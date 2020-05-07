Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Миграция
Татьяна Боброва
79 754

Полицейское государство, бедная культура и ещё пять аргументов против Долины: Павел Дуров ответил Дудю об «ИТ-столице» Материал редакции

Основатель Telegram когда-то рассматривал переезд в Кремниевую долину, но в итоге отказался от этой идеи.

В конце апреля 2020 года Юрий Дудь выпустил трёхчасовой фильм о русскоязычных резидентах Кремниевой долины. В частности, его героями стали директор по продуктам Google Андрей Дороничев, сооснователь инвестфонда Gagarin Capital Николай Давыдов и другие.

Основатель Telegram Павел Дуров решил прокомментировать фильм. Он рассказал, что когда-то рассматривал возможность переезда в Кремниевую долину, но в итоге отказался от этой идеи в пользу других вариантов, и подробно объяснил, почему.

Недавно вышел фильм Юрия Дудя о Кремниевой долине. В нем предприниматели-эмигранты рассказывают о преимуществах переезда в США.

Будучи знакомым со многими героями фильма Юрия лично, я заметил контраст между тем, что они декларируют на камеру, и тем, о чем говорят в личных беседах. От всех знакомых предпринимателей из сюжета я не раз слышал о минусах жизни в США. Сейчас один из них половину времени проводит на родине, другой фактически уже несколько месяцев как вернулся в Европу, третий разочаровался в американцах и строит вокруг себя «маленькую Россию».

В целом, на камеру герои фильма демонстрируют одну очень американскую черту — обходить острые углы и концентрироваться на позитивных сторонах. Считаю своим долгом рассказать о недостатках Америки для того, чтобы предостеречь новое поколение предпринимателей от повторения ошибок предшественников. Ниже — семь причин, почему не стоит переезжать в Кремниевую долину.

1. Полицейское государство

Несмотря на имидж страны свободы, США — жесткое полицейское государство, которое является лидером по количеству людей, сидящих в тюрьмах. Процент заключенных в Америке в 10 раз выше, чем в Финляндии, Германии или Голландии. Если вы думаете, что вас это не коснется, я бы не был так уверен: как минимум один из предпринимателей, рекламирующих Долину в фильме, сам пострадал от несправедливых действий правоохранительных органов США и организованной над ним слежки. Как я рассказывал, мы в Telegram тоже сталкивались с давлением ФБР в ходе поездки в Сан-Франциско в 2016 году.

2. Недоступное здравоохранение

Система здравоохранения США — неэффективная и дорогая, в результате чего многие эмигранты летают лечиться в Восточную Европу — это выходит дешевле. В среднем, жители США не являются здоровыми: США находятся на первом месте по ожирению среди развитых стран. Возможные причины этого — слабо регулируемая пищевая промышленность, низкая культура приема пищи и стресс.

3. Ограниченность культурной жизни

Кремниевая долина — это несколько деревень с ограниченной культурной жизнью. Ближайший город, Сан-Франциско, тоже далеко не мегаполис, но обладает высоким уровнем преступности и большим количеством бездомных. Парадоксально, что Сан-Франциско — единственное место за всю историю моих путешествий, где на меня было совершено нападение днем в центре города.

4. Посредственное среднее образование

Качество среднего образования в США ниже, чем в остальных развитых странах. Америка занимает лишь 38 место по качеству обучения математике в школах (из 79 исследованных стран). Все победители чемпионатов мира по информатике, которые выступают за именитые американские вузы, — этнические китайцы, получившие образование в китайских школах и переехавшие в США. Несмотря на это, США занимает на этих соревнованиях первые места значительно реже, чем Китай или Россия.

5. Высокие налоги

США — страна высоких налогов, и успешные жители Калифорнии отдают более половины своего заработка государству. При этом США — единственное государство в мире, которое продолжает требовать подоходный налог со своих граждан даже после того, как они покинули страну. Паспорт Соединенных Штатов — это экономическое крепостное право, которое всегда с вами независимо от того, в какой точке земного шара вы живете. Конечно, можно пытаться отказаться от гражданства США, но — как показал печальный пример Олега Тинькова — и это не всегда работает. В Восточной Европе прямые налоги значительно ниже, чем в США, а в странах вроде ОАЭ и вовсе равны нулю.

6. Дороговизна разработки

Кремниевая долина — место высоких цен не только на недвижимость, но и на ведение высокотехнологического бизнеса. Сами предприниматели-эмигранты редко нанимают разработчиков из Кремниевой долины. Местные программисты дороги, избалованы и часто не могут сфокусироваться на работе из-за потока посторонних предложений и идей. В итоге эмигранты предпочитают сотрудничать с программистами и дизайнерами из Восточной Европы, но и это нередко дается им с трудом в силу 10-часовой разницы во времени. В этом смысле намного проще руководить разработкой из часового пояса, близкому к Восточной Европе или Индии.

