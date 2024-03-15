Миграция
Маша Цепелева

МВД Финляндии подготовило законопроект, по которому на границе с Россией не будут принимать заявления на убежище Статьи редакции

Это позволит открыть КПП и пропускать через него автотранспорт.

Фото Global Look Press
  • МВД Финляндии в законопроекте описало временные меры по борьбе с «инструментальной иммиграцией» на границе с Россией. Правительство сможет ограничить приём заявлений на получение убежища на восточной границе страны, а просителям откажут во въезде. Ведомство не раскрыло, в каких случаях будут делать исключения.
  • Документ также позволит открыть КПП на границе с Россией для транспорта.
  • Когда правительство рассмотрит законопроект, не сообщается. В тексте указано, что новые правила будут действовать год с момента принятия.
  • В феврале 2024 года министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен поясняла, что «инструментальная иммиграция — это не когда люди действительно нуждаются в убежище, а когда Россия использует их как инструмент давления».
  • Финляндия начала временно закрывать погранпункты на границе с Россией в середине ноября 2023 года, объясняя это наплывом «просителей убежища без надлежащих документов». Сухопутная граница между Финляндией и Россией полностью закрыта до 14 апреля 2024 года, ограничения продлевали несколько раз.
  • За 2023 год в Финляндию переехало 4300 россиян. Они остались на третьем месте среди иностранцев, выбравших страну местом для проживания. В феврале 2024-го финское МВД подготовило поправки, которые ужесточают требования к получению гражданства.

#новости #финляндия

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17 комментариев
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 GR

И рыбку съесть

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Zloy Sniper

И как же беженцам получить убежище?

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Борис

Добраться до Мексики и пересечь границу с США, посидеть там в миграционной тюрьме пару месяцев ожидая решения властей.

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Просветленный Ипполит

Воспользоваться западной границей. Ваш кэп.

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Zloy Sniper

Не осилят.

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Кулек

Ее нет, там же Швеция в Шенгене. Вообще интересный казус может получиться, беженцы с визой смогут доехать до любой страны ЕС, но по правилам они должны быть приняты первой страной, которой будет являться Финка при въезде через нее.

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Владимир Егоров

Остаться в России.

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Zloy Sniper

Хмм.. беженцы же хотят в Европу. Там больше пособие.

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Разработка Телеграм-ботов

Плыть до Мальты или Сицилии, как в старые добрые времена. И с большой вероятностью быть потопленными представителями цивилизованных стран.

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drapeg

Топать до границы с Норвегией.

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Михаил Иванович

для удобства поставок военного оборудования в россию

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Алекс

Получается РФ диктует какие законы принимать Финляндии?

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Oleg Usmanov

Я вообще считаю эту границу надо сносить и строить Финскую стену, чтобы русские не могли даже подглядеть!

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Labeling

Как это согласуется с международными конвенциями насчёт беженцев? Всё-таки Россия небезопасная страна и отказывать ее гражданам в возможности податься на убежище негуманно.

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AdmNix Admin

А причем тут граждане России?)

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Борис

Возможно тут дело не совсем в гражданах РФ, а в гражданах Сирии, Ливии и других подобных государств Ближнего Востока.

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Запопу Кусь

А если я буду на велосипеде? 🙋‍♀️🚲

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14 комментариев
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