Миграция
Полина Лааксо

Калининградская область введёт меры поддержки для репатриантов — они смогут разово получить 32 тысячи рублей Статьи редакции

И запросить компенсацию аренды жилья.

  • Об этом сообщил губернатор области Антон Алиханов со ссылкой на опубликованное постановление. Меры начнут действовать с 18 апреля 2024 года.
  • Помимо разовой выплаты в 32 тысячи рублей на человека, власти также обещают компенсировать подтверждённые расходы на «социальную адаптацию». Это медицинское освидетельствование; признание учёных степеней, званий, образования и квалификации, полученной за рубежом; аренду квартиры в течение полугода.
  • Общая сумма компенсации не должна превышать 135 тысяч рублей.
  • Ещё одна мера — запуск сервисного центра, в который можно обратиться за консультацией по оформлению документов и переезду. Он состоится в конце апреля 2024 года.
Источник фото: АТОР
  • Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа заработала в 2006 году. По данным на конец 2023 года, за время её действия в страну на ПМЖ переехали более 1,1 млн человек, около 80 тысяч из них — за 2022-2023 годы, сообщали «РИА Новости».
  • Понятие «репатриант» ввели в России 1 января 2024 года. Это граждане России, которые постоянно проживали за рубежом по состоянию на 24 февраля 2022 года или добровольно отказались от гражданства России; те, кто родился или постоянно жил в РСФСР и у кого было гражданство СССР; а также граждане с родственниками, родившимися или постоянно проживавшими на территории РСФСР либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР.
  • В том же месяце президент Владимир Путин поручил проработать вопрос репатриации соотечественников на случай их незаконной депортации из «недружественных» стран.
  • В феврале правительство упростило условия участия в государственной программе добровольного переселения для репатриантов. Последним не нужно подтверждать владение русским языком «на уровне, достаточном для общения».

#новости #репатриация

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35 комментариев
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 Невкусно и грустно

I'm not a repatriant, but 300 bucks is 300 bucks

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SegaBoy

and finger in ass like a addition

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Константин Сулугуни

A bottle ))

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Алексей Беляков

not just a finger in the ass, but Gulliver's finger!!))

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Вася Пражкин

32 тыс. - хорошо, можно улететь куда-нибудь.

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Владимир Егоров

ИЗ Калининградской области.

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Ирина Ирина

😁🤣

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Бинарный Ёж

Процедура отказа от гражданства дороже выйдет )

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Рома Дмитриев

блять, им не стыдно такую хуйню в массы транслировать)))

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Алекс

Приехал в Калининград по этой программе, купил на эти деньги сяоми и улетел обратно.

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Цифровые комплексы

Вроде хватит, чтобы хорошо провести выходные в Калининградской области

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местный житель

Мне даже на один обед не хватит столько.

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Ян Глебов (Metalive)

Так жрать меньше надо, а то скоро в двери не влезешь

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Golohod

ещё бы с такой чашкой

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Сергей PetroFF

ну с учетом того ,что в стране не хватает и айтишников и ряда других специалистов инициатива неплохая ,мб реально для кого то станет + при выборе куда переехать

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Андрей Иванов

Я прям вижу, как айтишники рванулись из за 300€ в Россию релоцироваться... Никакого высоквалифицированного специалиста такое не приманит, только разнорабочих из ближнего зарубежья. И те ещё 30 раз подумают учитывая уровень ксенофобии после теракта в Крокусе.

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Сергей PetroFF

понятное дело ,что 300 евро не привлекут, в статье ведь не только про 300 евро написано
>власти также обещают компенсировать подтверждённые расходы на «социальную адаптацию». Это медицинское освидетельствование; признание учёных степеней, званий, образования и квалификации, полученной за рубежом; аренду квартиры в течение полугода.

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Андрей Иванов

У меня релокационный пакет, в 2017 или 18 не помню уже был порядка 150к рублей. И это была далеко не самая богатая айти-галера.

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Подментованный кот

Да сейчас по всему миру полно долпаепов, которые тут были ИТшниками или еще какими белыми воротничками, а там таксуют или обеды доставляют. Для таких 32К будут не лишними.

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Андрей Иванов

Номер вашей параллельной вселенной не подскажите? А то в нашей "слегка" по другому. Тестер с опытом год уже 2к$ хочет в популярных у релокантов локациях.

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Alexey Melikhov

Ага, ради дохода с 2х дней работы бросить все и махнуть в Калининград. Почему бы и нет.

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Andrei Tuzov

Так тонко, что толсто)))

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SegaBoy

Ага, пусть репаранты по привычке переведут их по курсу на евро или доллары и увидят как эти 32 тыс превратятся в ничто)))

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Ivan Petrov

1 экономика Европы говорил он!возьмите 300 долларов!

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Вадим Д.

Такие деньжищи! Невероятно!

Поклон пингвина.jpg

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Гражданин

Скиньте новость Олегу, ему в тему

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Михаил Иванович

300 евро, ого! Это ж можно до конца жизни ни в чём себе не отказывать👍

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A V

Жителям Орска такое можно ? То вообще забили на людей. Сами же проворовались на дамбе и людям фиг

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Zloy Marketolog

Мэр уже семейку в ОАЭ вывез

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Zloy Marketolog
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Я сказал свое имя машине

Чёт маловато

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A V

вовремя епт как похлёбку

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Тот самый партизан
Помимо разовой выплаты в 32 тысячи рублей

А билеты стоят на семью из 3 человек - 34 тысячи.
В один конец, с вещами, как говорится.

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Webmaster3.0

Сколько жёлчи в комментах))) Люди, которые решили вернуться, не оглядываются на эти деньги, но они лишними не будут.

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Alexey Melikhov

300 евро, репатриантов оценили почти как африканцев в условной Бельгии. Только разово, не в месяц. Думаю эта программа вытеснит программы репотриации евреев немцев и тд. В хлам. Это же целые 300 евро. 2-3 дня работы в Европейских странах.

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