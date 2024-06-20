Сейм Латвии принял поправки, которые обяжут несколько тысяч россиян сдавать экзамен на знание латышского для продления ВНЖ

Всего — около 5000 человек. До этого закон их не касался. Латвия ещё в 2022 году обязала россиян для продления постоянного вида на жительство (ВНЖ) сдавать экзамен на знание латышского языка. Тесты проводили в 2023-м, непрошедшим высылали письма с просьбой покинуть страну.Новое правило касалось только тех, кто оформил ВНЖ по иммиграционному закону, действовавшему с 2003 года. Тех, кто получил документ согласно редакции, существовавшей с 1992-го по 2003-й, он не затронул. Теперь это решили исправить, сообщает правительство Латвии. Поправки уже приняли в последнем чтении.По данным латвийского Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), таких граждан России в стране на январь 2024 года было 4949 человек. Экзамен не нужно сдавать тем, кто старше 75 лет.ВНЖ для них будет действительным до 15 июля 2025 года, если не передадут PMLP до 30 июня 2025-го документы на получение статуса постоянного жителя Евросоюза. Если для этого нужно подтвердить знание латышского, документ будет действовать до 17 ноября 2025-го.При этом до 16 июня 2025 года нужно как минимум один раз попытаться сдать экзамен и в случае неудачи записаться на повторный. Его можно будет пройти до 30 сентября 2025-го, а подать документы на получение статуса жителя ЕС — до 31 октября 2025-го.Фото: Darya Tryfanava / Unsplash#новости #латвия
Всем мамкиным националистам и защитникам русских за рубежом напомню, что и в России для ПМЖ, внезапно, нужно сдавать экзамен по русскому языку
Братья из Таджикистана и Афганистана и так его знают. Так что ваше оправдание не сработает.
Сначала ознакомьтесь с вопросом, прежде чем кидать свои вбросы. Россиянами в Латвии называют МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ, которому собственная страна отказала в гражданстве. И они, чтобы не остаться неграми (лицами без гражданства), сделали себе российское.
В России, внезапно, нет населения, которого Россия лишила российского гражданства.
Изменение законов - это норма и естественно. Опасения Латвии и ее решение нормальны. Никому не нужны просто кому нужно перекантоваться, хочешь остаться - докажи.
Почти во всех странах Европы знание гос. языка обязательно для получения пмж. Интересно, как они получали пмж до этого: не требовался язык тогда или это тест "владеете ли языком сейчас"?
>С 1 января 2015 года вступил в силу закон № 74-ФЗ, который предписывает всем иностранным гражданам, желающим получить ВНЖ, сдать экзамен на знание русского языка как иностранного (ТРКИ), истории России и основ законодательства РФ.
Это так, к слову
Почти во всех нормальных странах Евросоюза закон обратной силы не имеет.
А в бизнесе людей которые меняют договоренности на переправе сравнивают с пи...ми