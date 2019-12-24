Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Медиа
Татьяна Боброва
638

«Яндекс.Новости» будут отключать СМИ от сервиса за оскорбления и оценочные суждения в материалах Материал редакции

Агрегатор стремится к максимально нейтральной подаче информации.

  • «Яндекс.Новости» планируют начать отключать СМИ от сервиса, если издания публикуют материалы с оскорблениями, агрессией, дискриминацией и оценочными суждениями, оформленными в том числе без указания источника информации.
  • На встрече с партнёрами в начале декабря 2019 года руководитель подуправления продуктовых сервисов «Яндекса» Елена Бубнова говорила, что сервис автоматически проверяет «токсичность» издания — если спорных материалов много, СМИ проверяет менеджер. В случае подтверждения нарушения он отправляет предупреждение партнёру.
  • Если партнёр получит три письма и не поменяет материалы, его отключат до исправления ситуации. Первое время система будет тестироваться. Сейчас «Яндекс.Новости» получают материалы от около 7 тысяч сайтов, из которых 2,5 тысячи зарегистрированы в Роскомнадзоре, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.
«Яндекс.Новости» стремится к нейтралитету
Агрегатор планирует снизить количество оценочных суждений в контенте
www.kommersant.ru

#новость #яндексновости

Медиа
Подписаться
Подписан
Отписаться
LostFilm.TV: «Мы реагируем на требования Роскомнадзора, но перед блокировкой не получали предупреждений»
Команда узнала о блокировке «только потому, что сайт стал недоступен», говорят представители торрент-трекера.
1
2
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 13, "likes": 2, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 98959, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 24 Dec 2019 22:12:41 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Промо на vc.ru
Создайте за пару кликов своё объявление
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 98959, "author_id": 283507, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/98959\/get","add":"\/comments\/98959\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/98959"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199130, "last_count_and_date": null }
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Nikolay Werner

7

«Агрегатор стремится к максимально нейтральной подаче информации.»

.
Не, ну они правда максимально нейтральны касательно новостей. Нууу... По крайней мере пока усы не позвонят.

Ответить
{ "name": "Излишний теркин30см", "effects": [{"id":1,"name":"\u0422\u0438\u043f\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0435\u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043f\u0442\u043e\u0440","price":2},{"id":2,"name":"\u0422\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","price":1},{"id":3,"name":"\u041e\u0433\u043d\u0435\u043c\u0451\u0442","price":6},{"id":4,"name":"\u0412\u0435\u0436\u043b\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","price":1},{"id":5,"name":"\u041a\u043b\u0430\u0441\u0441","price":3},{"id":6,"name":"\u041d\u0443, \u0442\u0438\u043f\u0430","price":2},{"id":7,"name":"\u0426****\u0440\u0430","price":2}], "applied": [], "amount": "0" }

Артём А.

Nikolay
0

Пфф, так говорите, будто позвонить больше некому. Может на это дела целый отдел выделят

Ответить
{ "name": "Особенный историк", "effects": [{"id":1,"name":"\u0422\u0438\u043f\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0435\u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043f\u0442\u043e\u0440","price":2},{"id":2,"name":"\u0422\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","price":1},{"id":3,"name":"\u041e\u0433\u043d\u0435\u043c\u0451\u0442","price":6},{"id":4,"name":"\u0412\u0435\u0436\u043b\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","price":1},{"id":5,"name":"\u041a\u043b\u0430\u0441\u0441","price":3},{"id":6,"name":"\u041d\u0443, \u0442\u0438\u043f\u0430","price":2},{"id":7,"name":"\u0426****\u0440\u0430","price":2}], "applied": [], "amount": "0" }

Nikolay Werner

Артём
4

Ладно, отвечу серьёзно. Ясен пень, что лично Путин или Песков редко когда звонят самостоятельно. Администрация президента и множество соседних ведомств — огромная машина с большим количеством людей. И конечно же, не факт, что указания передаются именно звонком. И не факт, что прямой речью. Короче, много допусков. Но блять, есть усы, которые все знают. Поэтому удобно сказать так чтобы передать смысл явления.

