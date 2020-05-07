Недавно вышел фильм Юрия Дудя о Кремниевой долине. В нем предприниматели-эмигранты рассказывают о преимуществах переезда в США.
Будучи знакомым со многими героями фильма Юрия лично, я заметил контраст между тем, что они декларируют на камеру, и тем, о чем говорят в личных беседах. От всех знакомых предпринимателей из сюжета я не раз слышал о минусах жизни в США. Сейчас один из них половину времени проводит на родине, другой фактически уже несколько месяцев как вернулся в Европу, третий разочаровался в американцах и строит вокруг себя «маленькую Россию».
В целом, на камеру герои фильма демонстрируют одну очень американскую черту — обходить острые углы и концентрироваться на позитивных сторонах. Считаю своим долгом рассказать о недостатках Америки для того, чтобы предостеречь новое поколение предпринимателей от повторения ошибок предшественников. Ниже — семь причин, почему не стоит переезжать в Кремниевую долину.
1. Полицейское государство
Несмотря на имидж страны свободы, США — жесткое полицейское государство, которое является лидером по количеству людей, сидящих в тюрьмах. Процент заключенных в Америке в 10 раз выше, чем в Финляндии, Германии или Голландии. Если вы думаете, что вас это не коснется, я бы не был так уверен: как минимум один из предпринимателей, рекламирующих Долину в фильме, сам пострадал от несправедливых действий правоохранительных органов США и организованной над ним слежки. Как я рассказывал, мы в Telegram тоже сталкивались с давлением ФБР в ходе поездки в Сан-Франциско в 2016 году.
2. Недоступное здравоохранение
Система здравоохранения США — неэффективная и дорогая, в результате чего многие эмигранты летают лечиться в Восточную Европу — это выходит дешевле. В среднем, жители США не являются здоровыми: США находятся на первом месте по ожирению среди развитых стран. Возможные причины этого — слабо регулируемая пищевая промышленность, низкая культура приема пищи и стресс.
3. Ограниченность культурной жизни
Кремниевая долина — это несколько деревень с ограниченной культурной жизнью. Ближайший город, Сан-Франциско, тоже далеко не мегаполис, но обладает высоким уровнем преступности и большим количеством бездомных. Парадоксально, что Сан-Франциско — единственное место за всю историю моих путешествий, где на меня было совершено нападение днем в центре города.
4. Посредственное среднее образование
Качество среднего образования в США ниже, чем в остальных развитых странах. Америка занимает лишь 38 место по качеству обучения математике в школах (из 79 исследованных стран). Все победители чемпионатов мира по информатике, которые выступают за именитые американские вузы, — этнические китайцы, получившие образование в китайских школах и переехавшие в США. Несмотря на это, США занимает на этих соревнованиях первые места значительно реже, чем Китай или Россия.
5. Высокие налоги
США — страна высоких налогов, и успешные жители Калифорнии отдают более половины своего заработка государству. При этом США — единственное государство в мире, которое продолжает требовать подоходный налог со своих граждан даже после того, как они покинули страну. Паспорт Соединенных Штатов — это экономическое крепостное право, которое всегда с вами независимо от того, в какой точке земного шара вы живете. Конечно, можно пытаться отказаться от гражданства США, но — как показал печальный пример Олега Тинькова — и это не всегда работает. В Восточной Европе прямые налоги значительно ниже, чем в США, а в странах вроде ОАЭ и вовсе равны нулю.
6. Дороговизна разработки
Кремниевая долина — место высоких цен не только на недвижимость, но и на ведение высокотехнологического бизнеса. Сами предприниматели-эмигранты редко нанимают разработчиков из Кремниевой долины. Местные программисты дороги, избалованы и часто не могут сфокусироваться на работе из-за потока посторонних предложений и идей. В итоге эмигранты предпочитают сотрудничать с программистами и дизайнерами из Восточной Европы, но и это нередко дается им с трудом в силу 10-часовой разницы во времени. В этом смысле намного проще руководить разработкой из часового пояса, близкому к Восточной Европе или Индии.