7. Слабые перспективы рынка в XXI веке

Американский рынок — перегретый и зарегулированный сегмент мирового интернета, представляющий лишь 4% населения Земли. Еще 10 или 20 лет назад казалось, что все глобальные проекты могут быть запущены только из Кремниевой долины, — и это было обосновано. Тогда США предоставлял собой самый большой единый интернет-рынок, и все новые проекты, такие как YouTube и Instagram, было проще запускать именно оттуда.

В последние годы это уже не так: самые крупные истории успеха в социальных медиа возникают как раз за пределами Кремниевой долины. В качестве примера можно привести TikTok с 800 млн пользователей, или Telegram с 400 млн активных пользователей. На прошлой неделе индийский образовательный стартап Byju достиг капитализации в $10 млрд. Это закономерно: сегодня Индия, а не США, представляет собой самый крупный открытый интернет-рынок. Не случайно доля индийских пользователей в Telegram превышают долю пользователей из любой другой страны. Мы рады, что наша штаб-квартира расположена относительно недалеко от этой страны, а не на обратной стороне земного шара.

Заключение

США не является лучшим местом ни для жизни, ни ведения ИТ-бизнеса. Уверен, что при наличии выбора всем желающим покинуть Восточную Европу обязательно стоит рассмотреть другие варианты.

Права и свободы человека намного лучше защищены в странах Северной и Центральной Европы, а экономический рост в XXI веке сосредоточен в странах Азии. Америка все еще способна приманить часть уже состоявшихся предпринимателей и разработчиков со всего мира дешевыми деньгами инвесторов, но переезд в США сегодня — сродни покупке актива на пике стоимости.

Павел Дуров
основатель Telegram
Слишком красиво, много «успеха», герои…
Однако фильм приняли не все зрители из предпринимательского сообщества: некоторые из них указали…
vc.ru

#павелдуров #мнение #telegram #дудь

Спасибо за наводку Администратор Аккаунта
Татьяна Боброва
+38 997
343
459
{ "author_name": "Администратор Аккаунта", "author_type": "self", "tags": ["\u043f\u0430\u0432\u0435\u043b\u0434\u0443\u0440\u043e\u0432","\u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435","\u0434\u0443\u0434\u044c","telegram"], "comments": 485, "likes": 459, "favorites": 343, "is_advertisement": false, "subsite_label": "migrate", "id": 125638, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 07 May 2020 20:56:15 +0300", "is_special": false }
NetAngels — VDS/VPS
Надо оптимизировать затраты на ИТ? Поддержка и мониторинг, API для управления
Попробовать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
485 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Dmitry Semenikhin

191

Похоже Дудь все таки возьмет у Паши интервью х2

Ответить

Евгений Киров

Dmitry
144

Надеюсь, оно будет хотя бы часа на четыре.

Ответить

Ержан Оналбаев

Евгений
7

Как минимум

Ответить
2 комментария

Ilya ZLodei

Евгений
0

Минимум час займет описание того как Павла гопнули в Сан-Франциско среди белого дня

Ответить

Konstantin_Andreevich

Dmitry
48

Паша не даст. Иначе в интервью/долгой беседе разрушится миф об его высокой интеллектуальности.

Ответить

Ben Ehlmann

Konstantin_Andr…
15

Дудь и сам особо интеллектом не блещет. 

Ответить

Василий Степанов

Konstantin_Andr…
7

Поражаюсь вашей недалекости. Можно быть интеллектуалом, либо не быть им. Промежуточные категории это для вашей учительницы географии в средней школе, которая безразлично ставит вам двойку за то, что не смогли показать на карте государство Буркина-Фасо

Ответить
1 комментарий

Александр Канаев

Konstantin_Andr…
3

Павлу Дурову никому ничего не надо доказывать и притворяться! Он всего достиг сам!

Ответить
1 комментарий

Александр Александрович

Dmitry
19

Сомневаюсь. Сложно и небезопасно будет в интервью срезать углы с запуском Free TON "Независимыми разработчиками")

Ответить

Азат Ваджипов

Александр
0

А что это за тема? Объясните пожалуйста

Ответить
5 комментариев

Story App

Александр
1

Да ладно вам, там все хороши. Ни одну из сторон конфликта нельзя упрекнуть в «моральном превосходстве».

Но, если такое интервью Дуров - Дудь реально случится, я думаю они просто договорятся не поднимать эту тему, чтобы не создавать TON ненужные риски.

