Миграция
Полина Лааксо

МИД опровергло сообщения о том, что запретит россиянам менять и получать документы за рубежом Статьи редакции

О таких планах ранее рассказала «Новая газета» (её печатное и электронное издания лишили лицензий в 2022 году).

  • По неподтверждённым данным газеты, МИД якобы обсуждает «временную приостановку оформления паспортов, оказания нотариальных услуг, услуг по легализации и истребованию документов, решения вопросов гражданства» консульскими учреждениями за рубежом.
  • «Новая газета» поясняла: если такие поправки вступят в силу, уехавшим россиянам придётся приезжать в Россию, чтобы, например, заменить документ, у которого истёк срок действия.
  • Консульский департамент российского МИД заявил, что «информация абсолютно не соответствует действительности и носит откровенно провокационный характер».
  • По словам ведомства, дипломатические представительства, а также консульства «проводят политику информационной открытости» и заблаговременно информируют об изменениях публично. Следить за проектами федеральных органов власти советовали на официальном сайте.
Источник фото: «РИА Новости»
  • В январе 2024 года РБК со ссылкой на документ рассказало, что кабмин утвердил концепцию миграционной политики на 2024-2025 годы. Она, помимо прочего, предполагает «определение понятия “гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации”, и конкретизацию правового статуса этой категории граждан».
  • Концепция также предусматривает обязательный консульский учёт для проживающих за рубежом россиян. Утвердить его планируют к 20 июня 2025 года, но как будет реализован механизм — неизвестно.

#новости

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104 комментария
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 Невероятный Блондин
МИД опроверг

Значит и правда запретят

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Таир Бакиев

угу, а то что данный вброс происходит на фоне того что на Украине реально запретили выдачу загранпаспортов - это просто совпадение, не иначе.

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8 комментариев
leo krich

А если бы не опроверг? Что бы это значило тогда?

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7 комментариев
Атмосферный Раскочегар

Ну да, наркоманы из "Новой газеты" они же всегда правду пишут.

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prokhorov

Только в России так работает

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Labeling

Ага, российское гос ведомство "мы проводим политику информационной открытости", неподкупные комментаторы: "а ну гос. ведомства не врут, очевидно Новая газета наврала".

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5 комментариев
Алекс

Ну да, вспоминаю шутки Захаровой двухгодовой давности.
И верю, что конечно же МИД никогда не врёт.

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4 комментария

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Галина Захарова

для чего они вообще это написали, понятно же ,что эту информацию опровергнут ...

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Webmaster3.0

По моим анонимным источникам из Кремля, Новая газета поела говна.

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Алекс

А что ты ожидал? Что МИД такой: "да, у нас есть планы" или что?
Последнее время вот у меня нет ни малейшего доверия гос органам, уж извините, так работает институт репутации.

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5 комментариев
Joe cocker

Другие источники это опровергли и сказали что не Новая газета поела, а ты

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Uzabila

И у нас могут сделать, спрашивать не будут. Кинут сначала провокационную новость, посмотрят реакцию, подождут и потом сделают... Ради "нашей же безопасности".

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11 комментариев
Labeling

У белорусов с прошлого года.

https://www.mk.ru/politics/2023/09/05/lukashenko-zapretil-belorusam-menyat-pasporta-za-granicey.html

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1 комментарий
Париж

Какое удовольствие не называть все своими именами? Почему 404?

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3 комментария
Асушник

Точно... "Свободные люди свободной страны.."

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tnemi

рф в ближайшем будущем будет 404.

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1 комментарий

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Айнур

«но спасибо за идею» — добавили в МВД

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prokhorov

Воспользуемся)

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Pavel Chernev

В Беларуси уже обкатали, значит реально думают и в рф

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1 комментарий
Илья Затокин
О таких планах ранее рассказала «Новая газета» (её печатное и электронное издания лишили лицензий в 2022 году).- ей походу лишение лицензий не хватило
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Andrey Gordeev

Найти всех и отправить в гулаг

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2 комментария
Mikhail Dragunov

Найти всех и выебать за кликбэйт и фэйк.

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1 комментарий
Горделивый Сербский Патриот

Кек, ципса набросила в качестве антикриза на запрет выдачи документов украинцам,и находящимся за границей, новая газета опубликовала не проверяя, все довольны

Независимые СМИ как они есть (независимые от факт-чекинга, похоже)

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Иван Иванов

ципса в феврале (а то и ранее) 2022 все набрасывала, набрасывала.. и никто никаким фактчекингом не озаботился, хотя можно было спокойно обратиться к машке и она бы сообщила, что ничего не планируется.. либерасты, хули с них взять

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4 комментария
Hox

МИД также добавил, что любой документ можно теперь получить в военкомате по месту прописки.

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Арсений

Кто-то в очередной раз захотел проверить теорему тарана в действии?

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Василий П

А там уже всё - это уже перефорс пошёл.

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Юрий Хрусталев

не волнуйся они ее уже давным давно проверили

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Станислав

Ну вот откуда кулеба все подчеркнул. Теперь все украинцы мужского пола получают паспорта только в своей стране. Даже те кто до 2022 года уехал.

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Тимофей Измайлов

Угу, причем у него инсайдерские источники были, так что наших даже опередил. Хорошо сработали

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Aina Timo / wdroid.net

Получать не запретят. Но перестанут принимать/обрабатывать первичные заявления за рубежом, например.
Вполне себе иезуитство в их стиле

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Ян Мухин

ОЙ, давайте не наговаривать, у нас все работает как швейцарские часы....правда поломанные...

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Вадим Д.

Подумаем, реализуем.

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Andrey H

Ого сколько ботов прибежало

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Руслан Кузин

Ну дай бог не будет такого, хотелось бы спокойно дальше доки оформлять

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Ginger Man

пора бежать менять паспорта.

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Alexey Ivanov

Бегите. С этим вообще нормальные люди не тянут до последнего дня)

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2 комментария
Дарья Дарья

спокойно , никуда бежать не нужно , новость фейк

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1 комментарий
Михаил Фирсов

Так, убираем "Новую газету", придумываем новую!

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Alex Melnikoff

мобилизации не будут, пенсионный возраст и налоги не поднимут, твердо и четко))
знаем, плавали

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Ali Raza

Ну не дай Бог этого не произойдет, хотелось бы спокойно продолжать оформлять документы

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Оксана Шелкова

это было бы максимально странным и непонятным решением

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Not Botox Did

Почему? Мне кажется, что россиянам из-за рубежа пришлось бы приезжать в Россию, чтобы менять документы с истекшим сроком действия. А тут их цап-царап, как говаривал наш великий верховный кормчий.

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Атмосферный Раскочегар

"Новая газета"
Ясно

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Павлов

Ну, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Пока что это все остается в плоскости слухов и предположений

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Валерий Михайлов

Такая вроде бы новость,но комментаторов всепропальщиков как-то совсем мало?Или это были ухилянты🤔

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Alex Melnikoff
Или это были ухилянты

интересно, а это повод отказывать в законном праве заменить паспорт?

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1 комментарий
Aina Timo / wdroid.net
Следить за проектами федеральных органов власти советовали на официальном сайте.

Блеат, по моему он из-за рубежа недоступен 🤦🤦🤦

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