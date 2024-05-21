Миграция
Полина Лааксо

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, который позволит ускорить открытие границы с Россией Статьи редакции

О его подготовке рассказали в марте 2024 года.

  • Предложенные поправки — это меры по борьбе с «инструментальной миграцией», угроза которой по-прежнему остаётся высокой на восточной границе страны, сообщила пресс-служба МВД Финляндии.
  • Они позволят сосредоточить подачу заявок на предоставление убежища только на части границы, ограничить приём заявлений «в ситуациях, когда иностранное государство пытается повлиять на Финляндию», а также депортировать таких беженцев.
  • Как поясняет «Интерфакс», просители убежища со стороны российской границы должны будут оставаться в специальных центрах на границе или вблизи неё на время рассмотрения заявления. Тех, кто получит отказ, выдворят.
  • Исключение сделают для «лиц в особо уязвимом положении и тех, кому угрожает реальная опасность» в стране, откуда человек бежал, — это, например, пытки, смертная казнь и другие действия сторонних лиц, «унижающие достоинство».
  • Закон будет действовать в течение года. В ведомстве также подчеркнули: его вступление в силу не значит, что страна сразу начнёт его применять. Правительство осознаёт, что идеи «несколько противоречат» конституции, законодательству ЕС и международным соглашениям, но меры нужны для защиты национальной безопасности.
  • Поправки должно одобрить как минимум 83% парламентариев (обычно достаточно 50%).
Источник фото: «РИА Новости»
  • Финляндия начала временно закрывать погранпункты на границе с Россией в середине ноября 2023 года. Она объясняла это наплывом «просителей убежища без надлежащих документов», которые использовали Россию в качестве транзита.
  • В декабре финские власти решили открыть два пункта в Ленобласти и Карелии, но меньше чем через сутки снова полностью закрыли границу (позже закрытие продлили на неопределённый срок).
  • В марте 2024 года МВД Финляндии подготовило законопроект, согласно которому на границе с Россией ограничат приём заявлений на убежище. К нему тогда поступило более 50 замечаний. Основное — что он нарушает основы государственного строя Финляндии и принципы верховенства закона.
  • Конституционный комитет Финляндии при этом одобрил предложение отказывать беженцам в убежище прямо на границе и принудительно высылать их из страны. А премьер-министр страны Петтери Орпо допустил, что это позволит открыть хотя бы один погранпункт с Россией.

#новости #финляндия

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 Татьяна Амварова

находится на границе в непонятных убежищах ,в непонятно сколько ждать и потом еще выдворить могут найс конечно

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Пёсокот

Если это альтернатива "...пытки, смертная казнь..." , то сойдет)

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Дамир Пустынов
Закон будет действовать в течение года. В ведомстве также подчеркнули: его вступление в силу не значит, что страна сразу начнёт его применять.

Закон в силу вступил, но есть нюанс, он не применяется

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Юрий Карташов

Тогда этот ньюанс нужно прописать в Законе. Чтобы путаницы не было. Закон есть, вступил в силу, но не применяем потому что есть ньюанс.

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nobodyreally

В Финляндии готовились к тому, что с приходом весны в страну нахлынет поток мигрантов — вплоть до нескольких тысяч человек, однако с марта никто не пытался пересечь границу.

Если бы границу открыли сейчас, ситуация, скорее всего, была бы такой же, как и в прошлом году, — сказал заместитель начальника Пограничной службы Марко Саарекс.

Yle напоминает, что последний случай нелегального пересечения границы произошел 12 марта, когда пограничная служба Юго-восточной Финляндии задержала одного человека в Вайниккала.

)))

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Вадим Д.
действия сторонних лиц, «унижающие достоинство»

Подойдут многие искатели.

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Ed R

Сначала два года закрывали границу, потом два года открывают.

«Хоронили тещу, порвали два баяна»

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Альвар

Хоть одна причина есть ехать в Финляндию?

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