Ответить
3 комментария

Yury Kotov

Dmitry
4

Когда IPO Телеграма сделает тогда и даст, пока рано

Ответить

Ержан Оналбаев

Dmitry
0

Ждём

Ответить

Ann Lukashenko

Dmitry
0

А вообще было бы очень интересно его послушать. Познера, например, интервьюировал без купюр, что сняли то и пошло в продакшен. Типа чтобы монтажом не искажали что хотел сказать автор. Вот с Дуровым можно было бы также побеседовать.
Только бы не на 3 часа, кремниевую долину так ещё и не досмотрела🤓

Ответить

Sveta Romanycheva

88

А никого не смутило, что больше половины этих минусов фигурировали в фильме Дудя? И налоги, и дорогая медицина, и преступность.. просто каждый расставляет свои приоритеты🤷🏻‍♀️

Ответить

Igor Shkarin

Sveta
80

Дудь просто акцент сделал на плюсах. А минусы ну так, есть кончено, но фигня.. даже утренний стояк проходит и больше это не волнует, как чел из чатфуела сказал))

А Дуров решил спустить на землю. А то я тоже прям с предыханием смотрел и офигевал.. ну прям другой мир. Но мои 30 лет жизни говорят мне: не ведись, это эффект Инстаграмма — показывают обёртку.

Ответить

Василий Степанов

Igor
12

Не готов разменивать свой утренний 12-сантиметровый неинстаграммный стояк, на какой-то мнимый успех в Кремниевой долине.

Ответить
6 комментариев

Serge Tikhonenko

Igor
0

Раз чуваки, у которых взяли интервью все еще в Долине, значит для них плюсы перевешивают минусы. 

Ответить
3 комментария

Олег Нечаев

Igor
1

Тут скорее точка фокуса и личный опыт. 

Ответить
1 комментарий

Вилен Базиян

Sveta
0

Согласен, часть того, что указано и так говорилось в фильме. А остальное, думаю и так очевидно 

Ответить

Эрик Овсепян

Вилен
28

В фильме топили за идею, что Долина лучшее место для роста, а Павел говорит, что нет, и вообще США на грани депрессии

Ответить
18 комментариев

Семен Смирнов

Sveta
2

Не смутило, так как это комментарий к фильму, а не опровержение

Ответить

web-watcher

91

Уговорил! остаюсь в Усть-Куте

Ответить

Igor Shkarin

web-watcher
5

🤣👍
Где это хоть? 🤣😅😭

Ответить

Alex Kuz

Igor
50

Восточная Европа

Ответить
2 комментария

Скрипач не нужен

web-watcher
4

Хорошо у вас, мэр лично ловит поджигателей леса

Ответить

Никита Вдовин

web-watcher
1

Переезжай в Рио-де-Бодайбо ;)

Ответить

Expmonk

web-watcher
0

Молодца, к индусам поближе. Даром, что усть-кутянские "индусы" могут не дороже обойтись )

Ответить

Юрий Штурмак

66

Лучше бы интервью Дудю дал

Ответить

Aleksei Kachanov

Юрий
74

Дудю лучше, а Дурову это абсолютно незачем

Ответить

Artem Shevchenko

Aleksei
3

Ой та ладно

Ответить

Evil Pechenka

Aleksei
3

Действительно, Паша низмеримо велик, он же сделал Вконтактик, а некоторые в нём в детстве сидели. А теперь Телеграм, самый безопасный мессенджер в мире, который хранит почти все переписки пользователей в открытом для сервера виде и привязывается к телефонному номеру.

Ответить

Alexander Gess

Юрий
21

Зачем? Потешить зависимые от чужого мнения умы? Пересилить свое желание и поговорить с не умным и не красивым человеком о сплетнях? Для чего Дурову давать интервью Дудю?

Ответить

Pyotr Volkov

Alexander
23

то что ты в свой "аргумент" вставил - " не красивым человеком". как раз говорит что -  ты уж точно умом не блещешь.

Ответить
8 комментариев

Yurii Bychkov

Юрий
–1

Дудю не надо. Было очень стрёмно, когда он в ролике про долину говорит с профессором стенфорда и подтягивает штаны.

Ответить

Евгений Мельников

Yurii
8

Ну так подтягивает же , а не стягивает! Это разные вещи.

Ответить

Story App

Yurii
2

Почему?

Ответить

Ann Lukashenko

Юрий
1

И расспросил бы про крипту, чтобы объяснил по-простому, как там все устроено и в чем смысл🙏🏻 Гуриева же отлично расспросил, так что и ежу понятно. И с чуваками из долины хорошо пообщался, так что они простыми словами рассказали, в чем там смысл чего.
Это Юрия талант, когда в теме не шаришь, а спрашиваешь как надо и получаешь доходчивый ответ.

