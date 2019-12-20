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Татьяна Боброва
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Основатель «Банки.ру» из-за спора с инвестором предложил передать журналистам компанию-издателя новостей для сайта Материал редакции

Это позволит решить вопрос аффилированности, из-за которого возникли претензии у инвестфонда Russia Partners, считает Ильин-Адаев.

4 комментария
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Основатель «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев предложил решение конфликта с совладельцем проекта Russia Partners. Инвестфонд может продлить контракт на покупку текстов изданием у ООО «Банковские новости» в обмен на передачу этой компании журналистам, написал он на своей странице в Facebook.

«Банковские новости» с 2016 года владеет лицензиями СМИ «Банки.ру» и поставляет сайту информацию. Эта компания принадлежит Ильину-Адаеву. В начале декабря 2019 года он рассказал, что гендиректор «Банки.ру» Динара Юнусова якобы по поручению инвестора уведомила о расторжении контракта с «Банковскими новостями», а также потребовала покинуть офис с февраля 2020 года.

Ильин-Адаев считает, что Russia Partners намеренно мешает работе компании, чтобы вытеснить его и Елену Ищееву из бизнеса (им принадлежит 60% в «Банки.ру»).

В Russia Partners пояснили, что при заключении договора с «Банковскими новостями» у Ильина-Адаева возник конфликт интересов, а «Банки.ру» покупали контент у компании по завышенной цене. Юнусова говорила, что «Банки.ру» не планируют отказываться от контента: редакция в полном составе будет переведена на другое юрлицо.

«Так вот, в чём проблема, оказывается. Задача не выселить нас из офиса, не отстранить от принятия решений, не отрезать от финансовой информации, не слить с кем-нибудь, а просто устранить аффилированность», — прокомментировал 20 декабря Филипп Ильин-Адаев.

Он заявил, что готов продать ООО «Банковские новости» «с его "завышенными" "нерыночными" контрактами» журналистскому коллективу по номинальной стоимости 10 тысяч рублей. Сам Ильин-Адаев затем вернёт эти деньги «в кассу», выйдет из капитала и уволится с позиции гендиректора этой компании.

Журналисты сохранят в компании лицензии СМИ и будут самостоятельно управлять контентом и бизнесом в целом, написал он. Взамен Ильин-Адаев просит, чтобы Russia Partners продлил контракт аренды офиса и договор на покупку контента у «Банковских новостей» для «Банки.ру» и Finparty (проект Елены Ищеевой).

Если после выплаты зарплат журналистам по этому «нерыночному» договору у «Банковских новостей» останется хоть какая-то прибыль (не останется), они в конце года смогут выплатить себе дивиденды (порадуемся за работников пера) или вложиться в привлечение новых сильных авторов.

Моя семья как основной акционер (60% акций) с этим решением согласна. Ждем вашего Ok. Вся проблема ведь в аффилированности, правда?

Филипп Ильин-Адаев
основатель «Банки.ру»

«Банки.ру» основана в 2005 году и объединяет финансовый супермаркет, информагентство, аналитический и рейтинговый центры и другие сервисы. Фонд Russia Partners основан в 1991 году. В 2013 году фонд выкупил долю «Банки.ру» у фонда Finam Global и сейчас владеет 40% компании.

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#новость #банкиру #банкирупротивинвестора

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4 комментария
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Роман Терентьев

0

Неужели так легко можно отжать?

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John Doe

Роман
3

Да никто не отжимает. По документам примерно за 30 девочек, которые в основном занимаются рерайтом чужих пресс-релизов, Банковские Новости дерут с Банков.Ру больше миллиона долларов в год. Обратите внимание: "Мы готовы формально переписать ООО-шку на дружественных нам людей, только оставьте нам наш лям в год".

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Dmitry Ilyin

John
1

Если миллион долларов разделить на ~30 человек, вычесть налоги, то получится порядка 100 тыщ месячного дохода. Не могу сказать, что это какая-то космическая з.п. для редактора. 
Очевидно, что там есть "девочки", которые получают меньше 100К в месяц, а есть "другие девочки", получающие больше. 

А цимес, на самом деле, не в том, сколько каждая "девочка" получает. А сколько денег данная деятельность приносит. И это в диджитал-проекте можно элементарно посчитать. 

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Saucedo Puetz

0

Еще более продажными стать?

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