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Евгения Евсеева
Миграция

Сейм Латвии принял поправки, которые обяжут несколько тысяч россиян сдавать экзамен на знание латышского для продления ВНЖ

Всего — около 5000 человек. До этого закон их не касался.

  • Латвия ещё в 2022 году обязала россиян для продления постоянного вида на жительство (ВНЖ) сдавать экзамен на знание латышского языка. Тесты проводили в 2023-м, непрошедшим высылали письма с просьбой покинуть страну.
  • Новое правило касалось только тех, кто оформил ВНЖ по иммиграционному закону, действовавшему с 2003 года. Тех, кто получил документ согласно редакции, существовавшей с 1992-го по 2003-й, он не затронул. Теперь это решили исправить, сообщает правительство Латвии. Поправки уже приняли в последнем чтении.
  • По данным латвийского Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), таких граждан России в стране на январь 2024 года было 4949 человек. Экзамен не нужно сдавать тем, кто старше 75 лет.
  • ВНЖ для них будет действительным до 15 июля 2025 года, если не передадут PMLP до 30 июня 2025-го документы на получение статуса постоянного жителя Евросоюза. Если для этого нужно подтвердить знание латышского, документ будет действовать до 17 ноября 2025-го.
  • При этом до 16 июня 2025 года нужно как минимум один раз попытаться сдать экзамен и в случае неудачи записаться на повторный. Его можно будет пройти до 30 сентября 2025-го, а подать документы на получение статуса жителя ЕС — до 31 октября 2025-го.
Фото:  <a href="https://unsplash.com/@darya_tryfanava?utm_content=creditCopyText&amp;utm_medium=referral&amp;utm_source=unsplash" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Darya Tryfanava</a> / Unsplash
Фото:  Darya Tryfanava / Unsplash

#новости #латвия

1
62
62 комментария
Михаил Иванович

Всем мамкиным националистам и защитникам русских за рубежом напомню, что и в России для ПМЖ, внезапно, нужно сдавать экзамен по русскому языку

16
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Пролетая над ведром картошки.

Братья из Таджикистана и Афганистана и так его знают. Так что ваше оправдание не сработает.

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Разработка Телеграм-ботов

Сначала ознакомьтесь с вопросом, прежде чем кидать свои вбросы. Россиянами в Латвии называют МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ, которому собственная страна отказала в гражданстве. И они, чтобы не остаться неграми (лицами без гражданства), сделали себе российское.
В России, внезапно, нет населения, которого Россия лишила российского гражданства.

1
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Платон Щукин

Изменение законов - это норма и естественно. Опасения Латвии и ее решение нормальны. Никому не нужны просто кому нужно перекантоваться, хочешь остаться - докажи.

3
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Rodich

Почти во всех странах Европы знание гос. языка обязательно для получения пмж. Интересно, как они получали пмж до этого: не требовался язык тогда или это тест "владеете ли языком сейчас"?

2
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Николай Верегин

>С 1 января 2015 года вступил в силу закон № 74-ФЗ, который предписывает всем иностранным гражданам, желающим получить ВНЖ, сдать экзамен на знание русского языка как иностранного (ТРКИ), истории России и основ законодательства РФ.

Это так, к слову

3
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under construction

Почти во всех нормальных странах Евросоюза закон обратной силы не имеет.
А в бизнесе людей которые меняют договоренности на переправе сравнивают с пи...ми

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