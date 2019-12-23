Mediascope: телеканал СТС обогнал ТНТ по молодой аудитории впервые с 2011 года
Материал редакции
Оба канала борются за зрителей до 45 лет — эта аудитория считается самой активной и платёжеспособной.
В 2019 году телеканал СТС (входит в холдинг «СТС Медиа», который контролируется «Национальной медиа группой») обогнал по молодой аудитории ТНТ («Газпром-медиа»), следует из данных аналитической компании Mediascope. ТНТ уступил лидерство конкуренту впервые с 2011 года, пишут «Ведомости».
В среднем в сутки СТС смотрели 9,36% зрителей в возрасте 14–44 лет или 9,45% в возрасте 10–45 лет. У ТНТ показатели составили 9,32% зрителей и 9% соответственно. Целевая аудитория СТС — зрители 10–45 лет, ТНТ — 14–44 лет. Эта аудитория считается наиболее активной и платёжеспособной и поэтому ценится у рекламодателей, отмечает издание.
В рейтинге каналов по всей телеаудитории России СТС и ТНТ занимают шестое и седьмое места соответственно. В первой пятёрке: «Россия 1» (ВГТРК), «Первый канал», НТВ («Газпром-медиа»), «Рен-ТВ» и «Пятый канал» (оба канала «Национальной медиа группы»).
Марк Берг
Потому что у руля СТС теперь бывший ТНТШник - Светлаков
Никита Семёнов
Как по мне, всех уже тошнит от тв...
Дмитрий
Да телек умирает, не...?
Ruslan GalimovДмитрий
"Скоро театров не будет, будет только телевидение" ©
Всегда будут люди, которым не хочется создавать себе повестку из передач. Им будет проще смотреть ТВ, где всё по графику и в хорошем качестве.
Ware WowДмитрий
Идет параллельное потребление, рост числа экранов
Hambala Fully
Интересен не процент, а количество людей. Но увы, таких данных нет
Хуго Зайферт
Новости из параллельной реальности
Marow from Neverland
потому что молодая и платежеспособная аудитория тнт ушла на премьер?