7. Слабые перспективы рынка в XXI веке
Американский рынок — перегретый и зарегулированный сегмент мирового интернета, представляющий лишь 4% населения Земли. Еще 10 или 20 лет назад казалось, что все глобальные проекты могут быть запущены только из Кремниевой долины, — и это было обосновано. Тогда США предоставлял собой самый большой единый интернет-рынок, и все новые проекты, такие как YouTube и Instagram, было проще запускать именно оттуда.
В последние годы это уже не так: самые крупные истории успеха в социальных медиа возникают как раз за пределами Кремниевой долины. В качестве примера можно привести TikTok с 800 млн пользователей, или Telegram с 400 млн активных пользователей. На прошлой неделе индийский образовательный стартап Byju достиг капитализации в $10 млрд. Это закономерно: сегодня Индия, а не США, представляет собой самый крупный открытый интернет-рынок. Не случайно доля индийских пользователей в Telegram превышают долю пользователей из любой другой страны. Мы рады, что наша штаб-квартира расположена относительно недалеко от этой страны, а не на обратной стороне земного шара.
Заключение
США не является лучшим местом ни для жизни, ни ведения ИТ-бизнеса. Уверен, что при наличии выбора всем желающим покинуть Восточную Европу обязательно стоит рассмотреть другие варианты.
Права и свободы человека намного лучше защищены в странах Северной и Центральной Европы, а экономический рост в XXI веке сосредоточен в странах Азии. Америка все еще способна приманить часть уже состоявшихся предпринимателей и разработчиков со всего мира дешевыми деньгами инвесторов, но переезд в США сегодня — сродни покупке актива на пике стоимости.
Dmitry Semenikhin
Похоже Дудь все таки возьмет у Паши интервью х2
Евгений КировDmitry
Надеюсь, оно будет хотя бы часа на четыре.
Ержан ОналбаевЕвгений
Как минимум
Ilya ZLodeiЕвгений
Минимум час займет описание того как Павла гопнули в Сан-Франциско среди белого дня
Konstantin_AndreevichDmitry
Паша не даст. Иначе в интервью/долгой беседе разрушится миф об его высокой интеллектуальности.
Ben EhlmannKonstantin_Andr…
Дудь и сам особо интеллектом не блещет.
Василий СтепановKonstantin_Andr…
Поражаюсь вашей недалекости. Можно быть интеллектуалом, либо не быть им. Промежуточные категории это для вашей учительницы географии в средней школе, которая безразлично ставит вам двойку за то, что не смогли показать на карте государство Буркина-Фасо
Александр КанаевKonstantin_Andr…
Павлу Дурову никому ничего не надо доказывать и притворяться! Он всего достиг сам!
Александр АлександровичDmitry
Сомневаюсь. Сложно и небезопасно будет в интервью срезать углы с запуском Free TON "Независимыми разработчиками")
Азат ВаджиповАлександр
А что это за тема? Объясните пожалуйста
Story AppАлександр
Да ладно вам, там все хороши. Ни одну из сторон конфликта нельзя упрекнуть в «моральном превосходстве».
Но, если такое интервью Дуров - Дудь реально случится, я думаю они просто договорятся не поднимать эту тему, чтобы не создавать TON ненужные риски.
Yury KotovDmitry
Когда IPO Телеграма сделает тогда и даст, пока рано
Ержан ОналбаевDmitry
Ждём
Ann LukashenkoDmitry
А вообще было бы очень интересно его послушать. Познера, например, интервьюировал без купюр, что сняли то и пошло в продакшен. Типа чтобы монтажом не искажали что хотел сказать автор. Вот с Дуровым можно было бы также побеседовать.