Ответить

Евгений Мельников

Ann
8

Людям которые не в том порядке на картинках диалог рисуют - хочется дать леща.

Ответить
1 комментарий

Артур Логвинов

Ann
0

Ага, скорее талант вставлять вопросы про секс и Путина, чтобы ЦА не отвлекалась. А потом по понятиям на пальцах поковырять как там ваши говнокоины работают. В этом весь Дудь.

Ответить

Василий Степанов

Юрий
0

Лучше бы дал ключики от ТГ чекистам из ФСБ и товарищу майору из VC

Ответить

Oleg Dergilev

Василий
4

А уверены что не дал уже?))

Ответить

Dmitry Ilyin

Юрий
0

Лучше бы в морду Дудю дал. За искажение реальности пространства и времени.

Ответить

Konstantin_Andreevich

78

Паша в интервью через 5 лет: "Я рад, что перебрался в Минск. Это настоящая Мекка для всех лучших умов в АйТи".

Ответить

Igor Shkarin

Konstantin_Andr…
3

Кто лайк поставил Константину — добавьте лайк к шутке про "уговлрил! Остаюсь в Усть куте!". Она сейчас ниже.

Мне та больше нравится. Но и эта хороша.😄😄

Ответить

Alex Kuz

Igor
0

Обеим поставил

Ответить
2 комментария

Serge Tikhonenko

Konstantin_Andr…
3

В Минске он элегантно присядет, затем получит предложение откупиться. Не он первый, не он последний. С него есть что взять - это главное, остальное дело техники.

Ответить

ILoveVC

Konstantin_Andr…
3

Ща его из ОАЭ пнут пинком за то, что развивает сервисы интернет-телефонии, запрещенной в ОАЭ. Заговорит про Белоруссию сразу же

Ответить

Michael Smith

ILoveVC
1

Он разве не в Европе? Были новости что они в Швейцарии.
Для компании, управляющей одним из самых популярных в мире мессенджеров Telegram, уже подбираются помещения в швейцарском Цуге под организацию офиса, пишет Handelszeitung со ссылкой на информированные источники.

Ответить
1 комментарий

Скрипач не нужен

Konstantin_Andr…
0

Самое смешное, это ведь недалеко от правды

Ответить

Алексей Скалий

Konstantin_Andr…
0

Что с налогами от батьки ? КГБ лютует ? Гражданство(ПМЖ) дают без бюрократии ? С ОАЭ надо сравнить. 

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Алексей
1

КГБ лютует, но налоги хорошие. ПМЖ дают всем россиянам, у кого жилье есть или долгосрочный договор аренды.

Ответить

BblCMOPK HACMOPKA

Konstantin_Andr…
0

"... и бацка картошкой снабжает"

Ответить

Алексей Любимов

60

Разумно. Почему-то я думал, что Павел потерял свое чутье. Ан нет.
На всякий случай, уточню. Дуров не агитирует за климат в РФ. Он просто рассматривает юрисдикции, как мы опсосов  и делает выводы, где цены гуманнее, где сервис лучше и где риски ниже.

Ответить

Alexandre Svergoun

Алексей
5

Когда есть миллионы в кармане на свой проект. 

Ответить

Rick

Alexandre
–1

Технически, сотни миллионов, чуть больше миллиарда.

Ответить
2 комментария

Sasha Bor

43

Вот и состоялось интервью. Тинькофф на себе испытал все радости обладателя паспорта США. Просто слить не успел и решил обойти закон.
С СФ согласен, там за год 3 раза стекло в машине бомжары разбивали у жены. Если ты не прогер, то жить с руммейтом в 55 тебе гарантировано. Народ вообще переезжает в машины жить.
Но Дуров как-то все обобщил дико. Не каждого в штатах проект размером с телеграмм. Страна весьма контрастная и диапазон для реализации очень широкий. Налоги тоже от штата зависят. Конечно если сидеть в Калифорнии или НЙ, то будешь волком выть. Но есть и Дэлавер и Флорида и куча других штатов, где налог вполне посильный. Налогов тоже дофига разных и федеральный и штатах и social security. Но он прогрессивный, но парадокс в том что топ 1% платит намного меньше в процентом соотношении чем 99% населения.
Да мне если честно в интервью и не показалось, что они прям так топят за США. Может не внимательно смотрел, но чет не помню чтобы кто-то сказал, что это лучшая страна.
Это страна возможностей. Где реализоваться может почти каждый. Да фемида тут грозная. ФБР и ЦРУ избавившись от мафии заняли не только их бизнес но и манеру его ведения.
Просто у Павла свои причины походу. А что касается тюрем. Так это частичный бизнес с гос дотациями. Тенденции к наполнению тюрем тут ещё с конца 80х начала 90х. Только цель их немного другая. Там как бы рабство вернули обратно если проанализировать демографию заключённых. Об этом фильм “the 13th” (номер поправки отменяющий рабство) неплохо рассказал.

