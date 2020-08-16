По ним можно долго жить в стране и в некоторых случаях не платить налоги. Пока программы предлагают Эстония, Грузия, Бермудские острова и Барбадос.

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Эстония

В начале июня 2020 года парламент Эстонии ввёл для «цифровых кочевников» визы, которые дают право находиться в стране и работать удалённо или в качестве фрилансера с клиентами за её пределами.

В Эстонии уже существует программа электронного резидентства, которая даёт жителям других стран доступ к местным цифровым услугам. Они могут зарегистрировать компанию в онлайне и вести электронный документооборот с европейскими поставщиками услуг, а также общаться с другими резидентами программы.

Однако она не даёт права на свободный въезд в Эстонию или Евросоюз, в то время как виза для «цифровых кочевников» позволяет легально жить в стране до года.

Также по такой визе можно дополнительно устроиться в эстонскую компанию. Но основная цель пребывания и деятельность в Эстонии должны быть по-прежнему связаны с удалённой работой в интересах работодателя, клиентов или собственной компании за рубежом.

При наличии дополнительного трудоустройства необходимо платить налог с дохода, полученного от эстонского работодателя. Ставка составляет 20%.

Что нужно для получения визы

Нужно предоставить следующие документы:

Для наемных сотрудников — действующий контракт с работодателем за пределами Эстонии. Для предпринимателей — документы о собственном бизнесе с регистрацией в другой стране. Для фрилансеров — договоры с клиентами, большинство из которых находятся не в Эстонии.

Справку о доходах за полгода до подачи заявки, их размер должен соответствовать минимально установленному порогу. На момент написания заметки — €3504 в месяц до вычета налогов.



Документы, подтверждающие, что заявитель может выполнять свои рабочие обязанности независимо от места нахождения. Это может быть письменное объяснение о намерении получить визу для удалённой работы или подтверждение от работодателя о том, что сотрудник может работать удалённо.

Резюме с описанием образования и опыта работы.

Приём заявлений на визы начался 1 августа. В зависимости от планируемого срока пребывания можно получить либо краткосрочную визу (C-виза) со сроком нахождения не более 90 дней в течение полугода, либо долгосрочную (D-виза) до 12 месяцев. Размер пошлины варьируется от €80 за визу С до €100 за визу D.

При выборе визы стоит учитывать налоговое законодательство Эстонии. Если иностранец проживает в стране больше 183 дней в течение 12 месяцев подряд, ему присваивается статус налогового резидента страны.

Резиденты платят налоги и с эстонского, и с иностранного источников дохода. От налогов освобождаются только доходы в странах, с которой у Эстонии есть соглашение об избежании двойного налогообложения. Россия и Эстония только начали подготовку такого соглашения.

Подавать заявку на визу «цифрового кочевника» могут жители любой страны. Но в связи с пандемией въезд в Эстонию возможен только для резидентов стран, где эпидемиологическая обстановка считается благоприятной. Россия в этот список пока не входит.

Грузия

У Грузии безвизовый режим с 98 странами мира. Жители этих стран, в том числе и России, могут беспрепятственно находиться в Грузии до одного года.

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Однако с началом пандемии Грузия закрыла свои границы для иностранцев. На данный момент только резиденты пяти европейских стран могут въехать в Грузию для любых целей: это Германия, Франция, Эстония, Латвия и Литва.

Жители ещё нескольких стран Европейского союза смогут попасть в Грузию при условии прохождения 14-дневного карантина. Всем остальным путешественникам въезд запрещён, кроме бизнес-поездок.

Также в качестве исключения грузинский парламент разрешил въезд в страну фрилансерам и удалённым работникам для проживания в течение не менее полугода и при условии прохождения двухнедельного карантина за свой счёт.

Что нужно для въезда в страну

Министерство экономики Грузии планирует запустить платформу для подачи заявок. К 14 августа 2020 года оформить визу нельзя. Но список документов такой:

Заявка.

Предварительное разрешение на пересечение границы.



К заявке нужно прикрепить:

Договор с работодателем или контрагентом.