Только бы не на 3 часа, кремниевую долину так ещё и не досмотрела🤓
Sveta Romanycheva
А никого не смутило, что больше половины этих минусов фигурировали в фильме Дудя? И налоги, и дорогая медицина, и преступность.. просто каждый расставляет свои приоритеты🤷🏻♀️
Igor ShkarinSveta
Дудь просто акцент сделал на плюсах. А минусы ну так, есть кончено, но фигня.. даже утренний стояк проходит и больше это не волнует, как чел из чатфуела сказал))
А Дуров решил спустить на землю. А то я тоже прям с предыханием смотрел и офигевал.. ну прям другой мир. Но мои 30 лет жизни говорят мне: не ведись, это эффект Инстаграмма — показывают обёртку.
Василий СтепановIgor
Не готов разменивать свой утренний 12-сантиметровый неинстаграммный стояк, на какой-то мнимый успех в Кремниевой долине.
Serge TikhonenkoIgor
Раз чуваки, у которых взяли интервью все еще в Долине, значит для них плюсы перевешивают минусы.
Олег НечаевIgor
Тут скорее точка фокуса и личный опыт.
Вилен БазиянSveta
Согласен, часть того, что указано и так говорилось в фильме. А остальное, думаю и так очевидно
Эрик ОвсепянВилен
В фильме топили за идею, что Долина лучшее место для роста, а Павел говорит, что нет, и вообще США на грани депрессии
Семен СмирновSveta
Не смутило, так как это комментарий к фильму, а не опровержение
web-watcher
Уговорил! остаюсь в Усть-Куте
Igor Shkarinweb-watcher
🤣👍
Где это хоть? 🤣😅😭
Alex KuzIgor
Восточная Европа
Скрипач не нуженweb-watcher
Хорошо у вас, мэр лично ловит поджигателей леса
Никита Вдовинweb-watcher
Переезжай в Рио-де-Бодайбо ;)
Expmonkweb-watcher
Молодца, к индусам поближе. Даром, что усть-кутянские "индусы" могут не дороже обойтись )
Юрий Штурмак
Лучше бы интервью Дудю дал
Aleksei KachanovЮрий
Дудю лучше, а Дурову это абсолютно незачем
Artem ShevchenkoAleksei
Ой та ладно
Evil PechenkaAleksei
Действительно, Паша низмеримо велик, он же сделал Вконтактик, а некоторые в нём в детстве сидели. А теперь Телеграм, самый безопасный мессенджер в мире, который хранит почти все переписки пользователей в открытом для сервера виде и привязывается к телефонному номеру.
Alexander GessЮрий
Зачем? Потешить зависимые от чужого мнения умы? Пересилить свое желание и поговорить с не умным и не красивым человеком о сплетнях? Для чего Дурову давать интервью Дудю?
Pyotr VolkovAlexander
то что ты в свой "аргумент" вставил - " не красивым человеком". как раз говорит что - ты уж точно умом не блещешь.
Yurii BychkovЮрий
Дудю не надо. Было очень стрёмно, когда он в ролике про долину говорит с профессором стенфорда и подтягивает штаны.
Евгений МельниковYurii
Ну так подтягивает же , а не стягивает! Это разные вещи.
Story AppYurii
Почему?
Ann LukashenkoЮрий
И расспросил бы про крипту, чтобы объяснил по-простому, как там все устроено и в чем смысл🙏🏻 Гуриева же отлично расспросил, так что и ежу понятно. И с чуваками из долины хорошо пообщался, так что они простыми словами рассказали, в чем там смысл чего.
Это Юрия талант, когда в теме не шаришь, а спрашиваешь как надо и получаешь доходчивый ответ.
Евгений МельниковAnn
Людям которые не в том порядке на картинках диалог рисуют - хочется дать леща.
Артур ЛогвиновAnn
Ага, скорее талант вставлять вопросы про секс и Путина, чтобы ЦА не отвлекалась. А потом по понятиям на пальцах поковырять как там ваши говнокоины работают. В этом весь Дудь.
Василий СтепановЮрий
Лучше бы дал ключики от ТГ чекистам из ФСБ и товарищу майору из VC
Oleg DergilevВасилий
А уверены что не дал уже?))
