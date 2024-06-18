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Таня Боброва
Миграция

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о «режиме высылки» иностранцев, у которых нет права законно находиться в России

Иностранцев, в отношении которых ввели «режим высылки», будут вносить в реестр и ограничат в правах.

  • О принятии документа в первом чтении сообщила Госдума. Внесли его в апреле 2024-го. Согласно законопроекту, такой режим будет устанавливаться в отношении мигрантов, у которых нет законных оснований находиться в России. Например, если истёк срок временного пребывания, аннулировано разрешение на временное проживание или при правонарушениях.
  • Таких иностранцев будут включать в «реестр контролируемых лиц». После исключения из него действие режима прекращается, уточняет ТАСС. Порядок применения режима установит МВД.
  • Включённых в реестр ограничат в правах, также за ними будут установлены усиленные меры контроля. Например, полиция получит право использовать данные мобильных устройств и геолокации, платёжных систем, а также применять специальные техсредства по распознаванию лиц для контроля за мигрантами.
Мигранты в «режиме высылки» обязаны будут информировать полицию о своём местонахождении, в том числе отправлять фото с отметкой о геолокации, а также сообщать о дате, месте и маршруте самостоятельного выезда из России. При неоднократном нарушении требований контроля в отношении таких иностранцев будет приниматься решение о депортации.
Госдума
  • Среди ограничений прав — запрет на покупку недвижимости, на смену места жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел, запрет на управление автомобилем, получение водительских прав, заключение брака, запрет на открытие новых счетов в банках и на траты с уже существующих более 30 тысяч рублей в месяц.
  • Кроме того, законопроект предлагает уменьшить срок временного пребывания в России (без визы) до 90 суток в течение года. Сейчас иностранцы (прибывшие в порядке, не требующем получения визы) могут находиться в стране 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней.

#новости

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25 комментариев
Энтони Лавджой

Высылка на СВО

10
1
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Сергей Д.

Судя по тому, что в голове у вас только СВО... Вы не из этой страны...

3
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Александр Голубев

Бесплатно! Кровью пусть доказывают законность своего нахождения на планете Земля!

1
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Кирилл Кириллов

Не дай бог

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illusive man

ну да как раньше немцев попавших в немилость отправляли на восточный фронт🤓 у нас будут на СВО отправлять в качестве наказания

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rigens rogi

красной нитью

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Mikhail Medvedev

"Мигранты в «режиме высылки» обязаны будут информировать полицию о своём местонахождении, в том числе отправлять фото с отметкой о геолокации, а также сообщать о дате, месте и маршруте самостоятельного выезда из России."
Сегодня для мигрантов, а завтра для всех

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1
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