Ответить
{ "name": "Излишний теркин30см", "effects": [{"id":1,"name":"\u0422\u0438\u043f\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0435\u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043f\u0442\u043e\u0440","price":2},{"id":2,"name":"\u0422\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","price":1},{"id":3,"name":"\u041e\u0433\u043d\u0435\u043c\u0451\u0442","price":6},{"id":4,"name":"\u0412\u0435\u0436\u043b\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","price":1},{"id":5,"name":"\u041a\u043b\u0430\u0441\u0441","price":3},{"id":6,"name":"\u041d\u0443, \u0442\u0438\u043f\u0430","price":2},{"id":7,"name":"\u0426****\u0440\u0430","price":2}], "applied": [], "amount": "0" }

Инокентий Смирнов

Nikolay
0

Останется одно волшебство, значит читать эти новости можно будет только детям. 

Ответить
{ "name": "Срочный будильник", "effects": [{"id":1,"name":"\u0422\u0438\u043f\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0435\u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043f\u0442\u043e\u0440","price":2},{"id":2,"name":"\u0422\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","price":1},{"id":3,"name":"\u041e\u0433\u043d\u0435\u043c\u0451\u0442","price":6},{"id":4,"name":"\u0412\u0435\u0436\u043b\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","price":1},{"id":5,"name":"\u041a\u043b\u0430\u0441\u0441","price":3},{"id":6,"name":"\u041d\u0443, \u0442\u0438\u043f\u0430","price":2},{"id":7,"name":"\u0426****\u0440\u0430","price":2}], "applied": [], "amount": "0" }

evilnw

7

Я правильно понял, что в ближайшее время от сервиса отключат RT, НТВ и другие помойки? :) Или стрелки поворачиваются только в одну сторону?

Ответить
{ "name": "Экспериментальный бокал", "effects": [{"id":1,"name":"\u0422\u0438\u043f\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0435\u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043f\u0442\u043e\u0440","price":2},{"id":2,"name":"\u0422\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","price":1},{"id":3,"name":"\u041e\u0433\u043d\u0435\u043c\u0451\u0442","price":6},{"id":4,"name":"\u0412\u0435\u0436\u043b\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","price":1},{"id":5,"name":"\u041a\u043b\u0430\u0441\u0441","price":3},{"id":6,"name":"\u041d\u0443, \u0442\u0438\u043f\u0430","price":2},{"id":7,"name":"\u0426****\u0440\u0430","price":2}], "applied": [], "amount": "0" }

Mikhail Golovanov

3

Такими действиями яндекс дискриминирует новостные ресурсы, которые имеют оценочные суждения и оскорбления в новостях. По правилам яндекса он должен отключить сам себя.

Ответить
{ "name": "Ложный завод", "effects": [{"id":1,"name":"\u0422\u0438\u043f\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0435\u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043f\u0442\u043e\u0440","price":2},{"id":2,"name":"\u0422\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","price":1},{"id":3,"name":"\u041e\u0433\u043d\u0435\u043c\u0451\u0442","price":6},{"id":4,"name":"\u0412\u0435\u0436\u043b\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","price":1},{"id":5,"name":"\u041a\u043b\u0430\u0441\u0441","price":3},{"id":6,"name":"\u041d\u0443, \u0442\u0438\u043f\u0430","price":2},{"id":7,"name":"\u0426****\u0440\u0430","price":2}], "applied": [], "amount": "0" }

Антон Лисин

1

Нейтрально...ну ну.

