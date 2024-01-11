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Евгения Евсеева

The Bell рассказал о схеме с мошенниками, которые притворяются сотрудниками издания Статьи редакции

Они присылают фишинговую ссылку на «готовящийся материал».

  • The Bell предупредил, что неизвестные рассылают потенциальным героям материалов письма со ссылкой на якобы текст с их упоминанием.
  • Пользователям предлагают просмотреть готовый материал, чтобы его «скорректировать» при необходимости. Для этого нужно перейти по ссылке в облачное хранилище — но ссылка фишинговая.
  • Издание напомнило, что связывается с героями с рабочей почты или личных аккаунтов в соцсетях — их можно посмотреть на сайте.

#новости #thebell

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12 комментариев
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 Хозяин

Возле супермаркета орудуют 2 девушки-мошенницы. Просят подвезти их на машине и пока одна делает минет, другая незаметно вытаскивает у вас кошелёк. Меня позавчера так ограбили. Вчера ограбили. И сегодня ограбят.

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Чушпан Маратович

Адрес супермаркета и приметы мошенниц?

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рэджон рондо

А лучше просто возьмите меня с собой

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Антошка Гармошка

Тогда обеим придется делать минет

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Вадим Д.

Это ладно, по ссылке-то что?!

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Евгений Широков

Браузер Яндекс

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Вадим Д.

Батюшки, страсть какая...

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Саша Панина

Не знаю, но лучше лишний раз не тыкать.

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Griby Lenina

Колоколъ — отличная газета! Мои рекомендасьон, товарищи. А в интернете много мошенников, тут бдите!

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Александр Торцев

The Bell - иноагент, а Виси не указал этого, хотя обязан, не так ли? И вообще почему здесь все время редакторы так и пиарят разную санкционку? https://minjust.gov.ru/uploaded/files/reestr-inostrannyih-agentov-09-12-2022.pdf

https://minjust.gov.ru/uploaded/files/reestr-inos…
https://minjust.gov.ru/uploaded/files/reestr-inostrannyih-agentov-09-12-2022.pdf
minjust.gov.ru
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Чушпан Маратович

Ну ты не стесняйся

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Не говорить

Зачем? Для каких целей отправляют эту ссылку?

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9 комментариев
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