Ответить

Igor Shkarin

Sasha
7

Прикольный коммент. Интересно.

В фильме Америку не восхваляли, но всех охватило чувство какого-то Элизиума, идеального мира, параллельной реальности, где даже потеря утреннего стояка — фигня, по сравнению с тем, то ты творишь а-ля инновации.

За всех говорю потому, что на Ютюбе в комментах каждый второй об этом написал.

А-ля инновации потому, что Америка больше про приспособить к использованию и распиарить — в этом им равных нет. Мое сугубо личное мнение.

Ответить

Andrew Simon

Igor
1

Всех охватило чувство параллельной реальности после того как они взглянули в окно, только и всего.

Ответить

Олег Акимов

Igor
0

"А-ля инновации потому, что Америка больше про приспособить к использованию и распиарить — в этом им равных нет."
Инновациями сложно называть то, что создается "в стол". Только когда разработка приспособлена и распиарена, она начинает существенно влиять на людей и ее уже можно назвать инноваций.

Ответить

Max Cane

Sasha
3

Вообще про СФ и разбитые стекла слышал, что часто разбивают в неблагополучных районах и районах "ниже среднего", в нормальных районах такого нет, я прав?

Ответить

Денис Файзулин

Max
8

Вилсакома грабанули в пало Альто, когда он из тачки вышел шопнуться в ЭпплСтор. Вынесли вещей на 7к из машины. Полиция развела руками и сказала, что такими делами не занимается

Ответить
11 комментариев

Serge Smith

Max
1

Неправ. В наши дни стекла бьют уже там, где не били. А все, потому что полиция никого не ищет при таких преступлениях. А, вообще, в СФ бывают и перестрелки с жертвами.

Ответить
1 комментарий

Ivan Demidov

Max
0

В основном именно так. Хотя конечно залетные и в благополучных районах бывают, но сильно реже.

Ответить

Alexander Chernyak

Sasha
1

Топ 1% зарабатывает $500К+ в год. Налог будет минимум 30% - это уже $150К с носа. Медиана зп в Америке - $60К. Не понял налогового парадокса. Или Вы хотели сказать, что 99% населения большее 1% населения в 99 раз? Где парадокс?

Ответить

Story App

Alexander
1

Там много типов налогов, но я так понимаю, что есть платежи с фикс суммой и поэтому для людей с меньшим заработком процент выходит больше.

Вот например сравнение для налогов от штатов: https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/ekxwz4/state_tax_burden_for_richest_and_poorest_in_2018/

Ответить

Ware Wow

Sasha
0

парадокс в том что топ 1% платит намного меньше в процентом соотношении чем 99% населения

Как? Это реально так или теория заговора?

Ответить

Ilyas Malgazhdarov

Ware
0

Имеется ввиду capital gains tax, топ 1% в основном держит богатство в акциях и владеет компаниями, а там после года налог 23% на прирост.

Ответить
1 комментарий

Радик Сен

Sasha
0

Хороший коммент! 

Ответить

Hecatecoin

Sasha
0

Ну а есть какой нибудь справочник по налогам , в разбивке по штатам ?

Ответить

Sasha Bor

Sasha
–1

Да. У тачки были флоридские номера, но в Майами такого ни разу не было с друзьями что с номерками других штатов. Выбивали в разных. Причём машина была на несколько часов припаркована. Даже не на ночь.

Ответить

Anton Smets

11

Америка не разрешила Павлу Дурову провернуть свои мутные дела с TON и теперь в его глазах это полицейское государство, которое душит свободу. Спасибо за информацию.

Ответить

Michael Smith

Anton
35

Про полицейское государство в Америке он писал еще в 2016.
Про то, как на них ФБР давило.

Ответить

Igor Shkarin

Anton
3

Имеет право дуться, не человек что ли))

Ответить

Балкон.ру

Igor
11

Дудься

Ответить
1 комментарий

Story App

Anton
1

Вы не считаете, что США это полицейское государство?

Ответить

За все хорошее

Story
0

Полице́йское госуда́рство — образное выражение, используемое для общественного строя, при котором власть жёстко (в том числе с помощью репрессий) стремится контролировать социальную, экономическую и политическую жизнь граждан.

