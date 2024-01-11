The Bell рассказало о схеме с мошенниками, которые притворяются сотрудниками издания Статьи редакции
Они присылают фишинговую ссылку на «готовящийся материал».
- The Bell предупредило, что неизвестные рассылают потенциальным героям материалов письма со ссылкой на якобы текст с их упоминанием.
- Пользователям предлагают просмотреть готовый материал, чтобы его «скорректировать» при необходимости. Для этого нужно перейти по ссылке в облачное хранилище — но ссылка фишинговая.
- Издание напомнило, что связывается с героями с рабочей почты или личных аккаунтов в соцсетях — их можно посмотреть на сайте.
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Возле супермаркета орудуют 2 девушки-мошенницы. Просят подвезти их на машине и пока одна делает минет, другая незаметно вытаскивает у вас кошелёк. Меня позавчера так ограбили. Вчера ограбили. И сегодня ограбят.
Адрес супермаркета и приметы мошенниц?
А лучше просто возьмите меня с собой
Тогда обеим придется делать минет
Он сам хочет ограбить
Звучит крайне двусмысленно))
С таким ником никакого вам адреса.
The Bell - иноагент, а Виси не указал этого, хотя обязан, не так ли? И вообще почему здесь все время редакторы так и пиарят разную санкционку? https://minjust.gov.ru/uploaded/files/reestr-inostrannyih-agentov-09-12-2022.pdf
Ну ты не стесняйся
VC не является СМИ, поэтому не обязан.
Спасибо Павлик Морозов
Это ладно, по ссылке-то что?!
Браузер Яндекс
Батюшки, страсть какая...
по ссылке просто расшарен архив, а внутри архива – ярлык проводника windows: fakes_war_time.pdf.lnk
куда ведет ярлык на маке не удалось глянуть и дальше лень было смотреть – какой-то молдавский вирус
Вирус от молдаван?
То есть расчёт на клинических идиотов, ясно, благодарю, Артём 🤝🏻
ссылка мертва уже? я б посмотрел, что там за файл и что делает.
Не знаю, но лучше лишний раз не тыкать.
Колоколъ — отличная газета! Мои рекомендасьон, товарищи. А в интернете много мошенников, тут бдите!
Бывший главред базы https://t.me/mogutinik/4929
Зачем? Для каких целей отправляют эту ссылку?
А может и сами промышляют, никто не знает
Коварная Валерия.
По таким ссылкам лучше не ходить - можно не вернуться.
"добрый день! это редакция vc.ru..."
Ни хрена не понял, в чем фишинг, и что за ссылкой?
VC рассказало о схеме с мошенниками, которые притворяются сотрудниками издания — они одобряют редизайн и удаление минусов
а что происходит после перехода по ссылке так и не рассказали
Надо же, надо помнить, какое издание по каким каналам пишет