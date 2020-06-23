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Запрет не затрагивает тех, кто уже находится в США и кто уже получил визу.
Президент США Дональд Трамп приостановил выдачу некоторых видов временных рабочих виз США, заметил пользователь vc.ru. В частности:
Ограничения вступают в силу с 24 июня. Такая мера поможет сохранить рабочие места для граждан США в условиях пандемии, рассчитывают американские власти. Запрет не затрагивает тех, кто уже находится в США и кто уже получил визу.
Решение Трампа раскритиковали многие ИТ-компании, включая Facebook, Amazon и Microsoft.
Например, президент Microsoft Брэд Смит заявил, что «иммигранты играют жизненно важную роль» в компании и поддерживают «критически важную инфраструктуру» США.
Представитель Amazon заявил CNet, что запрет на въезд в страну высококвалифицированных специалистов «ставит по угрозу глобальную конкурентоспособность США».
В Google согласились с позицией Amazon.
Указ Трампа прокомментировал гендиректор Google и Alphabet Сундар Пичаи.
Представитель Facebook заявил, что Трамп использует пандемию для ограничения иммиграции, но это усложнит восстановление экономики страны.
Сооснователь сервиса Outtalent, который помогает подготовиться к интервью и получить работу в США, Тилек Мамутов предложил пострадавшим работникам ИТ-отрасли юридическую помощь.
Энивей х1б это виза раба, работу не сменить иначе гринку не дадут, платят меньше рынка тк никуда не денешся и использовали для ввоза дешевых индусов в бодишопы. Авось получше визу создадут.
Специалисты им нужны, ага. Они все равно завозили в основном негров и индусов для diversity, ну и чтоб платить поменьше заодно)
А есть страны, которые квоту на гринкард не выбирают? И вообще, есть ли смысл говорить об «очень быстро»: допустим, есть квота 100 виз на страну — есть ли разница подали заявок 100 или 10 000? Все равно ведь от количества заявок виз больше 100 не будет... к тому же это лотерея.
Страна построенная иммигрантами закрывает двери для квалифицированных мигрантов. Facepalm.
P.S. Тем кто пилит стартапы в финтеке рекомендую смотреть визу инноватора в UK. Сдались вам эти штаты.
https://www.gov.uk/innovator-visa
Извиняться никто не заставит, если вы про это.
А в целом - если хотите иметь публичную точку зрения, будьте готовы что она 100% кого то обидит, так уж устроен современный мир.
Что значит не заставят?
Заденете вопрос, например, гендера, ориентации, цвета кожи или религии - и заставят очень легко. При чём по решению суда.
Трамп сделал для развития внутреннего рынка IT в России больше, чем все правительство))
Одному мне кажется, что это прекрасная возможность выходить на другие рынки рабочей силы, не заставляя их релоцироваться?
Ценность визовых программ для высококвалифицированных специалистов очевидна, и мы благодарны многим сотрудникам Amazon со всего мира, которые приехали в США, чтобы внедрить новые продукты и услуги для наших клиентов.
А наша строительная отрасль тоже благодарна дешевым мигрантам.
Молодец Трамп))
Один инвестор, родом из России написал пост в фб и 13000 человек собирались валить в США строить стартапы.
Прекрасная возможность импортозамещения))): присылаете деньги в РФ, команды ни куда не нужно возить, цена проживания здесь ниже, и у нас есть Территории Опережающего Развития, берете губернатора например Орловской области и делаете там долину, нашу долину.
C их средним уровнем школьного образования, стоимостью высшего образования и доходами/долгами домохозяйств это чистой воды популизм.
В принципе США чуть ли не со своего основания работали как мировой пылесос. А в 20м веке это черта была прям очень сильна. И высококвалифицированная миграция - один из столпов экономики США.
Я думаю, что через какое-то время Трамп или изменит своё решение, или будут серьезные решения по реформам доступности образования внутри США.
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