Россия - полицейское государство, США - нет. Там гражданин может подать иск против государства и выиграть, потому что есть независимый суд. 

Ответить

Pixel Lens

Anton
0

Любой кто жил в США подтвердит, что это полицейское государство, тут не надо быть Дуровым.

Ответить

Месье Никита

Pixel
1

Полице́йское госуда́рство — образное выражение, используемое для общественного строя, при котором власть жёстко (в том числе с помощью репрессий) стремится контролировать социальную, экономическую и политическую жизнь граждан.

Можете привести пример системного контроля? Или под полицейским государство русские подразумевают то, что там по любой проблеме, даже если ты забор вовремя не покрасил, принято звонить в полицию?  

Ответить
8 комментариев

Artem 69

24

"Каминг аут или как общение с sec сделало меня ватником-хейтером" - читайте на литресе мемуары П.Дурова 
С нетерпением ждем такой же детальный "обзор" страны из которой он сбежал 

Ответить

Александр Александрович

Artem
19

Уже было

Ответить

Скрипач не нужен

Artem
–17

Ватник-хейтер называется "либераха"))

Ответить

Игорь Ходырев

15

Павлу, телеграм которого уже несколько лет пиарят все госслужбы в России, еще бы не рассказать о минусах жизни в США. 

Ответить

Gabby BenDer

Игорь
12

Мало того, что пиарят-используют как основной менеджер и всем его рекомендуют как «самый надежный»

Ответить

Комментарий удален

7 комментариев

Egor Galstuk

Gabby
0

Люто плюсую. Телеграмм создали для того, чтобы на волне псевдо оппозиционности согнать туда всех россиян.)

Ответить

Igor Shkarin

5

А зачем 183 человека добавили в закладки? 😅 Изучать будете? 😄

Лан лан, просто не сейчас а потом почитают))

Ответить

BearStrikesBack

Igor
37

Дать комментам настояться

Ответить

Igor Shkarin

BearStrikesBack
0

Эт известная тема, да))

Ответить

Alexandre Svergoun

Igor
–1

Кремплеботы в методичку добавили

Ответить

Andrey Petrosyan

15

Да уж.
Хоть кто-то правду написал.
Любого кто написал бы аналогичное и дословно, смешали бы с гавном и захейтили как голимого вруна.
А так, раз Паша, то респект и уважуха...

Ответить

Денис Демидов

Andrey
3

В Долину едут, потому, что там реально деньги на проект получить, а если у тебя под ярд зелени как у Паши, то конечно вариантов тьма.

Ответить

Александр Канаев

Andrey
0

Вы правы, уже смешивают! Зависть, Брат, штука такая! Паша супер!

Ответить

Andrew Simon

–12

Пашенька, родной возвращайся пожалуйста на нашу прекрасну землю, здесь все так прекрасно а в этих долинах ты сам написал какой ужас. Нет? А чтож так ?

Ответить

Артём Фесуненко

Andrew
28

Он же наоборот написал, что в США не очень, и что гораздо лучше в Европах.

Ответить

Денис Файзулин

Артём
8

ну в европе тоже налоги на капитал приличные, особенно в скандинавии

Ответить
1 комментарий

lakoros

Andrew
11

Зачем вы сраниваете сразу с Россией? Он же написал что в европе лучше.

Ответить

Сева Nort

lakoros
5

Ну очень логично для русского человека кстати, либо США либо Россия, других то стран нет:) Часто вижу эту поляризованность, видимо последствия холодной войны

Ответить
1 комментарий

Денис Демидов

lakoros
0

В Европе русскому найти деньги на свой проект примерно в районе нуля, в США шанс велик.

Ответить

Александр Александрович

Andrew
1

У него паспорт Сент-Китс и Невис, который позволяет жить почти в любой цивилизованной точке планеты

Ответить

Bella Donn

Александр
6

паспорт Сент-Китс и Невис позволяет ЖИТЬ только в Сент-Китс и Невис. А в Европу можно на общих основаниях - 3месяца в полугодие туристом. Преференций нет

Ответить

Ivan Kushner

Александр
3

Все точки планеты цивилизованны плюс минус. Вот обычная российская история из Реймса. Депутат от  ̶ ̶Е̶Р̶  EM подозревается в причастности к международной торговле наркотиками. И таких историй наковырять можно из любой цивилизованной страны. Просто экспат стоит обычно очень далеко от любых коррупционных и политических процессов в стране, поэтому ничего не знает. Особенно трудовой мигрант, который пишет в интернете свои восхищения. Те, кто ведет дела зарубежом и занят чем-то, где задействованы деньги и связи сам все прекрасно знает, но в интернете не пишет и не читает, потому что все надо по-тихому оптяпывать.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/lrem-qui-est-moussa-ouarouss-soupconne-dans-une-affaire-de-trafic-de-drogue-31-10-2019-8184345.php

