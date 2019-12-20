Команда узнала о блокировке «только потому, что сайт стал недоступен», говорят представители торрент-трекера.
- 18 декабря 2019 года Роскомнадзор заблокировал торрент-трекер с сериалами LostFilm.TV. Решение о блокировке вынес Мосгорсуд из-за нарушения авторских прав на сериал «Супергёрл» по жалобе Warner Bros.
- В LostFilm.TV заявили, что не получали каких-либо претензий и предупреждений со стороны Роскомнадзора и уведомлений о судебных заседаниях. «О причинах блокировки и нарушениях нам также неизвестно. Мы узнали о ней только потому, что сайт стал недоступен», — сообщили представители сайта.
- В LostFilm.TV добавили, что сайт — некоммерческий проект, поэтому нельзя его объединять в одном судебном решении с пиратскими платформами. Команда всегда оперативно реагирует на требования Роскомнадзора и считает претензии «нечестной борьбой» и «попыткой манипулировать законом в собственных целях», говорится в сообщении.
- Представители платформы сравнили ситуацию с блокировкой «Википедии» в 2015 году — «таким же просветительским проектом». Однако тогда решение Роскомнадзора удалось отменить. Теперь LostFilm.TV планирует разобраться в ситуации и выяснить, что можно сделать для отмены решения. Пока сайт продолжает работать в штатном режиме, добавили представители сервиса.
- LostFilm был основан в 2005 году как фан-проект, посвящённый зарубежным сериалам. Студия также занимается переводом и озвучкой.
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Алексей Никитенко
Вот интересно, а если собрать все IP-адреса из РФ уже после блокировки, то есть ли возможность в последующем выдавать для таких IP другой контент и затруднить будущие проверки на других похожих ресурсах.
Ярослав ШавкунАлексей
миллениалы изобрели клоакинг