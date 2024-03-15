МВД Финляндии подготовило законопроект, по которому на границе с Россией не будут принимать заявления на убежище Статьи редакции
Это позволит открыть КПП и пропускать через него автотранспорт.
- МВД Финляндии в законопроекте описало временные меры по борьбе с «инструментальной иммиграцией» на границе с Россией. Правительство сможет ограничить приём заявлений на получение убежища на восточной границе страны, а просителям откажут во въезде. Ведомство не раскрыло, в каких случаях будут делать исключения.
- Документ также позволит открыть КПП на границе с Россией для транспорта.
- Когда правительство рассмотрит законопроект, не сообщается. В тексте указано, что новые правила будут действовать год с момента принятия.
- В феврале 2024 года министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен поясняла, что «инструментальная иммиграция — это не когда люди действительно нуждаются в убежище, а когда Россия использует их как инструмент давления».
- Финляндия начала временно закрывать погранпункты на границе с Россией в середине ноября 2023 года, объясняя это наплывом «просителей убежища без надлежащих документов». Сухопутная граница между Финляндией и Россией полностью закрыта до 14 апреля 2024 года, ограничения продлевали несколько раз.
- За 2023 год в Финляндию переехало 4300 россиян. Они остались на третьем месте среди иностранцев, выбравших страну местом для проживания. В феврале 2024-го финское МВД подготовило поправки, которые ужесточают требования к получению гражданства.
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И рыбку съесть
И как же беженцам получить убежище?
Добраться до Мексики и пересечь границу с США, посидеть там в миграционной тюрьме пару месяцев ожидая решения властей.
Воспользоваться западной границей. Ваш кэп.
Не осилят.
Ее нет, там же Швеция в Шенгене. Вообще интересный казус может получиться, беженцы с визой смогут доехать до любой страны ЕС, но по правилам они должны быть приняты первой страной, которой будет являться Финка при въезде через нее.
Остаться в России.
Хмм.. беженцы же хотят в Европу. Там больше пособие.
Плыть до Мальты или Сицилии, как в старые добрые времена. И с большой вероятностью быть потопленными представителями цивилизованных стран.
Топать до границы с Норвегией.
для удобства поставок военного оборудования в россию
Получается РФ диктует какие законы принимать Финляндии?
Я вообще считаю эту границу надо сносить и строить Финскую стену, чтобы русские не могли даже подглядеть!
Как это согласуется с международными конвенциями насчёт беженцев? Всё-таки Россия небезопасная страна и отказывать ее гражданам в возможности податься на убежище негуманно.
А причем тут граждане России?)
Возможно тут дело не совсем в гражданах РФ, а в гражданах Сирии, Ливии и других подобных государств Ближнего Востока.
А если я буду на велосипеде? 🙋♀️🚲