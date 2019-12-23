Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
Медиа
Татьяна Боброва
1146

Mediascope: телеканал СТС обогнал ТНТ по молодой аудитории впервые с 2011 года Материал редакции

Оба канала борются за зрителей до 45 лет — эта аудитория считается самой активной и платёжеспособной.

  • В 2019 году телеканал СТС (входит в холдинг «СТС Медиа», который контролируется «Национальной медиа группой») обогнал по молодой аудитории ТНТ («Газпром-медиа»), следует из данных аналитической компании Mediascope. ТНТ уступил лидерство конкуренту впервые с 2011 года, пишут «Ведомости».
  • В среднем в сутки СТС смотрели 9,36% зрителей в возрасте 14–44 лет или 9,45% в возрасте 10–45 лет. У ТНТ показатели составили 9,32% зрителей и 9% соответственно. Целевая аудитория СТС — зрители 10–45 лет, ТНТ — 14–44 лет. Эта аудитория считается наиболее активной и платёжеспособной и поэтому ценится у рекламодателей, отмечает издание.
  • В рейтинге каналов по всей телеаудитории России СТС и ТНТ занимают шестое и седьмое места соответственно. В первой пятёрке: «Россия 1» (ВГТРК), «Первый канал», НТВ («Газпром-медиа»), «Рен-ТВ» и «Пятый канал» (оба канала «Национальной медиа группы»).
Канал СТС обогнал по аудитории ТНТ впервые с…
Самым популярным шоу СТС стала возрожденная российская версия «Форта Боярд»
www.vedomosti.ru

#новость #газпроммедиа #стсмедиа

Медиа
Подписаться
Подписан
Отписаться
LostFilm.TV: «Мы реагируем на требования Роскомнадзора, но перед блокировкой не получали предупреждений»
Команда узнала о блокировке «только потому, что сайт стал недоступен», говорят представители торрент-трекера.
1
2
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0442\u0441\u043c\u0435\u0434\u0438\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0433\u0430\u0437\u043f\u0440\u043e\u043c\u043c\u0435\u0434\u0438\u0430"], "comments": 8, "likes": 2, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 98762, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 23 Dec 2019 21:52:20 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Промо на vc.ru
Создайте за пару кликов своё объявление
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 98762, "author_id": 283507, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/98762\/get","add":"\/comments\/98762\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/98762"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199130, "last_count_and_date": null }
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Марк Берг

1

Потому что у руля СТС теперь бывший ТНТШник - Светлаков

Ответить
{ "name": "Близкий микроскоп", "effects": [{"id":1,"name":"\u0422\u0438\u043f\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0435\u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043f\u0442\u043e\u0440","price":2},{"id":2,"name":"\u0422\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","price":1},{"id":3,"name":"\u041e\u0433\u043d\u0435\u043c\u0451\u0442","price":6},{"id":4,"name":"\u0412\u0435\u0436\u043b\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","price":1},{"id":5,"name":"\u041a\u043b\u0430\u0441\u0441","price":3},{"id":6,"name":"\u041d\u0443, \u0442\u0438\u043f\u0430","price":2},{"id":7,"name":"\u0426****\u0440\u0430","price":2}], "applied": [1], "amount": "0" }

Никита Семёнов

1

Как по мне, всех уже тошнит от тв...

Ответить
{ "name": "Осенний теркин30см", "effects": [{"id":1,"name":"\u0422\u0438\u043f\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0435\u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043f\u0442\u043e\u0440","price":2},{"id":2,"name":"\u0422\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","price":1},{"id":3,"name":"\u041e\u0433\u043d\u0435\u043c\u0451\u0442","price":6},{"id":4,"name":"\u0412\u0435\u0436\u043b\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","price":1},{"id":5,"name":"\u041a\u043b\u0430\u0441\u0441","price":3},{"id":6,"name":"\u041d\u0443, \u0442\u0438\u043f\u0430","price":2},{"id":7,"name":"\u0426****\u0440\u0430","price":2}], "applied": [], "amount": "0" }

Дмитрий

0

Да телек умирает, не...?

Ответить
{ "name": "Родной калькулятор", "effects": [{"id":1,"name":"\u0422\u0438\u043f\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0435\u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043f\u0442\u043e\u0440","price":2},{"id":2,"name":"\u0422\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","price":1},{"id":3,"name":"\u041e\u0433\u043d\u0435\u043c\u0451\u0442","price":6},{"id":4,"name":"\u0412\u0435\u0436\u043b\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","price":1},{"id":5,"name":"\u041a\u043b\u0430\u0441\u0441","price":3},{"id":6,"name":"\u041d\u0443, \u0442\u0438\u043f\u0430","price":2},{"id":7,"name":"\u0426****\u0440\u0430","price":2}], "applied": [], "amount": "0" }

Ruslan Galimov

Дмитрий
1

"Скоро театров не будет, будет только телевидение" ©

Всегда будут люди, которым не хочется создавать себе повестку из передач. Им будет проще смотреть ТВ, где всё по графику и в хорошем качестве.

