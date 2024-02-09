МВД Финляндии подготовило поправки, которые ужесточат требования к получению гражданства Статьи редакции
В частности — увеличат срок, на протяжении которого нужно прожить в стране: с пяти лет до восьми.
- Законопроект направили на обсуждение, оно продлится до 4 марта 2024 года. Поправки распространятся в том числе на тех, кто находится под международной защитой, но их заявки будут рассматривать как срочные и выносить решение в течение одного года.
- Супругам граждан Финляндии, несовершеннолетним приезжим от 15 лет и лицам без гражданства придётся прожить в стране пять лет. Для людей из стран Северной Европы и супругов представителей финских дипмиссий срок останется прежним — два года.
- Учитывать планируют только то время, которое человек прожил в стране с разрешением на проживание. Это также значит, что не будет считаться и период, в который регуляторы рассматривали прошение об убежище. Не станут аргументами ни международная защита, ни возраст, ни состояние здоровья, ни другие подобные причины.
- За требуемый срок проживания заявитель может выехать из Финляндии в сумме не более чем на один год. А в год перед получением гражданства отсутствие не должно превышать трёх месяцев.
- Этими и другими поправками к закону о гражданстве правительство Финляндии рассчитывает мотивировать приезжих «интегрироваться», потому что «гражданство не выдают автоматически». Помимо этого, власти думали ужесточить требования к уровню доходов и изучить возможность ввести тест на гражданство.
- В сентябре 2022 года Финляндия закрыла въезд туристам из России, сделав исключение для тех, кто едет по гуманитарной визе, к близким родственникам, по работе и учёбе, для лечения или за политическим убежищем. За тот год в страну эмигрировало рекордное за 30 лет число россиян — 6000 человек.
- В ноябре 2023 года Финляндия начала временно закрывать погранпункты на границе с Россией, объясняя это наплывом «просителей убежища без надлежащих документов». Так как проблемы, по мнению властей, не прекратились, в феврале 2024-го они продлили закрытие сухопутной границы с Россией до 14 апреля этого же года.
- За 2023 год в Финляндию переехало 4300 россиян. Они остались на третьем месте среди иностранцев, выбравших страну местом для проживания.
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Разобрались бы с КПП сначала))
Де факто, еще с начала ковидобесия разобрались.
Хм, Германия упрощает, Финляндия усложняет.
Если где-то прибыло, значит, где-то убыло.
Клинит их конкретно, конечно. Сначала запустили сотни тысяч мигрантов, а потом собрались их интегрировать в общество. Поздняк метаться.