Ответить
{ "name": "Таинственный Денис", "effects": [{"id":1,"name":"\u0422\u0438\u043f\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0435\u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043f\u0442\u043e\u0440","price":2},{"id":2,"name":"\u0422\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","price":1},{"id":3,"name":"\u041e\u0433\u043d\u0435\u043c\u0451\u0442","price":6},{"id":4,"name":"\u0412\u0435\u0436\u043b\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","price":1},{"id":5,"name":"\u041a\u043b\u0430\u0441\u0441","price":3},{"id":6,"name":"\u041d\u0443, \u0442\u0438\u043f\u0430","price":2},{"id":7,"name":"\u0426****\u0440\u0430","price":2}], "applied": [], "amount": "0" }

ЯжПрограммист

1

От источника, который пожелал остаться неизвестным. 

Ответить
{ "name": "Новенький ихтиандр", "effects": [{"id":1,"name":"\u0422\u0438\u043f\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0435\u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043f\u0442\u043e\u0440","price":2},{"id":2,"name":"\u0422\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","price":1},{"id":3,"name":"\u041e\u0433\u043d\u0435\u043c\u0451\u0442","price":6},{"id":4,"name":"\u0412\u0435\u0436\u043b\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","price":1},{"id":5,"name":"\u041a\u043b\u0430\u0441\u0441","price":3},{"id":6,"name":"\u041d\u0443, \u0442\u0438\u043f\u0430","price":2},{"id":7,"name":"\u0426****\u0440\u0430","price":2}], "applied": [], "amount": "0" }

Laugh Radiant

1



«Яндекс.Новости» стремится к нейтралитету

Мечта должна быть высокой и недостижимой, чтобы к ней всегда можно было стремиться.

Ответить
{ "name": "Тогдашний кофе", "effects": [{"id":1,"name":"\u0422\u0438\u043f\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0435\u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043f\u0442\u043e\u0440","price":2},{"id":2,"name":"\u0422\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","price":1},{"id":3,"name":"\u041e\u0433\u043d\u0435\u043c\u0451\u0442","price":6},{"id":4,"name":"\u0412\u0435\u0436\u043b\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","price":1},{"id":5,"name":"\u041a\u043b\u0430\u0441\u0441","price":3},{"id":6,"name":"\u041d\u0443, \u0442\u0438\u043f\u0430","price":2},{"id":7,"name":"\u0426****\u0440\u0430","price":2}], "applied": [], "amount": "0" }

Sergei Timofeyev

0

Википедия какая-то, а не новостная лента. 

Ответить
{ "name": "Электронный бинокль", "effects": [{"id":1,"name":"\u0422\u0438\u043f\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0435\u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043f\u0442\u043e\u0440","price":2},{"id":2,"name":"\u0422\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","price":1},{"id":3,"name":"\u041e\u0433\u043d\u0435\u043c\u0451\u0442","price":6},{"id":4,"name":"\u0412\u0435\u0436\u043b\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","price":1},{"id":5,"name":"\u041a\u043b\u0430\u0441\u0441","price":3},{"id":6,"name":"\u041d\u0443, \u0442\u0438\u043f\u0430","price":2},{"id":7,"name":"\u0426****\u0440\u0430","price":2}], "applied": [], "amount": "0" }

Сергей Соколов

0

Любой ресурс стремиться в первую очередь к своей выгоде.

Ответить
{ "name": "Верный браслет", "effects": [{"id":1,"name":"\u0422\u0438\u043f\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0435\u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043f\u0442\u043e\u0440","price":2},{"id":2,"name":"\u0422\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","price":1},{"id":3,"name":"\u041e\u0433\u043d\u0435\u043c\u0451\u0442","price":6},{"id":4,"name":"\u0412\u0435\u0436\u043b\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","price":1},{"id":5,"name":"\u041a\u043b\u0430\u0441\u0441","price":3},{"id":6,"name":"\u041d\u0443, \u0442\u0438\u043f\u0430","price":2},{"id":7,"name":"\u0426****\u0440\u0430","price":2}], "applied": [], "amount": "0" }

Денис Дизкейн

0

Обычно говорят "поздно заднюю включать". Так вот, Яндекс, поздняк нейтралку включать.