Dmitry IlyinЮрий
Лучше бы в морду Дудю дал. За искажение реальности пространства и времени.
Konstantin_Andreevich
Паша в интервью через 5 лет: "Я рад, что перебрался в Минск. Это настоящая Мекка для всех лучших умов в АйТи".
Igor ShkarinKonstantin_Andr…
Кто лайк поставил Константину — добавьте лайк к шутке про "уговлрил! Остаюсь в Усть куте!". Она сейчас ниже.
Мне та больше нравится. Но и эта хороша.😄😄
Alex KuzIgor
Обеим поставил
Serge TikhonenkoKonstantin_Andr…
В Минске он элегантно присядет, затем получит предложение откупиться. Не он первый, не он последний. С него есть что взять - это главное, остальное дело техники.
ILoveVCKonstantin_Andr…
Ща его из ОАЭ пнут пинком за то, что развивает сервисы интернет-телефонии, запрещенной в ОАЭ. Заговорит про Белоруссию сразу же
Michael SmithILoveVC
Он разве не в Европе? Были новости что они в Швейцарии.
Для компании, управляющей одним из самых популярных в мире мессенджеров Telegram, уже подбираются помещения в швейцарском Цуге под организацию офиса, пишет Handelszeitung со ссылкой на информированные источники.
Скрипач не нуженKonstantin_Andr…
Самое смешное, это ведь недалеко от правды
Алексей СкалийKonstantin_Andr…
Что с налогами от батьки ? КГБ лютует ? Гражданство(ПМЖ) дают без бюрократии ? С ОАЭ надо сравнить.
Карфаген должен быть разрушенАлексей
КГБ лютует, но налоги хорошие. ПМЖ дают всем россиянам, у кого жилье есть или долгосрочный договор аренды.
BblCMOPK HACMOPKAKonstantin_Andr…
"... и бацка картошкой снабжает"
Алексей Любимов
Разумно. Почему-то я думал, что Павел потерял свое чутье. Ан нет.
На всякий случай, уточню. Дуров не агитирует за климат в РФ. Он просто рассматривает юрисдикции, как мы опсосов и делает выводы, где цены гуманнее, где сервис лучше и где риски ниже.
Alexandre SvergounАлексей
Когда есть миллионы в кармане на свой проект.
RickAlexandre
Технически, сотни миллионов, чуть больше миллиарда.
Sasha Bor
Вот и состоялось интервью. Тинькофф на себе испытал все радости обладателя паспорта США. Просто слить не успел и решил обойти закон.
С СФ согласен, там за год 3 раза стекло в машине бомжары разбивали у жены. Если ты не прогер, то жить с руммейтом в 55 тебе гарантировано. Народ вообще переезжает в машины жить.
Но Дуров как-то все обобщил дико. Не каждого в штатах проект размером с телеграмм. Страна весьма контрастная и диапазон для реализации очень широкий. Налоги тоже от штата зависят. Конечно если сидеть в Калифорнии или НЙ, то будешь волком выть. Но есть и Дэлавер и Флорида и куча других штатов, где налог вполне посильный. Налогов тоже дофига разных и федеральный и штатах и social security. Но он прогрессивный, но парадокс в том что топ 1% платит намного меньше в процентом соотношении чем 99% населения.
Да мне если честно в интервью и не показалось, что они прям так топят за США. Может не внимательно смотрел, но чет не помню чтобы кто-то сказал, что это лучшая страна.
Это страна возможностей. Где реализоваться может почти каждый. Да фемида тут грозная. ФБР и ЦРУ избавившись от мафии заняли не только их бизнес но и манеру его ведения.
Просто у Павла свои причины походу. А что касается тюрем. Так это частичный бизнес с гос дотациями. Тенденции к наполнению тюрем тут ещё с конца 80х начала 90х. Только цель их немного другая. Там как бы рабство вернули обратно если проанализировать демографию заключённых. Об этом фильм “the 13th” (номер поправки отменяющий рабство) неплохо рассказал.