Согласие на прохождение карантина.

Туристическую страховку на срок от шести месяцев.



Пока министерство не разъяснило налоговые правила для удалёнщиков и фрилансеров, которые останутся в стране больше чем на полгода.

По общему правилу после 183 дней они становятся налоговыми резидентами и обязаны платить налог с источников дохода в Грузии. При этом источник дохода может быть признан местным, даже если фрилансер работает для заказчиков из других стран.

Решение открыть границы для фрилансеров и удалёнщиков Грузия приняла на фоне сильного спада экономики. Согласно отчёту правительства о проведенных мероприятиях по борьбе с Covid-19, больше всех из-за последствий пандемии пострадала сфера туризма. Она повлияла и на другие секторы экономики, в том числе на строительство и сделки с недвижимостью.

Глава министерства Натия Турнава подчеркнула: «Грузия имеет имидж эпидемиологически безопасной страны, и мы хотим использовать эту возможность. Мы говорим об открытии границы так, чтобы защитить здоровье наших граждан, но, с другой стороны, чтобы привлечь в Грузию жителей всех стран, которые могут работать удалённо».

Согласно официальному сайту по профилактике распространения коронавирусной инфекции, на середину августа в Грузии было зарегистрировано 1306 случаев заражения.

Барбадос

Для удалёнщиков Барбадос ввёл приветственный штамп (Barbados Welcome Stamp), который позволяет находиться на острове в течение года с возможностью дальнейшего продления.

Страна открылась для туристов ещё в середине июля 2020 года и тогда же премьер-министр Миа Моттли анонсировала введение новых условий для удалённых работников. Туристический сектор занимает 12% в ВВП Барбадоса, который в 2019 году составил $5,2 млрд, и обеспечивает рабочие места для большей части жителей.

Заявление на получение штампа можно подать на сайте программы Barbados Welcome Stamp.

Что нужно для получения

Заполнить заявление:

Описание сферы своей деятельности.

Контакт работодателя.

Наличие заработка в $50 тысяч и более в год, при этом предоставлять подтверждение дохода не требуется.

Предполагаемую дату въезда на Барбадос.

Наличие иждивенцев (детей до 26 лет или нетрудоспособных родственников).

К заявлению нужно прикрепить паспорта всех членов семьи.

Официально на Барбадосе зарегистрировано только 144 случая заражения. Правительство подготовило рекомендации туристам, в которых просит всех приезжих предоставить отрицательный тест на коронавирус.

Жители стран с высоким уровнем риска, к которым относится Россия, должны сдать тест не позднее чем за 72 часа до прилёта. При отсутствии теста его возьмут прямо в аэропорту, но тогда туристам необходимо соблюдать обязательный карантин до получения результатов.

Бермуды

Министерство труда Бермудских островов с 1 августа анонсировало годовую программу на проживание для удалённых работников и студентов, которые учатся в онлайне.

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Получить сертификат можно за $263, а для тех, кто не хочет платить, министерство продлило максимальный срок нахождения на островах без визы с 90 до 180 дней. При этом обладатели сертификата не будут облагаться подоходным налогом на островах.

Что нужно для получения сертификата

Подать заявку на сертификат можно на сайте правительства Бермуд. Основные критериями для получения резидентства:

Приезжающий старше 18 лет. Подтверждение удалённой занятости или учёбы. Для наёмных работников это может быть договор с работодателем. Для предпринимателей и самозанятых — свидетельство о регистрации своей компании или письмо с подробным описанием деятельности. Для студентов — доказательство зачисления в университет. Наличие действующей медицинской страховки. Наличие постоянного источника дохода, достаточного для проживания на островах. Заявители должны «иметь хорошую репутацию и не иметь судимости».

Правительство рассчитывает, что программа поможет Бермудским островам восстановить пострадавшую от пандемии сферу туризма. Государство надеется, что те, кто приедут на остров работать или учиться удалённо, постепенно оживят экономическую активность в стране и при этом не будут занимать рабочие места жителей островов.