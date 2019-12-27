По данным на конец декабря 2019 года, общее количество активных подписчиков онлайн-кинотеатра Premier (ранее назывался ТНТ-Premier, входит в «Газпром-медиа») составило 1,3 млн пользователей. В начале января этот показатель достигал 600 тысяч, рассказали «Коммерсанту» в компании.
По данным сервиса, общее количество пользователей, которые платили за подписку в 2019 году, составило более 3 млн. Общее количество просмотров контента в Premier за год превысило 275 млн. Финансовые показатели сервис не раскрывает. По данным Telecom Daily, доля Premier в первом полугодии 2019 года составила около 4%.
«Газпром-медиа» запустил ТНТ-Premier в августе 2018 года. Пользователи сервиса могут смотреть шоу и сериалы ТНТ, ТВ-3 и других каналов «Газпром-медиа» до их выхода в эфир. Подписка стоит 129 рублей в месяц.
lakoros
Открываем сайт. Закрываем сайт.
Юрий Белоножкинlakoros
«Эпидемия», пишут, зашла хорошо. Ну и сериал с Зеленским уже второй купили.
Кирилл Вечкасов
Вообще случайно о них узнал и то, только из за Хейт-Тока. Посмотрел. Забыл про их сайт. Они эфиры трут.