Igor ShkarinSasha
Прикольный коммент. Интересно.
В фильме Америку не восхваляли, но всех охватило чувство какого-то Элизиума, идеального мира, параллельной реальности, где даже потеря утреннего стояка — фигня, по сравнению с тем, то ты творишь а-ля инновации.
За всех говорю потому, что на Ютюбе в комментах каждый второй об этом написал.
А-ля инновации потому, что Америка больше про приспособить к использованию и распиарить — в этом им равных нет. Мое сугубо личное мнение.
Andrew SimonIgor
Всех охватило чувство параллельной реальности после того как они взглянули в окно, только и всего.
Олег АкимовIgor
"А-ля инновации потому, что Америка больше про приспособить к использованию и распиарить — в этом им равных нет."
Инновациями сложно называть то, что создается "в стол". Только когда разработка приспособлена и распиарена, она начинает существенно влиять на людей и ее уже можно назвать инноваций.
Max CaneSasha
Вообще про СФ и разбитые стекла слышал, что часто разбивают в неблагополучных районах и районах "ниже среднего", в нормальных районах такого нет, я прав?
Денис ФайзулинMax
Вилсакома грабанули в пало Альто, когда он из тачки вышел шопнуться в ЭпплСтор. Вынесли вещей на 7к из машины. Полиция развела руками и сказала, что такими делами не занимается
Serge SmithMax
Неправ. В наши дни стекла бьют уже там, где не били. А все, потому что полиция никого не ищет при таких преступлениях. А, вообще, в СФ бывают и перестрелки с жертвами.
Ivan DemidovMax
В основном именно так. Хотя конечно залетные и в благополучных районах бывают, но сильно реже.
Alexander ChernyakSasha
Топ 1% зарабатывает $500К+ в год. Налог будет минимум 30% - это уже $150К с носа. Медиана зп в Америке - $60К. Не понял налогового парадокса. Или Вы хотели сказать, что 99% населения большее 1% населения в 99 раз? Где парадокс?
Story AppAlexander
Там много типов налогов, но я так понимаю, что есть платежи с фикс суммой и поэтому для людей с меньшим заработком процент выходит больше.
Вот например сравнение для налогов от штатов: https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/ekxwz4/state_tax_burden_for_richest_and_poorest_in_2018/
Ware WowSasha
парадокс в том что топ 1% платит намного меньше в процентом соотношении чем 99% населения
Как? Это реально так или теория заговора?
Ilyas MalgazhdarovWare
Имеется ввиду capital gains tax, топ 1% в основном держит богатство в акциях и владеет компаниями, а там после года налог 23% на прирост.
Радик СенSasha
Хороший коммент!
HecatecoinSasha
Ну а есть какой нибудь справочник по налогам , в разбивке по штатам ?
Sasha BorSasha
Да. У тачки были флоридские номера, но в Майами такого ни разу не было с друзьями что с номерками других штатов. Выбивали в разных. Причём машина была на несколько часов припаркована. Даже не на ночь.
Anton Smets
Америка не разрешила Павлу Дурову провернуть свои мутные дела с TON и теперь в его глазах это полицейское государство, которое душит свободу. Спасибо за информацию.
Michael SmithAnton
Про полицейское государство в Америке он писал еще в 2016.
Про то, как на них ФБР давило.
Igor ShkarinAnton
Имеет право дуться, не человек что ли))
Балкон.руIgor
Дудься
Story AppAnton
Вы не считаете, что США это полицейское государство?
За все хорошееStory
Полице́йское госуда́рство — образное выражение, используемое для общественного строя, при котором власть жёстко (в том числе с помощью репрессий) стремится контролировать социальную, экономическую и политическую жизнь граждан.
Россия - полицейское государство, США - нет. Там гражданин может подать иск против государства и выиграть, потому что есть независимый суд.
Pixel LensAnton
Любой кто жил в США подтвердит, что это полицейское государство, тут не надо быть Дуровым.
