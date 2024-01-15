Цифра: за 1-7 января 2024 года кассовые сборы российских кинотеатров составили рекордные за всю историю 5,8 млрд рублей Статьи редакции
5,5 млрд рублей принёс прокат фильмов российского производства.
- Об этом вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала на заседании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По её словам, «больших кассовых сборов российские кинотеатры не получали ни за одни новогодние праздники предыдущих периодов».
- Среднесуточные сборы от продаж составили 724 млн рублей — это на 165,5 млн рублей больше, чем за тот же период в 2023 году. Общая выручка за новогодние каникулы 2024-го составила на 38% больше показателей «допандемийного» 2020 года.
- Суммарное количество посещений кинотеатров за новогодние каникулы оценили в 14,8 млн, а среднесуточную посещаемость — в 1,8 млн, что превышает прошлогодние показатели на 175 тысяч. Лидеры проката — «Холоп 2» Клима Шипенко, «Бременские музыканты» Алексея Нужного и «Три богатыря и Пуп Земли» Константина Феоктистого и Константина Бирюкова.
- Высокие сборы российского кино, по мнению Голиковой, — это первые результаты финансовой поддержки, которую правительство оказало отечественному кинопрому в начале 2020 года. По её словам, цикл производства кинокартины как раз составляет три года.
- Согласно исследованию «Невафильм Research», с января по июль 2022 года количество кинотеатров в России сократилось на 6,4%, кинозалов — на 12,4%. Залы тогда простаивали в том числе из-за недостатка контента, который сократился на фоне ухода правообладателей из страны. Из-за этого некоторые объекты начали перепрофилировать.
- Летом того же года в российских кинотеатрах появилось «предсеансное обслуживание»: в паре с отечественным фильмом ставили голливудский. «Теневой» прокат обеспечил компаниям треть от общих сборов за первое полугодие 2023-го. Среди картин, которые показывали без удостоверения: «Бэтмен», «Аватар», «Барби», «Оппенгеймер» и другие.
- Кинотеатры просили не наказывать их за показ западных фильмов без лицензии и просили правительство поддержать отрасль, поскольку замена голливудского кино китайскими, корейскими и советскими продуктами не помогает. В Минкульте до этого отмечали, что кинотеатры и сами должны придумывать альтернативные программы заработка (например, чтобы родители могли оставить ребёнка в учреждении на несколько часов).
- В Совете Федерации предложили не защищать правообладателей из «недружественных» стран вплоть до 2025 года и тем самым разрешить «параллельный импорт». Легализацию принудительного лицензирования поддерживали и кинотеатры, но закон всё ещё не доработали.
- В июне 2023 года президент сети «Каро» Ольга Зинякова предупредила, что размер кассовых сборов, который обеспечит рынку «прожиточный минимум», должен быть около 32 млрд рублей в год. Для этого каждый месяц в прокат должна выходить картина, которая соберёт более 1 млрд рублей, две крупных ленты с кассой не менее 500 млн и три-четыре «среднячка» со сборами по 200-300 млн рублей. «Пиратские» сеансы себя не оправдывают, говорила она.
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это результат отсутствия альтернативы прежде всего, а высокие они это смотря откуда и как считать
1) отрицание
2) гнев
3) торг
4) депрессия
5) принятие
6) покупка билета на "Пуп Земли"
Помню, в прошлом году на Чука и Гека пошли, это был второй раз в жизни, когда с сеанса ушел)
Обзор бэда на этот фильм заблочили на ютубе. За излишнюю жестокость
капец, что за мания переснимать советское кино, оно и так классика зачем, не получается западное, давайте загадим советское... эххх
это что они пересняли Чука и Гека?
Лучший фильм в новогодние выходные:
людишки от безделья прутся в кино,хоть на что-то,вследствиe низкого IQ🤣
какие же кринжовых животных они сделали...
Да и фильмы в общем не лучше
А если перевести в биткоины (зачёркнуто) в USD?
Хорошая метрика роста деградации развлекательного киноконтента в России. Дюна и IMAX долой, госпомои за обе щеки приемлемы, когда нет другого. Какие выводы? Оставь среднего россиянина без выбора кино и театра и никаких культурных потрясений не наступит. Наверное потому, что культура где-то в селах образца конца 80-ых застряла для делающих кассу. Надежный электорат моли остается надежным.
я уже давно не посещаю кинотеатры, лучше купить себе лазерный проектор и запиратить ченить, удовольствие гораздо больше)
А можно как-то развидеть кадр из фильма «Бременские музыканты», 2024 год?
Круто 😛👍