Иммигранты не только способствовали технологическим прорывам и созданию новых предприятий и рабочих мест, но и обогатили американскую жизнь.

Дальнейший успех США зависит от компаний, работающих с лучшими талантами со всего мира. Особенно сейчас нам нужны эти таланты, чтобы внести свой вклад в восстановление экономики США.