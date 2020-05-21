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Миграция
Дарья Дейнека
29

«Техас зовёт»: куда переезжать в США, если не в Кремниевую долину Материал редакции

Живущие в Штатах предприниматели рассказывают, в каких городах за пределами Долины и Сан-Франциско можно сохранить связь с ИТ-сообществом и стоит ли туда переезжать.

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Сан-Франциско

С вынужденным переходом на удалённую работу часть ИТ-специалистов Кремниевой долины начала переезжать в другие регионы США. Один из аргументов — дорогое жильё больше не так оправдано: цена за аренду однокомнатной квартиры в Сан-Франциско доходит до $3450 в месяц.

Тем не менее главное в Долине — это сообщество, а также доступ к венчурным инвестициям без затрат времени и денег на поездки. Если инвесторы хотят профинансировать что-то новое, они ищут проекты здесь.

«Ярлык “Сделано в Долине” работает как знак качества и помогает при заключении международных сделок и поднятии инвестиций», — подмечает основатель стартапа интерактивной аудиорекламы Instreamatic Стас Тушинский. Компания обрела одного из инвесторов и партнёров потому, что он искал проекты в Кремниевой долине.

Для предпринимателей из стран СНГ регион привлекателен большим русскоговорящим сообществом. По словам основателя компании TraceAir Дмитрия Королёва, на 8 млн жителей области залива Сан-Франциско приходится 250 тысяч русскоговорящих.

Ради возможности списаться и лично встретиться с любым жителем за чашкой кофе люди готовы были платить высокую цену за жильё. Однако пандемия Covid-19 обострила недостатки жизни в технологической части Калифорнии, а менеджеры компаний увидели, что многие бизнес-процессы можно вести удалённо.

«Люди закрывали глаза на недостатки жизни в Долине, но пандемия их подчеркнула», — рассказывает основатель стартапа в сфере медицины Health Gorilla Стив Яскин, который живёт в США 35 лет. Для него, как и других жителей области залива Сан-Франциско, важно ИТ-сообщество.

Однако некоторые из опрошенных vc.ru резидентов отмечают, что Долина — это не культурный или исторический центр, в ней может быть скучно, например, любителям ночной жизни.

Кроме того, здесь высокие налоги (подоходный налог в Калифорнии может достигать 13,3%) и законы, которые работают против развития бизнеса, считает Яскин. Сейчас он с бизнес-партнёрами рассматривает возможность переезда вместе со своей компанией.

За последние три месяца всё исчезло: все люди, включая инвесторов и партнёров, пропали. Все сидят дома, физические встречи заменили онлайн-созвонами. Стало понятно, что это не так и плохо, а порой даже легче, потому что не надо ехать куда-то.

Если за 50 лет Кремниевую долину не могли убить, то пандемия нанесла ущерб — сознание людей стало меняться.

Я в основном думаю переехать из-за финансового положения и штата, который, кажется, катится куда-то не туда. Налоги растут. Правительство из-за пандемии начало перегибать палку. И я как генеральный директор думаю, зачем нам быть частью этого, если штат Техас нас зовёт и предлагает все условия для развития. У них есть фраза, смысл которой: у нас Америка, как она должна быть.

Стив Яскин
основатель Health Gorilla

Проблем, как рассказывает Яскин, добавляет ситуация с бездомными людьми. Местное правительство выплачивает им деньги для поддержки из налогов более обеспеченных жителей и тем самым привлекает маргиналов из других штатов.

Куда переезжать

При выборе стоит обратить внимание на наличие в городе или штате офисов крупных компаний и налоговую политику. В семи штатах нет подоходного налога. Если есть необходимость часто летать в Москву или перемещаться по США, следует изучить ситуацию с авиаперелётами и другим транспортом.

Штат Техас

Предприниматели называют город Остин в Техасе Кремниевыми холмами. В штате находятся несколько крупных университетов: Техасский университет, Университет Райса и Университет Бейлор, вокруг которых образуется ИТ-сообщество, а в Остине расположены офисы ИТ-корпораций. В мае Илон Маск рассматривал штат Техас как вариант для перевоза штаб-квартиры Tesla из Калифорнии.

Есть устойчивое мнение, что Остин в Техасе — это новая Долина. В него переехало много компаний и инвесторов. В целом очень похожая атмосфера, а стоимость жизни намного ниже.

Один из моих партнёров недавно переехал в Техас, город Эль-Пасо. Он родился в Калифорнии и более 25 лет прожил в Сан-Франциско. Переехал в другой штат за более комфортной погодой — они с женой очень любят играть в гольф. При этом он там купил сразу целый дом за сумму, равную первому взносу по ипотеке за квартиру в Сан-Франциско.

