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Татьяна Боброва
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Бывший главред «Ведомостей» Татьяна Лысова уйдёт из «Интерфакса» после почти двух лет работы Материал редакции

Она планирует заняться новым проектом, рассказал источник.

  • Шеф-редактор службы политической информации «Интерфакса» Татьяна Лысова с 27 декабря перестанет работать в агентстве, рассказал первый замгендиректора издания Алексей Горшков.
  • Лысова в беседе с «Ведомостями» подтвердила эту информацию. «Мы расстались по взаимному согласию с чувством искренней взаимной благодарности», — отметила она. По словам знакомого с ситуацией источника РБК, Лысова планирует заняться новым проектом. Каким именно, собеседник издания не уточнил.
  • Татьяна Лысова — журналист и медиаменеджер. В «Интерфакс» она пришла в марте 2018 года из «Ведомостей», где работала с 1999 года. С 2002 по 2017 годы (с перерывами) Лысова была главным редактором газеты. Свой уход она объяснила личными обстоятельствами. Должность главреда «Ведомостей» занял выходец из «Первого канала» Илья Булавинов.
Бывший главный редактор «Ведомостей» уходит из…
Татьяна Лысова проработала в агентстве чуть менее двух лет
www.vedomosti.ru

#новость #интерфакс

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