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Миграция
Лиана Липанова
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Трамп приостановил выдачу некоторых рабочих виз США до конца 2020 года — в том числе для работников ИТ-отрасли Материал редакции

Запрет не затрагивает тех, кто уже находится в США и кто уже получил визу.

17 комментариев
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Президент США Дональд Трамп приостановил выдачу некоторых видов временных рабочих виз США, заметил пользователь vc.ru. В частности:

  • Визы H-1B — для квалифицированных рабочих, в том числе в ИТ и науке.
  • H-2B — для сезонных рабочих, например, для сотрудников гостиниц или строительных компаний.
  • H-4 — для супругов владельцев виз H-1B.
  • L-1 — для руководителей, работающих в крупных корпорациях.
  • J-1 — для научных сотрудников, преподавателей и участников культурных программ и рабочих программ по обмену.

Ограничения вступают в силу с 24 июня. Такая мера поможет сохранить рабочие места для граждан США в условиях пандемии, рассчитывают американские власти. Запрет не затрагивает тех, кто уже находится в США и кто уже получил визу.

Решение Трампа раскритиковали многие ИТ-компании, включая Facebook, Amazon и Microsoft.

Например, президент Microsoft Брэд Смит заявил, что «иммигранты играют жизненно важную роль» в компании и поддерживают «критически важную инфраструктуру» США.

Brad Smith @BradSmi
Now is not the time to cut our nation off from the world’s talent or create uncertainty and anxiety. Immigrants play a vital role at our company and support our country’s critical infrastructure. They are contributing to this country at a time when we need them most.

Представитель Amazon заявил CNet, что запрет на въезд в страну высококвалифицированных специалистов «ставит по угрозу глобальную конкурентоспособность США».

Ценность визовых программ для высококвалифицированных специалистов очевидна, и мы благодарны многим сотрудникам Amazon со всего мира, которые приехали в США, чтобы внедрить новые продукты и услуги для наших клиентов.

Amazon

В Google согласились с позицией Amazon.

Иммигранты не только способствовали технологическим прорывам и созданию новых предприятий и рабочих мест, но и обогатили американскую жизнь.

Дальнейший успех США зависит от компаний, работающих с лучшими талантами со всего мира. Особенно сейчас нам нужны эти таланты, чтобы внести свой вклад в восстановление экономики США.

Хосе Кастанеда
представитель Google

Указ Трампа прокомментировал гендиректор Google и Alphabet Сундар Пичаи.

Sundar Pichai @sundarpichai
Immigration has contributed immensely to America’s economic success, making it a global leader in tech, and also Google the company it is today. Disappointed by today’s proclamation - we’ll continue to stand with immigrants and work to expand opportunity for all.
Иммиграция внесла огромный вклад в экономический успех Америки, сделав ее мировым лидером в области технологий, а компанию Google тем, чем она является сегодня. Разочарованные сегодняшним заявлением — мы продолжим стоять на стороне иммигрантов и работать над расширением возможностей для всех.

Представитель Facebook заявил, что Трамп использует пандемию для ограничения иммиграции, но это усложнит восстановление экономики страны.

Сооснователь сервиса Outtalent, который помогает подготовиться к интервью и получить работу в США, Тилек Мамутов предложил пострадавшим работникам ИТ-отрасли юридическую помощь.

Tilek Mamutov @tilek
If you know software engineers who got affected by Trump's visa ban they can email me at tilekmamutov@outtalent.com with keyword "ban". We work with great lawyers and will be more than happy to share what we learned and keep learning.

#новость

Лиана Липанова
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17 комментариев
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Bella Donn

8

Энивей х1б это виза раба, работу не сменить иначе гринку не дадут, платят меньше рынка тк никуда не денешся и использовали для ввоза дешевых индусов в бодишопы. Авось получше визу создадут. 

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Путачок

Bella
1

Да, но даже на такую визу действует конкурс, в 4 человека на место 

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BearStrikesBack

Путачок
10

в 4 индуса на место

fixed for ya

Ответить

Aleks Fox

2

Специалисты им нужны, ага. Они все равно завозили в основном негров и индусов для diversity, ну и чтоб платить поменьше заодно)

Ответить

Путачок

Aleks
1

Наоборот, для индусов у них отдельная многолетняя очередь на гринкарту, так как они выбирают квоту очень быстро.

Ответить

Юрий Белоножкин

Путачок
0

А есть страны, которые квоту на гринкард не выбирают? И вообще, есть ли смысл говорить об «очень быстро»: допустим, есть квота 100 виз на страну — есть ли разница подали заявок 100 или 10 000? Все равно ведь от количества заявок виз больше 100 не будет...  к тому же это лотерея.

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BearStrikesBack

Путачок
0

Да что ви такое говорите?

https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/Reports%20and%20Studies/H-1B/h-1b-petitions-by-gender-country-of-birth-fy2018.pdf

Ответить

Mike Raitsyn

1

Страна построенная иммигрантами закрывает двери для квалифицированных мигрантов. Facepalm. 

P.S. Тем кто пилит стартапы в финтеке рекомендую смотреть визу инноватора в UK. Сдались вам эти штаты. 
https://www.gov.uk/innovator-visa

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Артур

Mike
0

А что в UK по ограничению свободы слова относительно РФ?

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BearStrikesBack

Артур
11

По последним данным: осуждают баннеры White Lives Matter

Ответить

Mike Raitsyn

Артур
0

Извиняться никто не заставит, если вы про это. 
А в целом - если хотите иметь публичную точку зрения, будьте готовы что она 100% кого то обидит, так уж устроен современный мир.

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Александр Хруслов

Mike
0

Что значит не заставят?
Заденете вопрос, например, гендера, ориентации, цвета кожи или религии - и заставят очень легко. При чём по решению суда.

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Я не скажу свое имя машине

1

Трамп сделал для развития внутреннего рынка IT в России больше, чем все правительство)) 

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Sergei Timofeyev

1

Одному мне кажется, что это прекрасная возможность выходить на другие рынки рабочей силы, не заставляя их релоцироваться?

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Kelerius

0

Ценность визовых программ для высококвалифицированных специалистов очевидна, и мы благодарны многим сотрудникам Amazon со всего мира, которые приехали в США, чтобы внедрить новые продукты и услуги для наших клиентов.

А наша строительная отрасль тоже благодарна дешевым мигрантам.

Молодец Трамп)) 

Ответить

Artem Borodinov

0

Один инвестор, родом из России написал пост в фб и 13000 человек собирались валить в США строить стартапы.

Прекрасная возможность импортозамещения))): присылаете деньги в РФ, команды ни куда не нужно возить, цена проживания здесь ниже, и у нас есть Территории Опережающего Развития, берете губернатора например Орловской области и делаете там долину, нашу долину.

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Орлов Григорий

0

C их средним уровнем школьного образования, стоимостью высшего образования и доходами/долгами домохозяйств это чистой воды популизм.
В принципе США чуть ли не со своего основания работали как мировой пылесос. А в 20м веке это черта была прям очень сильна. И высококвалифицированная миграция - один из столпов экономики США.
Я думаю, что через какое-то время Трамп или изменит своё решение, или будут серьезные решения по реформам доступности образования внутри США.

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