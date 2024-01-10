Оборот российского рынка концертов и спектаклей достиг 80-90 млрд рублей по итогам 2023 года — «Ъ» Статьи редакции
Участники отрасли говорят, что она наконец-то начала восстанавливаться после 2022 года.
- Данные по обороту рынка фестивалей, концертов и постановок привёл организатор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич в разговоре с «Ъ». По его словам, прирост составил 10-35% год к году. Глава концертного агентства NCA Михаил Шурыгин оценил его в 10%.
- У «Яндекс Афиши» число проданных билетов на концерты выросло на 115% год к году — до 3 млн штук. Средний чек увеличился на 13%.
- МТС, которая владеет сервисами по торговле билетами на мероприятия Ticketland, Ponominalu и Ticketscloud, рассказала, что в деньгах её продажи выросли почти на 60% по сравнению с 2022 годом, количество проданных билетов — на 45%, а их средняя стоимость — на 9,2%. Конкретные суммы компания не раскрыла.
- По данным источника газеты на медиарынке, основной рост продаж операторам обеспечили концерты российских исполнителей, которые стали пользоваться большей популярностью «на фоне отъезда более именитых звёзд». Среди лидеров по проданным билетам: Анна Асти, Филипп Киркоров, Александр Розенбаум и Macan у «МТС Live» и «Руки вверх!», Леонид Агутин, Баста, «Звери» и Диана Арбенина у «Яндекс Афиши».
- Основатель агентства TCI Эдуард Ратников полагает, что в 2024 году отрасль может ожидать «весьма значительный» рост — возможно, «на треть больше» показателей 2023-го. По прогнозам Бабича, её оборот по итогам 2024 года может достигнуть 120-130 млрд рублей, в том числе потому, что «большие экосистемы активно инвестируют в производство нового контента, а на рынке активизируются крупные игроки».
- «Дефицит музыкального плана» будет компенсироваться «улучшением качества шоу», считает Михаил Шурыгин. Но развитие рынка может затормозить нехватка хороших концертных площадок на большое число зрителей, отмечает директор по контенту «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили.
- В 2022 году объёмы продаж билетов на концерты в России упали более чем вдвое по сравнению с допандемийным 2019 годом — сначала из-за отмен со стороны иностранных музыкантов, а позже вследствие отъезда российских исполнителей или запрета на их выступления. Участники рынка рассказывали, что отрасль подкосил также отток профильных специалистов и аудитории, которая ходила на мероприятия.
- Крупные финансовые и технологические компании тем временем стали покупать доли в билетных сервисах. МТС купила 85% в Ticketscloud, VK запланировала приобрести Intickets.ru и долю в «Кассир.ру». В капитал последнего также вошёл «Альфа-банк».
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Хорошо же. Война-войной, а отдыхать тоже надо
Так и просятся выражения «устроить спектакль» и «закатить концерт».
Среди лидеров по проданным билетам: Александр Розенбаум
Этот человек не перестает удивлять
Как он до сих пор популярность такую держит
Это популярность его держит, дед давно ушёл бы на пенсию.
Сколько из этих млрд кремлевских?
Или такое не считается?
Мда..ну общий уровень понятен.