Месье НикитаPixel
Полице́йское госуда́рство — образное выражение, используемое для общественного строя, при котором власть жёстко (в том числе с помощью репрессий) стремится контролировать социальную, экономическую и политическую жизнь граждан.
Можете привести пример системного контроля? Или под полицейским государство русские подразумевают то, что там по любой проблеме, даже если ты забор вовремя не покрасил, принято звонить в полицию?
Artem 69
"Каминг аут или как общение с sec сделало меня ватником-хейтером" - читайте на литресе мемуары П.Дурова
С нетерпением ждем такой же детальный "обзор" страны из которой он сбежал
Александр АлександровичArtem
Уже было
Скрипач не нуженArtem
Ватник-хейтер называется "либераха"))
Игорь Ходырев
Павлу, телеграм которого уже несколько лет пиарят все госслужбы в России, еще бы не рассказать о минусах жизни в США.
Gabby BenDerИгорь
Мало того, что пиарят-используют как основной менеджер и всем его рекомендуют как «самый надежный»
Комментарий удален
Egor GalstukGabby
Люто плюсую. Телеграмм создали для того, чтобы на волне псевдо оппозиционности согнать туда всех россиян.)
Igor Shkarin
А зачем 183 человека добавили в закладки? 😅 Изучать будете? 😄
Лан лан, просто не сейчас а потом почитают))
BearStrikesBackIgor
Дать комментам настояться
Igor ShkarinBearStrikesBack
Эт известная тема, да))
Alexandre SvergounIgor
Кремплеботы в методичку добавили
Andrey Petrosyan
Да уж.
Хоть кто-то правду написал.
Любого кто написал бы аналогичное и дословно, смешали бы с гавном и захейтили как голимого вруна.
А так, раз Паша, то респект и уважуха...
Денис ДемидовAndrey
В Долину едут, потому, что там реально деньги на проект получить, а если у тебя под ярд зелени как у Паши, то конечно вариантов тьма.
Александр КанаевAndrey
Вы правы, уже смешивают! Зависть, Брат, штука такая! Паша супер!
Andrew Simon
Пашенька, родной возвращайся пожалуйста на нашу прекрасну землю, здесь все так прекрасно а в этих долинах ты сам написал какой ужас. Нет? А чтож так ?
Артём ФесуненкоAndrew
Он же наоборот написал, что в США не очень, и что гораздо лучше в Европах.
Денис ФайзулинАртём
ну в европе тоже налоги на капитал приличные, особенно в скандинавии
lakorosAndrew
Зачем вы сраниваете сразу с Россией? Он же написал что в европе лучше.
Сева Nortlakoros
Ну очень логично для русского человека кстати, либо США либо Россия, других то стран нет:) Часто вижу эту поляризованность, видимо последствия холодной войны
Денис Демидовlakoros
В Европе русскому найти деньги на свой проект примерно в районе нуля, в США шанс велик.
