Бывший главред «Ведомостей» Татьяна Лысова уйдёт из «Интерфакса» после почти двух лет работы
Материал редакции
Она планирует заняться новым проектом, рассказал источник.
Шеф-редактор службы политической информации «Интерфакса» Татьяна Лысова с 27 декабря перестанет работать в агентстве, рассказал первый замгендиректора издания Алексей Горшков.
Лысова в беседе с «Ведомостями» подтвердила эту информацию. «Мы расстались по взаимному согласию с чувством искренней взаимной благодарности», — отметила она. По словам знакомого с ситуацией источника РБК, Лысова планирует заняться новым проектом. Каким именно, собеседник издания не уточнил.
Татьяна Лысова — журналист и медиаменеджер. В «Интерфакс» она пришла в марте 2018 года из «Ведомостей», где работала с 1999 года. С 2002 по 2017 годы (с перерывами) Лысова была главным редактором газеты. Свой уход она объяснила личными обстоятельствами. Должность главреда «Ведомостей» занял выходец из «Первого канала» Илья Булавинов.
Комментарий удален