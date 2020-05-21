Живущие в Штатах предприниматели рассказывают, в каких городах за пределами Долины и Сан-Франциско можно сохранить связь с ИТ-сообществом и стоит ли туда переезжать.
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С вынужденным переходом на удалённую работу часть ИТ-специалистов Кремниевой долины начала переезжать в другие регионы США. Один из аргументов — дорогое жильё больше не так оправдано: цена за аренду однокомнатной квартиры в Сан-Франциско доходит до $3450 в месяц.
Тем не менее главное в Долине — это сообщество, а также доступ к венчурным инвестициям без затрат времени и денег на поездки. Если инвесторы хотят профинансировать что-то новое, они ищут проекты здесь.
«Ярлык “Сделано в Долине” работает как знак качества и помогает при заключении международных сделок и поднятии инвестиций», — подмечает основатель стартапа интерактивной аудиорекламы Instreamatic Стас Тушинский. Компания обрела одного из инвесторов и партнёров потому, что он искал проекты в Кремниевой долине.
Для предпринимателей из стран СНГ регион привлекателен большим русскоговорящим сообществом. По словам основателя компании TraceAir Дмитрия Королёва, на 8 млн жителей области залива Сан-Франциско приходится 250 тысяч русскоговорящих.
Ради возможности списаться и лично встретиться с любым жителем за чашкой кофе люди готовы были платить высокую цену за жильё. Однако пандемия Covid-19 обострила недостатки жизни в технологической части Калифорнии, а менеджеры компаний увидели, что многие бизнес-процессы можно вести удалённо.
«Люди закрывали глаза на недостатки жизни в Долине, но пандемия их подчеркнула», — рассказывает основатель стартапа в сфере медицины Health Gorilla Стив Яскин, который живёт в США 35 лет. Для него, как и других жителей области залива Сан-Франциско, важно ИТ-сообщество.
Однако некоторые из опрошенных vc.ru резидентов отмечают, что Долина — это не культурный или исторический центр, в ней может быть скучно, например, любителям ночной жизни.
Кроме того, здесь высокие налоги (подоходный налог в Калифорнии может достигать 13,3%) и законы, которые работают против развития бизнеса, считает Яскин. Сейчас он с бизнес-партнёрами рассматривает возможность переезда вместе со своей компанией.
Проблем, как рассказывает Яскин, добавляет ситуация с бездомными людьми. Местное правительство выплачивает им деньги для поддержки из налогов более обеспеченных жителей и тем самым привлекает маргиналов из других штатов.
Куда переезжать
При выборе стоит обратить внимание на наличие в городе или штате офисов крупных компаний и налоговую политику. В семи штатах нет подоходного налога. Если есть необходимость часто летать в Москву или перемещаться по США, следует изучить ситуацию с авиаперелётами и другим транспортом.
Штат Техас
Предприниматели называют город Остин в Техасе Кремниевыми холмами. В штате находятся несколько крупных университетов: Техасский университет, Университет Райса и Университет Бейлор, вокруг которых образуется ИТ-сообщество, а в Остине расположены офисы ИТ-корпораций. В мае Илон Маск рассматривал штат Техас как вариант для перевоза штаб-квартиры Tesla из Калифорнии.
Штат Флорида
Во Флориде так же, как и в Техасе, нет подоходного налога, но летом в нём жарко и влажно.
Лос-Анджелес в Калифорнии
От Лос-Анджелеса до Сан-Франциско можно доехать на машине за шесть часов, что может быть удобно для встречи с партнёрами или инвесторами.
Какие варианты есть ещё
Бостон в Массачусетсе — рядом находится Кембридж с Массачусетским технологическим институтом, Университетом Гарвард и Университетом Тафтса.
Сиэтл в штате Вашингтон — нет подоходного налога.
Чикаго в Иллинойсе — штаб-квартиры Boeing, McDonald's, Motorola Solutions и других компаний.
Колумбус в Огайо — офисы American Electric Power, Amazon, IBM, DHL и других компаний.
Штат Нью-Йорк — штаб-квартиры American Express, Rockstar Games, Tumblr, ABC и других компаний.
Штат Северная Каролина — исследовательский треугольник: Университет штата Северная Каролина, Университет Дьюка и Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл.
Риски при жизни вне Долины
Не все согласны с тем, что жизнь за пределами Кремниевой долины подойдёт желающим находиться в центре сообщества ИТ и венчурных инвестиций.
Житель Пало-Альто и управляющий партнёр венчурного фонда Scale-Up VC Алекс Лазовски считает, что даже после пандемии Covid-19 люди будут ценить личные встречи, и жизнь в других штатах оторвёт людей от тех, кто живёт в Долине.
К тому же Лазовски замечает, что крупные корпорации уже задумались: если сотрудники будут работать удалённо, то нет смысла держать ряд специалистов с такими же высокими зарплатами, как в Долине.