LREM : qui est Moussa Ouarouss, soupçonné dans…
Suppléant d’une députée LREM de Trappes (Yvelines) et cadre de la majorité dans sa ville de Reims…
www.leparisien.fr
Ответить

Nik Mich

Александр
0

В свое время Дуров получил паспорт Сент-Китс и Невис не для того, чтобы жить, где угодно, а для того, чтобы отвалить из России, так как над ним маячила возможность получить уголовное дело. Но консультанты, которые развели его на 400 тысяч долларов за этот паспорт, не объяснили ему, что этот паспорт может сыграть с ним злую шутку, если в России на него заведут уголовку и он решит не возвращаться, а попросить политическое убежище за границей. Наличие второго гражданства - это очень серьезное препятствие для получения политубежища. В лучшем случае ему предложат добровольно выехать на Сент-Китс (но там ему тоже пришлось бы подробно объяснять, почему он находится в розыске Интерпола), а в худшем просто экстрадируют по запросу России, наплевав на его островное гражданство. Хотя скорее всего на сегодняшний день у Дурова уже есть какой-то более надежный паспорт, позволяющий избежать экстрадиции в Россию. Не удивлюсь, если у него есть паспорт Литвы, Эстонии или Чехии, о котором он не распространяется. 

Ответить
2 комментария

Andrei Zakharevich

Andrew
0

а что на глобусе только долина или Россия есть?

Ответить

Story App

Andrew
0

Ну он и сам не в долине. Так что если и вернется, то не оттуда :)

Ответить

Alexandre Svergoun

12

Всё так! Дуров прав на 100%. Об этом в фильме Дудя открыто говорили.
У Дурова уже были деньги, репутация и команда на развитие своего проекта.
А вот если у вас всего этого нет, то вам лучше ехать в Долину а не в Индию или Чехию.
В Долине у вас больше шансов найти инвестиции, ко-фаундеров или сделать репутацию работая в каком-нибудь стартапе. Не думаю что это у вас это получиться в Индии.

Ответить

Александр Якунин

Alexandre
8

А я думаю с Канады нужно начитать, и от туда лесом через великие озера прямиком где снимали скорую помощь.

Ответить

Abo Truk

Александр
3

Строго на Юг

Ответить
1 комментарий

Денис Демидов

Alexandre
3

Вот тоже удивило, все так Паши в рот заглядывают, как будто он такой как они, тоже пытается страртап запилить и деньги на него найти.
В США может быть хоть 100500 минусов, но если там тебе деньги дадут, а в другом месте нет, то какая разница, сколько минусов? Есть инвестиции, есть проект, нет инвестиций, сидишь на vc комменты строчишь.

Ответить

Boris Rozenstein

10

Если кто то проникся бомжами и дорогой недвижимостью, то напомню что в Америке есть не только долина

Ответить

Кирилл Макеев

Boris
11

расслоение, богатый всегда прав и ебанутая медицина - одинаково для любой части США

Ответить

Максим Никитин

Кирилл
1

ебанутая медицина

С доходом выше среднего как раз удобнее платить фиксированную сумму за страховку, а не процент, как много где в Европе. Как оказалось европейская медицина не так уж хороша - смертность от коронавируса там одна из самых высоких в мире.

Ответить
23 комментария

Ivan Demidov

Кирилл
0

Медицина в США охеренная. Если есть страховка конечно.

Ответить
6 комментариев

Денис Демидов

Кирилл
0

Медицина там нормальная, просто за нее платить надо, многие жопятся, как говорится, пока петух не клюнет.
В США она добровольная, в отличии от России, где ты с зарплаты её оплачиваешь, даже если в частные клиники ходишь.

Ответить

Valera Rybakoff

5

Какая-то бессвязная ахинея. Видно что человек уже давно нормально не ел.

Ответить

С Осмыслом

Valera
24
Ответить

Ivan Boldyrev

С
0

Почему-то здесь минусов только 5.

Ответить
1 комментарий

ILoveVC

С
–2

ахахахах

Ответить

Fedor Robot

0

Америка занимает лишь 38 место по качеству обучения математике в школах

Благодаря подражанию вместе с ЕГЭ провинциальным в плане обучения странам, мы скоро "догоним и перегоним"...

Ответить

Sht_Anton

Fedor
19

Я тебя может разочарую. но форма ЕГЭ в том или ином варианте есть во всех странах, входящих в топ-10. ЕГЭ - это просто тест на школьные знания. Школьные знания, сами по себе, не стоят практически ничего, если мы говорим о среднем уровне и не берем спецклассы с профориентацией, а брать мы их не можем

Ответить

Евгений Умолинов

–3

Авторитет США сыпится и это уже тенденция не первого года. 