Ответить
{ "name": "Грустный корабль", "effects": [{"id":1,"name":"\u0422\u0438\u043f\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0435\u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043f\u0442\u043e\u0440","price":2},{"id":2,"name":"\u0422\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","price":1},{"id":3,"name":"\u041e\u0433\u043d\u0435\u043c\u0451\u0442","price":6},{"id":4,"name":"\u0412\u0435\u0436\u043b\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","price":1},{"id":5,"name":"\u041a\u043b\u0430\u0441\u0441","price":3},{"id":6,"name":"\u041d\u0443, \u0442\u0438\u043f\u0430","price":2},{"id":7,"name":"\u0426****\u0440\u0430","price":2}], "applied": [], "amount": "0" }

Ware Wow

Дмитрий
0

Идет параллельное потребление, рост числа экранов

Ответить
{ "name": "Американский жар", "effects": [{"id":1,"name":"\u0422\u0438\u043f\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0435\u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043f\u0442\u043e\u0440","price":2},{"id":2,"name":"\u0422\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","price":1},{"id":3,"name":"\u041e\u0433\u043d\u0435\u043c\u0451\u0442","price":6},{"id":4,"name":"\u0412\u0435\u0436\u043b\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","price":1},{"id":5,"name":"\u041a\u043b\u0430\u0441\u0441","price":3},{"id":6,"name":"\u041d\u0443, \u0442\u0438\u043f\u0430","price":2},{"id":7,"name":"\u0426****\u0440\u0430","price":2}], "applied": [], "amount": "0" }

Hambala Fully

0

Интересен не процент, а количество людей. Но увы, таких данных нет

Ответить
{ "name": "Комплексный цвет", "effects": [{"id":1,"name":"\u0422\u0438\u043f\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0435\u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043f\u0442\u043e\u0440","price":2},{"id":2,"name":"\u0422\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","price":1},{"id":3,"name":"\u041e\u0433\u043d\u0435\u043c\u0451\u0442","price":6},{"id":4,"name":"\u0412\u0435\u0436\u043b\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","price":1},{"id":5,"name":"\u041a\u043b\u0430\u0441\u0441","price":3},{"id":6,"name":"\u041d\u0443, \u0442\u0438\u043f\u0430","price":2},{"id":7,"name":"\u0426****\u0440\u0430","price":2}], "applied": [1], "amount": "0" }

Хуго Зайферт

0

Новости из параллельной реальности

Ответить
{ "name": "Адекватный паркур", "effects": [{"id":1,"name":"\u0422\u0438\u043f\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0435\u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043f\u0442\u043e\u0440","price":2},{"id":2,"name":"\u0422\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","price":1},{"id":3,"name":"\u041e\u0433\u043d\u0435\u043c\u0451\u0442","price":6},{"id":4,"name":"\u0412\u0435\u0436\u043b\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","price":1},{"id":5,"name":"\u041a\u043b\u0430\u0441\u0441","price":3},{"id":6,"name":"\u041d\u0443, \u0442\u0438\u043f\u0430","price":2},{"id":7,"name":"\u0426****\u0440\u0430","price":2}], "applied": [], "amount": "0" }

Marow from Neverland

0

потому что молодая и платежеспособная аудитория тнт ушла на премьер?

Ответить
{ "name": "Здравый жар", "effects": [{"id":1,"name":"\u0422\u0438\u043f\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0435\u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043f\u0442\u043e\u0440","price":2},{"id":2,"name":"\u0422\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","price":1},{"id":3,"name":"\u041e\u0433\u043d\u0435\u043c\u0451\u0442","price":6},{"id":4,"name":"\u0412\u0435\u0436\u043b\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","price":1},{"id":5,"name":"\u041a\u043b\u0430\u0441\u0441","price":3},{"id":6,"name":"\u041d\u0443, \u0442\u0438\u043f\u0430","price":2},{"id":7,"name":"\u0426****\u0440\u0430","price":2}], "applied": [], "amount": "0" }
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Mail.ru Group
Подписаться
Подписан
Отписаться
Новогодний IT-квартирник в офисе Mail.ru Group
Сотрудники российских техногигантов объединились, чтобы спеть «С Новым годом, крошка!».
0
Орта
Подписаться
Подписан
Отписаться
Интегрированные маркетинговые коммуникации
В 2016 году Департамент интегрированных коммуникаций НИУ-ВШЭ пригласил экспертов коммуникационной группы «Орта», в кото…
0
vc.ru
Подписаться
Подписан
Отписаться
Как прошёл восьмой лекторий vc.ru в Петербурге: фото и видео
Увидимся уже в 2020 году.
5

Показать еще

Лучшие комментарии
Александр Привалов
за день
МОСКВА, 10:55, - Книжные издатели предупредили о возможном закрытии после угроз со стороны arthur niazyan
Книжные издатели предупредили о возможной блокировке сервисов «Яндекс.Видео» и YouTube в России
Виталий Воробьев
за неделю
Подключаете к автопарку?
Я нашел способ отследить всех водителей «Ситимобила»
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Николай Артаманов

Чего ожидать от дизайна в 2020…

Michael Tantsura

От каталога и поиска до…

Николай Артаманов

Чего ожидать от дизайна в 2020…

Андрей Балякин

Опыт создания и вывода товара…

Svetlana Malakhova

Всё про налоги для…

Vladislav Eliseev

Производитель электрокаров…

Пластиковое Окно

Производитель электрокаров…

Юрий Белоножкин

Путин подписал закон об отмене…

Ruslan Galimov

Книжные издатели предупредили о…

Владимир Михайлов

Стоимость акций Tesla достигла…

Виктор Шеремет

Как продвигать свой YouTube…

Алексей Бирюков

Минкомсвязи отчиталось об…

Кирилл Крайнов

Вспомните свои главные победы в…

Антон Гранд

Шрифт для российских…

Кирилл Крайнов

Вспомните свои главные победы в…

Michael Shultz

IT-рекрутер: карьерный обзор 2019

Алексей Амарантий

Вспомните свои главные победы в…

Егор Рублев

Вспомните свои главные победы в…

Marow from Neverland

Mediascope: телеканал СТС…

Егор Рублев

Вспомните свои главные победы в…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }