The Bell рассказал о схеме с мошенниками, которые притворяются сотрудниками издания Статьи редакции
Они присылают фишинговую ссылку на «готовящийся материал».
- The Bell предупредил, что неизвестные рассылают потенциальным героям материалов письма со ссылкой на якобы текст с их упоминанием.
- Пользователям предлагают просмотреть готовый материал, чтобы его «скорректировать» при необходимости. Для этого нужно перейти по ссылке в облачное хранилище — но ссылка фишинговая.
- Издание напомнило, что связывается с героями с рабочей почты или личных аккаунтов в соцсетях — их можно посмотреть на сайте.
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Возле супермаркета орудуют 2 девушки-мошенницы. Просят подвезти их на машине и пока одна делает минет, другая незаметно вытаскивает у вас кошелёк. Меня позавчера так ограбили. Вчера ограбили. И сегодня ограбят.
Адрес супермаркета и приметы мошенниц?
А лучше просто возьмите меня с собой
Тогда обеим придется делать минет
Это ладно, по ссылке-то что?!
Браузер Яндекс
Батюшки, страсть какая...
Не знаю, но лучше лишний раз не тыкать.
Колоколъ — отличная газета! Мои рекомендасьон, товарищи. А в интернете много мошенников, тут бдите!
The Bell - иноагент, а Виси не указал этого, хотя обязан, не так ли? И вообще почему здесь все время редакторы так и пиарят разную санкционку? https://minjust.gov.ru/uploaded/files/reestr-inostrannyih-agentov-09-12-2022.pdf
Ну ты не стесняйся
Зачем? Для каких целей отправляют эту ссылку?