Александр АлександровичAndrew
У него паспорт Сент-Китс и Невис, который позволяет жить почти в любой цивилизованной точке планеты
Bella DonnАлександр
паспорт Сент-Китс и Невис позволяет ЖИТЬ только в Сент-Китс и Невис. А в Европу можно на общих основаниях - 3месяца в полугодие туристом. Преференций нет
Ivan KushnerАлександр
Все точки планеты цивилизованны плюс минус. Вот обычная российская история из Реймса. Депутат от ̶ ̶Е̶Р̶ EM подозревается в причастности к международной торговле наркотиками. И таких историй наковырять можно из любой цивилизованной страны. Просто экспат стоит обычно очень далеко от любых коррупционных и политических процессов в стране, поэтому ничего не знает. Особенно трудовой мигрант, который пишет в интернете свои восхищения. Те, кто ведет дела зарубежом и занят чем-то, где задействованы деньги и связи сам все прекрасно знает, но в интернете не пишет и не читает, потому что все надо по-тихому оптяпывать.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/lrem-qui-est-moussa-ouarouss-soupconne-dans-une-affaire-de-trafic-de-drogue-31-10-2019-8184345.php
Nik MichАлександр
В свое время Дуров получил паспорт Сент-Китс и Невис не для того, чтобы жить, где угодно, а для того, чтобы отвалить из России, так как над ним маячила возможность получить уголовное дело. Но консультанты, которые развели его на 400 тысяч долларов за этот паспорт, не объяснили ему, что этот паспорт может сыграть с ним злую шутку, если в России на него заведут уголовку и он решит не возвращаться, а попросить политическое убежище за границей. Наличие второго гражданства - это очень серьезное препятствие для получения политубежища. В лучшем случае ему предложат добровольно выехать на Сент-Китс (но там ему тоже пришлось бы подробно объяснять, почему он находится в розыске Интерпола), а в худшем просто экстрадируют по запросу России, наплевав на его островное гражданство. Хотя скорее всего на сегодняшний день у Дурова уже есть какой-то более надежный паспорт, позволяющий избежать экстрадиции в Россию. Не удивлюсь, если у него есть паспорт Литвы, Эстонии или Чехии, о котором он не распространяется.
Andrei ZakharevichAndrew
а что на глобусе только долина или Россия есть?
Story AppAndrew
Ну он и сам не в долине. Так что если и вернется, то не оттуда :)
Alexandre Svergoun
Всё так! Дуров прав на 100%. Об этом в фильме Дудя открыто говорили.
У Дурова уже были деньги, репутация и команда на развитие своего проекта.
А вот если у вас всего этого нет, то вам лучше ехать в Долину а не в Индию или Чехию.
В Долине у вас больше шансов найти инвестиции, ко-фаундеров или сделать репутацию работая в каком-нибудь стартапе. Не думаю что это у вас это получиться в Индии.
Александр ЯкунинAlexandre
А я думаю с Канады нужно начитать, и от туда лесом через великие озера прямиком где снимали скорую помощь.
Abo TrukАлександр
Строго на Юг
Денис ДемидовAlexandre
Вот тоже удивило, все так Паши в рот заглядывают, как будто он такой как они, тоже пытается страртап запилить и деньги на него найти.
В США может быть хоть 100500 минусов, но если там тебе деньги дадут, а в другом месте нет, то какая разница, сколько минусов? Есть инвестиции, есть проект, нет инвестиций, сидишь на vc комменты строчишь.
Boris Rozenstein
Если кто то проникся бомжами и дорогой недвижимостью, то напомню что в Америке есть не только долина
Кирилл МакеевBoris
расслоение, богатый всегда прав и ебанутая медицина - одинаково для любой части США
Максим НикитинКирилл
ебанутая медицина
С доходом выше среднего как раз удобнее платить фиксированную сумму за страховку, а не процент, как много где в Европе. Как оказалось европейская медицина не так уж хороша - смертность от коронавируса там одна из самых высоких в мире.
Ivan DemidovКирилл
Медицина в США охеренная. Если есть страховка конечно.
Денис ДемидовКирилл
Медицина там нормальная, просто за нее платить надо, многие жопятся, как говорится, пока петух не клюнет.
В США она добровольная, в отличии от России, где ты с зарплаты её оплачиваешь, даже если в частные клиники ходишь.
Valera Rybakoff
Какая-то бессвязная ахинея. Видно что человек уже давно нормально не ел.
С ОсмысломValera
Ivan BoldyrevС
Почему-то здесь минусов только 5.
ILoveVCС
ахахахах
Fedor Robot
Америка занимает лишь 38 место по качеству обучения математике в школах
Благодаря подражанию вместе с ЕГЭ провинциальным в плане обучения странам, мы скоро "догоним и перегоним"...
Sht_AntonFedor
Я тебя может разочарую. но форма ЕГЭ в том или ином варианте есть во всех странах, входящих в топ-10. ЕГЭ - это просто тест на школьные знания. Школьные знания, сами по себе, не стоят практически ничего, если мы говорим о среднем уровне и не берем спецклассы с профориентацией, а брать мы их не можем
Евгений Умолинов
Авторитет США сыпится и это уже тенденция не первого года.
