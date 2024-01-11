Медиа
Полина Лааксо

Исследование: Россия вошла в тройку стран-лидеров по посещаемости пиратских видеосайтов в 2023 году Статьи редакции

Россияне обеспечили 6% от мирового трафика.

  • Агентство по мониторингу пиратской активности Muso и консалтинг Kearney подсчитали, что за год сайты с нелегально представленным видеоконтентом посетили 141 млрд раз. Внимание на исследование, опубликованное платформой TorrentFreak, обратило Forbes.
  • В 65% случаев пользователи смотрели фильмы и сериалы, в 25% — аниме, в остальных — прямые трансляции, в основном спортивные.
  • Лидерами стали США и Индия — доля трафика из обеих стран составила 11%. Аналитики отметили, что показатель Индии вырос на 80% год к году, так что в 2024 году она, скорее всего, обгонит США. Россия расположилась на третьем месте с 6%, а на четвёртом Великобритания с 3%.
  • Если анализировать среднее количество посещений на душу населения и брать в учёт континенты, то лидирует Европа с 34 визитами на душу населения. За ней — Северная Америка (26 посещений на душу населения).
Источник фото: РБК
  • Рынок нелегальных аудио-, видео- и книжных сервисов в России вырос на 71,4% за два года — до 12 млрд рублей в 2023 году, сообщало InterMedia. Глава TelecomDaily Денис Кусков тогда выделял два сегмента аудитории таких ресурсов: первая принципиально не платит за «открытый» контент, вторая ищет на пиратских ресурсах только то, что исчезло из легального поля после ухода западных платформ и киностудий.
  • В 2022 году депутаты внесли в Госдуму поправки о принудительном лицензировании фильмов, музыки, книг и другого контента. Участники рынка называли практику легализацией пиратства и просили хотя бы ограничить список тех, кто сможет использовать механизм. Разработчики ПО предупреждали, что закон создаст ещё большие риски. Его в итоге вернули на доработку.
  • Параллельно с обсуждением идеи принудительного лицензирования правообладатели призывали ужесточить ответственность за цифровое пиратство.

#новости #пиратство

1K показов
926 открытий
0
35 комментариев
Написать комментарий...
 Nikita Lapin

Да потому что ниче невозможно скачать, купить

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Mart

На рутрекере забанить могут?

Ответить
Развернуть ветку
John Smith

Все закономерно и логично. Раз иностранные правообладатели, топая ногами, решили уйти, то пользователям, даже привыкшим к легальным сервисам, пришлось вновь обратиться к пиратам.

Ответить
Развернуть ветку
Алекс

Всё так, сами виноваты.

Ответить
Развернуть ветку
Ненавижу Лицемеров
за год сайты с нелегально представленным видеоконтентом

А можно полный список этих сайтов пожалуйста. Ну или хотя бы топ 5. С радостью куплю подписку на первые 3, на постоянной основе. Вместо нетфликса купил год kinopub. Доволен.

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir Ponomarev

Так на Кинопабе выбор больше, чем в любом онлайн-кинотеатре (по крайней мере, в отечественном). Единственное: по ощущениям максимальное качество видео упало, но это терпимо. Если бы были легальные аналоги с таким выбором, готов был бы платить x2, но увы...

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Сергеев

Да там всегда плохое качество было. 4К еще сносно, а 1080 — ужас.

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir Ponomarev

Ну, вот, 4К стало меньше. Но откровенных CamRIPов не увидел, и на том спасибо!;)

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Сергеев

Да, лучше них никого. Но я хочу качество торрентов в стриме

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir Ponomarev

И возможность скачивания убрали, к сожалению.. По понятным причинам, но могли бы оставить такую возможность хоть в каком-то аиде оставить. А так, да, топчик!:)

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Mart

Не сомалийский,
И не карибский,
А я российский новый пират.

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir Ponomarev

Пистолетовый!:)))

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Скудность платного контента, геморрой с лицензиями в любое время и низкий уровень дохода населения играли всегда роль в России. Чтобы потерять доступ к контенту, достаточно было забыть пароль. А когда пошла пьянка с верификациями через телефон и другими данными вообще жесть наступила. А потом случился РКН и невойна, которые пробили дно. В силу цензуры пошел спрос на контент и оригиналы в том числе и русские, которого в продаже нет, ни в свободном доступе.
Кстати до реализации идеи на картинке в жизнь, не хватает совсем чуть-чуть.

Ответить
Развернуть ветку
Пётр Петров

«Параллельно с обсуждением идеи принудительного лицензирования правообладатели призывали ужесточить ответственность за цифровое пиратство.»

И рыбку съесть и на … сесть.

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Йо-хо-хо и бутылка рому!

Ответить
Развернуть ветку
Пена Литрова

25% аниме. Грустно...

Ответить
Развернуть ветку
Artyom Soloviev

Грустно что 25% много или мало?

Ответить
Развернуть ветку
hakhagmon

на четверть

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Оксана Шелкова

интересно почему статистика такая ?

Ответить
Развернуть ветку
Как Бизнес, Бро?

Лучше спиздить и молчать, чем просить и унижаться (с) чья не помню

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Балакин

люди не могут жить в куполе , им хочется слушать и смотреть не только русские фильмы ,слушать русскую музыку , вот и растет посещаемость таких сайтов

Ответить
Развернуть ветку
Георгий
Лидерами стали США и Индия

Да прямо "стали" ...
США всегда лидировали, как по производству пиратского контента, так и по потреблению.

Ну Индия просто англоязычная и это лидерство объясняется статистикой, миллиард населения не хухры мухры.

В торрентах, американских IP больше всего обычно спасибо американцам, что сидируют

Ответить
Развернуть ветку
Д Хб

1.4 и обогнали китай)

Ответить
Развернуть ветку
Валентин Солодченко

Вы считаете это нормальным? После таких показателей еще больше ужесточат, а надо бы двигаться в обратном направлении.

Ответить
Развернуть ветку
Глеб Цапля

Как вам сказать, есть помеха небольшая..

Ответить
Развернуть ветку
Mood LAN

Что ужесточат?

Ответить
Развернуть ветку
Ярослава Радионова

Неудивительно, одним Чебурашкой сыт не будешь.

Ответить
Развернуть ветку
Тот самый чел

Хотим просто все стать пиратами.

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Sniper

Видать не мы самые вороватые. И это радует.

Ответить
Развернуть ветку
Michael V

Дык им наши деньги не нужны, вот мы и проявляет смекалку и находчивость. Развиваем коллективный интеллект, за которым будущее.)

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

Список этих сайтов в студию

Ответить
Развернуть ветку
Разработка Телеграм-ботов

Американцы путают пиратский и параллельноимпортный.

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

Что она ему там говорит? "Дорогой, может не надо!"

Ответить
Развернуть ветку
Премудрый пискарь

Ну надо же обезгеенные фильмы и книжки в пересказе народу не зашли...кто бы мог подумать...

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
32 комментария
Раскрывать всегда
null