Ответить

Максим Никитин

Евгений
17

Особенно заметно это было недавно, когда инвесторы повалили в доллары США из йен, франков, золота и тп

Ответить

Евгений Умолинов

Максим
0

А куда им бежать? Когда бакс потеряет авторитет это будет последний гвоздь в гроб США. 

Ответить
3 комментария

Денис Демидов

Евгений
5

Он еще с совка сыпется, годов так с 20-х.
В СССР даже анекдот был:
Капитализм стоит на крою пропасти! И смотрит, что мы в низу делаем...

Ответить
1 комментарий

Expmonk

Евгений
0

И Европа гниёт.

Ответить
2 комментария

Ватник в Америке

6

Всё по делу же сказал, чего вы такой кипишь развели. Я про США могу не только 7 минусов написать, однако Павел очень ёмко и грамотно завернул всё, я бы так не смог, хе-хе

Ответить

Мерлин

Ватник
4

ты вообще только про минусы и пишешь, ну)

Ответить
1 комментарий

Влад Микулов

7

Полицейское государство? Ну естественно, когда миллионы латиносов и негров вокруг, которые не хотят работать. Если посмотреть просто визуально население тюрем, то все становится ясно

Ответить

Сергей Сергеевич

Влад
0

Если у нас посмотреть женские тюрьмы то становиться страшно, половина цыганки.

Ответить
3 комментария

Sergei Bakharev

Влад
0

Расовый вопрос, по-моему, лишь еще одна причина, по которой не стоит переезжать в США. Слишком сложнаа.

Ответить
1 комментарий

Artem 69

Влад
0

Тюряги там еще и неплохой бизнес. У CNBC и/или VICE есть репортажи 

Ответить
1 комментарий

Ivan Boldyrev

7

ДУРОВ ВЕРНИ СТЕНУ И ДЕНЬГИ ЗА TON. 

Ответить

Артем Акулов

6

Боюсь прочитать 7 причин от Павла про Россию.

Ответить

Артур Тариков

Артем
3

Там будет далеко не 7

Ответить

Артём Палённый

Артем
1

Уже было. Как раз 7 причин про Россию.

Ответить

Александр Св-Ко

Артем
0

да не бойся, все ок https://www.rbc.ru/society/11/03/2014/570419169a794761c0ce7b1e

Ответить

Gabby BenDer

–3

Когда Юра всех позвал на интервью, а тебя не позвал и так стало обидненько, что вот
Ггг

Ответить

Nik Mich

Gabby
16

Дудь бы бегом побежал, если бы Паша согласился дать интервью.

Ответить

Максим Никитин

3

Про бездомных и конские налоги - это особенность именно Калифорнии, где леваки строят кусочек прогрессивной Европы, а так отношение налогов к ВВП в США - один из самых низких среди развитых стран.

Ответить

Güero

Максим
4

А какая разница какое отношение налогов к ВВП? И что это вообще значит? Любого нормального человека интересует сколько процентов от своего дохода он будет отдавать государству.

Ответить
9 комментариев

Egor Toropov

Максим
1

Между прочим, Калифорния уже начинает терять население в пользу Техаса и Флориды. В этом году будет перепись, по результатам которой, как прогнозируется, Калифорния лишится нескольких из своих 55 электоральных голосов (и конгрессменов), в то время как у Техаса с 38 вырастет до 41.

Ответить
31 комментарий

Cibron Nethis

Максим
0

А какая связь между бездомными и леваками? Налог это не просто проценты, важно то, что ты получаешь за этот налог. В РФ налог еще ниже, но огромная часть уходит на Арматы и церкви. В Штатах тоже этого немало, и оборонка и стена с Мексикой. В Европе очень высокий налог, но за это люди получают доступное образование, доступную медицину и немного безопасное общество (без стволов).

Ответить
1 комментарий

Alexey Pakhomov

4

Может конечно Индия и является самым крупным интернет-рынком, но вот чёто платежеспособность их населения у меня вызывает вопросы. Не всё же инвесторские деньги просиживать, надо и монетизировать проекты как-то.

Ответить

Michael Smith

Alexey
2

Индия там просто частный случай, а он вообще написал про Азию, что они на подъеме.

В Китае в мессенджере можно оплатить что угодно, где такое есть в США? Дуров тоже хотел такое сделать, да США в лице SEC не дает.

В США рукописные чеки до сих пор в ходу и бесконтактные карты не везде принимают.

Ответить
2 комментария