Стас Тушинский
основатель Instreamatic

Штат Флорида

Во Флориде так же, как и в Техасе, нет подоходного налога, но летом в нём жарко и влажно.

Флорида хочет стать новой Кремниевой долиной. Они стараются, защищают бизнес. Если Калифорния страдает из-за законов по трудоустройству, которые зажимают работодателя, то во Флориде ситуация гораздо мягче.

У них сегодня проблема, что нет ничего: нет инфраструктуры, университет Майами, который не очень силён на мировой арене. Но при благоприятных условиях всё появится. Если я, например, первый перееду туда с компанией в 150 человек, у меня будет больше возможность выбора местных специалистов для найма.

Стив Яскин
основатель Health Gorilla

Флорида расположена близко к Мексике. Иногда кажется, что испанский в Майами выучить проще, чем английский.

Если тебе нужна ИТ-тусовка — то точно не в Майами. Это курортный штат, тут все довольно расслабленные. Никто сильно не парится за бизнес, стартапы и карьеру. Понятно, что есть центр города, где в целом бизнес живет. Но у меня на районе никто из соседей не связан с ИТ. Капитанов кораблей больше.

Но для меня все эти минусы не так важны, потому что моя рабочая часть жизни протекает исключительно в интернете. У детей хорошее окружение, есть друзья, есть океан и бассейн. Все рады.

Антон Шаяхов
живёт во Флориде восемь месяцев, основатель digital-студии out.agency и сооснователь мобильного приложения «Практика»

Лос-Анджелес в Калифорнии

От Лос-Анджелеса до Сан-Франциско можно доехать на машине за шесть часов, что может быть удобно для встречи с партнёрами или инвесторами.

Несколько друзей переехали в Лос-Анджелес, в район Плайи Висты. Там достаточно большая концентрация айтишных офисов, но стоимость жилья примерно такая же, как и в Долине. Из плюсов — океан теплее. Из минусов — пробок больше.

Дмитрий Королёв
основатель TraceAir

Какие варианты есть ещё

  • Бостон в Массачусетсе — рядом находится Кембридж с Массачусетским технологическим институтом, Университетом Гарвард и Университетом Тафтса.
  • Сиэтл в штате Вашингтон — нет подоходного налога.
  • Чикаго в Иллинойсе — штаб-квартиры Boeing, McDonald's, Motorola Solutions и других компаний.
  • Колумбус в Огайо — офисы American Electric Power, Amazon, IBM, DHL и других компаний.
  • Штат Нью-Йорк — штаб-квартиры American Express, Rockstar Games, Tumblr, ABC и других компаний.
  • Штат Северная Каролина — исследовательский треугольник: Университет штата Северная Каролина, Университет Дьюка и Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл.

Риски при жизни вне Долины

Не все согласны с тем, что жизнь за пределами Кремниевой долины подойдёт желающим находиться в центре сообщества ИТ и венчурных инвестиций.

Житель Пало-Альто и управляющий партнёр венчурного фонда Scale-Up VC Алекс Лазовски считает, что даже после пандемии Covid-19 люди будут ценить личные встречи, и жизнь в других штатах оторвёт людей от тех, кто живёт в Долине.

К тому же Лазовски замечает, что крупные корпорации уже задумались: если сотрудники будут работать удалённо, то нет смысла держать ряд специалистов с такими же высокими зарплатами, как в Долине.

Первая мысль у людей — круто, уеду жить, где дешевле, а зарплату буду получать, как в Долине. Но некоторые корпорации уже начинают задаваться вопросом: «А стоит ли держать на удаленке столь дорогих разработчиков?»

Нет смысла платить кучу денег по расценкам Долины недавно приехавшим выходцам из России, Китая, Индии и других стран. Все уже давно поняли, что в этих странах есть талантливые и опытные специалисты. И раз теперь можно работать на удалёнке, то почему бы постепенно не заменить дорогих работников на гораздо более дешёвых и живущих вне США.

Конечно же, самые секретные и важные технологии продолжат разрабатывать именно в Долине, но по принципу Парето, лишь 20% людей (а то и меньше) занимаются сверхважными задачами, а основная масса делает хоть и сложную, но рутинную работу. Так что не думаю, что тут есть долгосрочный арбитраж жить в дешёвом месте, а зарабатывать, как в Долине.

Алекс Лазовски
управляющий партнёр венчурного фонда Scale-Up VC

#кремниеваядолина #переезд

Дарья Дейнека
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