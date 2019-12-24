«Яндекс.Новости» будут отключать СМИ от сервиса за оскорбления и оценочные суждения в материалах
Материал редакции
Агрегатор стремится к максимально нейтральной подаче информации.
«Яндекс.Новости» планируют начать отключать СМИ от сервиса, если издания публикуют материалы с оскорблениями, агрессией, дискриминацией и оценочными суждениями, оформленными в том числе без указания источника информации.
На встрече с партнёрами в начале декабря 2019 года руководитель подуправления продуктовых сервисов «Яндекса» Елена Бубнова говорила, что сервис автоматически проверяет «токсичность» издания — если спорных материалов много, СМИ проверяет менеджер. В случае подтверждения нарушения он отправляет предупреждение партнёру.
Если партнёр получит три письма и не поменяет материалы, его отключат до исправления ситуации. Первое время система будет тестироваться. Сейчас «Яндекс.Новости» получают материалы от около 7 тысяч сайтов, из которых 2,5 тысячи зарегистрированы в Роскомнадзоре, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.
Nikolay Werner
«Агрегатор стремится к максимально нейтральной подаче информации.»
.
Не, ну они правда максимально нейтральны касательно новостей. Нууу... По крайней мере пока усы не позвонят.
Артём А.Nikolay
Пфф, так говорите, будто позвонить больше некому. Может на это дела целый отдел выделят
Nikolay WernerАртём
Ладно, отвечу серьёзно. Ясен пень, что лично Путин или Песков редко когда звонят самостоятельно. Администрация президента и множество соседних ведомств — огромная машина с большим количеством людей. И конечно же, не факт, что указания передаются именно звонком. И не факт, что прямой речью. Короче, много допусков. Но блять, есть усы, которые все знают. Поэтому удобно сказать так чтобы передать смысл явления.
Инокентий СмирновNikolay
Останется одно волшебство, значит читать эти новости можно будет только детям.
evilnw
Я правильно понял, что в ближайшее время от сервиса отключат RT, НТВ и другие помойки? :) Или стрелки поворачиваются только в одну сторону?
Mikhail Golovanov
Такими действиями яндекс дискриминирует новостные ресурсы, которые имеют оценочные суждения и оскорбления в новостях. По правилам яндекса он должен отключить сам себя.
Антон Лисин
Нейтрально...ну ну.
ЯжПрограммист
От источника, который пожелал остаться неизвестным.
Laugh Radiant
«Яндекс.Новости» стремится к нейтралитету
Мечта должна быть высокой и недостижимой, чтобы к ней всегда можно было стремиться.
Sergei Timofeyev
Википедия какая-то, а не новостная лента.
Сергей Соколов
Любой ресурс стремиться в первую очередь к своей выгоде.
Денис Дизкейн
Обычно говорят "поздно заднюю включать". Так вот, Яндекс, поздняк нейтралку включать.
Ivan Matveev
«Потому что за****, отметила Елена»