Госдума поддержала в первом чтении законопроект о «режиме высылки» иностранцев, у которых нет права законно находиться в России

Мигранты в «режиме высылки» обязаны будут информировать полицию о своём местонахождении, в том числе отправлять фото с отметкой о геолокации, а также сообщать о дате, месте и маршруте самостоятельного выезда из России. При неоднократном нарушении требований контроля в отношении таких иностранцев будет приниматься решение о депортации.
Госдума
Высылка на СВО
Судя по тому, что в голове у вас только СВО... Вы не из этой страны...
Бесплатно! Кровью пусть доказывают законность своего нахождения на планете Земля!
Не дай бог
ну да как раньше немцев попавших в немилость отправляли на восточный фронт🤓 у нас будут на СВО отправлять в качестве наказания
красной нитью
"Мигранты в «режиме высылки» обязаны будут информировать полицию о своём местонахождении, в том числе отправлять фото с отметкой о геолокации, а также сообщать о дате, месте и маршруте самостоятельного выезда из России."
Сегодня для мигрантов, а завтра для всех