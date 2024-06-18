Госдума поддержала в первом чтении законопроект о «режиме высылки» иностранцев, у которых нет права законно находиться в России

Мигранты в «режиме высылки» обязаны будут информировать полицию о своём местонахождении, в том числе отправлять фото с отметкой о геолокации, а также сообщать о дате, месте и маршруте самостоятельного выезда из России. При неоднократном нарушении требований контроля в отношении таких иностранцев будет приниматься решение о депортации.

Госдума