МВД предложило сократить максимальный срок временного пребывания мигрантов в России до 90 дней в течение года Статьи редакции
И ввести единый документ, удостоверяющий личность иностранцев.
- Ведомство завершило подготовку соответствующего законопроекта, рассказала представитель МВД Ирина Волк. Он должен ужесточить миграционный контроль в стране.
- Так, при въезде в Россию всех иностранных граждан обяжут проходить дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. Зафиксировать данные можно будет и за рубежом — в представительствах российского МВД.
- У каждого иностранца будет свой цифровой профиль, куда «подтянутся» данные из всех государственных систем. Также введут единый документ, удостоверяющий личность: он заменит все миграционные документы, которые выдаются сейчас и подтверждают право на жизнь и работу в стране.
- Срок временного пребывания мигрантов в стране ограничат. На апрель 2024 года им разрешено находиться на территории России до 90 дней в течение полугода. Если поправки примут, этот срок сократят до 90 дней в течение всего календарного года.
- Авторы законопроекта также предлагают запустить реестр работодателей и заказчиков, которые смогут нанимать иностранцев, и реестр работников с правом на трудовую деятельность, которых можно привлекать к работе.
- Ещё одно предложение — ввести «соглашение о лояльности»: иностранцы должны будут давать согласие на то, что при нарушении местных законов правительство может ограничить их права на въезд в страну, пребывание и проживание.
- Как пишет Волк, госорганы, компании и сами граждане смогут «в режиме реального времени» получить онлайн-подтверждение того, что человек находится в России на законных основаниях. Услуга пригодится, чтобы, например, зарегистрировать брак или право на недвижимость, оформить документы при рождении ребёнка или поступлении в школу, колледж или вуз.
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Опять борются со следствиями, а не причинами
Они ж не могут сами с собой бороться
Имитируют борьбу
Воду в решете не донесли — теперь во всех дуршлагах дырочки жвачкой сидят заклеивают.
А как можно бороться с причиной? Причина почему мигранты едут: у них на родине хуже, чем в России. Нужно сделать в России хуже, чем у них на родине или у них на родине хуже, чем в России что ли?))
Сам придумал, сам же и опроверг. Классика.
- говорите загадками: что за причина по Вашему мнению?
Записывайте
Давно пора. За бугром давно уже введена дактилоскопия для иностранцев. И неважно, туризм или работа.
Еще запретить въезжать по обычному паспорту, а не по биометрии.
За каким конкретно рубежом?
Да много где, погуглить ведь сложно самому да?
Сложно. Много понятие субъективное
кхмм что то мне это напоминает,а отпечатки будут снимать? Нужно еще отпечатки брать ...А вообще в принципе 90 дней-это стандартный срок везде
90 дней в полугодии а не в год - это стандарт. В США вообще 180 дней в год непрерывно можно находиться.
Цены на услуги и рабочую силу сейчас такие 📈📈📈
ну если зп поднимут ,то это и к лучшему,вон многие жалуются на цены на такси,хотя по мне оно у нас вполне себе дешевое и платят водителям довольно маленький процент
Это комплексная проблема. Вопросы должны подниматься еще до того, как человек выехал из своей страны, чтобы ему уже там объяснили культуру и законы, чтобы здесь их интегрировали, чтобы был обязательный визовый режим, чтобы работодатель за него отвечал, а не кидал на Бабки и вышвыривал на улицу злого и голодного, чтобы здесь было сложно получить паспорт, а не как сейчас. Чтобы родственников их интегрировали, а не создавали анклавы в микрорайонах
Даже если все это введут как ты хочешь, работать это не будет.
Потому что любой вопрос решается за взятку.
Этим проще запретить. Все-равно их активы уже заблаговременно вывезены в цивилизованные страны, а сами тут на заработках. Кнопки жмут да запрещают. Плевать им по большому счету как тут и что будет
Да это все условный запрет. Мигрантов будет все так же дозуя, иначе работать не кому за минимум денег без претензий на социалку и выходные
Ты думаешь власти сильно волнует будут ли у тебя в подъезде полы мыться или снег по дворе убираться? Не будь таким наивным. Проблемы индейцев шерифа не волнуют
Есть лоббисты. Строительное лобби и так далее.
Лобисты и так завезут себе сколько надо. А касаемо других грязных работ, тут уж извольте сами за собой убирать. И естественно этим лоббистам не будет никакого дела как будут жить эти мигранты. Хоть на положении рабов
Это только предложение, но уверен на 99%, что утвердят
Мигрантам пора начинать готовиться
А тебе пора готовиться убирать говно и выполнять другую грязную работу за копейки. Говно само себя не уберет
А чего так агрессивно? Убирают говно насколько я знаю с обязательным разрешением на работу и прочими доками. Это к временному пребыванию как относится?
С таким прессом законодательным и курсом рубля проще этим людям сюда не ехать. И придется самим за собой убирать. А то привыкли быть «великими» белыми людьми
Добавляем строительство дорог, просто строительство.
Льготная ипотека перестанет быть такой уж и льготной.
Может быть и проще, но ехать они сюда всё равно будут
Ага, так же как в wildberries все устроены официально, но в новостях, что-то последнее время мелькают часто.
Охота на ведьм? Ну да и неплохо, в целом.«соглашение о лояльности»: иностранцы должны будут давать согласие на то, что при нарушении местных законов правительство может ограничить их права на въезд в страну, пребывание и проживание
А какого, спрашивается, хрена, не принять такой нужный закон о неминуемом наказании, а не депортации за свой счёт? Пусть валенка валяют, да ёлочки заготавливают.
В половину урезают, прилично
икамет!
А сейчас разве нет законных оснований для ограничений в случае нарушения миграционных правил?
Ого, наконец что-то дельное