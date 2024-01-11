Исследование: Россия вошла в тройку стран-лидеров по посещаемости пиратских видеосайтов в 2023 году Статьи редакции
Россияне обеспечили 6% от мирового трафика.
- Агентство по мониторингу пиратской активности Muso и консалтинг Kearney подсчитали, что за год сайты с нелегально представленным видеоконтентом посетили 141 млрд раз. Внимание на исследование, опубликованное платформой TorrentFreak, обратило Forbes.
- В 65% случаев пользователи смотрели фильмы и сериалы, в 25% — аниме, в остальных — прямые трансляции, в основном спортивные.
- Лидерами стали США и Индия — доля трафика из обеих стран составила 11%. Аналитики отметили, что показатель Индии вырос на 80% год к году, так что в 2024 году она, скорее всего, обгонит США. Россия расположилась на третьем месте с 6%, а на четвёртом Великобритания с 3%.
- Если анализировать среднее количество посещений на душу населения и брать в учёт континенты, то лидирует Европа с 34 визитами на душу населения. За ней — Северная Америка (26 посещений на душу населения).
- Рынок нелегальных аудио-, видео- и книжных сервисов в России вырос на 71,4% за два года — до 12 млрд рублей в 2023 году, сообщало InterMedia. Глава TelecomDaily Денис Кусков тогда выделял два сегмента аудитории таких ресурсов: первая принципиально не платит за «открытый» контент, вторая ищет на пиратских ресурсах только то, что исчезло из легального поля после ухода западных платформ и киностудий.
- В 2022 году депутаты внесли в Госдуму поправки о принудительном лицензировании фильмов, музыки, книг и другого контента. Участники рынка называли практику легализацией пиратства и просили хотя бы ограничить список тех, кто сможет использовать механизм. Разработчики ПО предупреждали, что закон создаст ещё большие риски. Его в итоге вернули на доработку.
- Параллельно с обсуждением идеи принудительного лицензирования правообладатели призывали ужесточить ответственность за цифровое пиратство.
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Да потому что ниче невозможно скачать, купить
На рутрекере забанить могут?
Все закономерно и логично. Раз иностранные правообладатели, топая ногами, решили уйти, то пользователям, даже привыкшим к легальным сервисам, пришлось вновь обратиться к пиратам.
Всё так, сами виноваты.
А можно полный список этих сайтов пожалуйста. Ну или хотя бы топ 5. С радостью куплю подписку на первые 3, на постоянной основе. Вместо нетфликса купил год kinopub. Доволен.
Так на Кинопабе выбор больше, чем в любом онлайн-кинотеатре (по крайней мере, в отечественном). Единственное: по ощущениям максимальное качество видео упало, но это терпимо. Если бы были легальные аналоги с таким выбором, готов был бы платить x2, но увы...
Да там всегда плохое качество было. 4К еще сносно, а 1080 — ужас.
Ну, вот, 4К стало меньше. Но откровенных CamRIPов не увидел, и на том спасибо!;)
Да, лучше них никого. Но я хочу качество торрентов в стриме
И возможность скачивания убрали, к сожалению.. По понятным причинам, но могли бы оставить такую возможность хоть в каком-то аиде оставить. А так, да, топчик!:)
Не сомалийский,
И не карибский,
А я российский новый пират.
Пистолетовый!:)))
Скудность платного контента, геморрой с лицензиями в любое время и низкий уровень дохода населения играли всегда роль в России. Чтобы потерять доступ к контенту, достаточно было забыть пароль. А когда пошла пьянка с верификациями через телефон и другими данными вообще жесть наступила. А потом случился РКН и невойна, которые пробили дно. В силу цензуры пошел спрос на контент и оригиналы в том числе и русские, которого в продаже нет, ни в свободном доступе.
Кстати до реализации идеи на картинке в жизнь, не хватает совсем чуть-чуть.
«Параллельно с обсуждением идеи принудительного лицензирования правообладатели призывали ужесточить ответственность за цифровое пиратство.»
И рыбку съесть и на … сесть.
Йо-хо-хо и бутылка рому!
25% аниме. Грустно...
Грустно что 25% много или мало?
на четверть
интересно почему статистика такая ?
Лучше спиздить и молчать, чем просить и унижаться (с) чья не помню
люди не могут жить в куполе , им хочется слушать и смотреть не только русские фильмы ,слушать русскую музыку , вот и растет посещаемость таких сайтов
Да прямо "стали" ...
США всегда лидировали, как по производству пиратского контента, так и по потреблению.
Ну Индия просто англоязычная и это лидерство объясняется статистикой, миллиард населения не хухры мухры.
В торрентах, американских IP больше всего обычно спасибо американцам, что сидируют
1.4 и обогнали китай)
Вы считаете это нормальным? После таких показателей еще больше ужесточат, а надо бы двигаться в обратном направлении.
Как вам сказать, есть помеха небольшая..
Что ужесточат?
Неудивительно, одним Чебурашкой сыт не будешь.
Хотим просто все стать пиратами.
Видать не мы самые вороватые. И это радует.
Дык им наши деньги не нужны, вот мы и проявляет смекалку и находчивость. Развиваем коллективный интеллект, за которым будущее.)
Список этих сайтов в студию
Американцы путают пиратский и параллельноимпортный.
Что она ему там говорит? "Дорогой, может не надо!"
Ну надо же обезгеенные фильмы и книжки в пересказе народу не зашли...кто бы мог подумать...