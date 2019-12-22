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Сервис уже подготовил несколько проектов, среди них — сериал «Вампир Алёша» об упыре-пацифисте, который не хочет пить человеческую кровь.
Онлайн-кинотеатр Okko запустить платформу Okko.Move для просмотра фильмов и сериалов, снятых в вертикальном формате. Сервис будет доступен только на смартфонах и планшетах, рассказал РБК представитель Okko. Сроки запуска платформы он не назвал.
Для Okko.Move компания снимет как эксклюзивные фильмы и сериалы, так и адаптирует проекты, снятые в горизонтальном формате. Впервые о планах инвестировать в производство сериалов в вертикальном формате в Okko рассказали в июне 2019 года.
По словам представителя Okko, десять проектов отсняты и находятся в стадии завершения монтажа, а более 50 эпизодов веб-сериалов готовы к выходу. Среди эксклюзивных проектов — «Вампир Алёша» об упыре-пацифисте, который не хочет пить человеческую кровь, «Секс-терапия» о том, как семейная пара преодолевает кризис отношений, и «Риелторка» — история о девушке-риелторе, которая сталкивается с неординарными клиентами.
Инвестиции в проект в компании не раскрыли. Близкий к Rambler Group (владелец Okko) источник рассказал, что производство одной серии продолжительностью не больше 15 минут обходится примерно в 10-16 млн рублей. Общие затраты составили 500-800 млн рублей.
Генпродюсер Okko Entertainment Софья Квашилава объяснила интерес онлайн-кинотеатра к вертикальному формату растущей популярностью таких видео, в том числе за счёт TikTok. По её словам, целевая аудитория таких проектов — зрители в возрасте от 14 до 20 лет, которые преимущественно смотрят видео на своих мобильных устройствах.
В сентябре 2019 года режиссёр Тимур Бекмамбетов выпустил хоррор-сериал для Snapchat в формате screenlife: все действия сняты с экрана телефона. Кинокомпания «Базелевс» назвала сериал первым в мире художественным многосерийным screenlife-проектом, сделанным в вертикальном формате.
А Okko - это кинотеатр, который входит в Rambler Group, который отжимает nginx и подает в суд на twitch?
Вертикаль безусловно богомерзкий формат, ассоциируется с инфофастфудом вроде ТикТока
вампир-пацифист
Как свежо и оригинально, этого же не было везде от Мира Маскарада до Ведьмака.
Лучше бы какого-нибудь нашего автора экранизировали, достойные варианты вполне есть
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