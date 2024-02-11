Анталья столкнулась с оттоком россиян и украинцев из-за ужесточившейся миграционной политики — СМИ Статьи редакции
Среди популярных направлений для переезда из Турции — Сербия и ОАЭ.
- После 24 февраля 2022 года в Анталью мигрировало много россиян и украинцев, но за 2023 год общее количество приезжих упало на 40 тысяч, сообщили турецкие газеты Posta и Türkiye. По данным Posta, в 2020 году иностранное население города составило 94 тысячи человек, в 2022-м — 172,5 тысячи, однако конечные цифры на 2024 год издание не приводит.
- Вместе с притоком иностранцев, в частности из упомянутых стран, цены на покупку недвижимости и стоимость аренды жилья взлетели. Часть арендодателей была готова выселять съёмщиков, лишь бы сдать объекты приезжим по раздутым ценам, а некоторые местные работники искали возможность переехать, потому что не могли снимать подорожавшее жильё.
- Чтобы приостановить рост цен, местные власти закрыли десять районов города для владельцев вида на жительство и перестали продлевать иностранцам документы с истекающим сроком действия. Эта политика, а также не самые выгодные цены на жильё и вынудили россиян и украинцев выбрать другие страны для проживания — например, ОАЭ и Сербию, рассказал основатель школы для русскоговорящих детей в Анталье Eduant Виктор Биккенев.
- На фоне оттока иностранцев количество учеников Eduant сократилось почти вдвое после прироста в 2022 году. А цены на сдающееся и продающееся жильё просели — по разным оценкам, на 15-25%.
- По итогам 2022 года россияне заняли первое место среди мигрировавших в Турцию иностранцев, составив 25% от общего количества: они получили 153 тысячи ВНЖ. На втором месте тогда расположились граждане Украины (8,1%). Чаще всего иностранцы выбирали для проживания Стамбул, Анталью и Анкару.
- В июле 2023 года Турция в три раза увеличила налог на регистрацию иностранных мобильных телефонов. В августе рассказала, что количество сделок по покупке недвижимости иностранцами снизилось на 42% год к году — как раз из-за ограничений в выдаче ВНЖ и роста цен. Лидерами по количеству сделок были россияне, а больше всего объектов иностранцы покупали в Стамбуле, Анталье и Мерсине.
- В октябре страна ужесточила требования для получения ВНЖ после покупки недвижимости: минимальная стоимость объекта для оформления документов выросла с $50-70 тысяч до $200 тысяч. В ноябре страна также ужесточила правила сдачи жилья на 100 дней и меньше.
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Что значит столкнулась?
Они еще в ноябре 2022 перестали ВНЖ выдавать.
За 2023 все оттуда уехали.
Они даже европейцев с наличием жилья повыгоняли.
Все завалено рекламой продажи недвижимости со скидками.
Да уж немного странно, не понимаю я позицию Анталии, мне кажется наоборот хорошо когда в твою страну вносят деньги, что то покупают и тратят внутри страны
Турецкий народ недоволен - цена на все растет как на дрожжах
Понаехи лишь частично за это в ответе
Может корень проблем в монетарной политике?
Не, это Васян фронтэндер виноват
Совокупно же. Вряд ли проще винить своих, если можно обвинить "понаехов" - это нормально.
а цены кто повышает, Байден?
Давайте объясню: вы снимаете жилье за 50к, а потом арендодатель по окончании договора повышает вам стоимость до 100к, иначе с вещами на выход.
Или еще одна ситуация - вы почти накопили на первый взнос и ипотеку, выбрали квартиру, а потом цена на нее увеличилась почти на половину.
И все это случилось благодаря тому, что в вашу страну понаехали богатые мигранты.
Вопрос, будете ли вы довольны?))
Добавьте сюда еще жадность людей из сферы услуг, которые захотят задрать побольше и повысят цены например в тех же кафе.
Ой как неловко
Турки для своих же поднимают цены?
Можно же этого не делать
В целом согласен, но это не жадность, это экономика
Пожалуйста, простите иностранцев, что везли вам валюту, поддерживали вашу экономику.
Больше такого не повториться.
Анталия ничего не решает, это просто провинция. Все решают в Анкаре
Ну так деньги уже внесли, теперь пошла распродажа для местных по сниженным ценам.
Россияне оттекают, кто-нибудь притечёт ещё.
Или у нас гайки ещё подзакрутят в марте, тогда и миграционная политика Турции не такой и суровой покажется.
про гайки самое то, уже как бэ смотришь на все другими глазами, но будем надеяться на лучшее
Ага, сирийцы придут и иранцы
Но есть один нюанс
С таким качеством строительства, мало желающих будет жить там на ПМЖ. Отпуск, короткое путешествие другое дело.
У них довольно много качественного жилья
Понятное дело, но и цена этого жилья не такая привлекательная как например среднего по больнице.
вопрос только в том как отличить одно от другого.
Я бы сказал, у них *осталось* много качественного жилья.
(Извините)
Вай, какой умный падишах. Даешь 50 лир за доллар к концу года!
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Зато хоть яиц наелись