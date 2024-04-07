Не «пляжный рай», а технохаб: как Гоа превратился в точку притяжения для индийских цифровых кочевников Статьи редакции
Правительство только радо и рассчитывает, что штат станет одним из лучших мест для запуска бизнеса. Местные же вынуждены мириться с растущими на всё ценами.
Конспект заметки Rest of World.
В «пандемийном» 2020 году индийский стартап Maker's Asylum, управляющий мастерскими для поклонников технологий и ручного труда, оказался перед выбором: остаться в дорогостоящем Мумбаи и сократить для этого штат или сохранить команду, но переехать.
Проект рискнул релоцироваться в деревню Мойра в Гоа и не пожалел: аренда и электричество стали обходиться в разы дешевле, а число клиентов при этом росло. И Maker's Asylum не единственный такой «переселенец».
С развитием тренда на удалёнку штат столкнулся с притоком так называемых цифровых кочевников. По данным кадрового агентства Xpheno, с 2021 года ИТ-сектор в Гоа превзошёл другие отрасли по приросту количества нанятых «белых воротничков». А сегмент интернет-стартапов стал одним из самых быстрорастущих в штате, создав на 31% больше рабочих мест за 2022-2023 год, чем остальные.
Ещё одна отличительная черта местных трансформаций — строительный бум. Строят в основном «роскошные» апартаменты по цене от 9,9 млн рупий (11 млн рублей по курсу на 6 апреля 2024 года), говорит собеседник Rest of World. А покупают их чаще всего высокооплачиваемые специалисты из мегаполисов — для отпуска или сдачи на Airbnb.
Предприниматели рады притоку платёжеспособных удалёнщиков. Ещё в 2019 году основатель кафе-коворкинга Clay в деревне Анджуна Нихар Манваткар переживал, что проект загнётся, но в 2020 году оказался вынужден увеличить площадь заведения, чтобы вместить всех желающих.
Клиенты коворкинга и коливинга NomadGao — айтишники, консалтинговые специалисты и венчурные инвесторы — платят по 50 тысяч рупий и более за месяц проживания (больше 55 тысяч рублей) и обеспечивают компанию бронированиями на целый год.
Основателей бизнеса привлекает в Гоа несколько факторов:
- Затраты меньше, чем в других штатах. Один предприниматель рассказал Rest of World, что за деньги, которые он тратил на аренду в Мумбаи, в Гоа он снимает офис в четыре раза больше.
- Уровень зарплат вдвое ниже, чем в крупных штатах Индии (не исключено, что часть стартапов пытается экономить на зарплатах для местных — vc.ru).
- Условия для жизни хорошие, а благодаря «идиллической» обстановке можно не переживать о том, у кого из конкурентов больше офис и кто какой раунд инвестиций поднял.
Местное же население вынуждено мириться с последствиями. В Гоа средний ежемесячный доход составляет примерно 20 тысяч рупий (22 тысячи рублей). Раньше этого хватало для нормальной жизни, но с приездом «кочевников» всё подорожало: от доставки еды до земельных участков.
Это замечают и сами предприниматели. Учредитель Maker's Asylum Ваибхаб Чхабра признаётся, что в 2024 году платит за аренду вдвое больше, чем в 2020 году. О том же говорил и Манваткар из Clay: в 2019 году за квартиру с двумя спальнями он отдавал 16 тысяч рупий в месяц (17,7 тысячи рублей), а в 2024 году — 65 тысяч (72 тысячи рублей).
Не улучшилась и ситуация на рынке труда. Новые компании открываются, но далеко не всегда нанимают гоанцев, так как зачастую не видят у них нужных навыков. Местные фирмы, в свою очередь, привыкли искать сотрудников «по своим каналам».
К лучшему эти перемены или к худшему — покажет время, — но кое-что ясно наверняка: преображение Гоа в технологический хаб не остановить, пишет Rest of World. Правительство штата собирается построить технопарк на 200 стартапов и запустить визовую программу для цифровых кочевников и рассчитывает, что к 2030 году Гоа войдёт в список 25 лучших в мире мест для запуска бизнеса.
Гребаные айтишники, всё из-за вас везде дорожает. Вот и живите в своих коммунальных коливингах под шелест местных березок 🌴