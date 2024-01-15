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Полина Лааксо

Цифра: за 1-7 января 2024 года кассовые сборы российских кинотеатров составили рекордные за всю историю 5,8 млрд рублей Статьи редакции

5,5 млрд рублей принёс прокат фильмов российского производства.

  • Об этом вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала на заседании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По её словам, «больших кассовых сборов российские кинотеатры не получали ни за одни новогодние праздники предыдущих периодов».
  • Среднесуточные сборы от продаж составили 724 млн рублей — это на 165,5 млн рублей больше, чем за тот же период в 2023 году. Общая выручка за новогодние каникулы 2024-го составила на 38% больше показателей «допандемийного» 2020 года.
  • Суммарное количество посещений кинотеатров за новогодние каникулы оценили в 14,8 млн, а среднесуточную посещаемость — в 1,8 млн, что превышает прошлогодние показатели на 175 тысяч. Лидеры проката — «Холоп 2» Клима Шипенко, «Бременские музыканты» Алексея Нужного и «Три богатыря и Пуп Земли» Константина Феоктистого и Константина Бирюкова.
  • Высокие сборы российского кино, по мнению Голиковой, — это первые результаты финансовой поддержки, которую правительство оказало отечественному кинопрому в начале 2020 года. По её словам, цикл производства кинокартины как раз составляет три года.
Кадр из фильма «Бременские музыканты», 2024 год
  • Согласно исследованию «Невафильм Research», с января по июль 2022 года количество кинотеатров в России сократилось на 6,4%, кинозалов — на 12,4%. Залы тогда простаивали в том числе из-за недостатка контента, который сократился на фоне ухода правообладателей из страны. Из-за этого некоторые объекты начали перепрофилировать.
  • Летом того же года в российских кинотеатрах появилось «предсеансное обслуживание»: в паре с отечественным фильмом ставили голливудский. «Теневой» прокат обеспечил компаниям треть от общих сборов за первое полугодие 2023-го. Среди картин, которые показывали без удостоверения: «Бэтмен», «Аватар», «Барби», «Оппенгеймер» и другие.
  • Кинотеатры просили не наказывать их за показ западных фильмов без лицензии и просили правительство поддержать отрасль, поскольку замена голливудского кино китайскими, корейскими и советскими продуктами не помогает. В Минкульте до этого отмечали, что кинотеатры и сами должны придумывать альтернативные программы заработка (например, чтобы родители могли оставить ребёнка в учреждении на несколько часов).
  • В Совете Федерации предложили не защищать правообладателей из «недружественных» стран вплоть до 2025 года и тем самым разрешить «параллельный импорт». Легализацию принудительного лицензирования поддерживали и кинотеатры, но закон всё ещё не доработали.
  • В июне 2023 года президент сети «Каро» Ольга Зинякова предупредила, что размер кассовых сборов, который обеспечит рынку «прожиточный минимум», должен быть около 32 млрд рублей в год. Для этого каждый месяц в прокат должна выходить картина, которая соберёт более 1 млрд рублей, две крупных ленты с кассой не менее 500 млн и три-четыре «среднячка» со сборами по 200-300 млн рублей. «Пиратские» сеансы себя не оправдывают, говорила она.
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Маша Цепелева
Сборы в кинотеатрах России приблизились к уровню 2019-го — большую часть денег принесли «Чебурашка» и «теневой» прокат Статьи редакции

Главное из материала РБК о росте рынка кинопроката.

Фото ТАСС

#новости #кинотеатры

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16 комментариев
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 неформат
Высокие сборы российского кино, по мнению Голиковой, — это первые результаты финансовой поддержки, которую правительство оказало отечественному кинопрому в начале 2020 года.

это результат отсутствия альтернативы прежде всего, а высокие они это смотря откуда и как считать

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S.Capusta
Лидеры проката — «Холоп 2» Клима Шипенко, «Бременские музыканты» Алексея Нужного и «Три богатыря и Пуп Земли».

1) отрицание
2) гнев
3) торг
4) депрессия
5) принятие
6) покупка билета на "Пуп Земли"

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Олег Павлов

Помню, в прошлом году на Чука и Гека пошли, это был второй раз в жизни, когда с сеанса ушел)

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Фоксик

Обзор бэда на этот фильм заблочили на ютубе. За излишнюю жестокость

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Анна Жук

капец, что за мания переснимать советское кино, оно и так классика зачем, не получается западное, давайте загадим советское... эххх

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Анна Жук

это что они пересняли Чука и Гека?

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Вадим Д.

Лучший фильм в новогодние выходные:

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serge belyj

людишки от безделья прутся в кино,хоть на что-то,вследствиe низкого IQ🤣

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Ruslan Adler

какие же кринжовых животных они сделали...

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prokhorov

Да и фильмы в общем не лучше

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debil
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Roman Orlov

А если перевести в биткоины (зачёркнуто) в USD?

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Citizen X

Хорошая метрика роста деградации развлекательного киноконтента в России. Дюна и IMAX долой, госпомои за обе щеки приемлемы, когда нет другого. Какие выводы? Оставь среднего россиянина без выбора кино и театра и никаких культурных потрясений не наступит. Наверное потому, что культура где-то в селах образца конца 80-ых застряла для делающих кассу. Надежный электорат моли остается надежным.

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Елена Жумига

я уже давно не посещаю кинотеатры, лучше купить себе лазерный проектор и запиратить ченить, удовольствие гораздо больше)

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Слегка Придурковатый

А можно как-то развидеть кадр из фильма «Бременские музыканты», 2024 год?

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Супер лингвист 12 языков

Круто 😛👍

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