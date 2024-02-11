Южное раздолбайство, бюрократия, тоска по вкусной колбасе и отсталый ИТ-сектор: релоканты рассказали о жизни в

За последние несколько лет туда переехало немало айтишников из Беларуси. Как они обустроились, планируют ли уезжать и чувствуют ли влияние идущих в стране президентских выборов — узнало у шести релокантов издание dev.by.