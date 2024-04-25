МИД опровергло сообщения о том, что запретит россиянам менять и получать документы за рубежом Статьи редакции
О таких планах ранее рассказала «Новая газета» (её печатное и электронное издания лишили лицензий в 2022 году).
- По неподтверждённым данным газеты, МИД якобы обсуждает «временную приостановку оформления паспортов, оказания нотариальных услуг, услуг по легализации и истребованию документов, решения вопросов гражданства» консульскими учреждениями за рубежом.
- «Новая газета» поясняла: если такие поправки вступят в силу, уехавшим россиянам придётся приезжать в Россию, чтобы, например, заменить документ, у которого истёк срок действия.
- Консульский департамент российского МИД заявил, что «информация абсолютно не соответствует действительности и носит откровенно провокационный характер».
- По словам ведомства, дипломатические представительства, а также консульства «проводят политику информационной открытости» и заблаговременно информируют об изменениях публично. Следить за проектами федеральных органов власти советовали на официальном сайте.
- В январе 2024 года РБК со ссылкой на документ рассказало, что кабмин утвердил концепцию миграционной политики на 2024-2025 годы. Она, помимо прочего, предполагает «определение понятия “гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации”, и конкретизацию правового статуса этой категории граждан».
- Концепция также предусматривает обязательный консульский учёт для проживающих за рубежом россиян. Утвердить его планируют к 20 июня 2025 года, но как будет реализован механизм — неизвестно.
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Значит и правда запретят
угу, а то что данный вброс происходит на фоне того что на Украине реально запретили выдачу загранпаспортов - это просто совпадение, не иначе.
А если бы не опроверг? Что бы это значило тогда?
Ну да, наркоманы из "Новой газеты" они же всегда правду пишут.
Только в России так работает
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Ага, российское гос ведомство "мы проводим политику информационной открытости", неподкупные комментаторы: "а ну гос. ведомства не врут, очевидно Новая газета наврала".
Ну да, вспоминаю шутки Захаровой двухгодовой давности.
И верю, что конечно же МИД никогда не врёт.
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для чего они вообще это написали, понятно же ,что эту информацию опровергнут ...
По моим анонимным источникам из Кремля, Новая газета поела говна.
А что ты ожидал? Что МИД такой: "да, у нас есть планы" или что?
Последнее время вот у меня нет ни малейшего доверия гос органам, уж извините, так работает институт репутации.
Другие источники это опровергли и сказали что не Новая газета поела, а ты
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И у нас могут сделать, спрашивать не будут. Кинут сначала провокационную новость, посмотрят реакцию, подождут и потом сделают... Ради "нашей же безопасности".
У белорусов с прошлого года.
https://www.mk.ru/politics/2023/09/05/lukashenko-zapretil-belorusam-menyat-pasporta-za-granicey.html
Какое удовольствие не называть все своими именами? Почему 404?
Точно... "Свободные люди свободной страны.."
рф в ближайшем будущем будет 404.
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«но спасибо за идею» — добавили в МВД
Воспользуемся)
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В Беларуси уже обкатали, значит реально думают и в рф
Найти всех и отправить в гулаг
Найти всех и выебать за кликбэйт и фэйк.
Кек, ципса набросила в качестве антикриза на запрет выдачи документов украинцам,и находящимся за границей, новая газета опубликовала не проверяя, все довольны
Независимые СМИ как они есть (независимые от факт-чекинга, похоже)
ципса в феврале (а то и ранее) 2022 все набрасывала, набрасывала.. и никто никаким фактчекингом не озаботился, хотя можно было спокойно обратиться к машке и она бы сообщила, что ничего не планируется.. либерасты, хули с них взять
МИД также добавил, что любой документ можно теперь получить в военкомате по месту прописки.
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Кто-то в очередной раз захотел проверить теорему тарана в действии?
А там уже всё - это уже перефорс пошёл.
не волнуйся они ее уже давным давно проверили
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Ну вот откуда кулеба все подчеркнул. Теперь все украинцы мужского пола получают паспорта только в своей стране. Даже те кто до 2022 года уехал.
Угу, причем у него инсайдерские источники были, так что наших даже опередил. Хорошо сработали
Получать не запретят. Но перестанут принимать/обрабатывать первичные заявления за рубежом, например.
Вполне себе иезуитство в их стиле
ОЙ, давайте не наговаривать, у нас все работает как швейцарские часы....правда поломанные...
Подумаем, реализуем.
Ого сколько ботов прибежало
Ну дай бог не будет такого, хотелось бы спокойно дальше доки оформлять
пора бежать менять паспорта.
Бегите. С этим вообще нормальные люди не тянут до последнего дня)
спокойно , никуда бежать не нужно , новость фейк
Так, убираем "Новую газету", придумываем новую!
мобилизации не будут, пенсионный возраст и налоги не поднимут, твердо и четко))
знаем, плавали
Ну не дай Бог этого не произойдет, хотелось бы спокойно продолжать оформлять документы
это было бы максимально странным и непонятным решением
Почему? Мне кажется, что россиянам из-за рубежа пришлось бы приезжать в Россию, чтобы менять документы с истекшим сроком действия. А тут их цап-царап, как говаривал наш великий верховный кормчий.
"Новая газета"
Ясно
Ну, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Пока что это все остается в плоскости слухов и предположений
Такая вроде бы новость,но комментаторов всепропальщиков как-то совсем мало?Или это были ухилянты🤔
интересно, а это повод отказывать в законном праве заменить паспорт?
Блеат, по моему он из-за рубежа недоступен 🤦🤦🤦