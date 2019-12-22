Сервис уже подготовил несколько проектов, среди них — сериал «Вампир Алёша» об упыре-пацифисте, который не хочет пить человеческую кровь.

В закладки

Онлайн-кинотеатр Okko запустить платформу Okko.Move для просмотра фильмов и сериалов, снятых в вертикальном формате. Сервис будет доступен только на смартфонах и планшетах, рассказал РБК представитель Okko. Сроки запуска платформы он не назвал.

Для Okko.Move компания снимет как эксклюзивные фильмы и сериалы, так и адаптирует проекты, снятые в горизонтальном формате. Впервые о планах инвестировать в производство сериалов в вертикальном формате в Okko рассказали в июне 2019 года.

По словам представителя Okko, десять проектов отсняты и находятся в стадии завершения монтажа, а более 50 эпизодов веб-сериалов готовы к выходу. Среди эксклюзивных проектов — «Вампир Алёша» об упыре-пацифисте, который не хочет пить человеческую кровь, «Секс-терапия» о том, как семейная пара преодолевает кризис отношений, и «Риелторка» — история о девушке-риелторе, которая сталкивается с неординарными клиентами.

Инвестиции в проект в компании не раскрыли. Близкий к Rambler Group (владелец Okko) источник рассказал, что производство одной серии продолжительностью не больше 15 минут обходится примерно в 10-16 млн рублей. Общие затраты составили 500-800 млн рублей.

Генпродюсер Okko Entertainment Софья Квашилава объяснила интерес онлайн-кинотеатра к вертикальному формату растущей популярностью таких видео, в том числе за счёт TikTok. По её словам, целевая аудитория таких проектов — зрители в возрасте от 14 до 20 лет, которые преимущественно смотрят видео на своих мобильных устройствах.