Максим НикитинЕвгений
Особенно заметно это было недавно, когда инвесторы повалили в доллары США из йен, франков, золота и тп
Евгений УмолиновМаксим
А куда им бежать? Когда бакс потеряет авторитет это будет последний гвоздь в гроб США.
Денис ДемидовЕвгений
Он еще с совка сыпется, годов так с 20-х.
В СССР даже анекдот был:
Капитализм стоит на крою пропасти! И смотрит, что мы в низу делаем...
ExpmonkЕвгений
И Европа гниёт.
Ватник в Америке
Всё по делу же сказал, чего вы такой кипишь развели. Я про США могу не только 7 минусов написать, однако Павел очень ёмко и грамотно завернул всё, я бы так не смог, хе-хе
МерлинВатник
ты вообще только про минусы и пишешь, ну)
Влад Микулов
Полицейское государство? Ну естественно, когда миллионы латиносов и негров вокруг, которые не хотят работать. Если посмотреть просто визуально население тюрем, то все становится ясно
Сергей СергеевичВлад
Если у нас посмотреть женские тюрьмы то становиться страшно, половина цыганки.
Sergei BakharevВлад
Расовый вопрос, по-моему, лишь еще одна причина, по которой не стоит переезжать в США. Слишком сложнаа.
Artem 69Влад
Тюряги там еще и неплохой бизнес. У CNBC и/или VICE есть репортажи
Ivan Boldyrev
ДУРОВ ВЕРНИ СТЕНУ И ДЕНЬГИ ЗА TON.
Артем Акулов
Боюсь прочитать 7 причин от Павла про Россию.
Артур ТариковАртем
Там будет далеко не 7
Артём ПалённыйАртем
Уже было. Как раз 7 причин про Россию.
Александр Св-КоАртем
да не бойся, все ок https://www.rbc.ru/society/11/03/2014/570419169a794761c0ce7b1e
Gabby BenDer
Когда Юра всех позвал на интервью, а тебя не позвал и так стало обидненько, что вот
Ггг
Nik MichGabby
Дудь бы бегом побежал, если бы Паша согласился дать интервью.
Максим Никитин
Про бездомных и конские налоги - это особенность именно Калифорнии, где леваки строят кусочек прогрессивной Европы, а так отношение налогов к ВВП в США - один из самых низких среди развитых стран.
GüeroМаксим
А какая разница какое отношение налогов к ВВП? И что это вообще значит? Любого нормального человека интересует сколько процентов от своего дохода он будет отдавать государству.
Egor ToropovМаксим
Между прочим, Калифорния уже начинает терять население в пользу Техаса и Флориды. В этом году будет перепись, по результатам которой, как прогнозируется, Калифорния лишится нескольких из своих 55 электоральных голосов (и конгрессменов), в то время как у Техаса с 38 вырастет до 41.
Cibron NethisМаксим
А какая связь между бездомными и леваками? Налог это не просто проценты, важно то, что ты получаешь за этот налог. В РФ налог еще ниже, но огромная часть уходит на Арматы и церкви. В Штатах тоже этого немало, и оборонка и стена с Мексикой. В Европе очень высокий налог, но за это люди получают доступное образование, доступную медицину и немного безопасное общество (без стволов).
Alexey Pakhomov
Может конечно Индия и является самым крупным интернет-рынком, но вот чёто платежеспособность их населения у меня вызывает вопросы. Не всё же инвесторские деньги просиживать, надо и монетизировать проекты как-то.
Michael SmithAlexey
Индия там просто частный случай, а он вообще написал про Азию, что они на подъеме.
В Китае в мессенджере можно оплатить что угодно, где такое есть в США? Дуров тоже хотел такое сделать, да США в лице SEC не дает.
В США рукописные чеки до сих пор в ходу и бесконтактные карты не везде принимают.