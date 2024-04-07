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Миграция
Полина Лааксо

Не «пляжный рай», а технохаб: как Гоа превратился в точку притяжения для индийских цифровых кочевников Статьи редакции

Правительство только радо и рассчитывает, что штат станет одним из лучших мест для запуска бизнеса. Местные же вынуждены мириться с растущими на всё ценами.

Коливинг и коворкинг NomadGao. Источник: Rest of World

Конспект заметки Rest of World.

В «пандемийном» 2020 году индийский стартап Maker's Asylum, управляющий мастерскими для поклонников технологий и ручного труда, оказался перед выбором: остаться в дорогостоящем Мумбаи и сократить для этого штат или сохранить команду, но переехать.

Проект рискнул релоцироваться в деревню Мойра в Гоа и не пожалел: аренда и электричество стали обходиться в разы дешевле, а число клиентов при этом росло. И Maker's Asylum не единственный такой «переселенец».

С развитием тренда на удалёнку штат столкнулся с притоком так называемых цифровых кочевников. По данным кадрового агентства Xpheno, с 2021 года ИТ-сектор в Гоа превзошёл другие отрасли по приросту количества нанятых «белых воротничков». А сегмент интернет-стартапов стал одним из самых быстрорастущих в штате, создав на 31% больше рабочих мест за 2022-2023 год, чем остальные.

Ещё одна отличительная черта местных трансформаций — строительный бум. Строят в основном «роскошные» апартаменты по цене от 9,9 млн рупий (11 млн рублей по курсу на 6 апреля 2024 года), говорит собеседник Rest of World. А покупают их чаще всего высокооплачиваемые специалисты из мегаполисов — для отпуска или сдачи на Airbnb.

Карьера
Полина Лааксо
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Модель та же, что и в SkillFactory, но подходы другие: и к поиску студентов и партнёров, и к обучению. Почему предпринимателю в Индии очень нужны связи, а индийцу личное общение — в интервью с основателями Александром Турилиным и Александром Ерошкиным.

Основатели SkillFactory Александр Турилин и Александр Ерошкин (слева) c частью команды и студентами Coding Invaders

Предприниматели рады притоку платёжеспособных удалёнщиков. Ещё в 2019 году основатель кафе-коворкинга Clay в деревне Анджуна Нихар Манваткар переживал, что проект загнётся, но в 2020 году оказался вынужден увеличить площадь заведения, чтобы вместить всех желающих.

В среднем Clay принимает по 15-20 гостей в день, которые тратят по 500 рупий на услуги самого коворкинга и ещё по 500 рупий на еду и напитки (в обоих случаях — по 555 рублей).

Клиенты коворкинга и коливинга NomadGao — айтишники, консалтинговые специалисты и венчурные инвесторы — платят по 50 тысяч рупий и более за месяц проживания (больше 55 тысяч рублей) и обеспечивают компанию бронированиями на целый год.

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Основателей бизнеса привлекает в Гоа несколько факторов:

  • Затраты меньше, чем в других штатах. Один предприниматель рассказал Rest of World, что за деньги, которые он тратил на аренду в Мумбаи, в Гоа он снимает офис в четыре раза больше.
  • Уровень зарплат вдвое ниже, чем в крупных штатах Индии (не исключено, что часть стартапов пытается экономить на зарплатах для местных — vc.ru).
  • Условия для жизни хорошие, а благодаря «идиллической» обстановке можно не переживать о том, у кого из конкурентов больше офис и кто какой раунд инвестиций поднял.

Местное же население вынуждено мириться с последствиями. В Гоа средний ежемесячный доход составляет примерно 20 тысяч рупий (22 тысячи рублей). Раньше этого хватало для нормальной жизни, но с приездом «кочевников» всё подорожало: от доставки еды до земельных участков.

Это замечают и сами предприниматели. Учредитель Maker's Asylum Ваибхаб Чхабра признаётся, что в 2024 году платит за аренду вдвое больше, чем в 2020 году. О том же говорил и Манваткар из Clay: в 2019 году за квартиру с двумя спальнями он отдавал 16 тысяч рупий в месяц (17,7 тысячи рублей), а в 2024 году — 65 тысяч (72 тысячи рублей).

Не улучшилась и ситуация на рынке труда. Новые компании открываются, но далеко не всегда нанимают гоанцев, так как зачастую не видят у них нужных навыков. Местные фирмы, в свою очередь, привыкли искать сотрудников «по своим каналам».

К лучшему эти перемены или к худшему — покажет время, — но кое-что ясно наверняка: преображение Гоа в технологический хаб не остановить, пишет Rest of World. Правительство штата собирается построить технопарк на 200 стартапов и запустить визовую программу для цифровых кочевников и рассчитывает, что к 2030 году Гоа войдёт в список 25 лучших в мире мест для запуска бизнеса.

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Отрывок из книги «Индийское притяжение. Бизнес в стране возможностей и контрастов» Евгения Гривы и Павла Селезнёва, которая выйдет в издательстве «Альпина Pro» в октябре 2023 года.

#индия

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1 комментарий
Невероятный Блондин

Гребаные айтишники, всё из-за вас везде дорожает. Вот и живите в своих коммунальных коливингах под шелест местных березок 🌴

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