюро входят «Яндекс», Google, Mediascope, Weborama и другие компании.
  • Доклады IAB о рынке подкастов на Западе «считаются авторитетными», отметил создатель подкаста Blitz and Chips Григорий Пророков в разговоре с «Коммерсантом». Он добавил, что до сих пор никаких серьёзных исследований аудитории подкастов в России не проводилось.
  • По оценке консалтинговой компании PwC, по итогам 2018 года объём российского рынка рекламы в подкастах составил $25 млн — это на 68% больше, чем в 2017 году. На мировом рынке рекламы в подкастах Россия занимает шестое место с долей 3% от общего объёма выручки. Лидером является США с долей в 53%.
Вы все будете покупать рекламу в подкастах
В 2022 году их будет слушать миллиард человек.
vc.ru

#новость #подкасты

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3 комментария
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Saucedo Puetz

–1

Если в подкастах еще и реклама будут лить в уши-кто их вообще слушать будет?!

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Андрей Васюк

Saucedo
2

Её и так уже льют. И выше вам показывают сколько после этого слушают.

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Saucedo Puetz

Андрей
0

Ну по данным первого канала их смотрит каждый житель РФ и что -вы в это верите?

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