Ответить
{ "name": "Немой кавалер", "effects": [{"id":1,"name":"\u0422\u0438\u043f\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0435\u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043f\u0442\u043e\u0440","price":2},{"id":2,"name":"\u0422\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","price":1},{"id":3,"name":"\u041e\u0433\u043d\u0435\u043c\u0451\u0442","price":6},{"id":4,"name":"\u0412\u0435\u0436\u043b\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","price":1},{"id":5,"name":"\u041a\u043b\u0430\u0441\u0441","price":3},{"id":6,"name":"\u041d\u0443, \u0442\u0438\u043f\u0430","price":2},{"id":7,"name":"\u0426****\u0440\u0430","price":2}], "applied": [], "amount": "0" }

Ivan Matveev

0

«Потому что за****, отметила Елена»

Ответить
{ "name": "Перспективный ключ", "effects": [{"id":1,"name":"\u0422\u0438\u043f\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0435\u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043f\u0442\u043e\u0440","price":2},{"id":2,"name":"\u0422\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","price":1},{"id":3,"name":"\u041e\u0433\u043d\u0435\u043c\u0451\u0442","price":6},{"id":4,"name":"\u0412\u0435\u0436\u043b\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","price":1},{"id":5,"name":"\u041a\u043b\u0430\u0441\u0441","price":3},{"id":6,"name":"\u041d\u0443, \u0442\u0438\u043f\u0430","price":2},{"id":7,"name":"\u0426****\u0440\u0430","price":2}], "applied": [], "amount": "0" }
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Boomstarter
Подписаться
Подписан
Отписаться
«Краудфандинг позволяет увидеть, насколько продукт оказался полезным»
Ольга Клабукова, основатель дома одежды «Правика» и автор успешного крауд-проекта, рассказывает о неожиданных, но работ…
0
Орта
Подписаться
Подписан
Отписаться
Формирование корпоративной культуры в условиях стремительного развития - FleishmanHillard
Корпоративную культуру сложно анализировать, пытаться исправить и контролировать ее развитие. Но первоначально верно за…
0
Starta Ventures
Подписаться
Подписан
Отписаться
“В США нужно вычислить “пунктик” клиента - без глубокого исследования на зрелом рынке продажи не построить”
В чем принципиальное отличие процесса продаж на американском рынке от европейского и российского и как стартапу создать…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Andrey Vasilev
за день
В принципе неплохой вариант настроить Олега для разговоров со всякими опросами от центров общественного мнения: Оператор: Алло, здравствуйте! У вас есть минута, чтобы пройти опрос? Олег: Отсоси потом проси
«Тинькофф мобайл» добавил голосового помощника «Олега» — он может ответить на звонок, записать его и рассказать анекдот
Виталий Воробьев
за неделю
Подключаете к автопарку?
Я нашел способ отследить всех водителей «Ситимобила»
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

S.Z

Кто это придумал?

Yuriy Petrov

«Hitr» — приложение для…

Igor Zemko

Кто это придумал?

Sergey Vasiliev

Минтранс: шесть европейских…

Alexey Remizov

The New York Times нашло…

Paul Denisevich

Кто это придумал?

Алексей Амарантий

Тинькофф скрывает доп списания…

Петр Иванов

Стоимость акций Tesla достигла…

Ivan Matveev

«Яндекс.Новости» будут…

Инокентий Смирнов

«Яндекс.Новости» будут…

Виталий Журавлев

Тинькофф скрывает доп списания…

Дарья Рикман

Кто это придумал?

Сергей Соколов

SEO для сайта «М.Видео»: как…

Alexey Laptev

План настройки сквозной…

Саша Мураховский

Кто это придумал?

Güero

Стоимость акций Tesla достигла…

Тим Гафаров

Ссылки работают?

Виктор Алексеенко

Среди подростков в США стала…

Инокентий Смирнов

Первый зампред правления…

Sergey Titov

Стоимость акций Tesla достигла…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }