Сингапур ужесточит требования к минимальному уровню зарплаты, который учитывают при выдаче рабочей визы Статьи редакции
На июнь 2023 года по ней работало свыше 197 тысяч иностранцев.
- Речь о визе Employment Pass — на неё могут претендовать управленцы и высококвалифицированные специалисты из-за рубежа. Об изменениях сообщило Reuters со ссылкой на правительство Сингапура.
- Так, с января 2025 года оно повысит минимальный уровень ежемесячной заработной платы, с которой можно подаваться на визу, с текущих 5000 сингапурских долларов до 5600 — это 381,8 тысячи рублей по курсу на 5 марта 2024 года. Для представителей финансового сектора планку поднимут с 5500 сингапурских долларов до 6200 (422,6 тысячи рублей).
- The Business Times, в свою очередь, отметило: чем старше соискатель, тем строже будут критерии. Например, кандидат старше 40 лет должен будет получать как минимум 10,7 тысячи сингапурских долларов в месяц или от 11,8 тысячи, если занят в финансовом секторе (729,5 тысячи рублей или 804,4 тысячи соответственно).
- В Министерстве трудовых ресурсов Сингапура считают, что мера поможет «гарантировать, что обладатели визы — точно высококвалифицированные специалисты», и обеспечить равные условия для них и для местных».
- В Национальной федерации наёмных работников подчеркнули: это также позволит государству избежать зависимости от иностранных кадров. При этом ведомство добавило: вместе с этим нужно разработать инициативы, которые помогут сингапурцам перенять профессиональные навыки у зарубежных коллег. Особенно в «развивающихся областях» вроде ИИ.
- По данным Reuters, на июнь 2023 года в Сингапуре насчитывалось около 1,5 млн работников из-за рубежа. 197,3 тысячи из них работали по визе Employment Pass.
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МРОТ 19 242 рубля в месяц подойдет?
Вам одобрена рабочая виза в Беларусь.
Каких 19, когда уже 30 тыс в 2030 году
А что там вообще в этом Сингапуре происходит? В 90-00 имел репутацию экономического чуда, но с тех пор никаких интересных новостей оттуда не припомню.
Тоже мне прожиточный минимум, а вы проживите на 19 тыс.?😂
Ну упонятно,у них стремительно стареет население,а молодежь позже начинает работать и приносить государству деньги.Вот и хотят чтоб туристом в возрасте было сложнее остаться
Так ведь работающий турист и без обременений. Не думаю, что по визе там кому-то пенсию платят или берут на себя какую-то социальную нагрузку кроме медицины и то, вангую, что медицина по страховке )
Скорее всего дело в другом - чтобы «стареющий» экспат 40 лет, не отбирал хлеб у стареющих местных жителей. Подразумевается, что люди одинаковых компетенций и опыта, и возраст имеют одинаковый - это логично.
Это путь деградации.
Ух, прям как в Японии, чтобы своим хватало мест.
Протекционисты приводят свои гос-ва к гибели.
Эх, я вот - вот хотел получать визу, придется ждать следующего повышения з/п
🤣🤣🤣хорошая шутка)Если вам уже под 40 ,то ваш поезд можно сказать уехал )
И тут бюджетники, полагаю, протёрли глаза: "неужто такое бывает?!".
Сингапур местами действительно "ужесточающий".
Это не бюджетные зарплаты
Это мне нужно 420 тысяч получать? С такой зп можно и что-то поинтереснее Сингапура выбрать
Так-то Сингапур не резиновый, в прямом смысле. Крохотная площадь.
" чем старше соискатель, тем строже будут критерии" - ок как - профессионализм от возраста зависит у них...
Стремительно стареющая и вымирающая страна занимается протекционизмом. Результатом станет стремительная деградация. Такой же путь ждет и Южную Корею - у них жесть. Коэффициент рождаемости - 0.8. Они решили не размножаться)