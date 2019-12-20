Если после выплаты зарплат журналистам по этому «нерыночному» договору у «Банковских новостей» останется хоть какая-то прибыль (не останется), они в конце года смогут выплатить себе дивиденды (порадуемся за работников пера) или вложиться в привлечение новых сильных авторов.

Моя семья как основной акционер (60% акций) с этим решением согласна. Ждем вашего Ok. Вся проблема ведь в аффилированности, правда?