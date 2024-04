К лучшему эти перемены или к худшему — покажет время, — но кое-что ясно наверняка: преображение Гоа в технологический хаб не остановить, пишет Rest of World. Правительство штата собирается построить технопарк на 200 стартапов и запустить визовую программу для цифровых кочевников и рассчитывает, что к 2030 году Гоа войдёт в список 25 лучших в мире мест для запуска бизнеса.

Основатели SkillFactory Александр Турилин и Александр Ерошкин (слева) c частью команды и студентами Coding Invaders

Ещё одна отличительная черта местных трансформаций — строительный бум. Строят в основном «роскошные» апартаменты по цене от 9,9 млн рупий (11 млн рублей по курсу на 6 апреля 2024 года), говорит собеседник Rest of World. А покупают их чаще всего высокооплачиваемые специалисты из мегаполисов — для отпуска или сдачи на Airbnb.

Конспект заметки Rest of World.

Коливинг и коворкинг NomadGao. Источник: Rest of World