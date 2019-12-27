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Медиа
Татьяна Боброва
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Онлайн-кинотеатр Premier удвоил количество подписчиков в 2019 году Материал редакции

Сейчас у сервиса 1,3 млн активных подписчиков.

  • По данным на конец декабря 2019 года, общее количество активных подписчиков онлайн-кинотеатра Premier (ранее назывался ТНТ-Premier, входит в «Газпром-медиа») составило 1,3 млн пользователей. В начале января этот показатель достигал 600 тысяч, рассказали «Коммерсанту» в компании.
  • По данным сервиса, общее количество пользователей, которые платили за подписку в 2019 году, составило более 3 млн. Общее количество просмотров контента в Premier за год превысило 275 млн. Финансовые показатели сервис не раскрывает. По данным Telecom Daily, доля Premier в первом полугодии 2019 года составила около 4%.
  • «Газпром-медиа» запустил ТНТ-Premier в августе 2018 года. Пользователи сервиса могут смотреть шоу и сериалы ТНТ, ТВ-3 и других каналов «Газпром-медиа» до их выхода в эфир. Подписка стоит 129 рублей в месяц.
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www.kommersant.ru

#новость #газпроммедиа #premier

Медиа
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3 комментария
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lakoros

5

Открываем сайт. Закрываем сайт.

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Юрий Белоножкин

lakoros
0

«Эпидемия», пишут, зашла хорошо. Ну и сериал с Зеленским уже второй купили.

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Кирилл Вечкасов

0

Вообще случайно о них узнал и то, только из за Хейт-Тока. Посмотрел. Забыл про их сайт. Они эфиры трут.

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