За последние три месяца всё исчезло: все люди, включая инвесторов и партнёров, пропали. Все сидят дома, физические встречи заменили онлайн-созвонами. Стало понятно, что это не так и плохо, а порой даже легче, потому что не надо ехать куда-то.

Если за 50 лет Кремниевую долину не могли убить, то пандемия нанесла ущерб — сознание людей стало меняться.

Я в основном думаю переехать из-за финансового положения и штата, который, кажется, катится куда-то не туда. Налоги растут. Правительство из-за пандемии начало перегибать палку. И я как генеральный директор думаю, зачем нам быть частью этого, если штат Техас нас зовёт и предлагает все условия для развития. У них есть фраза, смысл которой: у нас Америка, как она должна быть.